 З Парижа прибув перший спецрейс із 132 українцями, - МЗС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України" в фейсбуці.
У МЗС зазначили, що, за повідомленням прикордонної служби Франції, дозволяється авіаційний транзит Францією громадян України за умови, якщо вони будуть залишатися в транзитній (міжнародній) зоні в аеропорту і мають підтвердження транзиту, тобто авіаквитків для подальшого прямування.
Така транзитна (міжнародна) зона є тільки в аеропорту Шарля де Голля в Парижі.
На сторінці також повідомляється, що станом на 10:00 21 березня 29 155 громадян України повернулися з Єгипту.
З них 25 016 громадян України прилетіли з Шарм-ель-Шейха, 4 139 - з Хургади.
Крім того, наголошується, що посольство продовжує сприяти виїзду з Єгипту тих громадян України, які прибули в країну не в складі туристичних груп. За можливості такі громадяни відбувають чартерними рейсами з вільними місцями.
- Пжалста.
- 36,7, здоров. Где живёте?
- В Миргороде.
- Счастливой дороги. Не болейте. Следующий.
Один із громадян України, яких 20 березня евакуювали з польського Перемишля до України, в інтерв'ю ЗМІ заявив, що не збирається ніяк себе обмежувати чи йти на ізоляцію
Как говорится: кашу маслом не испортишь.. Все равно стране писец...
Маю на увазі, що кілька десятків тисяч біоодиниць, що застрягли за кордоном, навіть у найгіршому для них випадку (смерть усіх) не є критичною втратою для Нації. В Україні людей поки що вистачає - жінки нарожають скільки потрібно.
А ось якщо спалахне по повній - то може статися так, що народжувати буде нікому. І це вже - критична загроза.
Тому зараз треба було дбати про виживання Нації, а не слинькослізно дбати про втрати припустимого рівня.
https://strana.ua/news/256281-novosti-dnr-vezd-i-vyezd-v-ukrainu-polnostju-zakryt-s-21-marta-2020-hoda.html
не украинские власти.....!!!
Глупость человеческая пределов не имеет.
Объявить в стране чуть-ли не военное положение,и
в тоже время возвращать на Родину десятки тысяч.
Я не против,правильно.
11лямов пенсов(теперь так круто изъясняться)
против не будут.
Они живут в своей реальности.
Государству-обуза.