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Все про:Зеленський (4880) Ярош (151) Дія (13)

 "Виступи Зеленського без блювотного рефлексу дивитися не можна." Зелена влада "має піти", - Ярош

Замість об'єднання українців у боротьбі з коронавірусною і кремлівською заразою ми бачимо повний непрофесіоналізм і капітулянство нової влади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написав лідер національного руху "ДІЯ", колишній народний депутат Дмитро Ярош. Наводимо його текст повністю.

"Українська добровольча армія не займається партійною політикою.
Ми допомагали і допомагаємо відстоювати Незалежність та Соборність нашої Держави, шість років воюючи проти агресії споконвічного ворога - Росії.
Та коли в тилу, на вищих державних щаблях відбувається казна-що, я вирішив висловити свою позицію.

Тут не про партії, а про Державу! Під час великої біди люди мають гуртуватися та долати її разом. Як споконвіків казали в Україні: "Гуртом і батька легше бити"...

У ситуації із пандемією наш народ мала б гуртувати вища державна влада.

Але замість об’єднання українців у боротьбі із коронавірусною і кремлівською заразою, ми бачимо суперделітанство, цілковитий непрофесіоналізм, дурість, брехливість, капітулянство, дебільну кадрову політику, антинаціональні та антидержавні провокації, відродження повної влади компрадорської олігархії тощо... і кожноденний беззмістовний піар-піар-піар...

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Не минуло і року, як Зеленський став президентом, а його виступи без блювотного рефлексу вже дивитися неможливо.

Бездарність з наполеонівським комплексом керує нашою Державою - тепер це доконаний факт.

І чим довше це "зелене" непорозуміння буде при владі, тим менше шансів у нас, українців, перемогти у війні як проти коронавірусу, так і проти московської імперії...

Висновок однозначний: "Зелена влада" має піти. Чим швидше, тим краще для України. #Зе_END!

P.S. Алгоритм дій простий і перевірений, конституційний та мирний: державницькі політичні партії, громадські організації, активісти об’єднуються під прапором Національної ідеї - ідеї державності української нації; пропонують суспільству концепцію і конкретну програму побудови Держави, персоналізовану урядову команду, і шляхом акцій громадянської непокори та прямої дії змінюють владу.

І головне, беруть на себе ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ! Щоб знову не було так, як завжди: одні ризикують всім - життям, здоров’ям, свободою, а інші приходять до влади і паразитують на поті та крові українців..."

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Виступи Зеленського без блювотного рефлексу дивитися не можна. Зелена влада має піти, - Ярош 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183248
 
   
 Топ коментарі
 
А когда он туда рвался, зебиленыш? Если бы он хотел, получил бы ее. Но он отказался изначально от власти.
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Все прошедшие 6 лет Ярош чистил оружие, его все устраивало. Но вот, наконец, дочистил
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Коли ворог хоче знищити вашу державу, то для цього він завжди залучає ворів, корупціонерів, зрадників та жидів. Останні доречі прекрасно можуть бути і є і першими і другими і третіми.
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Ни о чем. Ничего конкретного, общие фразы.
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Если бы он был у власти, то не смог бы её поменять. Похоже этого гения хлебом не корми, дай революцию замутить с жестокими последствиями. - потому наверно, потому...
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_________..........---...-. азбука морзе:
Радуцкий Разумкову: вывезли все маски.
Больше нет. ----...-...--.......
Разумков Радуцкому: принято. объявляем запрет на вывоз
В ЗМІ з'явилося повідомлення про те, як в Іспанії розвантажують респіратори з України. Експорт цих масок відбувся ще 2-го та 6-го березня і є легальною поставкою товару. Постанова Уряду, яка забороняє експорт масок була прийнята 11 березня.
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на российского артиста похож, Аверин, кажется.
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