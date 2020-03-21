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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Коломойський (807) Медведчук (570) фейк (237) електронне декларування (650) НАЗК (706) 112_Україна (55) ZIK (15) Дубінський (83) Устінова (30)

 Коли починається таке від каналів Медведчука і Коломойського, я розумію, що все роблю правильно, - нардепка від "Голосу" Устінова про фейки. ДОКУМЕНТ

Нардепка Олександра Устінова ("Голос") заявила про поширення щодо неправдивої інформації каналами "Зік" і "112", а також нардепом від СН Олександром Дубінським.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала нардепка від "Голосу" Олександра Устінова, передає Цензор.НЕТ.

"Тут спочатку Дубінський, а потім зливні бачки Зік і 112 почали розганяти новину, мовляв я неправильно заповнила декларацію, а пізніше й взагалі - Антикорупційонерку Устінову піймали на корупційному злочині!!.
Так, як я це вже все проходила в часи кумів Луценко-Порошенко, коли за мною бігали СБУшники і я дізнавалася про те, що в мого Льоші є 11 квартир  (хоча це б було приємною несподіванкою), про те, що я вчилася в деревобробному ПТУ, та й вагалі Льоша - то не Льоша, а Сергій. Відкривали на мене і кримінальні провадження - за перешкоджання журналісту, якісь там розкрадені мільйони в американського посольства - після чого американське посольство робило офіційні заяви, що гроші нам не виділяли і це все політичні переслідування. І тут знову - влада нова, а темники і граблі все ті ж", - пише вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія, Китай і Іран поширюють фейки про коронавірус, - Помпео

"Так от поясню і Дубінському, і всім прихвостням, що квартиру я купила, працюючи в міжнародній компанії, де моя зарплата була набагато вищою за ту, на яку я пішла працювати в громадську організацію, хоча таким, як він, цього мабуть не зрозуміти. Всі документи на квартиру і ціни в мене копійка в копійку збігаються з сумою, яку я заплатила 6 років тому, тому раджу пошукати краще, звідки в його мами-пенсіонерки гроші на таку любов до швидкості.
Але останній абзац "розслідувачів" змусив мене довго сміятися, як і всім випускникам української програми в Стенфорді. "Журналіст"-розслідувач Дубінський стверджує, що вартість оренди житла, яке я винаймала в Стенфорді дорожче 80 000 грн, і підпадає іпід декларацію. От тільки проблема в тому, що замість того, щоб вказати моє реальне житло, він вказав навчальний корпус Стенфордського університету. Вибачте, але це вже реально грьобанний сором, а не ексжурналістика", - іронізує вона.
"Якщо що - вартість моєї квартири, за 15 хв їзди від Стенфорду, в іншому місті, вартувала 2500 дол., що було менше суми, яка підпадає під декларацію, тому я вказувала дохід - вірніше мою стипендію, але не вказувала орендоване житло на той час, коли була студенткою! О боже КАРУПЦІЯ!!!)) До речі якщо що - то багато американських експослів, Френсіс Фукуяма й інші поважні люди, яких ми іноді збирали в гості разом з іншими стипендіатами, точно підтвердять.
До речі, поясніть ще тим "розслідувачам", що декларацію про це все я взагалі подавала як активіст, будучи студенткою, а не народним депутатом. І подавала її виключно тому, що це була моя добра воля, щоб показати прозорість.
Я розумію, що така навала на мене лише початок, але слухайте ви там Дубінські і Ко - ну хоч не настільки по-тупому це робіть, а то реально смішно від такого рівня стає.
Хоча скажу чесно, коли починається таке та ще й від каналів Медведчука та Коломойського, я розумію, що все роблю правильно", -підсумовує жінка.

Також читайте: "Чекаємо зливу справи Дубневича", - нардепка від "Голосу" Устінова про підтримку Венедіктової групою "За майбутнє"

підКоли починається таке від каналів Медведчука і Коломойського, я розумію, що все роблю правильно, - нардепка від Голосу Устінова про фейки 01

Коли починається таке від каналів Медведчука і Коломойського, я розумію, що все роблю правильно, - нардепка від Голосу Устінова про фейки 02
Коли починається таке від каналів Медведчука і Коломойського, я розумію, що все роблю правильно, - нардепка від Голосу Устінова про фейки 03
Коли починається таке від каналів Медведчука і Коломойського, я розумію, що все роблю правильно, - нардепка від Голосу Устінова про фейки 04
Коли починається таке від каналів Медведчука і Коломойського, я розумію, що все роблю правильно, - нардепка від Голосу Устінова про фейки 05
Коли починається таке від каналів Медведчука і Коломойського, я розумію, що все роблю правильно, - нардепка від Голосу Устінова про фейки 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183269
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, а вы уже поняли, что в турборежиме Зеля к концу первого года объединил вторую и третью стадии? Теперь вы с козлом не просто одно целое, а как бы это поприличнее выразиться... Когда начинается такое от каналов Медведчука и Коломойского - я понимаю, что все делаю правильно, - нардеп от "Голоса" Устинова о фейках - Цензор.НЕТ 7453
Когда начинается такое от каналов Медведчука и Коломойского - я понимаю, что все делаю правильно, - нардеп от "Голоса" Устинова о фейках - Цензор.НЕТ 6647
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голосные импотенто как и славик голосило Когда начинается такое от каналов Медведчука и Коломойского - я понимаю, что все делаю правильно, - нардеп от "Голоса" Устинова о фейках - Цензор.НЕТ 4135
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Якый такый сцявко? Той шо обисрався чи обисцявся «без бою» вжэ вдругэ за свою нэтрывалу политычну карьеру?!
Налоги уже заплатил или ждёт пока мразь-шарий с портняжкой его долго и мучительно на атомы в суде разбирать личную и унылую жизнь в суде будут?
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Ми з вами весь час чомусь про сумне та про невеселе...
Невже немає нічого веселого? Наприклад про історичну працьовитість українського села, про Україну, як житницю не лише російської імперії, але й Європи...
Давайте поговоримо про ТОПовий УКРАЇНСЬКИЙ продукт - про сало....
Наприклад, приведу "смішну статистику" :
-Взагалі...Україна нині вже імпортує в 22 рази більше сала, ніж продає за кордон. Основними імпортерами сала в Україну стали Польща і Німеччина. В 2019 році імпортувала більше 50 тис. тонн сала. Тобто закупила за кордоном майже 30 залізничних потягів з салом ( по 2 тис. тонн в кожному). Якщо їх поставити один за одним, то буде потяг з салом довжиною в 20 км. 20 кілометрів сала.... Вражає, правда !
-Сюрпрайз 2020 року!!! Україна стала головним покупцем ординської свинини. Лише за один місяць - за лютий поточного року Україна закупила в Орди 2,7 тис. тонн свинини на загальну суму $ 4,5 млн. При цьому обігнавши за обсягами закупівель В'єтнам і Гонконг, які закупили російську свинину на суму $ 4,18 млн $ 3,2 млн відповідно.
-Чотири мільйони українських селян ( з них 1.6 мільйона глибоких пенсіонерів) є власниками паїв ( по 2-3-4 га на кожного)... Але сало закупляємо за кордоном! Правда - смішно??? Чи землі у них замало? Але й самі селяни їздять купляти САЛО у місто!!! Правда - весело??? Правда - працьовиті??? Правда, що їм земля "до зарізу" потрібна ?
-Тому й на виборах , в своїй абсолютній більшості , проголосували за тих, хто за релігійними догмами - сала взагалі не може їсти!!! Весело? А вони, в свою чергу, тому й вирішили - забрати в українських селян землю, як річ - їм не потрібну... Логічно?
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И поделом ей будет, если удастся подонку дублинскому с недоноском портнягой трахнуть ее в суде при помощи дбр. Как страну разваливать, деньги тырить и про зразу голосить на пустом месте - так ей можно, а когда отвечать и быть взрослой девочкой, а не ***** подзаборной - то сразу «...волки!»
Нет уж - должна съесть все сполна, что поселяла своим же руками ! Будет ей урок. И ее лёше или Сергею ибо мне на неё абсолютно пох
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Но сначала ногами по лицу,что бы с души слягло,потом за грати.
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Справжнє, чи перероблений зі свинарчуків фотошоп?
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батва жабы с гадюкой одна с шабуней клешнеруким тусовала второй сосал у бабушки бени на то что мама любит скорость Когда начинается такое от каналов Медведчука и Коломойского - я понимаю, что все делаю правильно, - нардеп от "Голоса" Устинова о фейках - Цензор.НЕТ 8048
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Ты какой национальности, жаба?
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Здесь тот случай,когда у самой рыло в пуху,а "наезжают" еще более отмороженые мрази. Будни украинской политики.
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Ну, отмороженней тебя мрази ещё поискать.
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А что это ты так возбудился,петушок? Обидели твоего мужа дубинского? Или мертвечука? Пшла отсюда кацапская подстилка.
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Какой из указанных мадам каналов принадлежит Коломойскому? ЗиК или 112-й ?
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А я телевизор не смотрю и у меня подобных вопросов не возникает, там все каналы у Коломойского, Медведчука да дубинских.
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Кстати, а есть вообще депутаты ВР не миллионеры и сколько их реально ?
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Девочка под заказ кто больше платит тому и отдается . ВСЕ. Мозги или ум там не ищите, одна хитрожопость.
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молодая красивая антикорупционерка, так у тебя куплена квартира в киеве и за какое бабло?
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Нет, вопрос в другом : где деньги перечисленные ей и ее шабунинской кампашке на реформу прокуратуры? Она тупо объяснить не может. Чего ж Луценко и завёлся, когда дэбилка йованович решила здесь провести свою микроцрушную спецоперацию по посадке на короткий поводок петра. Деньги то до адресата не дошли. А экспосол лично в своих донесениях и с подачи вот этой шабунинской мразоты докладывали во всевозможные международные инстанции о невиданном уровне коррупции.
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врет!
https://prm.ua/ru/verhovnyiy-sud-podtverdil-chto-antikorruptsioner-shabunin-perevel-na-svoy-flp-1-7-mln-grn/

