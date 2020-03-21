 Зеленський домовився із керівництвом українських телеканалів про відеоуроки для школярів, - ОП. ФОТОрепортаж

Під час зустрічі глава держави зазначив, що через обмежувальні заходи, запроваджені в країні з метою недопущення поширення коронавірусу, школярі перейшли на дистанційне навчання. Володимир Зеленський запропонував запустити загальнонаціональний освітній телевізійний проект, у межах якого найкращі педагоги України проводитимуть відеоуроки з різних предметів шкільної програми для 5-11 класів, а найбільші українські телеканали показуватимуть їх у своїх ефірах у найзручніший для дітлахів час повідомляє пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.

За словами президента України, формат такого телевізійного проєкту має бути не лише інформативним і зручним для перегляду, а й цікавим дітям, а також їхнім батькам, дідусям та бабусям, котрі залишаються вдома через карантин.

Передбачається, що телеуроки транслюватимуться як на загальнонаціональних українських каналах, так і в ефірі низки регіональних. Також вони будуть доступні в мережі Інтернет.

Керівництво українських телеканалів підтримало ініціативу президента щодо необхідності виробництва та запуску такого важливого соціального проєкту, зважаючи на запровадження в Україні карантину.

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