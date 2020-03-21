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 Від лікарів, що приїжджають на виклик, приховують можливі симптоми коронавірусу: "Якщо вам пох#й, то багато хто ще хоче жити", - волонтер-парамедик Мудрик

Пацієнти, що викликали лікарів через шлункові кровотечі, приховали від медиків, що вони були спровоковані сильним кашлем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написала волонтер-парамедик з благодійного фонду "ASAP Rescue" Ірина Мудрик.

"Вчора наш екіпаж госпіталізував жінку зі шлунковою кровотечею.
Тільки сьогодні випадково з'ясувалося, що кровотеча була спровокована кашлем під час грипу і ускладнена цирозом печінки.
Чоловік госпіталізованої відповів на мої претензії щодо приховування інформації наступне: "Ну и что что грипп, главное это то что у нее было желудочное кровотечение. Внук переболел и её заразил, а он уже здоров".
Люди, вмикайте мозок!
Якшо вам похуй, то багато хто ще хоче жити".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моя позиція - тотальний повний карантин, - Аваков про боротьбу з коронавірусом

Від лікарів, що приїжджають на виклик, приховують можливі симптоми коронавірусу: Якщо вам пох#й, то багато хто ще хоче жити, - волонтер-парамедик Мудрик 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183256
 
 
 Топ коментарі
 
заробітчани так само під парацетамолом кордон перетинають
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Умирают и 30-летние. Да и те, кто не-умирают - тоже могут оставаться с последствиями поражения легких и други органов.
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та то они по приколу! Так ведь можно!
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заробітчани так само під парацетамолом кордон перетинають
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краще би їм, якусь печатку на лобi робили, коли ще той кордон мicяць тому перетинали.
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Залякали нірід, а тепер розхльобують. І щоб вони призначили, перебування вдома? А кровотеча шлунку, хрін з нею?
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Пов'язку з зіркою Давида носити можна ще заставити їх, в розстрільні команди підеш чи в газові камери людей заганяти?
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Як що, люди не цiнують життя iнших i брешуть, то вони вже злочинцi i повидись треба з ними адекватно.До речi у Китаї без маски на вулицях, полiцiя навiть використовуала зброю по людях.
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Так тут заробітчани ні при чому, вони часто більш законослухняні, якщо з ЄС їдуть.
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Першi випадки захворювань, як раз вони i занесли. Головне зараз не проспати, другу хвилю пандемiї вiд цих заробiтчан.
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винуваті не заробітчани, а ті хто довів Україну до такого стану.
Їх всіх можна побачити під час урочистих засідань у Верховній Раді.
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Вам бы свою негативную энергию направить на тех, кто привел к тому что из Украины выезжают на заработки, а не на тех кто вынужден уезжать из дома, отказываться от налаженного образа жизни и терпеть неудобства чтобы прокормить свои семьи.
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та то они по приколу! Так ведь можно!
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а чего медики такие пугливые стали?
вам что по 80 лет и вы в зоне риска?
и вообще, существует профессиональный врачебный риск.
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Умирают и 30-летние. Да и те, кто не-умирают - тоже могут оставаться с последствиями поражения легких и други органов.
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такой информации нигде нет, и у тех, кто выздоровел, а их более 90 тысяч человек, такого не обнаружено. Какой бы опасный не был Ковид-19, он из семейства ОРВИ, так что даже в теории не может быть никаких последствий.
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Последствия не от вируса, а от пневмонии, которую он вызывает. А пневмония, в свою очередь, бъет по всем внутренним органам из-за уменьшения снабжения их кислородом.
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В данном контексте речь не идет о тяжелых случаях.
И как раз сарс-ков-2 непосредственно находится в тканях легких и его непосредственное количество в каждой клетке и вызывает нарушение газообмена организма.
Это не грипп, который в связи с ослаблением иммунитета вызывает в виде осложнений очаговую бактериальную пневмонию, и который не находится непосредственно в тканях легких. Но пока данных о том, что Ковид-19 может привести после выздоровления к патологии или хроники - нет.
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Не знаю, я видел статьс с фотографиями легких якобы умерших от коронавируса - на них страшно смотреть. Хотя сейчас столько фейков постят, что не ясно, чему верить.
