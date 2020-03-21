 Від лікарів, що приїжджають на виклик, приховують можливі симптоми коронавірусу: "Якщо вам пох#й, то багато хто ще хоче жити", - волонтер-парамедик Мудрик

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написала волонтер-парамедик з благодійного фонду "ASAP Rescue" Ірина Мудрик.
"Вчора наш екіпаж госпіталізував жінку зі шлунковою кровотечею.
Тільки сьогодні випадково з'ясувалося, що кровотеча була спровокована кашлем під час грипу і ускладнена цирозом печінки.
Чоловік госпіталізованої відповів на мої претензії щодо приховування інформації наступне: "Ну и что что грипп, главное это то что у нее было желудочное кровотечение. Внук переболел и её заразил, а он уже здоров".
Люди, вмикайте мозок!
Якшо вам похуй, то багато хто ще хоче жити".
Їх всіх можна побачити під час урочистих засідань у Верховній Раді.
вам что по 80 лет и вы в зоне риска?
и вообще, существует профессиональный врачебный риск.
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/
https://nv.ua/world/countries/skolko-lyudey-umret-ot-koronavirusa-poslednie-novosti-50074090.html
И как раз сарс-ков-2 непосредственно находится в тканях легких и его непосредственное количество в каждой клетке и вызывает нарушение газообмена организма.
Это не грипп, который в связи с ослаблением иммунитета вызывает в виде осложнений очаговую бактериальную пневмонию, и который не находится непосредственно в тканях легких. Но пока данных о том, что Ковид-19 может привести после выздоровления к патологии или хроники - нет.
ти і вони - ні.
"Только Иринку я не пойму -
Мне пох#ю, а ей по чему?"
средний возраст умерших.
Що воно саме пройде ?
Перечхають і все ? \
под названием «украинская больница»
в целом пребывание в больничке от 500 гривен в день
где нищие украинцы возьмут бабло ?
они же говорили, что из помощи парацетамол и ИВЛ,
хотя ИВЛ это не совсем то, что надо, как я понял
Что-ж вы за такие сраные медики, что простой грипп не в состоянии распознать? Температуру померять.. послушать.. вас не учили в институте? От таких кретинов-медиков вреда больше чем пользы.
не за горами той час, коли ви лікаря просто не знайдете.
Э.А. По