 "Виступи Зеленського без блювотного рефлексу дивитися не можна." Зелена влада "має піти", - Ярош

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написав лідер національного руху "ДІЯ", колишній народний депутат Дмитро Ярош. Наводимо його текст повністю.
"Українська добровольча армія не займається партійною політикою.
Ми допомагали і допомагаємо відстоювати Незалежність та Соборність нашої Держави, шість років воюючи проти агресії споконвічного ворога - Росії.
Та коли в тилу, на вищих державних щаблях відбувається казна-що, я вирішив висловити свою позицію.
Тут не про партії, а про Державу! Під час великої біди люди мають гуртуватися та долати її разом. Як споконвіків казали в Україні: "Гуртом і батька легше бити"...
У ситуації із пандемією наш народ мала б гуртувати вища державна влада.
Але замість об’єднання українців у боротьбі із коронавірусною і кремлівською заразою, ми бачимо суперделітанство, цілковитий непрофесіоналізм, дурість, брехливість, капітулянство, дебільну кадрову політику, антинаціональні та антидержавні провокації, відродження повної влади компрадорської олігархії тощо... і кожноденний беззмістовний піар-піар-піар...
Не минуло і року, як Зеленський став президентом, а його виступи без блювотного рефлексу вже дивитися неможливо.
Бездарність з наполеонівським комплексом керує нашою Державою - тепер це доконаний факт.
І чим довше це "зелене" непорозуміння буде при владі, тим менше шансів у нас, українців, перемогти у війні як проти коронавірусу, так і проти московської імперії...
Висновок однозначний: "Зелена влада" має піти. Чим швидше, тим краще для України. #Зе_END!
P.S. Алгоритм дій простий і перевірений, конституційний та мирний: державницькі політичні партії, громадські організації, активісти об’єднуються під прапором Національної ідеї - ідеї державності української нації; пропонують суспільству концепцію і конкретну програму побудови Держави, персоналізовану урядову команду, і шляхом акцій громадянської непокори та прямої дії змінюють владу.
І головне, беруть на себе ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ! Щоб знову не було так, як завжди: одні ризикують всім - життям, здоров’ям, свободою, а інші приходять до влади і паразитують на поті та крові українців..."
Радуцкий Разумкову: вывезли все маски.
Больше нет. ----...-...--.......
Разумков Радуцкому: принято. объявляем запрет на вывоз
В ЗМІ з'явилося повідомлення про те, як в Іспанії розвантажують респіратори з України. Експорт цих масок відбувся ще 2-го та 6-го березня і є легальною поставкою товару. Постанова Уряду, яка забороняє експорт масок була прийнята 11 березня.