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 Політика України, Фоторепортаж
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 Зеленський домовився із керівництвом українських телеканалів про відеоуроки для школярів, - ОП. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський обговорив із керівництвом українських телеканалів реалізацію на національному телебаченні масштабного освітнього проєкту для учнів 5-11 класів, які навчаються вдома в зв'язку з введенням в країні карантину.

Під час зустрічі глава держави зазначив, що через обмежувальні заходи, запроваджені в країні з метою недопущення поширення коронавірусу, школярі перейшли на дистанційне навчання. Володимир Зеленський запропонував запустити загальнонаціональний освітній телевізійний проект, у межах якого найкращі педагоги України проводитимуть відеоуроки з різних предметів шкільної програми для 5-11 класів, а найбільші українські телеканали показуватимуть їх у своїх ефірах у найзручніший для дітлахів час повідомляє пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.

За словами президента України, формат такого телевізійного проєкту має бути не лише інформативним і зручним для перегляду, а й цікавим дітям, а також їхнім батькам, дідусям та бабусям, котрі залишаються вдома через карантин.

Передбачається, що телеуроки транслюватимуться як на загальнонаціональних українських каналах, так і в ефірі низки регіональних. Також вони будуть доступні в мережі Інтернет.

Керівництво українських телеканалів підтримало ініціативу президента щодо необхідності виробництва та запуску такого важливого соціального проєкту, зважаючи на запровадження в Україні карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готуємося до можливого погіршення ситуації, у вівторок буде телеміст із китайськими лікарями, - Шмигаль

Зеленський домовився із керівництвом українських телеканалів про відеоуроки для школярів, - ОП 01
Зеленський домовився із керівництвом українських телеканалів про відеоуроки для школярів, - ОП 02
Зеленський домовився із керівництвом українських телеканалів про відеоуроки для школярів, - ОП 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183281
 
   
 Топ коментарі
 
молдец! теперь договорись о видеообедах для тех кого ты, сука, оставил без работы! Зеленский договорился с руководством украинских телеканалов о видеоуроках для школьников, - ОП - Цензор.НЕТ 3531
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Я тоже заметила, что словосочетание "Зеленский договорился" звучит довольно часто последнее время. Но! Однажды он таки, ))) до.......ся Зеленский договорился с руководством украинских телеканалов о видеоуроках для школьников, - ОП - Цензор.НЕТ 6530 ...
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Главный урок будет как играть ...ем на пианино.
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И про видеоповестки для призывников. С четырьмя повторами.
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Які вже там в дупі ролики, коли країна кишить звезеним коронавірусом.
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Крупнейший мегаполис страны и единственный украинский глобальный город останавливает весь общественный транспорт. По сути, экономика Киева останавливается. Это локаут (именно локаут), от которого полшага до дефолта всей страны.

Важно понимать, что дефолта можно было избежать и можно избежать даже сейчас. МВФ предлагает нам $5 млрд за «антиколомойский» закон - закон, который блокирует возможность Коломойскому вернуть ПриватБанк или получить за него компенсацию. Пять миллиардов долларов - огромные деньги для стагнирующей украинской экономики. Колоссальные.

Но Украина не взяла эти деньги.

В выборе между Коломойским и дефолтом власть выбрала курс на дефолт. Не поднялась рука на Игоря Валерьевича, пришлось положить хер на весь народ. МВФ готов была закрыть глаза на отсутствие даже земельной реформы, на отсутствие других реформ, на что угодно, но МВФ не подписывался кормить наших олигархов. Поэтому олигархов будем кормить мы. Денег не будет.

Зеленский, разумеется, будет искать виноватых, если дефолт случится. В виноватых будем мы с вами, потому что выходили на акции протеста под парламент (это будет ложь, потому что антиколомойский закон в Раде даже ни разу не ставили в повестку дня, не то что на голосование). В виноватых будет коронавирус, и это тоже будет ложь, потому что МВФ ставил такие условия задолго до коронавируса, и все об этом знали многие месяцы и не делали ничего. В виноватых будет НБУ, хотя они сейчас делают всё плюс-минус правильно, но именно их головы полетят первыми, потому что козлы отпущения нужны всегда. В виноватых будет сам МВФ, потому что проклятые буржуи посмели ставить нам какие-то условия и не дают денег просто так, зажравшиеся сволочи, на святое покусились - на наших посконных олигархов, нехристи.

