EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  3244  64
Матеріали за темою:
Все про:карантин (577) Тернопіль (125) COVID-19 (1485) коронавірус (216)

 У Тернополі через коронавірус ввели масковий режим: роботу громадського транспорту зупинять із понеділка

У Тернополі в зв'язку з поширенням коронавірусу з понеділка, 23 березня, буде припинена робота громадського транспорту, також на території міста введено масковий режим, повідомили в Тернопільському штабі для боротьби з коронавірусом.

"У Тернополі створили спеціальний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Керівник штабу - міський голова Тернополя Сергій Надал. З понеділка, 23 березня, в Тернополі призупинять роботу громадського транспорту", - сказано в повідомленні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що перевозити будуть лише працівників, які в умовах надзвичайної ситуації забезпечують життєдіяльність міста (медиків, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, комунальників, а також працівників підприємств, що забезпечують виробництво продуктів харчування, аптек, Тернопільської дирекції "Укрпошта", працівників аварійних служб).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу поліція Київщини склала близько 70 протоколів за порушення карантину

Крім того, на в'їздах до Тернополя створять санітарно-контрольні пости, де будуть проводити температурний скринінг.

Також на території Тернопільської громади введено масковий режим.

Як повідомлялося, перший випадок інфікування коронавірусом у Тернопільській області зафіксували у 57-річного священнослужителя.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183261
 
 
 Топ коментарі
 
Оптова ціна на момент вивезення масок складала $0.63-$0.82 за штуку. Таким чином 3еленський, лише за період січень-березень цього року, вкрав та привласнив 284950000$. Двісті, блядь, вісімдесят п'ять мільйонів доларів США, по 95 млн$ щомісяця. А тепер давай поговоримо про бариг.
 показати весь коментар
 
Во время пандемии АБСОЛЮТНО ЗА ВСЁ ОТВЕЧАЕТ зЕБИЛЬНАЯ пЛЕСЕНЬ. В Тернополе из-за коронавируса ввели масочный режим: работа общественного транспорта будет остановлена с понедельника - Цензор.НЕТ 3478
 показати весь коментар
 
Свинарчук зеленського має прізвище радуцький.

радуцьких та зеленського за грати!

Це називається шулерством.Спочатку вирішили заробити на масках,знаючі,що насувається коронавірус в Україну,потім прийняли скоренько закон про заборону продажів за кордон,щоб не було шуміхи серед суспільства! А щоб мовчали,рішили привезти з Китаю маски,але вже безкоштовні! Бізнес!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Віруси чудово чіпляються на одяг, до речі.
 показати весь коментар
 
 
да ..неплохо в стирку бросать одежду после каждого выхода на улицу и душ.
 показати весь коментар
 
а ще до язика, якщо ним тіліпати всяку дурню В Тернополе из-за коронавируса ввели масочный режим: работа общественного транспорта будет остановлена с понедельника - Цензор.НЕТ 6796
 показати весь коментар
 
 
Треба просто не відключати антивірус і порядок.
 показати весь коментар
 
 
те маски что на фото - ЭТО ГОВНО. там даже 1 уровня защиты нет наверное
 показати весь коментар
 
 
Злостные неплательщицы налогов, плюс без масок. Отправить в Китай в провинцию Ухань на отработку.
 показати весь коментар
 
тю.. щас в Ухань всі хочуть.. там вірус подолано, якщо вірити китайцям
 показати весь коментар
 
сначала СлугиНарода наварились на масках,
теперь СлугиАвакова наварятся на штрафах
 показати весь коментар
 
 
Оптова ціна на момент вивезення масок складала $0.63-$0.82 за штуку. Таким чином 3еленський, лише за період січень-березень цього року, вкрав та привласнив 284950000$. Двісті, *****, вісімдесят п'ять мільйонів доларів США, по 95 млн$ щомісяця. А тепер давай поговоримо про бариг.
 показати весь коментар
 
 
Виходить що власник всіх аптек і оптових фірм з постачання медичного устаткування в Україні - Зеленський?
 показати весь коментар
 
 
Во время пандемии АБСОЛЮТНО ЗА ВСЁ ОТВЕЧАЕТ зЕБИЛЬНАЯ пЛЕСЕНЬ.
 показати весь коментар
 
