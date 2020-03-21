 У Чернівцях запроваджують обов'язковий масковий режим

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Чернівців Олексій Каспрук у фейсбуці.

За його словами, обов'язковий масковий режим вводиться з понеділка, 23 березня.

"Отже, ми будемо контролювати, щоб на діючі ринки, супермаркети і невеликі магазини, й інші об'єкти, які працюють, не допускалися відвідувачі, які не носять засоби індивідуального захисту, тобто - маски. Будь-які - саморобні, куплені", - сказав Каспрук.

Також він зазначив, що чернівецькі підприємства легкої промисловості починають пошиття масок для забезпечення громадян.

"Розумію, що зараз буде величезна кількість питань, де ці маски взяти. Ми робимо все можливе, для того, щоб забезпечити чернівчан цими засобами захисту. Сьогодні ведеться робота у наших підприємствах легкої промисловості - починається пошиття масок, треба буде час", - сказав Каспрук.

Крім цього в місті припиняють всі ремонтні і будівельні роботи на період карантину до 3 квітня. Також дітям до 14 років заборонено з'являтися в місті без супроводу батьків.

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