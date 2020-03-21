 Ключова відмінність ситуації з коронавірусом між Україною і Заходом - це тотальна бідність українців. Запас міцності 2-3 місяці, - Бно-Айріян

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав ексглава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян, передає Цензор.НЕТ.

"Ключова відмінність ситуації з коронавірусом між Україною і західними країнами, в яких прийняті жорсткі карантинні заходи, - це тотальна бідність українців. У багатьох запас міцності мінімальний. Заощадження мільйонів людей не перевищують однієї-двох середньомісячних зарплат. Люди живуть фактично від зарплати до зарплати. І закриття робочих місць для них - не просто питання зменшення базового доходу. Для них це справжня фінансова катастрофа. А ви думаєте. звідки кілометрові черги на автобусних зупинках - всі в надії доїхати на роботу. І зберегти її. І це, мабуть, найбільша соціальна трагедія, пов'язана з цим вірусом, після, звичайно, кількості обладнаних реанімаційних місць в Україні. Переконаний, що запас міцності - максимум два-три місяці. Потім настає межа, яку не можна перетинати за будь-яких умов", - заявив він.

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"І тут ключовий виклик для керівництва держави, для уряду - як пом'якшити цей можливий удар по наших громадянах. Адресні дотації, продовольчі картки, відстрочка комунальних та кредитних платежів - можливі. І багато в чому, доцільні. Але я б зосередив усю максимальну увагу на стимулювання попиту. Внутрішнього попиту через збільшення державного замовлення. Тому що це вудка, а не риба. Насправді, держава щорічно на різних рівнях купує товарів, послуг і робіт на 700 млрд грн. Велика частина цих закупівель доводиться на імпортну продукцію й імпортні позиції. Ось вам і ресурс. Причому це стосується перш за все державних компаній. Уряд має порахувати, де ми критичні щодо імпорту, а де ні, і переорієнтувати закупівлі на внутрішнього виробника. Обмежити імпорт в держзакупівлі. Так, протекціонізм, а не лібертаріанство. Тому що зараз так треба", - порадив Бно-Айріян.

"Навіть більше, терміново необхідно проаналізувати, які товари і послуги не потрібні зараз, ось від слова зовсім, а які несуть максимальний мультиплікатор для внутрішньої економіки і потрібні для перезапуску економіки. Вірус відступить. А ось для економіки може бути вже занадто пізно. Час йде на дні", - резюмував він.



