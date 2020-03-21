 Готуємося до можливого погіршення ситуації, у вівторок буде телеміст із китайськими лікарями, - Шмигаль

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляє на сторінці в фейсбуці.
Він повідомив, що провів телефонну розмову з послом КНР в Україні Фан Сяньжуном і звернувся з проханням надати Україні практичну допомогу в подоланні цієї хвороби.
"Китай люб’язно погодився в ці безперечно важкі для всього світу часи зробити прямий телеміст, щоб китайські лікарі змогли поділитися власним досвідом з нашими медпрацівниками та вірусологами. Телеміст орієнтовно відбудеться найближчого вівторка. Щиро вдячний пану Сяньжуну та Китаю за підтримку", - повідомив Шмигаль.
Всем приготовиться. Будем по этому мосту уё2ывать в Китай. Там уже отшумело.
Коронавирус. Новости на русском.
@CoronaviridaeRu 27 мин
Чайна ин Фокус рассказывает:
«У меня нет сил. Дышать не могу».
Когда Китай закрыл все временные больницы,чтобы показать, что всё находится под контролем, пациентка сказала - ее выписали невылеченной и отказали в лечении.
Волонтер из одной больницы в Ухани сообщил о подобных случаях
https://twitter.com/ChinaInFocusNTD/status/1241337761753444353
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
17 ч. ·
Ще постскриптумом до статті Льоси: для того, щоб було раз і назавжди зрозуміло, чому ЖОДНА диктатура нездатна бути ефективною там, де треба людські життя рятувати, а не нищити (і, відповідно, жодним даним, що їх диктатури надають під час катастроф, не можна ввірятись беззастережно!), досить ознайомитись з історією інформаційного "гашення" керівництвом СРСР Чорнобильської катастрофи. (Там був цілий комплекс заходів, не сама тільки 1-травнева демонстрація!)
Прочитайте спочатку історію професора Нестеренка з "Чорнобильської молитви" Світлани Алексієвич (фраґмент на фото дає уявлення) - а ще краще цілу книжку, воно корисно (https://komorabooks.com/…/chornobylska-molytva-hronika-maj…/), - а після того історію вуханського доктора Лі Веньляня, який ще в грудні волав: вводьте карантин, гряде епідемія! - але його "ефективно" змусили підписати "покаянного листа", як КГБ Івана Дзюбу в 1973-му, а потім з почестями похоронили - коли епідемію вже було не спинити (ось тут докладніше про головний китайський конфлікт цих місяців - між вірусом і цензурою: https://edition.cnn.com/…/china-wuhan-free-speec…/index.html). Ви побачите, що це ТОЙ САМИЙ алгоритм, ТА САМА історія. І що про те, як саме КНР "успішно бореться з вірусом" ви, ні разу там не бувши, можете, виявляється, знати куди більше, ніж припускають ті, хто формує для вас новинні програми...
Будьмо уважні (с).
...куди поділись абоненти?
Трамвай @tramizh
Китайцы.
Короновирус
Оператор мобильной связи
Предметно-конкретное мышление характерно для
электората Зеленскоголиц с умственной отсталостью, выражается примитивной речью с формальной логикой. Например, на вопрос - как вы понимаете поговорку "Яблоко от яблони недалеко падает?" отвечает: "Яблоки всегда падают недалеко от дерева". Характерно для умственной отсталости и деменций.
они бредят, если транспорт отменили, то миллионы не выйдут на бунт??
зеленский, ау.. ты еще жив?? накаков готовит государственный переворот, зеленского закроют, хач накаков надеестя, что украинцы не переживут, устроенного режимом карантина и беспредела..
не вирус страшен, а преступники сабаков, шмыгаль, и тд, которые отстранили зеленского от власти..
Это очень сильно поможет избежать пандемии короновируса в Украине... ага.
Дибилы ничего лучше не придумали, как проводить телемосты во время чумы.
Ещё авнтюриста Чумака разкопайте и пусть лечит и заряжет воду с телека, как это было в 90-х годах.
"Отрежьте Зеленскому яйца".
только телемост )))
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/03/18/news/coronavirus-l-istituto-superiore-di-sanita-solo-12-le-persone-decedute-senza-patologie-pregresse-1.38605276.
Средний возраст умерших - 80 лет; количество умерших без других болезней (кроме коронавируса) - 12 (двенадцать!) из всех 3400 жертв; среднее количество патологий (кроме коронавируса) на одного умершего - 2,7.
То есть в среднем каждый умерший страдал двумя или больше проблемами из списка: гипертония, диабет, ожирение, онкология, почечная недостаточность и др., большинство из них и без вируса были в очень плохом состоянии здоровья и могли с таким же успехом умереть от простой простуды.
