 Київ завтра зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб, аптек і продмагів, - Аваков

Про це в фейсбуці повідомив глава МВС Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.
"Київ зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб, аптек і продмагів. З неділі", - розповів Аваков.
Про це в фейсбуці повідомив глава МВС Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.
"Київ зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб, аптек і продмагів. З неділі", - розповів Аваков.
http://timer-odessa.net/news/epidemiya_svyaschenniki_ob_ehali_odessu_s_ikonoy_pokrovitelnitsey_prichernomorya_638.html
Оставьте уже политику в покое. Ведь все это - борьба олигархов. А нам, бедным простым украинцам надо спасаться чем можем. В других странах правительство еще больше плюет на людей. Не даром все заробитчане ломанулись на Родину.
Итальянский прецедент: эпицентр переместился в Европу https://www.youtube.com/watch?v=5JiNOZcjcj4
Те ж що і у нас. "Вітаю"
https://elise.com.ua/2020/03/21/vazhno-ukraina-rasskazala-kak-boleet-koronavirusom-vse-simptomy-video/
Кто чем и как хочет обеспечить продмаги,медицинские учреждения,МЧСников если работникам не будет чем добираться на работу?
А виробляти все те хто буде?
У меня вчера утром сосед по гаражу (лет 65), с утра припёрся с Троещины на Оболонь, в свой моять гараж, поковыряться, и радовался "как хорошо ехать в пустом автобусе от конечной до конечно!!!! Гнида старая, в это время какой то роботяга не поехал вовремя на роботу! А оно каждый день в свой хламидник пхается!!!!
Один Аваков таких повноважень не має.
Міністр охорони здоров'я Аваков закликав українців зберігати спокій та сидіти вдома.
Голова уряду Аваков зазначив, що зараз дуже важливо не допустити розповсюдження вірусу.
Теперь это самое главное заведение в Украине, как ТОРСИН во время ГОЛОДОМОРА
Син Радуцького Максим барижить респіраторами по 145 гривень штука. Бенкет у чуму
Если они не паникуют, значит и нам не надо выскакивать из шаровар.
тут очевидная диверсия. а ты тоже хочешь висеть на каштане как пособник диверсантов?