 Зеленський домовився із керівництвом українських телеканалів про відеоуроки для школярів, - ОП. ФОТОрепортаж

Під час зустрічі глава держави зазначив, що через обмежувальні заходи, запроваджені в країні з метою недопущення поширення коронавірусу, школярі перейшли на дистанційне навчання. Володимир Зеленський запропонував запустити загальнонаціональний освітній телевізійний проект, у межах якого найкращі педагоги України проводитимуть відеоуроки з різних предметів шкільної програми для 5-11 класів, а найбільші українські телеканали показуватимуть їх у своїх ефірах у найзручніший для дітлахів час повідомляє пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.
За словами президента України, формат такого телевізійного проєкту має бути не лише інформативним і зручним для перегляду, а й цікавим дітям, а також їхнім батькам, дідусям та бабусям, котрі залишаються вдома через карантин.
Передбачається, що телеуроки транслюватимуться як на загальнонаціональних українських каналах, так і в ефірі низки регіональних. Також вони будуть доступні в мережі Інтернет.
Керівництво українських телеканалів підтримало ініціативу президента щодо необхідності виробництва та запуску такого важливого соціального проєкту, зважаючи на запровадження в Україні карантину.
Важно понимать, что дефолта можно было избежать и можно избежать даже сейчас. МВФ предлагает нам $5 млрд за «антиколомойский» закон - закон, который блокирует возможность Коломойскому вернуть ПриватБанк или получить за него компенсацию. Пять миллиардов долларов - огромные деньги для стагнирующей украинской экономики. Колоссальные.
Но Украина не взяла эти деньги.
В выборе между Коломойским и дефолтом власть выбрала курс на дефолт. Не поднялась рука на Игоря Валерьевича, пришлось положить хер на весь народ. МВФ готов была закрыть глаза на отсутствие даже земельной реформы, на отсутствие других реформ, на что угодно, но МВФ не подписывался кормить наших олигархов. Поэтому олигархов будем кормить мы. Денег не будет.
Зеленский, разумеется, будет искать виноватых, если дефолт случится. В виноватых будем мы с вами, потому что выходили на акции протеста под парламент (это будет ложь, потому что антиколомойский закон в Раде даже ни разу не ставили в повестку дня, не то что на голосование). В виноватых будет коронавирус, и это тоже будет ложь, потому что МВФ ставил такие условия задолго до коронавируса, и все об этом знали многие месяцы и не делали ничего. В виноватых будет НБУ, хотя они сейчас делают всё плюс-минус правильно, но именно их головы полетят первыми, потому что козлы отпущения нужны всегда. В виноватых будет сам МВФ, потому что проклятые буржуи посмели ставить нам какие-то условия и не дают денег просто так, зажравшиеся сволочи, на святое покусились - на наших посконных олигархов, нехристи.
В виноватых, разумеется, не будет Владимира Зеленского. Владимир Зеленский не будет виноват в том, что имея тотальное большинство в парламенте, имея под контролем всех министров (кроме Авакова, тот сам себе контроль) и вообще тотальную власть над всеми и вся, зассал (уж простите) пойти против Игоря Коломойского и тем самым поставил страну на порог первого в истории Украины дефолта.
Виноваты будут все. Зеленский виноват не будет.
Каждый вечер вечер наступает вдруг.
а Украина жила, живет и будет жить..
а за рубєль, між тим, дають 1,2 цента, але скоро даватимуть у пику
https://censor.net.ua/news/3138228/yarosh_zelenskomu_ne_igrayite_rol_ottsa_natsii_u_vas_eta_rol_ne_poluchaetsya_vy_ochen_silno_falshivite
У него богатый опыт глумления над украинским языком в своей авторской передаче на Мега-радио.
Хотя...это его уровень ведения государственных дел.
На бОльшее оно не способно..
Господи, дай Украине сил пережить эту зеленую чуму!!!!
Олигархи дружно пообещали и вернули ОДИН на всех.
1. Идея и её реализация должны исходить из министерства образования.
2. По одному каналу может идти только 1 (один) урок, например, по биологии для 9-го класса по одной теме. Следующий час - только 1 (один) урок, например, по биологии для того же 9-го класса по другой теме.
Вопрос: когда дойдёт очередь до 5, 6, 7, 8 и 10 классов? (Более того, кроме уроков, канал должен вещать и что-то другое.)
Такие идеи могут могут рождаться только в 95-м квартале, ну, "чтобы поржать".
Не-на-ви-жу!
Феніта ля комедія.
Директорка написала всім батькам листа із розкладом. Блін, я читаю і в мене очі повні сліз. Від того, як англійська школа ставиться до дітей, скільки в них турботи і тепла!
«Дорогі батьки школярів
Тепер вам треба займати своіх дітей різними заняттями і створити графік. У вас в планах години навчання, включно з онлайн активнощами, науковими експериментами і читанням книжок. Але є одне але...
Наші діти так само злякані, як і ми зараз. Вони не тільки чують все, що навколо відбувається, але й відчувають нашу постійну тривогу. Вони ніколи раніше такого не відчували і не бачили. І хоч ідея не ходити в школу місяць звучить класно, вони напевно уявляють собі літні канікули, а не реальність із ув'язнення вдома, не зустрічаючись із друзями
В наступні тижні ви помітите зміни в поведінці дітей. Тривогу, злість, протести, через те, що вони не можуть жити нормальним життям. Вони будуть суперечити, виносити мозок і бунтувати весь цей час. Це нормальна і очікувана поведінка в таких умовах.
Все, що дітям зараз потрібно - комфорт і любов. Відчути, що все налагодиться і буде в порядку. Значить в такі моменти забувайте про графік і навчання, залізьте під ковдру і поваляйтесь разом, пообнімайтесь. Почнітт читати якусь книжку разом, як родина. Спечіть печиво чи намалюйте картинку.
Не переживайте, що діти відстануть від програми. Всі діти зараз в одному човні і врешті буде все ок. Коли ми повернемось у класи, то ми все відкоригуємо і надолужимо в тому місці, де вони зупинились. Наші вчителі в цьому експерти! Не воюйте з дітьми через те, що вони не хочуть робити математику! Не зривайтесь на дітей через те, що вони не дотримуються графіка. Не карайте двома година навчання якщо вони сперечаються.
Все, що я хочу вам сказати: врешті психіка вашоі дитини в цій ситуації набагато важливіша за їі академічні знання. І те, як вони почуватимуться зараз, всі чотири тижні, залишиться з ними на все життя в пам'яті. Зважайте на це щодня»
А пусть он теперь расскажет почему те , кто прилетают из Италии не на карантине ? Почему они свободно разезжаются по всей стране ? Это чтобы у детей подольше уроки проходили в формате видеоконференции ???
Mikhail Golub
@golub
·1 ч
Скоро
Тільки парламентська республіка підходить Україні
вы КОГО выбрали???))))))))))