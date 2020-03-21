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 У Чернівцях запроваджують обов'язковий масковий режим

У Чернівцях посилили карантинні заходи у зв'язку з новими випадками інфікування коронавірусом в області, зокрема введено обов'язковий масковий режим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Чернівців Олексій Каспрук у фейсбуці.

За його словами, обов'язковий масковий режим вводиться з понеділка, 23 березня.

"Отже, ми будемо контролювати, щоб на діючі ринки, супермаркети і невеликі магазини, й інші об'єкти, які працюють, не допускалися відвідувачі, які не носять засоби індивідуального захисту, тобто - маски. Будь-які - саморобні, куплені", - сказав Каспрук.

Також він зазначив, що чернівецькі підприємства легкої промисловості починають пошиття масок для забезпечення громадян.

"Розумію, що зараз буде величезна кількість питань, де ці маски взяти. Ми робимо все можливе, для того, щоб забезпечити чернівчан цими засобами захисту. Сьогодні ведеться робота у наших підприємствах легкої промисловості - починається пошиття масок, треба буде час", - сказав Каспрук.

Крім цього в місті припиняють всі ремонтні і будівельні роботи на період карантину до 3 квітня. Також дітям до 14 років заборонено з'являтися в місті без супроводу батьків.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183258
 
 
 Топ коментарі
 
Мне нравятся действия зелешыз ушлепков.
Вначале все про..ать (торгануть срелствами защиты за кэш), потом вводить драконовские методы.
Ай молоцца!
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новая схема продажи масок по спекулятивним ценам
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маска что на фото - кусок говна ..ну как и зепрезидент
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Срочно доктора Комаровского в Черновцы, к этим паникерам.
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этого нью Кашпировского киздобола уже давно в психушку пора упрятать...
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новая схема продажи масок по спекулятивним ценам
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да, сегодня купила зубную пасту-стояла 3 евро, а теперь 4евро 85. Масками ситуацию не исправить, не надо людей ставить в такие рамки.
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А чому не можна це зробити по всій Україні?!!!
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Мне нравятся действия зелешыз ушлепков.
Вначале все про..ать (торгануть срелствами защиты за кэш), потом вводить драконовские методы.
Ай молоцца!
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Так, кто в Черновцах драконовские методы вводит, уточните.
И, заодно, про Тернополь.
Там тоже драконовский масочный режим ввели.
Кто?
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И не летают самолёты .....
- и не ездят поезда...
- потому что всем Пи#да!
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А маски есть?
Или для такого случая найдутся... по 10 баксов за маску.
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А область не должна была быть изолирована?Или МЧС из МВД и из Нацгвардейцами охраняют периметер имений наших олигархов и депутатов а на изоляцию эпидемии уже людей не хватает?
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маска что на фото - кусок говна ..ну как и зепрезидент
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вишенка на торте - маски бесполезны. но вы покупайте и носите их
всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в связи с распространением коронавируса дает рекомендации о целесообразности использования масок: маски нужны тем, кто заболел, и тем, кто за ними присматривает, а именно - медицинским работникам и близким людям. поэтому советуют использовать маски только в данных конкретных случаях.

при этом так тягать маску, как тягают у нас обыватели - снял на одно ухо, покурил, попил кофе, нацепил обратно - категорически нельзя. ты только повышаешь риск заболеть, а не защищаешь себя или других. лучше вообще без маски, чем так.
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так ви праві , мені теж здається шо на маску дуже багато чого чіпляється
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Поэтому их необходимо менять каждые 2 часа.
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Маски не дают 100% гарантии что вы не заразитесь, но 10-15% вполне могут дать.
Особенно в супермаркете, или в транспорте.
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только! в случае правильного их использования.
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интере6сное дело...ж А власть обеспечила всех масками ?

Я вот живу с 80 летним отцом, в АТБ хожу специально ночью, масок у нас нет и их негде купить....
И что теперь нам не покупать пролдукты потому что нет маски ?

Вы сначала бы обеспечили продажу масок в ткех же маназинах....

Идиоты
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смастерите сами...из чего-то - бинт, марля, ситец - главное несколько слоёв и завязки... маску потом можно стирать и проглаживать (ну вам же не в операционную, это там они одноразовые)... обезопасьте себя и отца (протирайте руки любым спиртосодержащим раствором (та даже водкой) а кошелек и телефон и ручку входных дверей - салфетками ...мойте руки с мылом и ...пол в коридоре...
за вас никто больше не побеспокоится.....
здоровья вам!
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проще шарфом лицо закрыть ))) И одеть черные очки )))
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ой... а действительно - шарфом, платком..)))
как в анекдоте:
***
в банк вошли двое в мед.масках и очках.. началась паника...
а через минуту оказалось, что это обычные грабители...все сразу успокоились
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///
В пятницу, 20 марта, Министерство охраны здоровья сообщило о 10 новых случаях заражения коронавирусом в Черновицкой области.
Как оказалось, инфекция расползлась по всему региону и селам, куда из Италии вернулись заробитчане.
Об этом свидетельствуют данные МОЗ.Так, согласно статистике ведомства, 11 человек с вирусом выявлены в селе Коленковцы Хотинского района. Оно находится в 20 км от Черновцов. Как сообщили "Стране" местные жители, туда на днях из Италии вернулись не менее 150 человек.
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це мабуть така задумка влади. побільше зарази , бо більш нема ніякого логічного пояснення
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зовсім! тим паче булоб краще допомагати їм там, за кордоном... де і медицина краще і умови для життя не гірші... (хіба може (маю таку підозру) ті, місцеві, наполягли на евакуації чи скоріш депортації - мовляв забирайте своїх, бо нам наших лікувати треба)
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Напомнило, как в конце 90-х, по-моему, дорожные мусора требовали наклейки габаритных полос на авто. Некоторые сочли это шиком и украсили бамперы своих "шестерок" и прочих жигулей светоотражателями, которые запустил в производство, какая неожиданность, заводик одного из главмусоров... требование не было прописано в пдд, но мусора активно тормозили и под угрозой штрафа рекомендовали. Я принципиально не наклеивал, но останавливали повсеместно...
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это надо было сделать три недели назад, пока Радуцкий не продал всё
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а "перчаточный" режим вводить не пробовали .... У Чернівцях запроваджують обов'язковий масковий режим - Цензор.НЕТ 1022
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Зеленый потешный лягушонок из Мапет-шоу 95 быстро потерял интерес к санжарам. Страна с чуркобесом-мвд-шником стала принимать толпы ониженаших людей из пораженных зон, ограничивая проверку термометром в лоб. Всё, здоров, иди. А лягушонок, вижу, и к президентству интерес потерял. Это ж не по сцене яйцами бряцать и дурака из себя корчить. Впрочем, последнее получалось без особых усилий в силу природных данных... так вот, не принимая никаких превентивных мер, теперь зеленое руководство подумывает о комендантском часе... тьфу, зебилы... до чего ж вы тупы...
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Помните что респиратор и противогаз тоже в силе, тем более они относятся к девайсам многоразового использования
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Да,одноразовые маски слабоватый барьер .Но можно самим усилить-под них дополнительные слои ткани,марли.Можно их стирать,тем же мылом,обработать антисептиками.Нет никаких масок-сшей что то,шарф,ткань-несколько слоев сделай.Лучше так,чем безо всякой защиты.На свое здоровье плевать-позаботься о других,чтоб не заболели.Ведь многие могут и не подозревать долгое время,что больны,и заражать дальше...
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Вот пошьет кто-то себе маску просто из марли, которая никак не защищает, или даже купит маску одну и будет носить ее многократно, когда она уже давно потеряет защитные свойства. И что? С виду как бы все защищены, а по факту, что в маске, что без маски - одинаково.
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