 
А ти власні штанці прасуєш, чи за їх чистоту також відповідає зебільна пліснява?
 показати весь коментар
 
 
ЗЄбанат, в уряду було два довбаних місяці на підготовку до можливої пандемії . що зробив уряд дозволив "баригам" заробляти бабло експортуючи маски і не тільки. спирту в аптеці не найти
 показати весь коментар
 
 
Хто дійсно хоче користуватись маскою і спиртом - вже замовив їх через інтернет, виготовив їх власноруч, або уникає випадків коли маску і спирт треба застосовувати. А ті хто зараз розганяють зраду - не носитимуть маски навіть коли їх будуть видавати безкоштовно.
 показати весь коментар
 
 
В этот раз именно Зебил и выставляет эти цены. Если бы не разворовали маски при его непосредственном участии, то были бы они во всех аптеках по приемлемой цене и не покупали бы люди в 10-15 раз дороже в Интернете. Сегодня ВО ВСЁМ ВИНОВАТ ЗЕЛЕНСКИЙ. При его участии украдены маски и спирт. Он не подготовил страну к пандемии.
Значит он не президент, а просто еврей-вор.
 показати весь коментар
 
 
Брехня, приватні аптеки і інтернет-магазини підняли ціни на маски у зв'язку із зростаючим попитом і ажіотажем - так працюють закони капіталістичного ринку не тільки в Україні, а й в усьому світі. І те що бізнесмени зараз спекулють і наживаються на цьому ти перекладуєш на плечі Зеленського, вимагаєш від нього методів "совка", безкоштовних масок які ти все одно не будеш носити.
 показати весь коментар
 
У Франції весь запас масок викупила держава і наладила їх розподіл. В Україні практично весь запас викупив Радуцький (Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування від "Слуг народу") і продав в Китай.
А Ви такі діїї всіляк виправдовуєте.
 показати весь коментар
 
 
Якби держава викупила запас масок по тим цінам, які за них просять приватні українські продавці - ти б перший заскавчав про корупційну складову та відкати. А якби конфіскувала силою - про наступ на приватний бізнес і рейдерство. Зараз держава завозить маски з Китаю, де вони дешевше вітчизняних.
 показати весь коментар
 
Радуцький маски по яких цінах закупив?
 показати весь коментар
 
 
Радуцький закупав маски від імені держави чи як приватна особа (підприємець)? Якщо фірма Радуцького продала маски в Китай по високій ціні, а фірма Капуцького продає по тій же ціні маски українцям - то кого саме і як треба змусити продавати їх українцям за цінами дешевше?
 показати весь коментар
 
На момент покупки Радуцький був головою Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування? І він нічого не знав про епідемію і небезпеку її для України? Ви у Вашому випровдовуванні влади переходите будь-які розумні межі.
 показати весь коментар
 
 
То маски закупив комітет, чи хто? Якщо держава закупила маски і продала від імені держави за кордон - це злочин, а якщо це зробила приватна фірма, і продала їх за тими ж цінами, що продають зараз інші приватні фірми - що саме можна їй пред'явити?
 показати весь коментар
 
Пред"явити те, що Радуцький, будучи головою Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, і володіючи службовою інформацією про стан запасів засобів захисту і планах уряду по боротьбі з епідемією, використав цю службову інформіцію для одержання комерційної вигоди і нехтуванні державними інтересами України.
 показати весь коментар
 
 
Именно так и варят деньги у нас мародёры, как еврей Зеленский и его банда. При этом законы пишут и штампуют исключительно под себя. Яркий пример--Вальцман.
 показати весь коментар
 
 
Долбень, что ты мелешь? Тебя уже тошно читать? Иди уже туда откуда вылез. Защитничек еврейский. Переливаешь тут из пустого в порожнее. Ты случаем не еврейчик? У Тернополі через коронавірус ввели масковий режим: роботу громадського транспорту зупинять із понеділка - Цензор.НЕТ 1404
 показати весь коментар
 
 
На скільки Україні вистачило б 900 тон масок?
 показати весь коментар
 
Не знаю на сколько их хватило бы, но знаю, что в аптеках они стоили по 2 гривны. Но вот процитирую одного товарища:
"Оптова ціна на момент вивезення масок складала $0.63-$0.82 за штуку. Таким чином 3еленський, лише за період січень-березень цього року, вкрав та привласнив 284950000$. Двісті, *****, вісімдесят п'ять мільйонів доларів США, по 95 млн$ щомісяця. А тепер давай поговоримо про бариг."
 показати весь коментар
 
 
Свинарчук зеленського має прізвище радуцький.

радуцьких та зеленського за грати!

Це називається шулерством.Спочатку вирішили заробити на масках,знаючі,що насувається коронавірус в Україну,потім прийняли скоренько закон про заборону продажів за кордон,щоб не було шуміхи серед суспільства! А щоб мовчали,рішили привезти з Китаю маски,але вже безкоштовні! Бізнес!
 показати весь коментар
 
 
Издевается зеленая власть на тернопольчанами, львовянами, чернивчанами и житомирцами.
 показати весь коментар
 
 
Помните что респиратор и противогаз тоже в силе, тем более они относятся к девайсам многоразового использования
 показати весь коментар
 
Подякувати треба мацковскім попам з Почаївської лаври.
 показати весь коментар
 
 
Ось вам українці і добра влада.Буде вам 33 рік паскудники.Ви всі це все зробили,тільки ви.Будете дохнути.як мухи.не від вірусу.а від недоїдання і інших апричин.Ви уявіть.яке буде мародерство і бандитизм.Ви ж не думаєте.що бандити зі зброєю,будуть сидіти на карантині.
 показати весь коментар
 
 
Тут я прочитав радість Зєлєбоби...
Корочє він досі думає, що все закінчиться 3.04.2020 і він радісно скаже "Ура! Бубачка пабіділ каронавірус швидче за всіх! А Порох барига".
У Тернополі через коронавірус ввели масковий режим: роботу громадського транспорту зупинять із понеділка - Цензор.НЕТ 444
Так так не буде ... Скоріше за все той вірус в Україні на той час буде місцями лютувати і карантин продовжать до кінця квітня, а то й більше.

І той Зєлєбоба буде казати, що то Порох насрав Бубачкє у какошнік. Ну, якщо виживе.
Так от, подивіться на Китай і Італію, де той самий вірус. А в нас ще нєудачнік Бубачка на додачу!

...Вибачте, хтось мав вам то сказати... Карантин то не до 3 квітня...(с)
 показати весь коментар
 
.а маски то есть в тернополе, что режим масочный вводят и по какой цене стесняюсь у барыг спросить?..и какой марки маски, если о чудо они появятся, от пыли? или загазованности воздуха? таких не нать... У Тернополі через коронавірус ввели масковий режим: роботу громадського транспорту зупинять із понеділка - Цензор.НЕТ 3447..
 показати весь коментар
 
 
Ви й досі вважаєте, що обіцянка платити вчителям зарплату 4000 доларів - прикра помилка?!

Володимир Зеленський: "Іще хочу сказати, що у найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю 10 мільйонів високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України".

ДЕСЯТЬ МІЛЬЙОНІВ!
Хто йому пише спічі?
Вони (про нього навіть не питаю) знають, що у світі всіх разом за весь час епідемії проведено 2 (два) мільйони тестів??
Вони можуть зробити кілька кліків і побачити, що в Китаї на даний момент зроблено 320 тисяч тестів?
Що ВООЗ, як повідомляє сайт МОЗ України, відправляє 1,5 млн тестів в 120 (сто двадцять) країн?
Ні, після прививки від кіру як панацеї від коронавірусу з уст секретаря РНБО, я нічому не дивуюся.
Дивуюся, що нарід всю брехню, ні навіть не брехню - хлєстаковщину - хаває.
PS "Найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю ...10 тисяч літрів дезінфекційної рідини" - це 6 т спирту, ¹/₁₀ звичайної залізничної цистерни. Це треба з Китаю гнати??
Бажаю вам 36,6!(с)
 показати весь коментар
 
Levko Cherny Люди це худоба.Їм можна все що завгодно казати.Навіть якби гіпотетично вони би стільки закупили.Щоб стільки тестів зробити,потрібні місяці,а той роки.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору