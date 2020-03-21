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 Політика України, Київські новини
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 Київ завтра зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб, аптек і продмагів, - Аваков

Київ від завтра зупиняє пасажирські перевезення.

Про це в фейсбуці повідомив глава МВС Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"Київ зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб, аптек і продмагів. З неділі", - розповів Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернівцях запроваджують обов'язковий масковий режим

Київ завтра зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб, аптек і продмагів, - Аваков 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183262
 
 
 Топ коментарі
 
просто под шум корановируса ввести в стране ЧП и диктатуру. перед вами следующий "правитель" Украины.
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идиоты. даже при свином гриппе такого не было беспредела,хотя тот грипп намного опаснее и гибло БОЛЬШЕ!
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Апокаліпсіс від Авакяна. Офігєлі. Хто буде платити за банкет?
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а работников экстренных служб, аптек и продмагов кто и на чем будет подвозить???
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Смотрите иногда этот ролик и обращайтесь к этой иконе. Эта икона 16 века. Когда моя дочь умирала в больнице от отравления мышьяком, я просила эту икону и моя дочь здорова просто чудом.Ее отравила мажорка завистница в школе студии актеров Веры Холодной, она всем успешным подсыпала в воду сладкую. Один мальчик умер, одна девочка выжила и сейчас вся седая и трусится. А моя дочь просто умирала и мы не знали отчего и что делать. Я дала врачу мои последние 100 долларов и она сказала что даст ей свои личные лекарства. Спасибо этому врачу, она ее спасла. Думали она отравилась пирожками. А потом уже, после выздоровления, она случайно услышала как сокурсники говорили - это та, которую мышьяком отравили...Я ходила в церковь, потому что эта икона чудотворная и уже спасла Одессу от французской эскадры, а еще людей многих целила. И ей помогло. Смотрите на лик этой иконы и просите о хорошем. Даже через видео она может помочь. Я верю.
http://timer-odessa.net/news/epidemiya_svyaschenniki_ob_ehali_odessu_s_ikonoy_pokrovitelnitsey_prichernomorya_638.html
Оставьте уже политику в покое. Ведь все это - борьба олигархов. А нам, бедным простым украинцам надо спасаться чем можем. В других странах правительство еще больше плюет на людей. Не даром все заробитчане ломанулись на Родину.
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Никчемная попытка отмазать Янелоха. Хуже, безответственней, непрофессиональней зе-власти нет в никакой стране. У уж тем более такой, что продала весь запас масок в другие страны. Вот вам реальный мародер и торговля на крови.
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Итальянский прецедент: эпицентр переместился в Европу https://www.youtube.com/watch?v=5JiNOZcjcj4