Кроме того важно, что из всех заразившихся 80% переносят (и, конечно, разносят) вирус на ногах, 15% как простуду/грипп/ОРВИ, в зоне риска 4-6%инфицированных, это как раз те, по которым примерная статистика выше (с патологиями и очень плохим состоянием здоровья).
То есть из 150-200 тыс. человек, которые умирают в мире каждый день (в том числе и из-за других по количеству смертей более опасных болезней), до 1000 умирает от короны (и это на пике эпидемии, на самом деле смертей меньше), из которых большая часть условно была "при смерти" и без вируса. Так это даже не дотягивает до показателя в 650 тыс. смертей в год от сезонного гриппа, которую ВОЗ регулярно публикует и считает "почти нормой".
ВЫВОД - смертоносность и опасность вируса крайне преувеличена. В теле любого человека есть до 2,5 кг разной микрофлоры, в основном в желудке: стафило-, стрепто- и много других, возможно там всегда присутствовал коронавирус(ы). В обычных условиях эти все микроорганизмы прекрасно уживаются. Если даже вирус очень быстро распространяется (хотя, возможно, какие-то из ОРВИ или штаммов гриппа, например, испанка из 1919го распространяется даже быстрее), то (см. выше) из всех заразившихся 80% переносят вирус на ногах, 15% как простуду/грипп/ОРВИ!
Не будем разбирать, кому это может быть выгодно и для чего. Руки мыли мы и раньше. Очень правильно, что введен карантин ради тех, кто в зоне риска, и для недопущения большого наплыва больных в короткий период времени. Но крайности здесь излишни. Паника (искусственно нагнетаемая в том числе министром здравоохранения Емцем) приносит намного больше вреда, чем сам вирус, так как стресс от постоянного страха, в котором находится большинство населения (в том числе из-за непонимания реальных масштабов проблемы), очень сильно ослабляет иммунитет, люди по Украине находятся в состоянии нервного истощения!
Паника убивает больше украинцев, чем сам вирус, являющийся самым обычным сезонным ОРВИ. Это явление надо срочно прекратить путем подробного освещения проблемы, а не нагнетания ситуации риторикой "это только начало" и "самое худшее впереди".
но карантин подразумевает нечто другое
по поводу здоровья украинцев: каждый сам кузнец своего счастья! и здоровья тоже
есть генетика, есть экология, это понятно
но если вести всю жизнь нездоровый образ жизни, а потом удивляться, что рано приходят болячки...
власти необходимо, чтобы под любым предлогом, большинство украинцев не выжило, и не вышло на протесты..
Довідник по профілактиці і лікуванню
Хотя нет.Им нужнее мы потерпим.
Только за вчерашний день 558 человек получили положительный результат теста на COVID-19.
В Бельгии за последние сутки от вызванной коронавирусом болезни COVID-19 умерли 30 человек, таким образом общее количество жертв на данный момент составляет 67.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.
Ещё раз повторяю , зелёная власть пригрела во времени в борьбе с вирусом
это тоже РУССКИЙ бред? а может итальянский бред? а может итальянский, но не бред?
хватит называть русским бредом все, что не нравится тебе или твоему хозяину
Другими словами умирают "от вируса" (хотя в реальности необязательно именно или только от него) те, кто и так должен был умереть. Только не надо начинать повести о том, как это цинично. Естественный отбор никто не отменял. Смертные люди иногда умирают. Это касается всех и вся. Главное не ускорять процесс откровенно глупыми способами, например, совать пальцы в розетку. О вредных привычках промолчу, так как это личный выбор каждого.
Вы даже не можете понять , что никто в мире ещё не понимает с чем мир имеет дело и о ее последствиях
я бы не доверял подобным данным
да и вообще не в возрасте дело, дело в здоровье
хреновое здоровье - легче всякой заразе прицепиться
только корона по опасности в списке всех зараз занимает далеко не первое место, да и в первые два десятка даже не входит... хотя очень "старается"
3000 умирающих от туберкулеза каждый день по миру, часть из них в Украине.. вот где реальная эпидемия... а что у нас? с 1 апреля закрывается боьшая часть тубдиспансеров:
вот где реальный П...Ц
А ты здесь пёрднул про 30 человек.
Ежедневно в автомобильных авариях гибнет 3000 человек.
Запретить автомобили?
https://lb.ua/world/2020/03/10/452092_v_yuzhnoy_koree_zayavili_prohozhdenii.html
Однако корейские власти приняли активные меры по профилактике болезни и обеспечили масштабное тестирование граждан страны на наличие коронавируса. Всего провели около 196 тысяч тестов, то есть примерно по 15 тысяч в день. "Выявление пациентов на ранней стадии очень важно. И, работая с этим вирусом, мы усвоили простой урок - он очень заразен. Как только он появляется, он распространяется очень быстро и очень широко", - пояснил министр здравоохранения Кореи.