ФЛП Шабунин получил в течение 2016-2017 годов 1,7 млн грн, ООО Устинова - 1,86 млн грн, Дарья Каленюк - 130 тыс. грн
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Зебилы, а вы уже поняли, что в турборежиме Зеля к концу первого года объединил вторую и третью стадии? Теперь вы с козлом не просто одно целое, а как бы это поприличнее выразиться...
Когда начинается такое от каналов Медведчука и Коломойского - я понимаю, что все делаю правильно, - нардеп от "Голоса" Устинова о фейках - Цензор.НЕТ 6647
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Это в точку.они сейчас языки в жопу позасовыаоли,тупые ЗЕскоты.
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"Кстати если что - то многие американские экс-послы, Фрэнсис Фукуяма и другие уважаемые люди.."

ТОВАРІЩІ, я вчєра відєл ЛЄНІНА!!!
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У нас воры всегда громче всех кричат "Держи коррупционера!"
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Жду продуктового пакета и пачку денег на месяц от кличка )))
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і скільки коштуватиме корочка, що я лікар-сантехнік критичної інфраструктури, щоб їздити в спецавтобусах
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Интервью Шефира .Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что она (война) затихнет". https://www.liga.net/
Тепер на війні вирішило заробити ЗЕкодло на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах.
Поширюйте і підписуйте! І не відкладайте до останнього аби не втратити Україну!!!
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
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Интересно, если Бубочку уже грохнули - Шефир за компанию ?
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Бенефис словоблудия в Украине.Мировой чемпионат.Покорном запаслись?
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порохоботы это патологическое ворье и брехуны!гончаренко по папе костусев сепар в вышиванке и прочие мрази типа этой курицы брехливой!
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да на этом зашкварке дУбинском ( тубЭншлаке - так оно правильнее) , этой гнидЭ бЭниной нет места для всех ст ККУ...- слава Богу что Госдеп немного за ту мразь взялся, и за его мегаподдонка бЭню... Алилуя
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шлите беню - примем.
за 3 года в американской тюрьме на мороженке так подобреет, шо в дверь без смазывания салидолом боков, и в профиль не пройдет.
шлите короче, заждались
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Атака покидьків портнова-дубінського на нардепів Голосу може тільки підтвердити те, Голос є насправді проукраїнською політсилою.
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а как насчет "Прямого" канала от поросенко? он как проукраинский?, мабудь ні...він теж атакує бідненьку з Голосу та теж належить покидьку.
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Послушай зебил. Порошенко был и есть меньшим злом для Украины, чем поводырь вашего зебильего стада. Он не вел переговоры с назначенными Путлером куклами, якобы представляющими "народ" оккупированного Мордором Донбасса, превращая войну Путлера против Украины во "внутренний конфликт". Ведь Сивоха и Ермак говорящие головы Вовочки, также как Жириновский говорящая голова другого Вовочки, и чтобы это было понятнее Вовочка уволил из своих советников Лероса, который обратил внимание, что подписанная с боевиками в Минске Ермаком писулька является должностным преступлением и нарушением украинских законов, принятых в связи с агрессией Мордора
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"Голос" это только голос.
И больше ничего
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интересно, а ЗЕбеня уже побил рекорд антирейтинга имени пэти? или еще нет?
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Сволота рошена и зеклоуны теперь в одной упряжке, и значит враги благополучия Украины.
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Во кипешь на ветке!Кто-кого,я за 23%.
Тобишь за здравый смысл.
И ников новых,хоть отбавляй.
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Эти уроды ни чем ни брезгуют, чем больше времени проходит, тем яснее становиться кто есть кто. Александра тебе +, держись!
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Підозрюю, що ні Порошенко, і ні Луценко, і досі не знають, що є така антикорупціонерка Устінова, чим вона займається, і де вона заробила статки.
Підозрюю, що "в часи кумів Луценко-Порошенко" за нею бігали осколики репресивної машини ГПУ, яку намагались реформувати саме "куми Луценко-Порошенко" - ті "соколики", можливо, здерти з неї щось хотіли... І, можливо, ще й тоді бігали за нею з-за нащучування того же Дубінського...
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Дубінському частіше треба мити бороду, бо він як лиже сраку Портнову і КолоМойші, то борода в нього стає жовтою!
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Александра Устинова,Виталий Шабунин,Мустафа Наем поддерживаю вас на все 100%.Действуйте в том же духе,не оглядывайтесь на подстилок Медведчука-Коломойского,да и Порошенко то же.
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я знову ж в 3430-й раз переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Тема Льоши, он же Сергей, не раскрыта!) Кто все эти люди и за кого вболівати?!
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Щось великої думки про себе--навіть порошенко за нею бігав. Да хто тебе знав раніше. То що дубінський мерзота і гниль --то всі знають,але не натягуй на себе велику значимість.
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