EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Київські новини
  3266  134
Матеріали за темою:
Все про:карантин (675) Кличко (983) COVID-19 (1485) коронавірус (216)

 Необхідний суворий контроль за тим, щоб люди, які приїжджають із-за кордону, перебували 2 тижні на домашньому режимі, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко просить Кабінет Міністрів України та Державну прикордонну службу забезпечити домашній режим тих українців, що прибувають у країну.

"Окремо хочу звернутися до уряду і прикордонної служби. У ці дні, коли прибувають літаки з українцями з-за кордону необхідний суворий контроль за тим, щоб ці люди перебували 2 тижні на домашньому режимі", - заявив Кличко під час відеозвернення, передає Цензор.НЕТ.

Мер додав: "... інакше ми отримаємо понад 35 тисяч можливих носіїв інфекції".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З 23 березня громадський транспорт Києва перевозитиме тільки працівників критичної сфери життя за спецперепустками, - Кличко. ВIДЕО

За словами Кличка, українців, які повертаються з-за кордону, про це не попереджають. "Я закликаю посилити контроль інформування пасажирів і дотримання ними рекомендацій", - підкреслив Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183280
 
   
 Топ коментарі
 
он, шо виявляється, коли вже десятки тисяч розповзлися по всій країні
 показати весь коментар
 
Вау, нарешті дійшло! А хто ж це тепер робитеме? Необходим суровый контроль за тем, чтобы приезжающие из-за границы люди находились 2 недели на домашнем режиме, - Кличко - Цензор.НЕТ 4567
 показати весь коментар
 
а до чого тут Віталька?
це повинен був уряд робити
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Необходим суровый контроль за тем, чтобы..

Объясните ему, что зеленый кретин за 2 недели уже завез почти 100 тысяч потенциальных носителей вируса без всякого карантина. Еще неделька и счет пойдет на тысячи...
 показати весь коментар
 
Рецепт от коронавируса от руководителя страны, в которой из 76 заболевших 15 выздоровело и ни одного не умерло:
https://novosti-n.org/ukraine/read/253120.html
 показати весь коментар
 
Кличку надо зажигание подрегулировать, оно у него позднее. Зе вернул в страну заробитчан, как обещал, уже, но, правда, с вирусом, но то такое.
 показати весь коментар
 
 
Піііздно! Они уже по всей стране как тараканы разбежались, кто их будет ловить и контролировать? Главное всунуть бошку в зомбоящик и объявить нариду, что "мы готовы к любому развитию ситуации". Это я не о Кличко, а о земинистрах и зебубочке.
А потом продать на сторону маски, оставив нариду право пошить себе самим из старых труселей на свой вкус и цвет.
 показати весь коментар
 
 
а за транспортний коллапс він нічого не сказав?
 показати весь коментар
 
 
С понедельника в Киеве останавливаются еще и автобусы, троллейбусы и маршрутки.
 показати весь коментар
 
Согласен с Виталием на все 2000%.Пять дней назад знакомый вернулся из Египта,и шоркается по городу без всяких заморочек.А когда гонишь его на расстояние два метра от себя,то еще и обижается.И таких ********* полным полно.Только вот проблемка одна возникает не разрешимая,как их заставить этот карантин выполнять,и кто будет контролировать передвижение тысяч человек,вернувшихся домой из за границы?Для этого нужны карантинные концлагеря с жестким контролем перемещения.Но это не реально,в особенности для наших можновладцив всех мастей,для которых за граница,что дом родной,а родная страна-фабрика для зарабатывания бабок.
 показати весь коментар
 
 
Уже въехало разными способами почти 1 млн. чел. О чем говорить? Теперь остается надеяться только на Бога и теплую погоду.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Этот вышибала наглотался диоксида магния из огнетушителя на Майдане. Я вообще не понимаю, как так получилось.Его вместе с Тягнибоком послали очень далеко на Майдане, так почему они снова при власти оба. Как так получилось вообще.
 показати весь коментар
 
И пороха на майдане послали очень далеко, но это не помешало стать ему президентом! Единственно правильный вывод, что эти "посылания" были постановками в расчете на лохов смотрящих зомбоящик.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Наврядли. Просто шуллера умеют запудрить мозги и отвлечь. Сразу началась сдача Крыма и Донбасса. Всех буйных решили утилизировать на войне. Не до этого стало.
 показати весь коментар
 
Так нужно обьявить о реальном наказании, всех тех кто приехал, что если поступит сигнал от соседей или поймают, нарушение лицами карантина , БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ уголовная ответственность! Вплоть до отказа в мед помощи в случае заболевания, в первую очередь! В конец списка! Только так подействует!
 показати весь коментар
 
 
подействуют только расстрелы заражённый нарушивших карантин или утаивших это
 показати весь коментар
 
Пора уже полностью перекрыть въезд из-за границы.
 показати весь коментар
 
 
Да говорите реальную правду о проблеме коронавируса, для народа! Объявите народу следить за передвижением приехавших из заграници, вплодь до самостоятельного вывешивания бумаги на дверях, что в карантине по такоето число! Жосткость покарания!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Призывальщики х*евы. В Британии людям государство оплачивает зарплату вместо работодателей чтобы они не выходили на работу, в США выдают по 1000 $ каждому и по 500 $ на ребенка, во Франции отменили плату за коммуналку, в Польше правительство выделило 52 миллиарда на поддержку людей и бизнеса. Что вы с*ки сделали чтобы люди могли не выходить на работу ?
 показати весь коментар
 
Ну не повезло нам родиться в США и Франциях - что дальше? Умирать от вируса?
 показати весь коментар
 
 
Как людям прожить без зарплаты ? Как платить коммуналку, аренду квартиры, за что покупать еду и лекарства ?
 показати весь коментар
 
Завтра в Италии, количество вылечившихся, будет меньше количества умерших! Где законы специальные, для нарушетелей? ttps://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
 показати весь коментар
 
Как это в Германии.
Я 3 дня тому назад вернулся к себе, в Германию, из США - по правилам Германии это зона риска. Компания запретила появляться на работе, и дал подписку городским властям, что 14 дней не буду выходитъ из собственного частного дома в пределах двора. Компания платит зарплату. За нарушение карантина, если буду пойман, обещают штраф 25000 Евро или 5 лет тюрьмы.

Больше того, моя жена на следующий день также получила оплачиваемый 14 дневный карантин в компании, где она работает, но в магазин ходить может. Документ ей для этого выдан.
 показати весь коментар
 
 
Наверное, Германия более богатая страна, чем Украина?
 показати весь коментар
 
 
чому в нас завжди таке запізне запалювання??
Це тре було робити це місяць тому. І не вдома на карантині, а у відповідних місцях, в лікарнях, санаторіях чи пансіонатах. Їх чимало по країні, навіть якщо вони не належать державі, все одно використовувати ці будівлі.
 показати весь коментар
 
 
в мене в знайомого на початку лютого на підприємстві двоє робітників повернулись з відпустки з Китаю. То іх примусово відправили на карантин, працювали вдома. Два тижні просиділи, і тоді прийшли на роботу. Так і має бути.
 показати весь коментар
 
Віталька прокинувся. Йому це тре було розповідати зеленим вбивцям ще 3 тижні назад
 показати весь коментар
 
 
Хоть одна розумна думка прийшла Кличкові. Але думаю що пізновато!
 показати весь коментар
 
Зная наш менталитет можно с уверенностью сказать, что даже если и будут сидеть дома, то гостей принимать будут десятками. Всех возвращающихся пускать в страну только через специальные карантинные зоны, с пребыванием там не менее 2 -х недель.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору