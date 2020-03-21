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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:карантин (675) Денис Шмигаль (131) COVID-19 (1485) коронавірус (216)

 Готуємося до можливого погіршення ситуації, у вівторок буде телеміст із китайськими лікарями, - Шмигаль

Уряд України готується до можливого погіршення ситуації у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляє на сторінці в фейсбуці.

Він повідомив, що провів телефонну розмову з послом КНР в Україні Фан Сяньжуном і звернувся з проханням надати Україні практичну допомогу в подоланні цієї хвороби.

"Китай люб’язно погодився в ці безперечно важкі для всього світу часи зробити прямий телеміст, щоб китайські лікарі змогли поділитися власним досвідом з нашими медпрацівниками та вірусологами. Телеміст орієнтовно відбудеться найближчого вівторка. Щиро вдячний пану Сяньжуну та Китаю за підтримку", - повідомив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експорт відбувся ще 2 і 6 березня та є легальною поставкою, - Держмитниця про респіратори з України в Іспанії. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183275
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть Зеленый Клоун сыграет на рояле Готовимся к возможному ухудшению ситуации, во вторник будет телемост с китайскими врачами, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 468
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на китайцев ориентироваться - плохая идея. там правды не узнать. все помнят Чернобыль? у комуняк все было хорошо, даже в то время, когда по всему миру уже во всю били тревогу.
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а если заболеешь, будешь лечиться у Зеврачей? Готовимся к возможному ухудшению ситуации, во вторник будет телемост с китайскими врачами, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8004
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ШМЫГАЛЬ----пока вы сидите и трете яйца--ничего не делая --- вирус распространяется по всей Украине !!!!
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Готовимся к возможному ухудшению ситуации, во вторник будет телемост с китайскими врачами, - Шмыгаль

Всем приготовиться. Будем по этому мосту уё2ывать в Китай. Там уже отшумело. Готовимся к возможному ухудшению ситуации, во вторник будет телемост с китайскими врачами, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7375
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Цікаво що наші йолопи зрозуміють від китайців особливо з перекладачем типу вуйка ґуґуля? Готуємося до можливого погіршення ситуації, у вівторок буде телеміст із китайськими лікарями, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7391
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нє спєшитє, погодітє...



Коронавирус. Новости на русском.

@CoronaviridaeRu 27 мин

Чайна ин Фокус рассказывает:
«У меня нет сил. Дышать не могу».
Когда Китай закрыл все временные больницы,чтобы показать, что всё находится под контролем, пациентка сказала - ее выписали невылеченной и отказали в лечении.
Волонтер из одной больницы в Ухани сообщил о подобных случаях

https://twitter.com/ChinaInFocusNTD/status/1241337761753444353
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вот это правильно! китайские врачи научат вас качественно, уверенно врать! ) при миллионе умерших они научат вас, что надо говорить, что всего лишь 100 тыс. заразилось и уже 90 тыс. успели вылечиться ))
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ГДЕ ЭТА ****,КОТОРАЯ КАТАЛАСЬ НА САМОКАТЕ И ПРИЗНАНА ,ЗЕЛЕНЫМ ОМАНСКИМ ОСЛОМ,ЛУЧШИМ ПРЕМЬЕР МИНИСТРОМ ВСЕЯ УКРАИНЫ ????? ЗА ТО,ЧТО ОН С ДЕКАБРЯ--КОГДА НАЧАЛАСЬ ЭПИДЕМИЯ---НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛ---ЕГО СУДИТЬ НАДО !!!!!!
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а ты сначала разберись, что он должен сделать! а то половина кричит: "зачем закрываешь все на карантин, где мы деньги будем брать на жизнь?" а вторая половина кричит: "закрывай все, вводи ЧП, а то мы все передохнем от коронавируса!" кого слушать? вот ты был бы презиком, кого бы ты слушал? хотя ты как раз и есть презик )))))))
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на китайцев ориентироваться - плохая идея. там правды не узнать. все помнят Чернобыль? у комуняк все было хорошо, даже в то время, когда по всему миру уже во всю били тревогу.
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еге, чайнабиль на гастролях...

Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
17 ч. ·

Ще постскриптумом до статті Льоси: для того, щоб було раз і назавжди зрозуміло, чому ЖОДНА диктатура нездатна бути ефективною там, де треба людські життя рятувати, а не нищити (і, відповідно, жодним даним, що їх диктатури надають під час катастроф, не можна ввірятись беззастережно!), досить ознайомитись з історією інформаційного "гашення" керівництвом СРСР Чорнобильської катастрофи. (Там був цілий комплекс заходів, не сама тільки 1-травнева демонстрація!)
Прочитайте спочатку історію професора Нестеренка з "Чорнобильської молитви" Світлани Алексієвич (фраґмент на фото дає уявлення) - а ще краще цілу книжку, воно корисно (https://komorabooks.com/…/chornobylska-molytva-hronika-maj…/), - а після того історію вуханського доктора Лі Веньляня, який ще в грудні волав: вводьте карантин, гряде епідемія! - але його "ефективно" змусили підписати "покаянного листа", як КГБ Івана Дзюбу в 1973-му, а потім з почестями похоронили - коли епідемію вже було не спинити (ось тут докладніше про головний китайський конфлікт цих місяців - між вірусом і цензурою: https://edition.cnn.com/…/china-wuhan-free-speec…/index.html). Ви побачите, що це ТОЙ САМИЙ алгоритм, ТА САМА історія. І що про те, як саме КНР "успішно бореться з вірусом" ви, ні разу там не бувши, можете, виявляється, знати куди більше, ніж припускають ті, хто формує для вас новинні програми...

Будьмо уважні (с).

Готовимся к возможному ухудшению ситуации, во вторник будет телемост с китайскими врачами, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1823
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...куди поділись абоненти?

Трамвай @tramizh

Китайцы.
Короновирус
Оператор мобильной связи

Готовимся к возможному ухудшению ситуации, во вторник будет телемост с китайскими врачами, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3143
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Было фото из уханьского мусоросжигательного завода. На кафельном полу - гора мобильных телефонов. Тех, что уже не понадобятся хозяевам.
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Нашел фото телефонов в крематории Уханя.
Готуємося до можливого погіршення ситуації, у вівторок буде телеміст із китайськими лікарями, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4950
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Україна капітулювала. Росія таки захопила Україну як і в 1918-1933. На цей раз з допомогою агентів під кодовою назвою 95 квартал (95 регіон Росії Чечня).
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кто о чем, а вшивый о бане )) ты ошибся веткой, здесь тема о коронавирусе )))
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Хто, що, і для чого зробив українцям в Україні у 1933 знаєш? паралелей не бачиш? тоді теж була всесвітня криза, між іншим.
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Та це типова 73% "упрощёнка", там предметно-конкретне мислення... які нахій паралелі...

Предметно-конкретное мышление характерно для электората Зеленского лиц с умственной отсталостью, выражается примитивной речью с формальной логикой. Например, на вопрос - как вы понимаете поговорку "Яблоко от яблони недалеко падает?" отвечает: "Яблоки всегда падают недалеко от дерева". Характерно для умственной отсталости и деменций.
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та знаем мы ваши "параллели" )) у вас, 8 % меньшинства, все что происходит в мире, это явно заговор против вашего сывокудрявого хряка ))) ты молилось сегодня иконе сывочолого гетьмана? ))
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я гражданин мира, громадянин світу, citizen of the world. якою тобі мовою ще сказати, щоб ти зрозумів?
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зрозуміло, значить це кацапи закрили Ухань на карантин, щоби викликати там голодомор, а тепер закрили усю Європу на карантин, щоби усіх європейців виморити голодом! )) якщо кацапи такі всемогутні, то рекомендую тобі здатися, або одразу в рай ))
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У Росії нема кордону з Китаєм...в Україні нема кордону з Росією...що скажеш?
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То занадто складно. У "співбесідника" саме той рівень, для якого у найнижчого штибу "комедійних" шоу звучить закадровий регіт - бо само навіть не допетрить, сарака, коли іржати.
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ооо! бачу, ти добре обізнаний на таких шоу... я такого ніколи не бачив, лише завдяки твоєму коментарю заліз у гугл і подивився, про що ти таке базікаєш ) чувак, я не дивлюсь шоу. я читаю лише класичну і наукову літературу у хімічній галузі і інколи заходжу сюди як у зоопарк, подивитися на вас, невігласів ))
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А як же китайські лікарі вже вкотре допустили розповсюдження пандемії з того ж Китаю?
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кончебели у власти - делают все, что бы развалить экономику Украины, чтобы закылись все предприятития, магазины, и украинцы начали умирать с голоду..
они бредят, если транспорт отменили, то миллионы не выйдут на бунт??
зеленский, ау.. ты еще жив?? накаков готовит государственный переворот, зеленского закроют, хач накаков надеестя, что украинцы не переживут, устроенного режимом карантина и беспредела..
не вирус страшен, а преступники сабаков, шмыгаль, и тд, которые отстранили зеленского от власти..
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Китайские врачи расскажут какие у них защитные костюмы. А у наших и масок у всех нет
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Кажи правду Шмигаль, ви тупо не знаєте що робити.
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клоуны - телепузики проводят телемост...
Это очень сильно поможет избежать пандемии короновируса в Украине... ага.
Дибилы ничего лучше не придумали, как проводить телемосты во время чумы.
Ещё авнтюриста Чумака разкопайте и пусть лечит и заряжет воду с телека, как это было в 90-х годах.
Готовимся к возможному ухудшению ситуации, во вторник будет телемост с китайскими врачами, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 621
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Это тайное послание от Чумака со скрытым текстом.
"Отрежьте Зеленскому яйца".
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А кто сделал ету ситуацию? Зачем было в Украину завозить коронавирус?
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а что еще может придумать властная сволота из телевизора??
только телемост )))
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Ой. Никак население начало подозревать что его держат за идиотов.
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Итальянские врачи озвучили важную статистику:
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/03/18/news/coronavirus-l-istituto-superiore-di-sanita-solo-12-le-persone-decedute-senza-patologie-pregresse-1.38605276.
Средний возраст умерших - 80 лет; количество умерших без других болезней (кроме коронавируса) - 12 (двенадцать!) из всех 3400 жертв; среднее количество патологий (кроме коронавируса) на одного умершего - 2,7.
То есть в среднем каждый умерший страдал двумя или больше проблемами из списка: гипертония, диабет, ожирение, онкология, почечная недостаточность и др., большинство из них и без вируса были в очень плохом состоянии здоровья и могли с таким же успехом умереть от простой простуды.
Кроме того важно, что из всех заразившихся 80% переносят (и, конечно, разносят) вирус на ногах, 15% как простуду/грипп/ОРВИ, в зоне риска 4-6%инфицированных, это как раз те, по которым примерная статистика выше (с патологиями и очень плохим состоянием здоровья).
То есть из 150-200 тыс. человек, которые умирают в мире каждый день (в том числе и из-за других по количеству смертей более опасных болезней), до 1000 умирает от короны (и это на пике эпидемии, на самом деле смертей меньше), из которых большая часть условно была "при смерти" и без вируса. Так это даже не дотягивает до показателя в 650 тыс. смертей в год от сезонного гриппа, которую ВОЗ регулярно публикует и считает "почти нормой".
ВЫВОД - смертоносность и опасность вируса крайне преувеличена. В теле любого человека есть до 2,5 кг разной микрофлоры, в основном в желудке: стафило-, стрепто- и много других, возможно там всегда присутствовал коронавирус(ы). В обычных условиях эти все микроорганизмы прекрасно уживаются. Если даже вирус очень быстро распространяется (хотя, возможно, какие-то из ОРВИ или штаммов гриппа, например, испанка из 1919го распространяется даже быстрее), то (см. выше) из всех заразившихся 80% переносят вирус на ногах, 15% как простуду/грипп/ОРВИ!
Не будем разбирать, кому это может быть выгодно и для чего. Руки мыли мы и раньше. Очень правильно, что введен карантин ради тех, кто в зоне риска, и для недопущения большого наплыва больных в короткий период времени. Но крайности здесь излишни. Паника (искусственно нагнетаемая в том числе министром здравоохранения Емцем) приносит намного больше вреда, чем сам вирус, так как стресс от постоянного страха, в котором находится большинство населения (в том числе из-за непонимания реальных масштабов проблемы), очень сильно ослабляет иммунитет, люди по Украине находятся в состоянии нервного истощения!
Паника убивает больше украинцев, чем сам вирус, являющийся самым обычным сезонным ОРВИ. Это явление надо срочно прекратить путем подробного освещения проблемы, а не нагнетания ситуации риторикой "это только начало" и "самое худшее впереди".
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Паника (искусственно нагнетаемая в том числе министром здравоохранения Емцем) приносит намного больше вреда, чем сам вирус, так как стресс от постоянного страха, в котором находится большинство населения (в том числе из-за непонимания реальных масштабов проблемы), очень сильно ослабляет иммунитет, люди по Украине находятся в состоянии нервного истощения! -- что ты бредишь русская ты свинья ! В Норвегии люди 50-59 лет занимают первое место по заражению вирусом , а люди 40-49 лет второе
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Andrey Yakovlev 1b311e08 Добре що хоч не порівняли 80-ти річних італійців із 40-ка річними українцями (((. Ми такі різні, особливо із 1986 року. В Україні чоловіки в середньому живуть 61 рік !!! А Італія на 4 місці в світі по тривалості життя. Сидіть вдома і не рипайтесь ! Не наражайте на хворобу інших, з такими поглядами і знаннями.
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на самом деле этого и добиваются: чтобы скот сидел дома и не рыпался
но карантин подразумевает нечто другое
по поводу здоровья украинцев: каждый сам кузнец своего счастья! и здоровья тоже
есть генетика, есть экология, это понятно
но если вести всю жизнь нездоровый образ жизни, а потом удивляться, что рано приходят болячки...
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говорят якобы без карантина коллапс медицины наступит, а сейчас не коллапс, получить медицинскую помощь по другим болячкам нереально, плановые операции отменены, дети не учаться толком, и все это хотят растянуть на хз сколько времени, кто возмется определить общий ущерб здоровью человечества, экономике, и все чтоб 2,5 старым пердунам, которым прогулы на кладбище пишут, хватило аппаратов ИВЛ, гениально, вот я посмотрю как будет себя вести человек когда ему плохую болячку диагностируют на пол года позже из за "мер", умники херовы
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система здравоохранения еле дышит... страна еле дышит, но все прикроют ширмой из макароновируса
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власть готовит все, чтобы в Украине начался голод и геноцид украинцев..
власти необходимо, чтобы под любым предлогом, большинство украинцев не выжило, и не вышло на протесты..
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Не вы голосовали за эту власть ? Давай называть вещи своими именами. Вы и несёте ответственность за эту власть и будете подыхать из за своего выбора
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Поздно ! Вы зелёная власть вместе с зебилам проиграли во времени .
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Схоже, ніхто не застановляється над тим, що нічого цього у світі не відбувалося б, якби Китайська Народна Республіка була вільною і демократичною країною, а не диктатурою, якою вона є. Щонайменше один авторитетний лікар (а можливо, їх було декілька) виявив цей вірус значно раніше - та замість вжити відповідних заходів, уряд приховав новину, змусив замовкнути цей розсудливий голос чи голоси і намагався завадити поширенню цієї новини, як це роблять усі диктатури. Таким чином, як і в Чорнобилі, було втрачено багато часу на пошуки вакцини. Появу зарази визнали тільки тоді, коли вона вже поширилася. Добре, що це відбувається зараз - і світ дізнається, що справжній прогрес завжди є калічним, коли не супроводжується свободою. Чи зрозуміють це нарешті дурні, які гадають, що приклад Китаю (іншими словами, вільний ринок при політичній диктатурі) є гарним взірцем для третього світу? Так не буває: те, що сталося з коронавірусом, мало би відкрити очі сліпим. - https://zbruc.eu/node/96379
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Шмигаль "нє чітатєль". Вже давно все написано тими ж китайцями. Покажіть йому хтось це:

Довідник по профілактиці і лікуванню
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Нада же для ЗЕдаунов картинку сделать по ТВ.
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Наверное 1000 тон масок обратно вернут.
Хотя нет.Им нужнее мы потерпим.
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Да НАХРЕНА тебе маски? Они НЕ ПОМОГАЮТ предохраниться от вируса!
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в среду сабаков объявит себя врио президента и чп.
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A его можно объявить узурпатором, и просто разнести его резиденцию из танковых орудий.
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В Бельгии число умерших от коронавируса за сутки выросло почти вдвое

Только за вчерашний день 558 человек получили положительный результат теста на COVID-19.

В Бельгии за последние сутки от вызванной коронавирусом болезни COVID-19 умерли 30 человек, таким образом общее количество жертв на данный момент составляет 67.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Ещё раз повторяю , зелёная власть пригрела во времени в борьбе с вирусом
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Меньше там слушай и читай,некожится вам что вас запугивают.
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Почему меня должны запугивать и кто ? Давай дэбил , толкай свой русский бред .
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https://www.lastampa.it/cronaca/2020/03/18/news/coronavirus-l-istituto-superiore-di-sanita-solo-12-le-persone-decedute-senza-patologie-pregresse-1.38605276.

это тоже РУССКИЙ бред? а может итальянский бред? а может итальянский, но не бред?
хватит называть русским бредом все, что не нравится тебе или твоему хозяину
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И что там ? Как ты знаешь что там написано , если ты не понимаешь итальянский ?
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хватит троллить, ты же прекрасно знаешь, что существует гугл-переводчик
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Средний возраст умерших - 80 лет; количество умерших без других болезней (кроме коронавируса) - 12 (двенадцать!) из всех 3400 жертв; среднее количество патологий (кроме коронавируса) на одного умершего - 2,7.
Другими словами умирают "от вируса" (хотя в реальности необязательно именно или только от него) те, кто и так должен был умереть. Только не надо начинать повести о том, как это цинично. Естественный отбор никто не отменял. Смертные люди иногда умирают. Это касается всех и вся. Главное не ускорять процесс откровенно глупыми способами, например, совать пальцы в розетку. О вредных привычках промолчу, так как это личный выбор каждого.
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Сегодня смотрел новости с Норвегии , так там люди 50-59 лет занимают первое место по количеству заражённых, люди 40-49 лет занимают первое.

Вы даже не можете понять , что никто в мире ещё не понимает с чем мир имеет дело и о ее последствиях
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в Норвегии, конечно, вирус решил немного поиграть со статистикой Готуємося до можливого погіршення ситуації, у вівторок буде телеміст із китайськими лікарями, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6686
я бы не доверял подобным данным
да и вообще не в возрасте дело, дело в здоровье
хреновое здоровье - легче всякой заразе прицепиться
только корона по опасности в списке всех зараз занимает далеко не первое место, да и в первые два десятка даже не входит... хотя очень "старается"
3000 умирающих от туберкулеза каждый день по миру, часть из них в Украине.. вот где реальная эпидемия... а что у нас? с 1 апреля закрывается боьшая часть тубдиспансеров:
вот где реальный П...Ц
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от гриппа в среднем в день умирает 2000 человек. Это в среднам.

