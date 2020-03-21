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 Політика України
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 Поліція відкрила справу через приховування інфікованим коронавірусом жителем Житомира інформації про перевезення туристів до Австрії

Правоохоронці розслідують інформацію про укриття хворим коронавірусом жителем Житомира відомостей про причетність до перевезення туристів до Австрії і назад в Україну

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, передає Цензор.НЕТ.

Кримінальне провадження відкрите за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. під час досудового розслідування перевіряється інформація про укриття відомостей хворим на COVID-19 щодо причетності до перевезення організованої групи туристів до Австрії та назад в Україну. Нині встановлено, що рейсами в обидва боки одночасно з хворим скористались ще понад 30 людей. Наразі поліцейські встановлюють їх контакти, місце проживання та спілкуються з ними щодо мети нещодавнього візиту за кордон, а також пояснюють необхідність дотримання режиму самоізоляції.

Як повідомлялося, 19 березня мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив про перший підтверджений випадок захворювання COVID-19 в місті. За його словами, хворий - 56-річний житель Житомира, який повернувся з Австрії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інфікований коронавірусом житомирянин працює в турфірмі і возив групу в Австрію, - ЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183272
 
 
 Топ коментарі
 
Надо исходить из того, что из за его брехни люди могут умереть. Ле 8 ему надо впаять, сволоте рагульской брехливой.
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Ну понеслась...аваковские птенцы сейчас лапами землю рыть будут..на вирусе дела строчить...
С преступностью то бороться оно такое...самих себя не поборешь..
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Да ЗЕ под коксом как всегда,оно в себя еще непришло.Немного отойдет о кокса,даст с коронной улыбочкой пресс конференцию.
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Шахова, то ще фігня. А от скільки народу з ним туди-сюди злітали "на побухать", можливо заразилися і десь нишком заховались після повернення - от що важливо. Менти мажорів не палять, якщо самих не припікає
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он что, самолёт с подпольного аэродрома поднимал ?
аваковские оголодали за время войны и решили поживиться ?
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а какая разница ?
главное правильный судья
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була би людина, а стаття завжди знайдеться.
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Коли масово почнуться смерті від коронавірусу, "Блазню" і "блазенятам" лайно, яке вони лили на Порошенка і його команду, здасться леготом весняного вітерцю, порівняно з бурею, яка здійметься проти них...
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Порошенко буде Гонтою, а ти Залізняком?
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Чекаєм справи на привладних мародерів і провладне бандюччя.
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