Те ж що і у нас. "Вітаю"
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или все же у нас серьезная эпидемия и дела хуже, чем говорят?
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у нас протесты, а бунтов так таковых не было. Постояли и покричали, потом разошлись. Ты не путай протест с бунтом, есть просто огромная разница
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К слову протестант у тебя тоже ж будут претензии?
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Ну вот видите - как все удачно складывается! Была проблема - метро закрыли и в автобусы-троллейбусы пипл не влазил. Проблема решена полностью - в автобусах теперь ни давки, ни иных проблем не будет. Главное пока еще просто ездить можно на личном транспорте - поверье это великая привилегия т. к. в других странах арестовывают даже за то, что вышел пакет с мусором выкинуть в мусорник 3 метра от дома
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Зато в Лондоне метро не закрыли... Министр здравоохранения Британии заявил, что все англичане должны переболеть короно вирусом и у них будет иммунитет... Они там пачками мрут
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пачками не мрут, все же медицина есть. а вот на счет нас, "Они там пачками мрут" это да
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Украинка, заболела в Англии короновирусом и рассказала какая в Англии медицина...
https://elise.com.ua/2020/03/21/vazhno-ukraina-rasskazala-kak-boleet-koronavirusom-vse-simptomy-video/
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я ее вижу живой, "остановка дыхания". По ходу эпидемия в старушке Англия просто тотальная
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А в Лондоне "вдоль дороги мёртвые с косами не стоят"?
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нечего нагонять страх на людей, такого нет. Возле своего дома шастай как хочешь и возле магазинов, но в маске.
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И куда они складируют мусор? Київ завтра зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб, аптек і продмагів, - Аваков - Цензор.НЕТ 1864 В каких "других" странах это происходит?
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Суспільство, готове проміняти свободу на безпеку , втратить і перше, і друге, та й не заслуговує ні першого ні другого. Томас Джеферсон
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Яке ж буде суспільство, якщо всі вимруть? Джеферсону вже не до суспільства.
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Стесняюсь спросить: а ежели кто на дому умрет, то труп сажать в морозилку или с балкона выбрасывать? Київ завтра зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб, аптек і продмагів, - Аваков - Цензор.НЕТ 6759
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Никогда не думала, что вы семи пядей во лбу, но ваш вопрос расставил все точки над и
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25 марта зеленский вступает в таёжный союз
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Указ правительства за указом,ограничение за ограничением но за все время карантина не прочитал ни об одном указе правительства об организации обеспечения перевозок работников на предприятия обслуживающим города и села и об обеспечении их безопасности как при перевозках так и об их первоочередной защите от корона-вируса.
Кто чем и как хочет обеспечить продмаги,медицинские учреждения,МЧСников если работникам не будет чем добираться на работу?
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Частные предприятия сами организуют доставку своих работников , не волнуйтесь за них. Бизнес быстрее думает, чем государство
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Які ж вони клінічні дебіли.
А виробляти все те хто буде?
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*Юрий Булкин* сам иди *****, сам чурка. или на *** , я не очень хорошо понмаю в рускам правописании, булкин заднеприводный что ли .
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авака, кто скомуниздил 1тыс. тонн масок? это 45 млн. штук и продал за бугор за валюту, это на каждого жителя нашего по маске..
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Всё правильно!!! Если до наших баранов не доходит, что нужно соблюдать правила, больше 20 чел. не лезть в троллейбус, пенсам по возможности сидеть дома, то теперь всем СТОП.
У меня вчера утром сосед по гаражу (лет 65), с утра припёрся с Троещины на Оболонь, в свой моять гараж, поковыряться, и радовался "как хорошо ехать в пустом автобусе от конечной до конечно!!!! Гнида старая, в это время какой то роботяга не поехал вовремя на роботу! А оно каждый день в свой хламидник пхается!!!!
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А шо молчат обл рады.? Пора их менять пособников переворрта.
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Если месяц, то нет, два- уже критично, если больше двух месяцев- можем не восстановиться.
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Якщо зараз пенсіонерів вбивають,за той мізер який в них відкадений на похорони.Ви уявляєте,що буде,коли взагалі буде все стояти,підкреслюю все? Їх будуть різати за їжу.І це не жарти.Ви хоч подумайте,якщо є чим думати.
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Я в шоке, что вы гоните. Вам точно лучше дома сидеть и не разгонять панику
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То есть,тех кого вирус не возьмёт умрут от голода?
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Власть должна убрать счета на оплату коммунальных услуг полностью .Власть должна открыть счета для всех граждан Украины и начислять им деньги .Ведь запас денег у многих семей в Украине составляет ноль долларов и хер копеек .
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так эпорха бедности закончилась год назад! Что ЗЕбобик не насобирал?
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Порохоботы реально идиоты,везде видят узурпацию власти,когда пол страны вымрет ***** ваша власть кому то надо будет
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Ни одна страна в мире не остановила городской транспорт.
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и что, мешают тебе заразиться ?
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так мешают или нет, **** ты спамишь ?
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цікаво, хто прийняв таке рішення?
Один Аваков таких повноважень не має.
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Давайте лучше по 5 человек на маршрутку зебилы
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Интересненько, а что в Украине делали китайские врачи-ОРВИ учили лечить??
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Всі будуть заздрити тим у кого є лісапет.
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Зря власть вводит все эти ограничения . Не нужно мешать природе завершить естественный отбор в среде тех кому плевать на своё здоровье и здоровье окружающих.
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Мер Києва Арсен Аваков анонсував зупинку пасажирських перевезень в столиці.

Міністр охорони здоров'я Аваков закликав українців зберігати спокій та сидіти вдома.

Голова уряду Аваков зазначив, що зараз дуже важливо не допустити розповсюдження вірусу.
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хер на авакова , зрада в чём ?
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ЛОМБАРД должен работать круглосуточно!

Теперь это самое главное заведение в Украине, как ТОРСИН во время ГОЛОДОМОРА
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1 аваков когда займешься сучьей семейкой выродков радуцких?
Син Радуцького Максим барижить респіраторами по 145 гривень штука. Бенкет у чуму
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Надеюсь от карантина пострадают все, кто голосовал за Зеленского и Авакова)
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как от того, что вас предостерегают можно пострадать ? вам никто лично не мешает заразиться , просто просьба с собой никого "не прихватить". Всё !
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Аваков свої пости пересилає ПТХ? Якого дідька москальською?
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Зря власть вводит все эти ограничения . Не нужно мешать природе завершить естественный отбор в среде тех кому плевать на своё здоровье и здоровье окружающих. Побольше бы переполненных маршруток и забитых трамваев , скорее бы закончился весь этот вой про зраду.
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а чего теперь, вы же кретины могли ещё неделю покатать, ***** как ненавижу когда долбодятлы и тормоза чем то руководит.
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Смотрим на Финляндию, Швецию, Норвегию, Данию.. они на несколько ступеней стоят выше нас, в плане общества и тд.
Если они не паникуют, значит и нам не надо выскакивать из шаровар.
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а хлебокомбинаты закрывают? им же работники не нужны, зачем им ездить на работу
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зачем зеленое кацапское говно , которое ты тролль сраный защищаешь -нарочно свозит в Украину всех туристов без обязательного карантина для них?
тут очевидная диверсия. а ты тоже хочешь висеть на каштане как пособник диверсантов?
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