А ты здесь пёрднул про 30 человек.
Ежедневно в автомобильных авариях гибнет 3000 человек.
Запретить автомобили?
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кива обязательно придёт на телемост, шоб порадовать китайцев - "секса в Украине нет!"
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Шмыгаль твоии ,Волки волки' задолбали. Ты уничтожаешь последние крохи уважения к власти.
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В Южной Корее заявили о прохождении пика эпидемии
https://lb.ua/world/2020/03/10/452092_v_yuzhnoy_koree_zayavili_prohozhdenii.html
Однако корейские власти приняли активные меры по профилактике болезни и обеспечили масштабное тестирование граждан страны на наличие коронавируса. Всего провели около 196 тысяч тестов, то есть примерно по 15 тысяч в день. "Выявление пациентов на ранней стадии очень важно. И, работая с этим вирусом, мы усвоили простой урок - он очень заразен. Как только он появляется, он распространяется очень быстро и очень широко", - пояснил министр здравоохранения Кореи.
ФРГ проводится много тестов. В институте Роберта Коха заявили, что лаборатории страны каждую неделю тестируют на вирус 160 тысяч человек.

В Японії проводить по 10-15 тис. тестів кожен день, щоб на ранній стадії виявити розповсюджувачів і ввести карантин, люди що контактували з хворими моментально підпадают під обов'язковий карантин, люди що повернулись з країн ризику також... але головний фактор це щоденне тестування, щоб швидко локалізувати розповсюдження...

А у нас телемост)))
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ударим телемостом с коммунистическим братьями из Уханя по бездорожья и разгильдяйству .УРА ТОВАРИЩИ, УРА !!!
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Ура! вот только масок нет,будем ждать когда подвезут.
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похер ..они почти не помогают и врядли 3 степени защиты )
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Кашпировский лечил по телевизору.... Шмыгаль будет лечить по телемосту....
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Просто перепечатал статью
По большому счету в Украине заражено уже все, что можно и в немыслимом объёме.
Готовимся к возможному ухудшению ситуации, во вторник будет телемост с китайскими врачами, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8663Арсен Борисович съел Владимира Александровича / Reuters
А как все сладко начиналось пару месяцев назад для Владимира Зеленского.
Где-то там в далеком и славном китайском городе с вычурным названием Ухань бушует что-то непонятное и мутное. Ну какая, казалось бы, нам разница? Здесь, в Украине, тишь да гладь.
Президент Зеленский всерьёз верил, что делать ничего не надо. Что все само собой утрясется. Что pr-инфантилизмом можно бесконечно добавлять себе проценты в рейтинг. А оказалось, что это начало бесславного конца.
Владимир Александрович нынче явно испуган, растерян и подавлен. Он мечется и не понимает, что делать. Ему вообще не хочется уже быть президентом. Он бы сбросил этот груз на чьи-то другие плечи. Его слова и действия все время не впопад. Кризисы пошли косяками. Информации негативной тонны. Помощники и советники слишком глупы.
И лучше ведь не будет. Так, зачем нужно было понтиться и пафосно вытирать ноги о жлоба Порошенко? Чтобы в итоге таки попасть ситуацию, когда ты ещё номинально президент, но де-факто правит уже кое-кто другой?

Арсен Борисович Аваков почти "съел" Владимира Александровича Зеленского. Аппетитно, безжалостно, не напрягаясь. Всесильный регент при незрелом юноше. Вот что сейчас происходит.
Аваков, который якобы берет на себя ответственность и который вусмерть запугал президента... Хотя, на самом деле, Аваков точно такой же как Зеленский - не понимающий сути явлений, не способный думать и оценивать ситуацию, совершенно не готовый к адекватной реакции. Аваков - это, скорее, про ускорение нашего падения и про глобальную катастрофу. Потому что чрезвычайное положение без продуманной логистики - глупость.
А теперь - едва ли не о самом серьезном вызове. Потому что Аваков с Зеленским ничто по сравнению с тем, что в считанные недели в страну свезли несколько сотен тысяч заробитчан из непосредственных очагов инфекции. Как на подбор.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий - это юноша в шортах цвета хаки и пока в статусе министра - даже бравирует в соцсетях, что доставили самолетами в страну 44 тысячи человек. Супер. Идиотами часто вымощена самая прямая дорога в ад.
Карантин по этим перемещенцам где? Самоизоляции? Контроль за перемещениями? Блокпосты? Лагеря для переселенцев из очагов? Спецбольницы? Ничего и близко нет. Заробитчане подобно хитрой саранче быстро инфильтрировались на свою собственную "землю обетованную" и быстро расползлись по стране, неся с собой заведомо много рисков.
По большому счету заражено уже все, что можно и в немыслимом объёме. Потому что бесконтрольно, нагло, лживо. Вернувшиеся предпочитали врать о местах пребывания. Местная власть банально сидит в кустах с большой пачкой туалетной бумаги. А власть центральная... Ну а что она может...

Михаил Подоляк
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Так что там с собачкой? вывез ее голобородько с Китая?
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та оно только следует за рашистской пропагандой, только на нее и реагирует, там пр эту тему заткнулись и блазень тут же забыл.
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Шмыгля, Шмыгля, Шмыгля ...рукоплещем товарищи , рукоплещем... лобзаем монитор с образом светоносного посланника зеленого говна.
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ЗЕбилы ,кто плохо вёл себя в этой жизни ,тот после смерти своей , попадёт в РФ
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...шмыга, лучше проводи телемост с губернатором Ростова на предмет покупки жилья в городе или области Готовимся к возможному ухудшению ситуации, во вторник будет телемост с китайскими врачами, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2724
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.. ото НЕ хотілося .. і шо ВОНО патякає ... ЗАЙМИСЬ МТЗ медичних закладів ТЕСТАМИ .. усю свою ДУРЬ рвуться на екран показати .. ДЄБІЛИ ..кого намагаєтесь дурити ... БАНДА " СН" .. . діє Українці будьте ПИЛЬНІ... шмигаль=ахметов=паРаша ...
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китайці ніколи правду не скажуть. Що тут не зрозуміло? Вони не скажуть всю правду про цей вірус і методи лікування НІКОЛИ. Не можна просто півторювати все що вони скажуть.
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Серостанова Анжелика@agny262 16 ч

Когда мир узнает о том, что происходило в Ухани и в Китае в конце декабря, январе, феврале и марте 2020 года - ужаснется.
Даже если узнает только о половине происходившего.
Пример - лагеря для уйгуров.
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Эти долбанные "власти" продолжают жить в телевизоре! Любители "Скотов" и ублюдков из квартала - выключите телевизор!!! Мир совсем другой! Посмотрите на то ******, за которое вы проголосовали! Вы выбрали СМЕРТЬ! Вот это реальность, а не картинка на "Г+Г", 112, ЗИК.
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Зараз вислуховувати всіх-марна трата часу-небхідно приймати рішення критичні для виживання країни.У мене не має жодних сумнівів про введення НС по всій країні.Але при цьому максимально зберегти працюючі виробництва, що дають основний вклад в економіку та налагодити відносини з МВФ.Тому що якщо це рухне - то все інше вже буде не важливо.Залишиться дуже мало шансів для виживання.Про моральний підхід основних гравців світової економіки вже давно всім відомо-розділяй та володій .І вірус тут їм тільки на користь.
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Как это в Германии.

Я 3 дня тому назад вернулся из США 2х -недельной командировки. США по правилам Германии это зона риска. Компания мне запретила появляться на работе, и я дал подписку городским властям, что 14 дней не буду выходитъ из собственного частного дома в пределах двора и предоставил детальную хронологию моих передвижений за рубежом.

Компания оплачивает карантин. Правительство штата озвучило наказание за нарушение карантина. Если буду пойман, и доказано что люди рисковали из-за меня обещают штраф 25000 Евро или 5 лет тюрьмы.

Больше того, моя жена из-за меня на следующий день также получила оплачиваемый 14 дневный карантин в компании, где она работает, но в магазин ходить может. Документ ей для этого выдан
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А США с Европой что? Не, не особо? Ну правильно, че, деньги целее будут
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