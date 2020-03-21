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 Політика України
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 Ключова відмінність ситуації з коронавірусом між Україною і Заходом - це тотальна бідність українців. Запас міцності 2-3 місяці, - Бно-Айріян

Заощадження мільйонів українців не перевищують однієї-двох середньомісячних зарплат. Люди живуть фактично від зарплати до зарплати.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав ексглава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян, передає Цензор.НЕТ.

"Ключова відмінність ситуації з коронавірусом між Україною і західними країнами, в яких прийняті жорсткі карантинні заходи, - це тотальна бідність українців. У багатьох запас міцності мінімальний. Заощадження мільйонів людей не перевищують однієї-двох середньомісячних зарплат. Люди живуть фактично від зарплати до зарплати. І закриття робочих місць для них - не просто питання зменшення базового доходу. Для них це справжня фінансова катастрофа. А ви думаєте. звідки кілометрові черги на автобусних зупинках - всі в надії доїхати на роботу. І зберегти її. І це, мабуть, найбільша соціальна трагедія, пов'язана з цим вірусом, після, звичайно, кількості обладнаних реанімаційних місць в Україні. Переконаний, що запас міцності - максимум два-три місяці. Потім настає межа, яку не можна перетинати за будь-яких умов", - заявив він.

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"І тут ключовий виклик для керівництва держави, для уряду - як пом'якшити цей можливий удар по наших громадянах. Адресні дотації, продовольчі картки, відстрочка комунальних та кредитних платежів - можливі. І багато в чому, доцільні. Але я б зосередив усю максимальну увагу на стимулювання попиту. Внутрішнього попиту через збільшення державного замовлення. Тому що це вудка, а не риба. Насправді, держава щорічно на різних рівнях купує товарів, послуг і робіт на 700 млрд грн. Велика частина цих закупівель доводиться на імпортну продукцію й імпортні позиції. Ось вам і ресурс. Причому це стосується перш за все державних компаній. Уряд має порахувати, де ми критичні щодо імпорту, а де ні, і переорієнтувати закупівлі на внутрішнього виробника. Обмежити імпорт в держзакупівлі. Так, протекціонізм, а не лібертаріанство. Тому що зараз так треба", - порадив Бно-Айріян.

"Навіть більше, терміново необхідно проаналізувати, які товари і послуги не потрібні зараз, ось від слова зовсім, а які несуть максимальний мультиплікатор для внутрішньої економіки і потрібні для перезапуску економіки. Вірус відступить. А ось для економіки може бути вже занадто пізно. Час йде на дні", - резюмував він.

Ключова відмінність ситуації з коронавірусом між Україною і Заходом - це тотальна бідність українців. Запас міцності 2-3 місяці, - Бно-Айріян 01
Ключова відмінність ситуації з коронавірусом між Україною і Заходом - це тотальна бідність українців. Запас міцності 2-3 місяці, - Бно-Айріян 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183252
 
   
 Топ коментарі
 
Не ври, эпоха бедности закончилась год назад. И экономика растет на 40% в год.
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Народ у нас нищий, зато олигархи самые богатые в ЕС. И это украинцев радует, весело голосуют за олигархов.
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Нет никакой прочности - откройте рынки иначе завтра начнётся голодомор!
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70% овочів, 95% картоплі в Україні виробляється на городах. Дачники не доїдуть на дачі. Не посадять городину. Дефіцит. Черги. Картки. Зебіли не доведіть країну до голоду.
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неурожай картошки несколько лет подряд поставил крест на ее выращивании из-за засух. мало кто ее выращивает проще в египте купить или беларуси египетскую
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Половина українців взагалі немає ніяких запасів.І живе повністю від зарплати до зарплати.Якщо все стане,то Україна посипиться.Це все спричинить збільшення злочинності в рази.
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на самом деле для проживания семьи из 3 х человек на месяц нужно не так много - каша, макароны, пару килограмм мяса, рыба кг 2-3.. паоу кг картошки, кг морковки, бурячек... 2 кг лука...если организовать раздачу продуктов первой необходимости уязвимым слоям - по 2 пачки круп на месяц - а не посылать гумконвои в лугандон - то вполне можно спокойно выстоять... 500 грн на человека в месяц - это не затраты. а там пусть каждый сам распоряжается.
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Vyacheslav Nesterov А цукор де?А солодке де?А вітаміни де? Ви пропонуєте нам жити,майже як совки в другу світову.Я вам скажу так,нехай краще сдохнуть всі старигани,ніж молоді мають страждати.
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Это ты и себя имеешь в виду, когда тоже одряхлеешь.
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Александро Ну якщо буде те,що пропонують.то точно немічним стану.
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Не согласен с этим зрадоботом. У коломойского, Зеленского, Ахметова и других украинцев запаса прочности хватит на сотни лет вперёд.

