 Необхідний суворий контроль за тим, щоб люди, які приїжджають із-за кордону, перебували 2 тижні на домашньому режимі, - Кличко

"Окремо хочу звернутися до уряду і прикордонної служби. У ці дні, коли прибувають літаки з українцями з-за кордону необхідний суворий контроль за тим, щоб ці люди перебували 2 тижні на домашньому режимі", - заявив Кличко під час відеозвернення, передає Цензор.НЕТ.
Мер додав: "... інакше ми отримаємо понад 35 тисяч можливих носіїв інфекції".
За словами Кличка, українців, які повертаються з-за кордону, про це не попереджають. "Я закликаю посилити контроль інформування пасажирів і дотримання ними рекомендацій", - підкреслив Кличко.
Объясните ему, что зеленый кретин за 2 недели уже завез почти 100 тысяч потенциальных носителей вируса без всякого карантина. Еще неделька и счет пойдет на тысячи...
https://novosti-n.org/ukraine/read/253120.html
А потом продать на сторону маски, оставив нариду право пошить себе самим из старых труселей на свой вкус и цвет.
Я 3 дня тому назад вернулся к себе, в Германию, из США - по правилам Германии это зона риска. Компания запретила появляться на работе, и дал подписку городским властям, что 14 дней не буду выходитъ из собственного частного дома в пределах двора. Компания платит зарплату. За нарушение карантина, если буду пойман, обещают штраф 25000 Евро или 5 лет тюрьмы.
Больше того, моя жена на следующий день также получила оплачиваемый 14 дневный карантин в компании, где она работает, но в магазин ходить может. Документ ей для этого выдан.
Це тре було робити це місяць тому. І не вдома на карантині, а у відповідних місцях, в лікарнях, санаторіях чи пансіонатах. Їх чимало по країні, навіть якщо вони не належать державі, все одно використовувати ці будівлі.