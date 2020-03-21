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 Політика України
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 Кабмін досі не оприлюднив перелік товарів, які можна купувати за спрощеною процедурою для боротьби з коронавірусом, - Степанов

Кабінет Міністрів має оприлюднити перелік товарів, які можна закуповувати за спрощеною процедурою для боротьби з коронавірусом.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав ексгубернатор Одеської області Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У мене питання до Кабінету Міністрів: є у вас хто живий взагалі? Хто-небудь поройтесь там в аптечці, знайдіть нашатир і приведіть до тями наш уряд! Отже. У вівторок (17 березня) вранці! наші депутати прийняли закон "про боротьбу з коронавірусом". Один з основних пунктів якого - спрощення процедур закупівлі життєво необхідних зараз товарів - таких як ШВЛ, захисні костюми, маски тощо, тобто, це зелене світло в період наближення лиха без тендерної тяганини (а значить, дуже швидко) закупити все те, чого катастрофічно не вистачає наші лікарням. Далі Кабінет Міністрів в терміновому порядку повинен був затвердити цей перелік, щоб міста ВЖЕ могли почати закуповувати все те, що їм вдалося знайти. І тільки в п'ятницю (20 березня) ввечері вони нарешті затвердили цей перелік. Хлопці, проср@но 3 дні як мінімум. А роботи на пару годин. Чекає вся країна", - розповів він.

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"Далі. Перелік вони то прийняли, але на сайті його немає досі. Це вже зовсім не смішно. І хоча попереду вихідні, настійно вас прошу - залийте текст переліку на сайт Кабміну, щоб з ним вже мали можливість ознайомитися керівники бюджетних організацій , у яких є фінансова можливість закупити ці життєво необхідні товари. Просто натисніть на кнопку. Сподіваюся, ви розумієте, що швидкість ваших дій прямо пропорційна кількості врятованих життів. Це як раз той випадок, коли потрібно включати турборежим", - резюмував Степнов.

Кабмін досі не оприлюднив перелік товарів, які можна купувати за спрощеною процедурою для боротьби з коронавірусом, - Степанов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183279
 
   
 Топ коментарі
 
73% захотелось экстремального квеста. Жизнь при "барыгах" не устраивала. Выбрали толпу недоумков во главе с полоумным скоморохом,которые неспособны элементарного сделать. "Визробилисамісеберазом", придурки.
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чтобы города УЖЕ могли начать закупать все то, что им удалось найти Источник: https://censor.net.ua/n3183279

Я тихо шла, пирожок нашла. Села, поела. Дальше пошла.
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Хронологія брехні "оманської зради". Спочатку брешеш шо у Буковелі. Потім кажеш в Омані з офіційним візитом. Потім кажеш шо приватним візитом. Кажеш шо оплатив все своїм коштом. Потім кажеш шо переліт оплитив Оман. Це як у русні в історії зі збитим Боїнгом. Сеча в очі.

В Офісі президента повідомили, що чартерний переліт Зеленського з відпустки оплатив Оман - очільник НАЗК

Кабмин до сих пор не обнародовал перечень товаров, которые можно покупать по упрощенной процедуре для борьбы с коронавирусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 3714
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Хронологія брехні "оманської зради". Спочатку брешеш шо у Буковелі. Потім кажеш в Омані з офіційним візитом. Потім кажеш шо приватним візитом. Кажеш шо оплатив все своїм коштом. Потім кажеш шо переліт оплитив Оман. Це як у русні в історії зі збитим Боїнгом. Сеча в очі.

В Офісі президента повідомили, що чартерний переліт Зеленського з відпустки оплатив Оман - очільник НАЗК

Кабмин до сих пор не обнародовал перечень товаров, которые можно покупать по упрощенной процедуре для борьбы с коронавирусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 3714
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кожного місяця нова версія вони там просто забувають, що раніше брехали?

Кабмин до сих пор не обнародовал перечень товаров, которые можно покупать по упрощенной процедуре для борьбы с коронавирусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 4154
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чтобы города УЖЕ могли начать закупать все то, что им удалось найти Источник: https://censor.net.ua/n3183279

Я тихо шла, пирожок нашла. Села, поела. Дальше пошла.
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73% захотелось экстремального квеста. Жизнь при "барыгах" не устраивала. Выбрали толпу недоумков во главе с полоумным скоморохом,которые неспособны элементарного сделать. "Визробилисамісеберазом", придурки.
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Кабміну пофіг, він вже забрав гроші з місцевих бюджетів.
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Им некогда,ЗЕтвари бабло за маски поделить немогут.
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"перечень товаров, которые можно покупать по упрощенной процедуре для борьбы с коронавирусом" Кабмин до сих пор не обнародовал перечень товаров, которые можно покупать по упрощенной процедуре для борьбы с коронавирусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 4291
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Не, их потом облучают, должны т.е. Получается стерильная грязь.
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Володимир Омелян закликав Зеленського піти у відставку:
"Дайте спокій собі і країні. Не мучайте усіх."
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таким же как Зеленским (не профессионалом), а это точно так и есть. Вызвал к себе Порошенко, Яценюка и Гройсмана и попросил помочь в эту трудную минуту.
Это бы сказало о уме и сообразительности.
Но, похоже он глуп, а это его шанс
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Он всего-навсего - зашуганный нарк, крупней рыба нужна.
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При этом раскладе у Зеленского есть ли шанс остаться в живых и пропетлять ???????
При массовых беспорядках и анархии, к которой слуги усиленно тянут страны... знаете, у кучи людей уже не дрогнет рука . Не спасет военное положение и ЧП авакова.
А через месяц эта куча будет в 100 раз больше.
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Шо лечить собираетесь, зебилы, забыли? Кабмин до сих пор не обнародовал перечень товаров, которые можно покупать по упрощенной процедуре для борьбы с коронавирусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 5153 Лекарства нужны - сопля же говорила. ой ппц Кабмин до сих пор не обнародовал перечень товаров, которые можно покупать по упрощенной процедуре для борьбы с коронавирусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 5153
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Колбаса стала настоящая , дифицит туалетной бумаги...а=а -а
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Путь зеленкаго:
-Это не правда, дайте фото.
-Фото непонятно откуда, дайте видео
-Это не украинские маски
-Украинские но старые
-Новые но вывезеные до эпидемии
-Во время эпидемии, но маски не помагают
азаза Зеленский
----- мама мне верить, я ее лично обеждаю.. ........! Ахахаха.
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Ссср вывозил еду подчистую из Украины и продавал за границу, от голода умерли миллионы - так произошел голодомор.
Зеленский вывозит защитные маски из Украины во время пандемии в мире и продает за границу....
А знаете, возможно, голодать уже никто и не будет
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