А 35 миллионов голодранцев? Да пущай дохнут, кто их у нас когда-то считал?
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считаю Коломойского Героем Украины
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Неблагодарные украинцы! Вместо того чтобы добираться на работу на личных Мерседесах, поперлись в общественный транспорт.

Ганьба! Срочно звоните своим водителям и добирайтесь на работу на своих машинах!
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Всех инфицированных заробитчан предлагаю селить в маетках порошенко и К0, которые своей преступной политикой выгнали их из Украины и превратили в угрозу для народа Украины, как носителей вируса. Их сотни тысяч, которых невозможно ни остановить ни определить на вирус. Вся шиколадная братия просто уничтожила институты инфекционистов и эпидемиологов, как класс. Эмиграция медиков убийственна для Украины, в прямом смысле этого слова. Разграбленный прошлой властью спецрезерв - ещё одна прелесть режима сывочолой свиньи. Мародёры передали Украину в руки новой власти абсолютно готовой жертвой для любого вируса, тем более для китайского.
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И плавное завершение - голодные старушки, роющиеся в помойках.
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Лікуватись не пробував ? Ти ще часи Брєжнєва згадай .
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заробитчане не едут домой сейчас, они не хотят у Авакова
карточными рабами быть
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Олигархов за жабры и трусить ,то есть дать обратку за наворованное до се, а по другому вряд ли что выйдет, ведь именно у них 90% всех наших ресурсов и средств,о чём кстати Ярош намекал Зе
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Не узагальнюйте. Дехто, меньше ніж за рік, вже будучи на державній посаді Ключова відмінність ситуації з коронавірусом між Україною і Заходом - це тотальна бідність українців. Запас міцності 2-3 місяці, - Бно-Айріян - Цензор.НЕТ 381
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КЛЮЧОВА ВІДМІННІСТЬ НЕ БІДНІСТЬ !!!! А НЕВІГЛАСТВО ВЛАДИ, ЩО МЕЖУЄ ІЗ ЗЛОЧИННОЮ НЕДБАЛІСТЮ !!!
Відсутність правдивої інформації про захворювання
Створення умов для поширення захворювання намагання обмежити права людини
Репресивний характер дій органів влади в прийнятті злочинних рішень прикриваючись тією ж відсутністю інформації
Злочинне поширення панічної інформації всіма ЗМІ !
Боротьба епідемією це війна! А війну не можна виграти не маючи достатніх знань про ворога!
Ключова відмінність ситуації з коронавірусом між Україною і Заходом - це тотальна бідність українців. Запас міцності 2-3 місяці, - Бно-Айріян - Цензор.НЕТ 9269
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Тільки не треба звинувачувати самих українців у їх бідності.Вони не винні,такими бідними зробила їх за десятки років корумпована влада - суди,поліція,прокуратура і чиновники,які обкрадають їх кожного року,а обіцяють золоті гори.
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ВСЕ!
ВСЕ виноваты, кроме самих украинцев.
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Коли чехи голосували за Вацлава Гавела , а поляки голосували за Лєха Валенсу то невинуваті 73% дупоголових ідіотів проголосували за Кравчука , а не Чорновола . Цим голосуванням ідіоти закрили вікно можливостей . А в минулому році ті самі ідіоти та їх діти проголосували за Бубочку . Найбільшу ціну людство сплачує за свої помилки , за відмову думати головою . І хто цим ідіотам доктор ?
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Для идиотов нет докторов и лечения, кроме изоляции в дурдомах. Но это, к сожалению, в масштабах страны задача не выполнимая.
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А кто эту коррумпированную власть себе выбирал и переизбирал? Это делал именно украинский лохонарод - мазохист.
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неправда ваша некий деятель-говорун по фамилии раимов сказал что украинцы прикидываются бедных нет .
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Пане Ви нічого не знаєтпро украінців. Ми і тарганів переживм а тільки вас.
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Пане Ви нічого не знаєте про украінців. Ми і тарганів переживм а тільки вас.
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