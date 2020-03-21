 На Херсонщині з підозрою на коронавірус госпіталізовано 5 осіб, на Вінниччині - 2

Про це повідомляє Вінницька ОДА. передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 21 березня у Вінницькій області вірусологічною лабораторією обласного лабораторного Центру уже протестовано біологічний матеріал від тринадцяти осіб з підозрою на Covid-19. Як результат – не підтверджено жодного випадку на захворювання, спричиненого коронавірусною інфекцією. Проте голова облдержадміністрації повідомив, що маємо знову дві нові підозри на Covid-19", - йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, особи, у яких підозрюють коронавірус, прибули із епідемічної території. Вони перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованій палаті під постійним медичним спостереженням.
Наразі стан пацієнтів стабільний. Визначені контактні особ самоізольовані та перебувають під медико-санітарним наглядом.
У лікарнях області розгорнуто 290 інфекційних ліжок, із них - 89 боксів та 51 напівбокс.
На Херсонщині поки не підтверджено жодного випадку захворювання коронавірусом, п'ятеро людей госпіталізовано з підозрою щодо можливого захворювання Covid-19, серед них одна дитина, написав глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв у фейсбуці.
"На сьогодні в регіоні не підтверджено жодного випадку захворювання коронавірусом. Є 5 підозр щодо можливого захворювання Covid-19, з них 1 дитина. Всі госпіталізовані, чекаємо результати аналізів із Києва", - зазначив Гусєв.
Видно ,что мудилам в рясах нечем заняться.
Там бабла немерено но ни одна падла ИВЛ хер купит.
Мозг поражает кварталовирус.
боліли легені палали
в лікарнях зебіли ридали!
Точно так же в 2014 завозили в Украину росийских боевиков автобусами и поездами и рассказывали что не нужно паники все договорено
Вас же уничтожают прямо у вас на глазах
https://www.youtube.com/watch?v=d1OmicEayg8&feature=emb_logo
зелена дрисня зробила диверсію проти власного народу тим, що розікрала та розпродала засоби захисту, тим, що не помістила у карантин прибуваючих з-за кордону, тим, що не запаслася тестами, тим, що брехала про кількість заражених
зедрисня - злочинці, вороги України