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конечно, пожарные тоже на пожар не будут ехать.
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В общем-то не о врачах речь. Пациента же поместили в общую палату.
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Таких дебилов нужно истреблять, а лучше оставить, пусть мучаются
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А наши люди к сожалению культурно не понимают...
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Тут Цветик уже стишок сочинил про нее:
"Только Иринку я не пойму -
Мне пох#ю, а ей по чему?"
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не убедительно говорит парамедик, ведь не секрет, что 20% идет симптоматология именно расстройства жк тракта. Я уже писала сегодня,что имеем такое подтверждение. Кстати по статистике-с 8 проверенных 3 имеют заражение, но это лабораторное подтверждение.
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Уже давно установлено, что температура - это частный симптом коронавируса. Поэтому диагностирувать вирус по температуре - смешить тапочки. Остановить эпидемию карантином - значит не пустить вирус в страну. Потому что бессимптомный приедет и разнесет в карантине вирус. Это какой-то идиотизм от минздрава.
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Так у вас один рецепт КАРАНТИН ДО САМОИЗОЛЯЦИИ.а дома и стены помогают.Перестаньте делать политику узурпации на простом грипе от которого как всегда умирают кому за 80
средний возраст умерших.
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М-да, редкий украинец доживет до 80-ти. Об этом нам говорит статистика.
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Пока пациентов мало, можно надеяться хоть на какое-то внимание.
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А взоникает вопрос почему?А не потому ли что даже в не доказанном заболевании закрывают целые предприятия и подозреваемый становится изгоем и его воспринимают как прокаженного?А ведь тесты на этот вирус для всех своих сотрудников ни одно предприятие себе позволить не может,особенно когда их нету.
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Расстрелять внука и папу, а больную выписать.
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На що ті дибіли сподіваються ??
Що воно саме пройде ?
Перечхають і все ? \
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надо понимать люди боятся попасть в КОНЦЛАГЕРЬ
под названием «украинская больница»
в целом пребывание в больничке от 500 гривен в день
где нищие украинцы возьмут бабло ?
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я удивляюсь мужеству врачей, которые за нищенскую зарплату ещё работают ...
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Ты в квартиру к ним зайди.. в холодильник загляни.. посмотри на каких мерседесах они катаются и какие виллы имеют. С каждого больного огромные суммы выжимают, а больных полно... Нищенская зарплата - возможно. Но они вообще могут от зарплаты отказаться, за счет поборов и вымогательств у больных там совсем немаленькие сумы доходов получаются..
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От нашіх лікарів неможливо щото скрити.Бо вони коновали.Ті хто хотять жити,до нашіх лікарів лікуватися не ходять.А от волонтеру Медрику,бажаю щоб лікувався тільки у наших лікарів. От приезжающих на вызов врачей скрывают возможные симптомы коронавируса: "Если вам пох#й, то многие еще хотят жить", - волонтер-парамедик Мудрик - Цензор.НЕТ 2224
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интересно, что даст обращение к докторам ?
они же говорили, что из помощи парацетамол и ИВЛ,
хотя ИВЛ это не совсем то, что надо, как я понял
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ложь президента, министров, милицыи очень помогает
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было спровоцировано кашлем во время гриппа..

Что-ж вы за такие сраные медики, что простой грипп не в состоянии распознать? Температуру померять.. послушать.. вас не учили в институте? От таких кретинов-медиков вреда больше чем пользы.
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Ну почему сраные, я вот через экран монитора распознал что ты дебил, даже слушать лёгкие и менять температуру не пришлось
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Нашіх лікарів треба впершу чергу за вимагательство судити.
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хто ж нас лікувати буде?
не за горами той час, коли ви лікаря просто не знайдете.
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В стране аж 73 % дэбилов , что вы ждёте кроме того , что они сами себя и утилизируют?
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Навіщо лікарів викликали. Штраф, пластир на жопу і додому гнати.
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"Большинство всегда не право потому, что большинство людей - идиоты"

Э.А. По
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