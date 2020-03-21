 Станом на ранок в Україні 41 підтверджений випадок COVID-19. За добу надійшли на аналіз 80 підозр на коронавірус, - МОЗ

За минулу добу було зафіксовано 15 нових випадків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Зараз коронавірусна хвороба виявлена:
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- Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання)
- Житомирська область - 2 випадки (1 летальний)
- Київська область - 3 випадки
- Донецька область - 1 випадок
- Дніпропетровська область - 2 випадки
- Івано-Франківська область - 2 випадки (1 летальний)
- Львівська область -1 випадок
- Тернопільська область - 1 випадок
- Харківська область - 1 випадок
- м. Київ - 3 випадки.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Упродовж 20 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 80 підозр на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 450 повідомлень про підозру на COVID-19.
МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.
ВСЕ Буде Гаразд, Бережіть свою совість, нерви, здоров'я
COVID-19 все зробить сам, він шукає і находить всіх на кого запрограмований
В Пекине запросто может быть 600 юаней в сутки! 14 дней.
К иностранцам значительно хуже отношение теперь. Их бояться , даже ненавидят.
По инету уже везде сказали - что американцы завезли вирус в Ухань в прошлом году. Китайцы конечно верят правительству всегда!
а хворі реально і так зляжуть
Що таке тест системи Без контролю зі сторони держави, ЦЕ
+ перевірка в тиху через кума свата брата в медзакладі
= потім при позитиві засідання на дно типу а може пронесе
(АЛЕ за той час кожного дня Носій-хворий інфікує 3 здорвих особи)
20 марта стало известно о первом случае коронавирусной инфекции в Харьковской области. Заболела супруга заместителя главы облсовета Владимира Скоробагача, которая недавно вернулась из-за границы.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/covid-19-zabolevshaya-harkovchanka-zhena-zamglavy-oblsoveta-skorobagacha-samomu-politiku-stalo-ploho-1492003.html
Уже и дураку ясно,что очагами короновируса в Украине(нулевыми пациентами) являются прибывшие из за границы.Надо быть полнейшим *********,что бы не ввести 100% карантин,для всех пересекающих границу Украины в нашу сторону.Конечно это труднее,чем тупо желать всем 36,6,но что поделаешь.