 Кабмін досі не оприлюднив перелік товарів, які можна купувати за спрощеною процедурою для боротьби з коронавірусом, - Степанов

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав ексгубернатор Одеської області Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У мене питання до Кабінету Міністрів: є у вас хто живий взагалі? Хто-небудь поройтесь там в аптечці, знайдіть нашатир і приведіть до тями наш уряд! Отже. У вівторок (17 березня) вранці! наші депутати прийняли закон "про боротьбу з коронавірусом". Один з основних пунктів якого - спрощення процедур закупівлі життєво необхідних зараз товарів - таких як ШВЛ, захисні костюми, маски тощо, тобто, це зелене світло в період наближення лиха без тендерної тяганини (а значить, дуже швидко) закупити все те, чого катастрофічно не вистачає наші лікарням. Далі Кабінет Міністрів в терміновому порядку повинен був затвердити цей перелік, щоб міста ВЖЕ могли почати закуповувати все те, що їм вдалося знайти. І тільки в п'ятницю (20 березня) ввечері вони нарешті затвердили цей перелік. Хлопці, проср@но 3 дні як мінімум. А роботи на пару годин. Чекає вся країна", - розповів він.
"Далі. Перелік вони то прийняли, але на сайті його немає досі. Це вже зовсім не смішно. І хоча попереду вихідні, настійно вас прошу - залийте текст переліку на сайт Кабміну, щоб з ним вже мали можливість ознайомитися керівники бюджетних організацій , у яких є фінансова можливість закупити ці життєво необхідні товари. Просто натисніть на кнопку. Сподіваюся, ви розумієте, що швидкість ваших дій прямо пропорційна кількості врятованих життів. Це як раз той випадок, коли потрібно включати турборежим", - резюмував Степнов.
В Офісі президента повідомили, що чартерний переліт Зеленського з відпустки оплатив Оман - очільник НАЗК
Я тихо шла, пирожок нашла. Села, поела. Дальше пошла.
"Дайте спокій собі і країні. Не мучайте усіх."
Это бы сказало о уме и сообразительности.
Но, похоже он глуп, а это его шанс
При массовых беспорядках и анархии, к которой слуги усиленно тянут страны... знаете, у кучи людей уже не дрогнет рука . Не спасет военное положение и ЧП авакова.
А через месяц эта куча будет в 100 раз больше.
Колбаса стала настоящая , дифицит туалетной бумаги...а=а -а
мін
-Это не правда, дайте фото.
-Фото непонятно откуда, дайте видео
-Это не украинские маски
-Украинские но старые
-Новые но вывезеные до эпидемии
-Во время эпидемии, но маски не помагают
азаза Зеленский
----- мама мне верить, я ее лично обеждаю.. ........! Ахахаха.
Зеленский вывозит защитные маски из Украины во время пандемии в мире и продает за границу....
А знаете, возможно, голодать уже никто и не будет