 Кабмін досі не оприлюднив перелік товарів, які можна купувати за спрощеною процедурою для боротьби з коронавірусом, - Степанов

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав ексгубернатор Одеської області Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У мене питання до Кабінету Міністрів: є у вас хто живий взагалі? Хто-небудь поройтесь там в аптечці, знайдіть нашатир і приведіть до тями наш уряд! Отже. У вівторок (17 березня) вранці! наші депутати прийняли закон "про боротьбу з коронавірусом". Один з основних пунктів якого - спрощення процедур закупівлі життєво необхідних зараз товарів - таких як ШВЛ, захисні костюми, маски тощо, тобто, це зелене світло в період наближення лиха без тендерної тяганини (а значить, дуже швидко) закупити все те, чого катастрофічно не вистачає наші лікарням. Далі Кабінет Міністрів в терміновому порядку повинен був затвердити цей перелік, щоб міста ВЖЕ могли почати закуповувати все те, що їм вдалося знайти. І тільки в п'ятницю (20 березня) ввечері вони нарешті затвердили цей перелік. Хлопці, проср@но 3 дні як мінімум. А роботи на пару годин. Чекає вся країна", - розповів він.

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"Далі. Перелік вони то прийняли, але на сайті його немає досі. Це вже зовсім не смішно. І хоча попереду вихідні, настійно вас прошу - залийте текст переліку на сайт Кабміну, щоб з ним вже мали можливість ознайомитися керівники бюджетних організацій , у яких є фінансова можливість закупити ці життєво необхідні товари. Просто натисніть на кнопку. Сподіваюся, ви розумієте, що швидкість ваших дій прямо пропорційна кількості врятованих життів. Це як раз той випадок, коли потрібно включати турборежим", - резюмував Степнов.