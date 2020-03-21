 Коли починається таке від каналів Медведчука і Коломойського, я розумію, що все роблю правильно, - нардепка від "Голосу" Устінова про фейки. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала нардепка від "Голосу" Олександра Устінова, передає Цензор.НЕТ.
"Тут спочатку Дубінський, а потім зливні бачки Зік і 112 почали розганяти новину, мовляв я неправильно заповнила декларацію, а пізніше й взагалі - Антикорупційонерку Устінову піймали на корупційному злочині!!.
Так, як я це вже все проходила в часи кумів Луценко-Порошенко, коли за мною бігали СБУшники і я дізнавалася про те, що в мого Льоші є 11 квартир (хоча це б було приємною несподіванкою), про те, що я вчилася в деревобробному ПТУ, та й вагалі Льоша - то не Льоша, а Сергій. Відкривали на мене і кримінальні провадження - за перешкоджання журналісту, якісь там розкрадені мільйони в американського посольства - після чого американське посольство робило офіційні заяви, що гроші нам не виділяли і це все політичні переслідування. І тут знову - влада нова, а темники і граблі все ті ж", - пише вона.
"Так от поясню і Дубінському, і всім прихвостням, що квартиру я купила, працюючи в міжнародній компанії, де моя зарплата була набагато вищою за ту, на яку я пішла працювати в громадську організацію, хоча таким, як він, цього мабуть не зрозуміти. Всі документи на квартиру і ціни в мене копійка в копійку збігаються з сумою, яку я заплатила 6 років тому, тому раджу пошукати краще, звідки в його мами-пенсіонерки гроші на таку любов до швидкості.
Але останній абзац "розслідувачів" змусив мене довго сміятися, як і всім випускникам української програми в Стенфорді. "Журналіст"-розслідувач Дубінський стверджує, що вартість оренди житла, яке я винаймала в Стенфорді дорожче 80 000 грн, і підпадає іпід декларацію. От тільки проблема в тому, що замість того, щоб вказати моє реальне житло, він вказав навчальний корпус Стенфордського університету. Вибачте, але це вже реально грьобанний сором, а не ексжурналістика", - іронізує вона.
"Якщо що - вартість моєї квартири, за 15 хв їзди від Стенфорду, в іншому місті, вартувала 2500 дол., що було менше суми, яка підпадає під декларацію, тому я вказувала дохід - вірніше мою стипендію, але не вказувала орендоване житло на той час, коли була студенткою! О боже КАРУПЦІЯ!!!)) До речі якщо що - то багато американських експослів, Френсіс Фукуяма й інші поважні люди, яких ми іноді збирали в гості разом з іншими стипендіатами, точно підтвердять.
До речі, поясніть ще тим "розслідувачам", що декларацію про це все я взагалі подавала як активіст, будучи студенткою, а не народним депутатом. І подавала її виключно тому, що це була моя добра воля, щоб показати прозорість.
Я розумію, що така навала на мене лише початок, але слухайте ви там Дубінські і Ко - ну хоч не настільки по-тупому це робіть, а то реально смішно від такого рівня стає.
Хоча скажу чесно, коли починається таке та ще й від каналів Медведчука та Коломойського, я розумію, що все роблю правильно", -підсумовує жінка.
Налоги уже заплатил или ждёт пока мразь-шарий с портняжкой его долго и мучительно на атомы в суде разбирать личную и унылую жизнь в суде будут?
Невже немає нічого веселого? Наприклад про історичну працьовитість українського села, про Україну, як житницю не лише російської імперії, але й Європи...
Давайте поговоримо про ТОПовий УКРАЇНСЬКИЙ продукт - про сало....
Наприклад, приведу "смішну статистику" :
-Взагалі...Україна нині вже імпортує в 22 рази більше сала, ніж продає за кордон. Основними імпортерами сала в Україну стали Польща і Німеччина. В 2019 році імпортувала більше 50 тис. тонн сала. Тобто закупила за кордоном майже 30 залізничних потягів з салом ( по 2 тис. тонн в кожному). Якщо їх поставити один за одним, то буде потяг з салом довжиною в 20 км. 20 кілометрів сала.... Вражає, правда !
-Сюрпрайз 2020 року!!! Україна стала головним покупцем ординської свинини. Лише за один місяць - за лютий поточного року Україна закупила в Орди 2,7 тис. тонн свинини на загальну суму $ 4,5 млн. При цьому обігнавши за обсягами закупівель В'єтнам і Гонконг, які закупили російську свинину на суму $ 4,18 млн $ 3,2 млн відповідно.
-Чотири мільйони українських селян ( з них 1.6 мільйона глибоких пенсіонерів) є власниками паїв ( по 2-3-4 га на кожного)... Але сало закупляємо за кордоном! Правда - смішно??? Чи землі у них замало? Але й самі селяни їздять купляти САЛО у місто!!! Правда - весело??? Правда - працьовиті??? Правда, що їм земля "до зарізу" потрібна ?
-Тому й на виборах , в своїй абсолютній більшості , проголосували за тих, хто за релігійними догмами - сала взагалі не може їсти!!! Весело? А вони, в свою чергу, тому й вирішили - забрати в українських селян землю, як річ - їм не потрібну... Логічно?
Нет уж - должна съесть все сполна, что поселяла своим же руками ! Будет ей урок. И ее лёше или Сергею ибо мне на неё абсолютно пох
https://prm.ua/ru/verhovnyiy-sud-podtverdil-chto-antikorruptsioner-shabunin-perevel-na-svoy-flp-1-7-mln-grn/
ФЛП Шабунин получил в течение 2016-2017 годов 1,7 млн грн, ООО Устинова - 1,86 млн грн, Дарья Каленюк - 130 тыс. грн
ТОВАРІЩІ, я вчєра відєл ЛЄНІНА!!!
Тепер на війні вирішило заробити ЗЕкодло на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах.
Поширюйте і підписуйте! І не відкладайте до останнього аби не втратити Україну!!!
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
за 3 года в американской тюрьме на мороженке так подобреет, шо в дверь без смазывания салидолом боков, и в профиль не пройдет.
шлите короче, заждались
И больше ничего
Тобишь за здравый смысл.
И ников новых,хоть отбавляй.
Підозрюю, що "в часи кумів Луценко-Порошенко" за нею бігали осколики репресивної машини ГПУ, яку намагались реформувати саме "куми Луценко-Порошенко" - ті "соколики", можливо, здерти з неї щось хотіли... І, можливо, ще й тоді бігали за нею з-за нащучування того же Дубінського...