В виноватых, разумеется, не будет Владимира Зеленского. Владимир Зеленский не будет виноват в том, что имея тотальное большинство в парламенте, имея под контролем всех министров (кроме Авакова, тот сам себе контроль) и вообще тотальную власть над всеми и вся, зассал (уж простите) пойти против Игоря Коломойского и тем самым поставил страну на порог первого в истории Украины дефолта.

Виноваты будут все. Зеленский виноват не будет.

Каждый вечер вечер наступает вдруг.
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нет, Зеленский уже Герой России а вот население уходящей в историю Украины уже ничего не спасет...
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зеленский не жилец, нахрена ему героя *********??
а Украина жила, живет и будет жить..
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Молюсь за это чтобы Украина жила, но в памяти нехорошие ассоциации с 1918-1933.
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це у гебні такі вологі мрії?
а за рубєль, між тим, дають 1,2 цента, але скоро даватимуть у пику
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Фігасе, яка швидкість прийняття рішень. Моя дитина вже тиждень по відеоуроках займалась. Вчора наша вчителька привітала нас з початком весняних"канікул"
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Видите какой талантливый президент?! Он только сказал, а его приказ выполнили не просто в ту же секунду, а неделей раньше!! Это феноменально, нет аналогов и пр...
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Хоть бы рожи побрили. Стыдоба, а не элита. Противно смотреть
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18.07.19 13:40 Ярош - Зеленскому: "Не играйте роль "отца нации" - у вас эта роль не получается, вы очень сильно фальшивите"

