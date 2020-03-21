 За добу поліція Київщини склала близько 70 протоколів за порушення карантину

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Київської області.
Як зазначили в поліції, більшість порушень пов'язані з неприпиненням підприємницької та торгової діяльності, а також з перевезенням неприпустимого кількості пасажирів у громадському транспорті.
Так, упродовж минулої доби поліцейські задокументували 67 фактів порушень правил карантинних заходів за ст. 44-3 КУпАП. З них відносно керівництва закладів – 22, працівників закладів або установ – 34 та відносно водіїв транспортних засобів – 11.
@ZelenskyyUa витратив 0 гривень 00 копійок власних грошей на допомогу у закупівлі спецзасобів захисту, масок, антисептиків, апаратів ШВЛ, на допомогу лікарям чи хворим.
Должны всегда гои.
а шумахерів та героїв парковки їм ловити впадлу
Вчера и Эпицентр работал.
И никаких тебе нарушений и протоколов.
с повторами каждый час.
И конфисковали бы имущество.
Маленькими шагами загоняют было в стойло...
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