 У Тернополі через коронавірус ввели масковий режим: роботу громадського транспорту зупинять із понеділка

"У Тернополі створили спеціальний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Керівник штабу - міський голова Тернополя Сергій Надал. З понеділка, 23 березня, в Тернополі призупинять роботу громадського транспорту", - сказано в повідомленні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що перевозити будуть лише працівників, які в умовах надзвичайної ситуації забезпечують життєдіяльність міста (медиків, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, комунальників, а також працівників підприємств, що забезпечують виробництво продуктів харчування, аптек, Тернопільської дирекції "Укрпошта", працівників аварійних служб).
Крім того, на в'їздах до Тернополя створять санітарно-контрольні пости, де будуть проводити температурний скринінг.
Також на території Тернопільської громади введено масковий режим.
Як повідомлялося, перший випадок інфікування коронавірусом у Тернопільській області зафіксували у 57-річного священнослужителя.
теперь СлугиАвакова наварятся на штрафах
Значит он не президент, а просто еврей-вор.
А Ви такі діїї всіляк виправдовуєте.
"Оптова ціна на момент вивезення масок складала $0.63-$0.82 за штуку. Таким чином 3еленський, лише за період січень-березень цього року, вкрав та привласнив 284950000$. Двісті, *****, вісімдесят п'ять мільйонів доларів США, по 95 млн$ щомісяця. А тепер давай поговоримо про бариг."
На телевидении Испании порадовались поступлению партии украинских масок. Видео
радуцьких та зеленського за грати!
Це називається шулерством.Спочатку вирішили заробити на масках,знаючі,що насувається коронавірус в Україну,потім прийняли скоренько закон про заборону продажів за кордон,щоб не було шуміхи серед суспільства! А щоб мовчали,рішили привезти з Китаю маски,але вже безкоштовні! Бізнес!
Корочє він досі думає, що все закінчиться 3.04.2020 і він радісно скаже "Ура! Бубачка пабіділ каронавірус швидче за всіх! А Порох барига".
Так так не буде ... Скоріше за все той вірус в Україні на той час буде місцями лютувати і карантин продовжать до кінця квітня, а то й більше.
І той Зєлєбоба буде казати, що то Порох насрав Бубачкє у какошнік. Ну, якщо виживе.
Так от, подивіться на Китай і Італію, де той самий вірус. А в нас ще нєудачнік Бубачка на додачу!
...Вибачте, хтось мав вам то сказати... Карантин то не до 3 квітня...(с)
Володимир Зеленський: "Іще хочу сказати, що у найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю 10 мільйонів високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України".
ДЕСЯТЬ МІЛЬЙОНІВ!
Хто йому пише спічі?
Вони (про нього навіть не питаю) знають, що у світі всіх разом за весь час епідемії проведено 2 (два) мільйони тестів??
Вони можуть зробити кілька кліків і побачити, що в Китаї на даний момент зроблено 320 тисяч тестів?
Що ВООЗ, як повідомляє сайт МОЗ України, відправляє 1,5 млн тестів в 120 (сто двадцять) країн?
Ні, після прививки від кіру як панацеї від коронавірусу з уст секретаря РНБО, я нічому не дивуюся.
Дивуюся, що нарід всю брехню, ні навіть не брехню - хлєстаковщину - хаває.
PS "Найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю ...10 тисяч літрів дезінфекційної рідини" - це 6 т спирту, ¹/₁₀ звичайної залізничної цистерни. Це треба з Китаю гнати??
Бажаю вам 36,6!(с)