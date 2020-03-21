 Від лікарів, що приїжджають на виклик, приховують можливі симптоми коронавірусу: "Якщо вам пох#й, то багато хто ще хоче жити", - волонтер-парамедик Мудрик

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написала волонтер-парамедик з благодійного фонду "ASAP Rescue" Ірина Мудрик.

"Вчора наш екіпаж госпіталізував жінку зі шлунковою кровотечею.

Тільки сьогодні випадково з'ясувалося, що кровотеча була спровокована кашлем під час грипу і ускладнена цирозом печінки.

Чоловік госпіталізованої відповів на мої претензії щодо приховування інформації наступне: "Ну и что что грипп, главное это то что у нее было желудочное кровотечение. Внук переболел и её заразил, а он уже здоров".

Люди, вмикайте мозок!

Якшо вам похуй, то багато хто ще хоче жити".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моя позиція - тотальний повний карантин, - Аваков про боротьбу з коронавірусом