 Заступника голови Харківської облради Скоробагача, у дружини якого підтверджено COVID-19, госпіталізовано в Києві, - прессекретар

"У понеділок відчув різке погіршення самопочуття (підвищена температура, яка не збивається, слабкість) і самоізолювався. Він склав кілька тестів на COVID-19, поки що всі негативні. Вчора ввечері самопочуття погіршилося, і його госпіталізували", - сказала Інтерфакс-Україна прессекретар Скоробагача Вікторія Петрухіна, передає Цензор.НЕТ.
Вона уточнила, що на початку березня Скоробагач був у Німеччині, де проходив реабілітацію, звідти прилетів до Києва і весь час перебував там, у Харків не повертався.
У п'ятницю у дружини Скоробагача, яка нещодавно повернулася з Франції, було підтверджено COVID-19.
"Вона теж в Києві, почувається добре, перебуває на самоізоляції", - сказала Петрухіна.
Як повідомлялося, в п'ятницю ввечері МОЗ повідомило про перший випадок COVID-19 в Харківській області. Трохи пізніше того ж дня голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер повідомив, що коронавірус підтверджений у 37-річної харків'янки, яка повернулася 11 березня з Франції і відтоді перебуває на території Київської області.
У пресслужбі облдержадміністрації повідомили, що жінка проходитиме лікування в Києві.
Петиція Президенту України Зеленському Володимиру Олександровичу з вимогою негайно відкликати підписи представника України і погодження керівника Офісу Президента України під Протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулось у Мінську 11 березня 2020 року.
Автор (ініціатор): Свистович Михайло Богданович
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
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