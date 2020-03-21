EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, За кордоном
  2982  68
Матеріали за темою:
Все про:карантин (675) Париж (103) COVID-19 (1485) коронавірус (216)

 З Парижа прибув перший спецрейс із 132 українцями, - МЗС

У суботу, 21 березня, в Україну з Парижа прибув перший спецрейс із 132 українцями на борту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України" в фейсбуці.

У МЗС зазначили, що, за повідомленням прикордонної служби Франції, дозволяється авіаційний транзит Францією громадян України за умови, якщо вони будуть залишатися в транзитній (міжнародній) зоні в аеропорту і мають підтвердження транзиту, тобто авіаквитків для подальшого прямування.

Така транзитна (міжнародна) зона є тільки в аеропорту Шарля де Голля в Парижі.

На сторінці також повідомляється, що станом на 10:00 21 березня 29 155 громадян України повернулися з Єгипту.

З них 25 016 громадян України прилетіли з Шарм-ель-Шейха, 4 139 - з Хургади.

Крім того, наголошується, що посольство продовжує сприяти виїзду з Єгипту тих громадян України, які прибули в країну не в складі туристичних груп. За можливості такі громадяни відбувають чартерними рейсами з вільними місцями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Однорог - Зеленському про карантин: У Маріуполі закрили всіх законних платників податків. За що вони будуть жити? ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183267
 
 
 Топ коментарі
 
Свежего вирусца подвезли
 показати весь коментар
 
в аэропорту пооблизываютя со встречающими и разъедутся по кишлакам заразу разносить.... страна идиотов
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Мне интерсно после того как заразится и помрет мама Зеленского и онных во власти эти ублюдки поумнеют или будут тупо продолжать завозить свеженькие зомби носителей??????
 показати весь коментар
 
 
разве что от стресса из-за новостей я уже пью таблетки а вирус то херня
 показати весь коментар
 
нужно, чтобы быстрее поимирали пару десятков депутатов и их семей, тогда они поймут
 показати весь коментар
 
 
Фіг там. Вангую масові гульки з сотнями гостей в честь вдалого вояжу.
 показати весь коментар
 
 
в аэропорту пооблизываютя со встречающими и разъедутся по кишлакам заразу разносить.... страна идиотов
 показати весь коментар
 
 
Самых бедных из Парижа привезли за даромВ конце карантина,чтоб обратно так же отправили,украинцы себе это могут позволить,мы ни какая-то нищета!
 показати весь коментар
 
 
Пощастило заробітчанам зекономили свої гроші. За рахунок тих хто платить податки в українську казну їх ще й лікувати будуть.
 показати весь коментар
 
 
Они здесь отсидятся, вылечатся нашару, и потом снова свалят!
 показати весь коментар
 
 
Так отож. Більшість з них наплювати на Україну і що з нею буде.
 показати весь коментар
 
 
и совсем не задаром -за бюджетные деньги, которые мы , лохи, туда положили в то время как они наполняли бюджеты Европы...
 показати весь коментар
 
 
Прямо из самого очага поражения, что сказать, количество зараженных у нас с каждым днем в геометрической прогрессии.
 показати весь коментар
 
 
Зеля привіз гастарбайтерів? Всі раді і я трішки.
 показати весь коментар
 
 
Может паганая мусарюга Макаков проявит инициативу и закроет их на карантин??? Вплоть до того, что тех кто будет буянить, рылом в пол, наручники и в камеру карантина. Или и дальше будет бе-бекать, о дополнительных мерах ограничения транспотра, ТВ и тд???
 показати весь коментар
 
 
завтра ждем их на улицах страны.. обнимайте их и целуйте.. цежнашілюди
 показати весь коментар
 
 
А у него, что, клеймо в Борисполе на лоб поставят, что бы было видно кого обходить?
 показати весь коментар
 
 
Олигархи стараются, чтобы продлить бездарное царствование бездарного карлика.
 показати весь коментар
 
 
Очень точно подмечено про царя всей Руси.
 показати весь коментар
 
 
Я б сказав, що стараються, щоб прискорити царство небесне бездарного царювання бездарного карлика.
 показати весь коментар
 
 
а тим часом десь на мокшанських болотах Вранці 21 березня в місті Дмитрові Московської області Росії сталася потужна пожежа. У мережі вже з'явилися численні відео НП, населений пункт в чорному диму.
 показати весь коментар
 
