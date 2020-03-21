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 Суспільство, Здоров'я
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 За добу поліція Київщини склала близько 70 протоколів за порушення карантину

Співробітники поліції за минулу добу, 20 березня, задокументували 67 фактів порушень карантинних правил.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Київської області.

Як зазначили в поліції, більшість порушень пов'язані з неприпиненням підприємницької та торгової діяльності, а також з перевезенням неприпустимого кількості пасажирів у громадському транспорті.

Так, упродовж минулої доби поліцейські задокументували 67 фактів порушень правил карантинних заходів за ст. 44-3 КУпАП. З них відносно керівництва закладів – 22, працівників закладів або установ – 34 та відносно водіїв транспортних засобів – 11.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моя позиція - тотальний повний карантин, - Аваков про боротьбу з коронавірусом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183260
 
 
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Станом на 21 березня 2020 року доларовий мільйонер Віслюк Оманський
@ZelenskyyUa витратив 0 гривень 00 копійок власних грошей на допомогу у закупівлі спецзасобів захисту, масок, антисептиків, апаратів ШВЛ, на допомогу лікарям чи хворим.
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Он нам ничё не должен.
Должны всегда гои.
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так от для чого поліція!
а шумахерів та героїв парковки їм ловити впадлу
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Страшно! Морду можуть начистити. А от бабусь на базарі поганяти саме те -богатіирі аваківські.
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Комфи, Эльдорадо, Цитрус, Алло, Киевстар, Мойо, Территория техники, Самсунг, Сяоми - все магазины работают, везде суммарное количество людей больше 10.
Вчера и Эпицентр работал.
И никаких тебе нарушений и протоколов.
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А когда вы видели, чтоб дети Авраама тратили деньги на украинцев, у них свои дети есть. Бачили очи що выбирали теперь наслаждайтесь
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А за продаж масок за кордон, скільки розстріляли ділків наживи???
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В Китае тех, кто продал маски, публично расстреляли бы на Майдане в прямом эфире
с повторами каждый час.
И конфисковали бы имущество.
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Вот что-что, а протоколы наша полиция составлять умеет.
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Маленькими шагами загоняют было в стойло...
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