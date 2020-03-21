 Київ завтра зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб, аптек і продмагів, - Аваков

Про це в фейсбуці повідомив глава МВС Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"Київ зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб, аптек і продмагів. З неділі", - розповів Аваков.

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