ФРГ проводится много тестов. В институте Роберта Коха заявили, что лаборатории страны каждую неделю тестируют на вирус 160 тысяч человек.
В Японії проводить по 10-15 тис. тестів кожен день, щоб на ранній стадії виявити розповсюджувачів і ввести карантин, люди що контактували з хворими моментально підпадают під обов'язковий карантин, люди що повернулись з країн ризику також... але головний фактор це щоденне тестування, щоб швидко локалізувати розповсюдження...
А у нас телемост)))
По большому счету в Украине заражено уже все, что можно и в немыслимом объёме.
Арсен Борисович съел Владимира Александровича / Reuters
А как все сладко начиналось пару месяцев назад для Владимира Зеленского.
Где-то там в далеком и славном китайском городе с вычурным названием Ухань бушует что-то непонятное и мутное. Ну какая, казалось бы, нам разница? Здесь, в Украине, тишь да гладь.
Президент Зеленский всерьёз верил, что делать ничего не надо. Что все само собой утрясется. Что pr-инфантилизмом можно бесконечно добавлять себе проценты в рейтинг. А оказалось, что это начало бесславного конца.
Владимир Александрович нынче явно испуган, растерян и подавлен. Он мечется и не понимает, что делать. Ему вообще не хочется уже быть президентом. Он бы сбросил этот груз на чьи-то другие плечи. Его слова и действия все время не впопад. Кризисы пошли косяками. Информации негативной тонны. Помощники и советники слишком глупы.
И лучше ведь не будет. Так, зачем нужно было понтиться и пафосно вытирать ноги о жлоба Порошенко? Чтобы в итоге таки попасть ситуацию, когда ты ещё номинально президент, но де-факто правит уже кое-кто другой?
Арсен Борисович Аваков почти "съел" Владимира Александровича Зеленского. Аппетитно, безжалостно, не напрягаясь. Всесильный регент при незрелом юноше. Вот что сейчас происходит.
Аваков, который якобы берет на себя ответственность и который вусмерть запугал президента... Хотя, на самом деле, Аваков точно такой же как Зеленский - не понимающий сути явлений, не способный думать и оценивать ситуацию, совершенно не готовый к адекватной реакции. Аваков - это, скорее, про ускорение нашего падения и про глобальную катастрофу. Потому что чрезвычайное положение без продуманной логистики - глупость.
А теперь - едва ли не о самом серьезном вызове. Потому что Аваков с Зеленским ничто по сравнению с тем, что в считанные недели в страну свезли несколько сотен тысяч заробитчан из непосредственных очагов инфекции. Как на подбор.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий - это юноша в шортах цвета хаки и пока в статусе министра - даже бравирует в соцсетях, что доставили самолетами в страну 44 тысячи человек. Супер. Идиотами часто вымощена самая прямая дорога в ад.
Карантин по этим перемещенцам где? Самоизоляции? Контроль за перемещениями? Блокпосты? Лагеря для переселенцев из очагов? Спецбольницы? Ничего и близко нет. Заробитчане подобно хитрой саранче быстро инфильтрировались на свою собственную "землю обетованную" и быстро расползлись по стране, неся с собой заведомо много рисков.
По большому счету заражено уже все, что можно и в немыслимом объёме. Потому что бесконтрольно, нагло, лживо. Вернувшиеся предпочитали врать о местах пребывания. Местная власть банально сидит в кустах с большой пачкой туалетной бумаги. А власть центральная... Ну а что она может...
Михаил Подоляк
Серостанова Анжелика@agny262 16 ч
Когда мир узнает о том, что происходило в Ухани и в Китае в конце декабря, январе, феврале и марте 2020 года - ужаснется.
Даже если узнает только о половине происходившего.
Пример - лагеря для уйгуров.
Я 3 дня тому назад вернулся из США 2х -недельной командировки. США по правилам Германии это зона риска. Компания мне запретила появляться на работе, и я дал подписку городским властям, что 14 дней не буду выходитъ из собственного частного дома в пределах двора и предоставил детальную хронологию моих передвижений за рубежом.
Компания оплачивает карантин. Правительство штата озвучило наказание за нарушение карантина. Если буду пойман, и доказано что люди рисковали из-за меня обещают штраф 25000 Евро или 5 лет тюрьмы.
Больше того, моя жена из-за меня на следующий день также получила оплачиваемый 14 дневный карантин в компании, где она работает, но в магазин ходить может. Документ ей для этого выдан