https://censor.net.ua/news/3138228/yarosh_zelenskomu_ne_igrayite_rol_ottsa_natsii_u_vas_eta_rol_ne_poluchaetsya_vy_ochen_silno_falshivite
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Ну правильно. Чем еще занятся президенту? А на хрена министр образования?
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Це ж рішалч, а не президент: там порішав, там домовився, там - попросив. У їхньому шоу-бізнес це називається "продюсер". Зєлєнскій на посаді президента залишився звичайним продюсером.
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вова, вобщето, с стране есть дела поважнее. разуй глаза, чючело.
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Вчора проходив тест з донькою по географії, 1-е місце в 6 класі. Чекаю по історії.
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Сивуха ака Джедай Суржик будет вести уроки мовы.
У него богатый опыт глумления над украинским языком в своей авторской передаче на Мега-радио.
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Оно уже откровенно издевается над нами!!!
Хотя...это его уровень ведения государственных дел.
На бОльшее оно не способно..
Господи, дай Украине сил пережить эту зеленую чуму!!!!
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Януковську пережили, Пороховську пережили і цю переживем.....
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Для подальшої промивки мізків є ще велика кількість каналів інших олігархічних зеприхильників ...
Зеленський домовився із керівництвом українських телеканалів про відеоуроки для школярів, - ОП - Цензор.НЕТ 2438
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Дай Бог памяти, пару месяцев назад договорился с олигархами вернуть бесплатные каналы на спутник.
Олигархи дружно пообещали и вернули ОДИН на всех.
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В ясли, вова, в ясли сходи. На горшок! Но не учи людей жить! Все кубики уже развалил, заняться нечем, дебил!
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Вроде неплохая идея про видеоуроки на телевидении. Чтобы дети не дурковали дома! Однако!
1. Идея и её реализация должны исходить из министерства образования.
2. По одному каналу может идти только 1 (один) урок, например, по биологии для 9-го класса по одной теме. Следующий час - только 1 (один) урок, например, по биологии для того же 9-го класса по другой теме.
Вопрос: когда дойдёт очередь до 5, 6, 7, 8 и 10 классов? (Более того, кроме уроков, канал должен вещать и что-то другое.)
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Ответ напрашивается: на каждый класс должен быть отдельный канал, что невозможно.
Такие идеи могут могут рождаться только в 95-м квартале, ну, "чтобы поржать".
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Міністр освіти помер від коронавірусу ? Чому прастомународу не повідомили ?
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Видео-уроки для школьников это зрада Украины кремлю.
Не-на-ви-жу!
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Ми всі зараз живемо, в останній серії серіалу " Слуга урода", з робочою назвою Голобородько проти короновіруса.
Феніта ля комедія.
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Чому немає таких ініциатив від Міністерства освіти? Тільки і чути ЗЕ домовився там ЗЕ домовився сям,а взагалі ще існує держаппарат який має вирішувати проблемні питання у своїй компетенції ?
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До речі, ось, дуже актуально "Отож, останній день в британських школах.
Директорка написала всім батькам листа із розкладом. Блін, я читаю і в мене очі повні сліз. Від того, як англійська школа ставиться до дітей, скільки в них турботи і тепла!
«Дорогі батьки школярів
Тепер вам треба займати своіх дітей різними заняттями і створити графік. У вас в планах години навчання, включно з онлайн активнощами, науковими експериментами і читанням книжок. Але є одне але...
Наші діти так само злякані, як і ми зараз. Вони не тільки чують все, що навколо відбувається, але й відчувають нашу постійну тривогу. Вони ніколи раніше такого не відчували і не бачили. І хоч ідея не ходити в школу місяць звучить класно, вони напевно уявляють собі літні канікули, а не реальність із ув'язнення вдома, не зустрічаючись із друзями
В наступні тижні ви помітите зміни в поведінці дітей. Тривогу, злість, протести, через те, що вони не можуть жити нормальним життям. Вони будуть суперечити, виносити мозок і бунтувати весь цей час. Це нормальна і очікувана поведінка в таких умовах.
Все, що дітям зараз потрібно - комфорт і любов. Відчути, що все налагодиться і буде в порядку. Значить в такі моменти забувайте про графік і навчання, залізьте під ковдру і поваляйтесь разом, пообнімайтесь. Почнітт читати якусь книжку разом, як родина. Спечіть печиво чи намалюйте картинку.
Не переживайте, що діти відстануть від програми. Всі діти зараз в одному човні і врешті буде все ок. Коли ми повернемось у класи, то ми все відкоригуємо і надолужимо в тому місці, де вони зупинились. Наші вчителі в цьому експерти! Не воюйте з дітьми через те, що вони не хочуть робити математику! Не зривайтесь на дітей через те, що вони не дотримуються графіка. Не карайте двома година навчання якщо вони сперечаються.
Все, що я хочу вам сказати: врешті психіка вашоі дитини в цій ситуації набагато важливіша за їі академічні знання. І те, як вони почуватимуться зараз, всі чотири тижні, залишиться з ними на все життя в пам'яті. Зважайте на це щодня»
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Київ вже давно це робить,а воно проснулось. Займись своїми обовязками які тобі дала Конституція,а ти займаєшся рівня нач. жека.
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Это конечно замечательно .
А пусть он теперь расскажет почему те , кто прилетают из Италии не на карантине ? Почему они свободно разезжаются по всей стране ? Это чтобы у детей подольше уроки проходили в формате видеоконференции ???
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ЗеНарод, цей ваш ЗепрезЕдент всюдисущий, на ходу з усіма домовляеть. От і про відеоуроки домовився - пряма відповідальність прЕЗЕдента, і про маски. і про здачу пуйлу країни, про все. Ото вибрали так вибрали.
Тільки парламентська республіка підходить Україні
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лучьше исторические передачи Discavery показывать - история царица наук
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Отличная идея Зеленского. Уверен ее подхватят во многих странах, в том числе, и прежде всего, в России, в которой скажут, что идея принадлежит Кремлю. Интересно наблюдать как запрыгали враги украины....
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уроды разные бывают, но моника особый экземпляр
вы КОГО выбрали???))))))))))
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А создать общенациональную бесплатную онлайн платформу для школьников и студентов слабо?
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