 
"увидеть париш и вернуться в Украину" (С)
 показати весь коментар
 
 
Вірусоло́гія - галузь науки, яка вивчає властивості вірусів людини, тварин, рослин, бактерій, грибів і процеси, котрі вони спричиняють в організмі чутливих хазяїв, розробляє методи діагностики, лікування та профілактики вірусних інфекцій. - зараз у ЗМІ мало би бути засилля вчених вірусологів, а не політиків та силовиків...
 показати весь коментар
 
 
1 решили добить Украину окончательно и безповоротно
 показати весь коментар
 
 
готуймося до збройного повстання,бо це вже ні в які ворота,"влада" загралась до ручки.
 показати весь коментар
 
 
- Ваш лоб.
- Пжалста.
- 36,7, здоров. Где живёте?
- В Миргороде.
- Счастливой дороги. Не болейте. Следующий.
 показати весь коментар
 
 
Нах. искателей лучшей жизни по заграницам!
 показати весь коментар
 
 
А из паРаши наши граждане возвращаются? Их кто-то проверяет? Что-то ничего не слышно....
 показати весь коментар
 
 
Да ладно! Интуиция мне говорит, что среди них концентрация носителей примерно такая же, как в Украине. Просто до Украины ещё не все тесты доехали. Из Парижа прибыл первый спецрейс со 132 украинцами, - МИД - Цензор.НЕТ 7550
 показати весь коментар
 
СКОЛЬКО ПРОТЕСТИРОВАНО ПРИ ВЪЕЗДЕ? Снова НОЛЬ???
 показати весь коментар
 
 
Така батьківська турбота про здоров'я нації, що аж підозріло.
 показати весь коментар
 
 
Все на власть кивают , согласен со всеми . Но если мы уберём это составляющее и зададимся вопросом , почему самим прибывшим похер на своё здоровье ? На здоровье близких, чужих людей и т.п. ? Если мы сами такие , то чего должны ждать от власти ? И только не нужно тут совать свои быдлячие проценты кто там прилетел и кто за кого голосовал.
 показати весь коментар
 
это диверсия. на кой они тут надо. где хваленая санжарская обсервация
 показати весь коментар
 
 
29155 граждан Украины вернулись из Египта...

Как говорится: кашу маслом не испортишь.. Все равно стране писец...
 показати весь коментар
 
 
умерла скоропостижно ирина бекешкина, причина смерти не указывается, короновирус?
 показати весь коментар
 
элитный вирусняк подвезли.. стопроцентный...
 показати весь коментар
 
 
Так... Бувають випадки, коли мав (стару лампову) рацію Жора-м'ясник.
Маю на увазі, що кілька десятків тисяч біоодиниць, що застрягли за кордоном, навіть у найгіршому для них випадку (смерть усіх) не є критичною втратою для Нації. В Україні людей поки що вистачає - жінки нарожають скільки потрібно.
А ось якщо спалахне по повній - то може статися так, що народжувати буде нікому. І це вже - критична загроза.
Тому зараз треба було дбати про виживання Нації, а не слинькослізно дбати про втрати припустимого рівня.
 показати весь коментар
 
 
Кто с температурой во время полета выпили антипиретики, чтоб не забрали на карантин и спокойно по домам.
 показати весь коментар
 
 
Не панікуйте, паніка страшніша як вірус.
 показати весь коментар
 
Не відключайте антивірус і тримайтесь на відстані 1,5м від апарата з якого тут пишете і все буде в нормі.
 показати весь коментар
 
а, диму фирташа из Австрии привезли..., волнуюсь очень.
 показати весь коментар
 
 
Вселенная бесконечна по определению,
Глупость человеческая пределов не имеет.
Объявить в стране чуть-ли не военное положение,и
в тоже время возвращать на Родину десятки тысяч.
Я не против,правильно.
11лямов пенсов(теперь так круто изъясняться)
против не будут.
Они живут в своей реальности.
Государству-обуза.
 показати весь коментар
 
массовая эвакуация - это очковтирание зебилов под видом немыслимого "благородства и сострадания", догадайтесь с одного раза кто является монополистом украинского рынка авиационного топлива ...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору