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 Політика України, Здоров'я
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Все про:карантин (577) Мінздоров'я (1285) COVID-19 (1485) коронавірус (216)

 Станом на ранок в Україні 41 підтверджений випадок COVID-19. За добу надійшли на аналіз 80 підозр на коронавірус, - МОЗ

Станом на 10:00 21 березня в Україні 41 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

За минулу добу було зафіксовано 15 нових випадків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

    • Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання)
    • Житомирська область - 2 випадки (1 летальний)
    • Київська область - 3 випадки
    • Донецька область - 1 випадок
    • Дніпропетровська область - 2 випадки
    • Івано-Франківська область - 2 випадки (1 летальний)
    • Львівська область -1 випадок
    • Тернопільська область - 1 випадок
    • Харківська область - 1 випадок
    • м. Київ - 3 випадки.

    Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Упродовж 20 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 80 підозр на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 450 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко закликав підтримати українських лікарів: Вони сьогодні такі ж наші захисники, як і армія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183249
 
 
 Топ коментарі
 
девочка Настя с собачкой должна поблагодарить за то, что ее не эвакуировали в Украину, она сейчас в самом безопасном месте мира находится
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В Китае за 20.03.20 не появилось ни одного заболевшего на территории страны. Однако из-за рубежа прибыли 41 больной. Украина свозит соотечественников со всей Европы. Изготовсь.
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Потрібно на 2 місяці припинити роботу підприємств та громадського транспорту. Тільки так люди будуть залишатися вдома. Запаси у кожного на ці 2 місяці є, не прикидайтесь бомжами.
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Не Переживайте

ВСЕ Буде Гаразд, Бережіть свою совість, нерви, здоров'я

COVID-19 все зробить сам, він шукає і находить всіх на кого запрограмований
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Дональд, как ты живешь без мозгов? Тебе не больно, когда ударяешься головой о что-то тяжелое?
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А ему отсутствие мозгов телеящик замещает.
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вибачаюсь, запаси чого саме на 2 місяці у всіх є? харчів? лише у мешканців приватного сектору, у яких є погріб, закрутка і картопля. в міських квартирах запасів ну на тиждень, це якщо самими кашами і макаронами харчуватись. запас грошей? теж не факт. є обов'язкові щомісячні витрати, наприклад за оренду житла, без щомісячного прибутку їх неможливо покрити. це я ще не кажу про платежі за комуналку та по кредитам - нехай по ним законодавчо дозволять не платити деякий час..
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В Китае за 20.03.20 не появилось ни одного заболевшего на территории страны. Однако из-за рубежа прибыли 41 больной. Украина свозит соотечественников со всей Европы. Изготовсь.
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Именно все привезенные и дают статистику роста. Властные дебилы, видимо, не знают даже азов купирования распространения инфекций обрыванием связи с зараженными территориями. Еще раз напоминаю печальный принцип подводников - при пожаре в одном из отсеков, его задраивают даже при наличии там живых членов экипажа. Так спасаетя вся лодка и остальной ее экипаж.
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Это правда. НО всех сразу на карантин. Без разрешений. Никаких своих квартир. В отели за свой счёт.
В Пекине запросто может быть 600 юаней в сутки! 14 дней.
К иностранцам значительно хуже отношение теперь. Их бояться , даже ненавидят.
По инету уже везде сказали - что американцы завезли вирус в Ухань в прошлом году. Китайцы конечно верят правительству всегда!
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девочка Настя с собачкой должна поблагодарить за то, что ее не эвакуировали в Украину, она сейчас в самом безопасном месте мира находится
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А сколько заболело ОРЗ, гриппом, стрептококковыми ангинами за сутки? Скромно ВОЗ и Минздрав опускают глазки? Не дурите людей. Населению нужно помнить: "А кому это выгодно?" И всё встанет на свои места.
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проблема не в том сколько заболело вашим перечисленным, сравнивать право не стоит. Проблема в том, что смертность в группе риска очень высокая. Часто читаю такое сравнение здесь-это только от незнания эпидемиологии и пр. в этой области.
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Изолировать можно только одиноких стариков, живущих без детей-внуков, много у нас таких? И не факт, что вирус к ним в пакете из магазина не приедет.
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Лучше все таки купить дезинфектор для рук. Советую этот: https://freelife.uaprom.net/p1137014389-dezinfitsiruyuschie-sredstvo-dlya.html
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нас собрали и просто обьяснли по какому графику идет вирус, на сегодня этому есть подтверждение. Писать, что в Украине так мало зафиксировано при такой пандемии и тотальном возврате украинцев домой, ПАРДОН, НЕ Верю
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Обратите внимание, что все заболевшие - либо наши туристы, либо гастербайтеры приехавшие за последние две недели. Вот чем думало стадо квартальных дебилов, когда впускало в страну сотни тысяч потенциальных разнощиков вируса?!!! Почему нельзя было придумать план по изоляции этих понаехавших, чтобы не убивать экономику остановкой всех предприятий и транспорта в стране?!
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Як колись казав Кучьма,Україна буде жити тоді заможньо,коли населення буде 10млн.!!Щось у мене ліва рука чешеця)))),мабудь скоро багатий буду,напевне корона покосить наших пенсіонерів,а то їх дійсно ну дуже багато,аж 12млн!!
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"подозрений" повинно бути не 80, а 8000 на добу!!! Закупайте тест системи і використовуйте їх МАСОВО!!! Досить брехати!!! Правда такий крок може трохи зіпсувати вашу лапшову статистику, і показати рівень хворих разів так в 100 більший, ніж зараз ви оприлюднюєте. Досі ця ******** совдепія з голів і крісел владних не вижеве...
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тест системи поможуть хіба що визначати носіїв і то на 7-8 день
а хворі реально і так зляжуть

Що таке тест системи Без контролю зі сторони держави, ЦЕ
+ перевірка в тиху через кума свата брата в медзакладі
= потім при позитиві засідання на дно типу а може пронесе

(АЛЕ за той час кожного дня Носій-хворий інфікує 3 здорвих особи)
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Тест система только констатирует факт, но никак не влияет на процесс.
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COVID-19. Заболевшая харьковчанка - жена замглавы облсовета Скоробагача, самому политику стало плохо
20 марта стало известно о первом случае коронавирусной инфекции в Харьковской области. Заболела супруга заместителя главы облсовета Владимира Скоробагача, которая недавно вернулась из-за границы.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/covid-19-zabolevshaya-harkovchanka-zhena-zamglavy-oblsoveta-skorobagacha-samomu-politiku-stalo-ploho-1492003.html

Уже и дураку ясно,что очагами короновируса в Украине(нулевыми пациентами) являются прибывшие из за границы.Надо быть полнейшим *********,что бы не ввести 100% карантин,для всех пересекающих границу Украины в нашу сторону.Конечно это труднее,чем тупо желать всем 36,6,но что поделаешь.
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Ситуация в том, что в Украине, даже по сравнению абсолютно со всеми соседями, очень мало людей протестированных. Вследствие отсутствия тестов. Когда они появятся, наверняка все возрастет. Например в Александровскую больницу люди рвутся, даже нац гвардию туда подключили для "защиты" больницы. И ясно, что большинство людей туда рвутся не без причины. Но их не принимают, так как тестов нет. При этом частные клиники тестируют за очень большие деньги, наживаясь на беде. Спасибо клоуну.
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смотрю сейчас чемпионат Австралии по футболу.. ностальгия прямо
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https://www.liga.net/society/infografica/koronovirus-alkogol-ili-orvi-ot-chego-u-ukraintsev-bolshe-shansov-umeret-video
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