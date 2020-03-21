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Матеріали за темою:
Все про:Вінницька область (419) карантин (675) Херсонщина (512) COVID-19 (1485) коронавірус (216)

 На Херсонщині з підозрою на коронавірус госпіталізовано 5 осіб, на Вінниччині - 2

У Вінницькій області станом на 21 березня медики перевіряють дві нових підозри на коронавірус, 13 випадків не підтвердилися.

Про це повідомляє Вінницька ОДА. передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 21 березня у Вінницькій області вірусологічною лабораторією обласного лабораторного Центру уже протестовано біологічний матеріал від тринадцяти осіб з підозрою на Covid-19. Як результат – не підтверджено жодного випадку на захворювання, спричиненого коронавірусною інфекцією. Проте голова облдержадміністрації повідомив, що маємо знову дві нові підозри на Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, особи, у яких підозрюють коронавірус, прибули із епідемічної території. Вони перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованій палаті під постійним медичним спостереженням.

Наразі стан пацієнтів стабільний. Визначені контактні особ самоізольовані та перебувають під медико-санітарним наглядом.

У лікарнях області розгорнуто 290 інфекційних ліжок, із них - 89 боксів та 51 напівбокс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: У Чернівцях один із в'їздів до міста заблокували бетонними плитами. ФОТОрепортаж

На Херсонщині поки не підтверджено жодного випадку захворювання коронавірусом, п'ятеро людей госпіталізовано з підозрою щодо можливого захворювання Covid-19, серед них одна дитина, написав глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв у фейсбуці.

"На сьогодні в регіоні не підтверджено жодного випадку захворювання коронавірусом. Є 5 підозр щодо можливого захворювання Covid-19, з них 1 дитина. Всі госпіталізовані, чекаємо результати аналізів із Києва", - зазначив Гусєв.

На Херсонщині з підозрою на коронавірус госпіталізовано 5 осіб, на Вінниччині - 2 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183271
 
 
 Топ коментарі
 
Ну и зачем было завозить вирус в Украину? Чтобы теперь ныть? танцуйте и веселитесь дебилы.
Точно так же в 2014 завозили в Украину росийских боевиков автобусами и поездами и рассказывали что не нужно паники все договорено
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Вы не правы сейчас сатанистов с московского шаманату называют не Одеский митрополит а митрополит с Одессы! А это как говорят в Одессе большая разница!
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бубочка выровняет...всем надышит одинаково.
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Вы не правы сейчас сатанистов с московского шаманату называют не Одеский митрополит а митрополит с Одессы! А это как говорят в Одессе большая разница!
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Трутни общества.
Видно ,что мудилам в рясах нечем заняться.
Там бабла немерено но ни одна падла ИВЛ хер купит.
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Легкие поражает короновирус.
Мозг поражает кварталовирус.
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Ага!
боліли легені палали
в лікарнях зебіли ридали!
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Ну и зачем было завозить вирус в Украину? Чтобы теперь ныть? танцуйте и веселитесь дебилы.
Точно так же в 2014 завозили в Украину росийских боевиков автобусами и поездами и рассказывали что не нужно паники все договорено
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Ну зебилі что с них взять? У них положительного только реакция Васермана и на короновирус! Нодо біло всех возвращающихся определять на карантин. уже вирус может лсьтановить только полная карантинизация населения!
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100%-это я уже давно пишу но дэбилам промывают мозг о том что там же нашти украинцы а то что здесь начнется ад кромешный остановится и рухнет экономика у одноклеточного нарита мозгов не хватает
Вас же уничтожают прямо у вас на глазах
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Еще вчера за херсон была информация но ее всячески замалчивают дабы не подымать панику и успеть завести в страну тысячи инфецированных
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Кличко: розпочинаю онлайн-трансляцію термінового звернення до киян

https://www.youtube.com/watch?v=d1OmicEayg8&feature=emb_logo
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Київ посилює запобіжні заходи з 23 березня громадський транспорт тільки для медпрацівників, працівники стратегічних підприємств, продуктових магазинів. Всі підприємства одержать перепуски. Всі інші користуватися громадським транспортом не зможуть.

На Херсонщине с подозрением на коронавирус госпитализированы 5 человек, на Виннитчине - 2 - Цензор.НЕТ 5407
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починає проявлятись істинний стан справ
зелена дрисня зробила диверсію проти власного народу тим, що розікрала та розпродала засоби захисту, тим, що не помістила у карантин прибуваючих з-за кордону, тим, що не запаслася тестами, тим, що брехала про кількість заражених
зедрисня - злочинці, вороги України
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даже страшно представить, какие настоящие цифры заболевших уже.
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