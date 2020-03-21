 У Чернівцях запроваджують обов'язковий масковий режим

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Чернівців Олексій Каспрук у фейсбуці.
За його словами, обов'язковий масковий режим вводиться з понеділка, 23 березня.
"Отже, ми будемо контролювати, щоб на діючі ринки, супермаркети і невеликі магазини, й інші об'єкти, які працюють, не допускалися відвідувачі, які не носять засоби індивідуального захисту, тобто - маски. Будь-які - саморобні, куплені", - сказав Каспрук.
Також він зазначив, що чернівецькі підприємства легкої промисловості починають пошиття масок для забезпечення громадян.
"Розумію, що зараз буде величезна кількість питань, де ці маски взяти. Ми робимо все можливе, для того, щоб забезпечити чернівчан цими засобами захисту. Сьогодні ведеться робота у наших підприємствах легкої промисловості - починається пошиття масок, треба буде час", - сказав Каспрук.
Крім цього в місті припиняють всі ремонтні і будівельні роботи на період карантину до 3 квітня. Також дітям до 14 років заборонено з'являтися в місті без супроводу батьків.
Вначале все про..ать (торгануть срелствами защиты за кэш), потом вводить драконовские методы.
Ай молоцца!
И, заодно, про Тернополь.
Там тоже драконовский масочный режим ввели.
Кто?
- и не ездят поезда...
- потому что всем Пи#да!
Или для такого случая найдутся... по 10 баксов за маску.
всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в связи с распространением коронавируса дает рекомендации о целесообразности использования масок: маски нужны тем, кто заболел, и тем, кто за ними присматривает, а именно - медицинским работникам и близким людям. поэтому советуют использовать маски только в данных конкретных случаях.
при этом так тягать маску, как тягают у нас обыватели - снял на одно ухо, покурил, попил кофе, нацепил обратно - категорически нельзя. ты только повышаешь риск заболеть, а не защищаешь себя или других. лучше вообще без маски, чем так.
Особенно в супермаркете, или в транспорте.
Я вот живу с 80 летним отцом, в АТБ хожу специально ночью, масок у нас нет и их негде купить....
И что теперь нам не покупать пролдукты потому что нет маски ?
Вы сначала бы обеспечили продажу масок в ткех же маназинах....
Идиоты
за вас никто больше не побеспокоится.....
здоровья вам!
как в анекдоте:
***
в банк вошли двое в мед.масках и очках.. началась паника...
а через минуту оказалось, что это обычные грабители...все сразу успокоились
В пятницу, 20 марта, Министерство охраны здоровья сообщило о 10 новых случаях заражения коронавирусом в Черновицкой области.
Как оказалось, инфекция расползлась по всему региону и селам, куда из Италии вернулись заробитчане.
Об этом свидетельствуют данные МОЗ.Так, согласно статистике ведомства, 11 человек с вирусом выявлены в селе Коленковцы Хотинского района. Оно находится в 20 км от Черновцов. Как сообщили "Стране" местные жители, туда на днях из Италии вернулись не менее 150 человек.