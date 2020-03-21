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Все про:Одеса (2409) екологія (520) техногенна катастрофа (13)

 Одесі загрожує техногенна катастрофа через дамбу, яка стримує Хаджибейський лиман

На тлі поширення в країні смертельного коронавірусу Одеса може виявитися на порозі ще однієї епідемії.

Через циклон "Юлія" дамба, яка стримує Хаджибейський лиман, майже повністю зруйнована, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "СтопКор".

Місто використовує Хаджибейський лиман як основний резервуар для випуску очищених стічних вод та каналізаційних відходів, куди щодоби надходить 200 тисяч кубометрів вод. Лиман переповнюється досить швидко, що може привести до виходу вод за межі його берегів. Тому щоразу, коли навантаження на каналізацію збільшується, відходи скидаються поблизу пляжів. Побудований, але так і не введений в експлуатацію одеський Глибоководний випуск міг би виводити всі відходи далеко в море, звільнивши і лиман, і пляжі від небезпечних стоків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов привіз в Одесу захисні костюми для медиків і маски

Одесі загрожує техногенна катастрофа через дамбу, яка стримує Хаджибейський лиман 01

Як зазначив професор Одеського державного екологічного університету Олександр Кулібабін, побудована одеською фірмою система Глибоководного випуску готова на 95%, але вона досі  не задіяна. За його словами, це злочин - не використовувати таку споруду: 4-х кілометрове введення в море труб, насосна станція,  наземні трубопроводи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бабів безкоштовно возите! Люди доїхати не можуть! Куди вони всі їдуть, бл#дь?!" - "зайві" пасажири сваряться в одеському трамваї. ВIДЕО

Хаджибейський лиман, в разі звільнення від додаткового навантаження, перестав би бути загрозою. Про це місцеві експерти заявляли і попереджали про небезпеку протягом декількох років. Водночас держава досі винна компанії підрядника гроші, через що готовий на 95% випуск ніяк запустять в роботу. На реалізацію проєкту "Глибоководний випуск" державою було виділено 575 млн гривень. Фактично профінансовано лише 370 млн грн. Ще 205 млн є заборгованістю, яку визнав навіть Верховний суд України. Наразі через штрафні санкції ця сума збільшується щодня і вже перевищила 440 млн гривень.

Одеська прокуратура намагалася оскаржити рішення суду, але програла цю суперечку, вже з новим складом Верховного суду. На сторону підрядника встала і Генеральна прокуратура України. Підрядник виграв 25 судів, але досі справа з місця не зрушила.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183278
 
   
 Топ коментарі
 
С янтарем...с вырубкой лесов ..с коррупцией...ведь все наладилось....видосики животрящие чудеса творят...
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Не переживайте вы за ту дамбу...если что бубачка приедет...видосик запишет...и все наладится...
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Интересно как холера будет с коронавирусом взаимодействовать.
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Так может подсоединить к каналу и на остров Крыс)))))))))
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там даже детские грязевые санатории есть. какашкми болезни лечат
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Не п..ди, грязевой санаторий на Куяльницком лимане, умник!
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ты **.анько ))) набери чучело в гугле буквами хаджибейский лиман и читай.

Хаджибе́йский куро́рт (Хаджибей) - бальнеогрязевой курорт на Украине (Одесская область), в 10 км к С-З от Одессы (с городом связан трамвайным маршрутом). Входит в Одесскую группу курортов; расположен на юго-западном берегу Хаджибейского лимана (о климате см. в ст. Одесская группа курортов и Одесская область).
Лиман представляет собой залив в северо-западной части Чёрного моря; образовался путём отделения от моря устья реки Малый Куяльник. Дно Хаджибейского лимана покрыто слоем чёрной грязи, которая имеет леч**ные качества. На этой базе был открыт Хаджибейский курорт. На берегу лимана расположен ряд поселений - Усатово (имеется санаторий «Хаджибей»), Большая Балка, Холодная Балка и др., дачные массивы, в верховье - животноводческие фермерские хозяйства, которые вносят вклад в загрязнение лимана, хотя основное загрязнение лимана от канализационных сбросов г. Одесса.
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Не переживайте вы за ту дамбу...если что бубачка приедет...видосик запишет...и все наладится...
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С янтарем...с вырубкой лесов ..с коррупцией...ведь все наладилось....видосики животрящие чудеса творят...
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Сяду в Ладу XRAY, одену маску реэкспортную из Испании, сниму в Привате бабки сижженные Барыгой, смотаюсь в Одессу маму - и доложу вам непредвзятую инфу, на канале Г=Г Одесі загрожує техногенна катастрофа через дамбу, яка стримує Хаджибейський лиман - Цензор.НЕТ 5923
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Интересно как холера будет с коронавирусом взаимодействовать.
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Вы не о том думаете! Главное что бы Коломойский "приватбанк" получил который Порошенко у него украл!
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сначала твой бенечка скиздил деньги из привата и образовалась дырочка по моему 500 мыльярдов, эту дырочку залатали деньгами из бюджета и тем самым спасли страну от дефолта, т.к. 90 % платежей шло через приват банк, так что балабол меняй методичку.
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подгорает дуплишко? тазик со льдом в помощь.
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так и я говорю что реакция у меня на идиота нормальная, я всегда говорил что даже с идиотом можно найти понимание!
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кстати - а вдруг друг друга грызть начнут?
ставлю на новенького!
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Холерний вібріон не боїться вірусів, але є добрим перенощиком. Одесити отримають "твікс"
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Чому не боїться? Це ж одноклітинний автономний організм.
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Не боїться, бо його віруси і ЗЄплєсєнь не не вбивають
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О холерном эмбрионе - он гибнет уже при + 14 гр.
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"хуже не будет", "какая разница?",- цитаты вождя Зеленского.
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...примерно как снотворное со слабительным? Одесі загрожує техногенна катастрофа через дамбу, яка стримує Хаджибейський лиман - Цензор.НЕТ 6790
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Тут целый день это обсуждается.
Опоздал.
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Ничего страшного. Какая разница что дерьмо на пляжи поплывет. Лучше порадуйтесь какой мост и какие дороги Зелупа строит даунбаситам. А еще скоро им построит город-сад, чтобы даунбаситы возжелали воссоедениться с процветающей и резко пахнущей Украиной
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Проблема-то с бородой, просто все ждут,когда рванёт,а деньги пилятся и пилятся.
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наоборот,теперь кошерно если обизяны луганды зальют водой грязной с шахт соседние области и часть параши (не потому ли кацапье отчасти и хочет нам это "добро" всучить?)
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Ото Бідоносцю "фортить". І тут пруха, *****....
ЗЕбуба, кидай усе і біжи у свій 95 зашквар, ти ж нєлохсорокдва!!!.
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Потому что в Одессе вор и бандит управляет - это Труханов, который половину бюджета Одессы ворует! Нормальных людей во власти нету, чтобы всюду все было нормально. Всюду проблемы! Всюду эта русская мафия во власти грабит и пилит все!
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але найстрашніше, що більшість людей того не розуміє,вони все на укр незалежність то спирають, і думають,що якби прийшов путькін,то все налагодилося б зразу ж і вони зажили б....
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Не страшно! Скоро трупов будет навалом, вот ими дамбу и подправят...
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попал братила младшой кажись - надо звонить...)))
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Где там кацапский трубоукладчик? Может он поможет достроить Одесский говнопоток-2? Одессе угрожает техногенная катастрофа из-за дамбы, которая сдерживает Хаджибейский лиман - Цензор.НЕТ 6030
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Даже стало интересно зачем во время разгорающейся в стране пандемии и продолжающейся войны Цензор вытащил эту несвежую "новость" многолетней давности
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Юля, которая недавно в гости залетала, дамбу малёха потрепала.
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Многолетней давности? Циклон Юлия был в феврале 2020.
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Эту дамбу капитально отстроили еще Румыны во время оккупации ,после этого ей ни кто капитально не занимался.Ни в советское время ни сейчас.В своё время на Хаджибее чумаки пластами кололи соль.Я- лично из тех динозавров которые там еще ловили креветку и глоську,ну и бычок там был весьма не плох.А теперь там говнохранище с пресноводной рыбой.
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В Одеській області вчора в бракон'єрів забрали і випустили 150 кг білугу з ікрою, думав таких вже нема.
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