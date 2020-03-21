 Одесі загрожує техногенна катастрофа через дамбу, яка стримує Хаджибейський лиман

Через циклон "Юлія" дамба, яка стримує Хаджибейський лиман, майже повністю зруйнована, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "СтопКор".

Місто використовує Хаджибейський лиман як основний резервуар для випуску очищених стічних вод та каналізаційних відходів, куди щодоби надходить 200 тисяч кубометрів вод. Лиман переповнюється досить швидко, що може привести до виходу вод за межі його берегів. Тому щоразу, коли навантаження на каналізацію збільшується, відходи скидаються поблизу пляжів. Побудований, але так і не введений в експлуатацію одеський Глибоководний випуск міг би виводити всі відходи далеко в море, звільнивши і лиман, і пляжі від небезпечних стоків.

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Як зазначив професор Одеського державного екологічного університету Олександр Кулібабін, побудована одеською фірмою система Глибоководного випуску готова на 95%, але вона досі не задіяна. За його словами, це злочин - не використовувати таку споруду: 4-х кілометрове введення в море труб, насосна станція, наземні трубопроводи.

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Хаджибейський лиман, в разі звільнення від додаткового навантаження, перестав би бути загрозою. Про це місцеві експерти заявляли і попереджали про небезпеку протягом декількох років. Водночас держава досі винна компанії підрядника гроші, через що готовий на 95% випуск ніяк запустять в роботу. На реалізацію проєкту "Глибоководний випуск" державою було виділено 575 млн гривень. Фактично профінансовано лише 370 млн грн. Ще 205 млн є заборгованістю, яку визнав навіть Верховний суд України. Наразі через штрафні санкції ця сума збільшується щодня і вже перевищила 440 млн гривень.

Одеська прокуратура намагалася оскаржити рішення суду, але програла цю суперечку, вже з новим складом Верховного суду. На сторону підрядника встала і Генеральна прокуратура України. Підрядник виграв 25 судів, але досі справа з місця не зрушила.