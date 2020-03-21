 Заступника голови Харківської облради Скоробагача, у дружини якого підтверджено COVID-19, госпіталізовано в Києві, - прессекретар

"У понеділок відчув різке погіршення самопочуття (підвищена температура, яка не збивається, слабкість) і самоізолювався. Він склав кілька тестів на COVID-19, поки що всі негативні. Вчора ввечері самопочуття погіршилося, і його госпіталізували", - сказала Інтерфакс-Україна прессекретар Скоробагача Вікторія Петрухіна, передає Цензор.НЕТ.

Вона уточнила, що на початку березня Скоробагач був у Німеччині, де проходив реабілітацію, звідти прилетів до Києва і весь час перебував там, у Харків не повертався.

У п'ятницю у дружини Скоробагача, яка нещодавно повернулася з Франції, було підтверджено COVID-19.

"Вона теж в Києві, почувається добре, перебуває на самоізоляції", - сказала Петрухіна.

Як повідомлялося, в п'ятницю ввечері МОЗ повідомило про перший випадок COVID-19 в Харківській області. Трохи пізніше того ж дня голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер повідомив, що коронавірус підтверджений у 37-річної харків'янки, яка повернулася 11 березня з Франції і відтоді перебуває на території Київської області.

У пресслужбі облдержадміністрації повідомили, що жінка проходитиме лікування в Києві.

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