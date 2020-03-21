 На Херсонщині з підозрою на коронавірус госпіталізовано 5 осіб, на Вінниччині - 2

Про це повідомляє Вінницька ОДА. передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 21 березня у Вінницькій області вірусологічною лабораторією обласного лабораторного Центру уже протестовано біологічний матеріал від тринадцяти осіб з підозрою на Covid-19. Як результат – не підтверджено жодного випадку на захворювання, спричиненого коронавірусною інфекцією. Проте голова облдержадміністрації повідомив, що маємо знову дві нові підозри на Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, особи, у яких підозрюють коронавірус, прибули із епідемічної території. Вони перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованій палаті під постійним медичним спостереженням.

Наразі стан пацієнтів стабільний. Визначені контактні особ самоізольовані та перебувають під медико-санітарним наглядом.

У лікарнях області розгорнуто 290 інфекційних ліжок, із них - 89 боксів та 51 напівбокс.

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На Херсонщині поки не підтверджено жодного випадку захворювання коронавірусом, п'ятеро людей госпіталізовано з підозрою щодо можливого захворювання Covid-19, серед них одна дитина, написав глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв у фейсбуці.

"На сьогодні в регіоні не підтверджено жодного випадку захворювання коронавірусом. Є 5 підозр щодо можливого захворювання Covid-19, з них 1 дитина. Всі госпіталізовані, чекаємо результати аналізів із Києва", - зазначив Гусєв.