 Порошенко закликав підтримати українських лікарів: Вони сьогодні такі ж наші захисники, як і армія

Як передає Цензор.НЕТ, про це в своєму зверненні сказав п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.
Він повідомив, що партійні структури в регіонах вже почали волонтерську діяльність – доставку продуктів та ліків літнім людям, яким особливо небезпечно виходити з дому. "Мій благодійний фонд змінив пріоритети і закуповує медичне обладнання та медикаменти, засоби захисту. Прошу усіх дуже відповідально ставитися до свого здоров’я і до здоров’я рідних і близьких, батьків чи дітей", – закликав Порошенко.
"Я не медик. Тим паче не знахар. У мене нема чудодійних рецептів. Тож не збираюся підміняти собою головного санітарного лікаря. Тим паче, що він, по правді кажучи, один із небагатьох у цій владі, кого можна назвати професійним. Лікарі сьогодні – такі ж наші захисники, як і армія. І ми в них так само віримо, як в солдат", – наголосив Порошенко.
аж сюда брехать лезут..свиносабаки
Игорь Хирскл
11:07"Выступления парашенко без рвотного рефлекса смотреть нельзя. "Зеленая и порошковая власть "должна уйти", - Ярош
21.03.2020 12:29 Ответить Мне нравится 1
Очевидно именно из-за тебя лет пять назад я начал проверять "цитаты" зрады, когда они дописывали в текст "цитаты" свои "открытия" зрады.
Что Порошенко делает не так с закупкой оборудования?
Фігурант за допомогою месенджеру здійснював продаж тестів, які не отримали декларацію про відповідність в Україні.
"Відновлення співпраці з МВФ відкриє шлях до отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, кредиту від Світового банку - ключового нашого партнера. За попередньою інформацією, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, інші міжнародні фінансові інституції готові до виділення додаткових коштів для України. Та й програму з МВФ можна збільшити ще на 1,5-2 мільярди доларів, які як повітря потрібні Україні", - додав Порошенко.
Окрім того, переконаний Порошенко, для підтримки фінансової стабільності важливо зберегти незалежність Нацбанку. Курсова політика має бути прогнозованою та збалансованою.
"Уряд має стимулювати експорт і робочі місця на підприємствах, які його виробляють. Але ще до коронавірусу і вперше з 2015 року, на жаль, відновилися затримки із відшкодуванням підприємствам ПДВ. Вони вимивають оборотні кошти підприємств, що лише поглиблює падіння економіки. Цю практику слід придушити в зародку", - переконаний Порошенко.
Він також вважає, що для стимулювання внутрішнього виробництва і збереження робочих місць треба зберегти інфраструктурні проекти, такі як дорожнє будівництво чи оновлення рухомого складу вітчизняними вагонами.
Порошенко також закликав захистити бізнес від згубних податкових новацій, таких, які були ухвалені монобільшістю минулого року. "Натомість пропонуємо повернутися до ідеї податку на виведений капітал, який має стати потужним стимулом для інвестицій у виробництво та створення нових робочих місць", - нагадав Порошенко.
Також Порошенко застеріг Володимира Зеленського від запровадження в Україні надзвичайного стану, який навряд чи зупинить поширення коронавірусу, але остаточно знищить економіку та бізнес.
"Надзвичайний стан - це комендантська година, цензура, продовольчі картки - навряд чи вже зупинить вірус. А от економіку - покладе остаточно, доведе до стану клінічної смерті. І у нас врешті-решт забракне ресурсів на боротьбу з корона- та іншими вірусами, на зарплати, пенсії тощо. А влади у цього президента і так вдосталь - набагато більше, ніж у будь-кого з попередників", - резюмував Петро Порошенко.
Офіціального візиту ЗЕ в Оман не було,про це заявляв Пристайко та прес служба ОПУ.
ЗЕ зрадник,брехун та колаборант.
Мразь, просто мразь свинорылая.
Поддержать
-ержу, -ержишь; -ержа-нный; сов. 1. кого-что. Придержав, не дать упасть. П. под руку. 2. кого (что). Оказать кому-н. помощь, содействие. П. в беде. П. дружеским советом. 3. кого-что. Выразив согласие, одобрив, выступить в защиту кого-чего-н. П. чьё-н. предложение. 4. что. Не дать прекратиться, нарушиться чему-н.П. огонь в печи. П. разговор. П. порядок. II несов. поддерживать, -аю, -аешь. II сущ. поддерживание, -я, ср. (к 1 и 4 знач.), поддержание, -я, ср. (к 4 знач.) и поддержка, -и, ж. (к 1, 2 и 3 знач.). Для поддержания порядка. Поддержка чъей-н. кандидатуры.
Толковый словарь Ожегова
Наверно, русский язык вы учили у Задорнова...
Зразу стало легше, що рідна влада про людей дбає.
Сказали, що мародери вивезли маски на пару днів раніше закону - все, спимо спокійно.
Ще нехай ********** по ТВ виступить і заявить, що крадуцький нєіуноват.
- Гета торговля не на крови!
Зупиниться рух всіх видів громадського транспорту и ЭКСКОРТУ ВИСЛЮКА ЗЕ.
Готовит маска без лица,
Речей напыщенных, но скудных
И без начала и конца...
((c) март 2019 года)
Петро Порошенко
Хотів би поговорити про економіку. Ще до коронавірусу її вразила бацила дилетантизму та некомпетентності. За неповний рік слуги розтринькали усе, що народ вистраждав і заробив за п'ять років, - потом і кров'ю долаючи економічні наслідки російської агресії.
Моча от Зе летит в глаза,
Но лучше нет для нас на свете -
По цвету все они - рыжа...
Думаю, що навіть Харківські угоди Януковича не були такими цинічними, як те що зараз намагається зробити Зе, Єрмак і Сивохо з Аваковим
- Зеленскай,ты обосрался!
Хватит сдаваться нищей Мацковии и сдавать Украину.
Разница огромна!
А все для того, чтобы потом, легче было ограничить права людей, когда все наконец поймут какое дерьмо пришло к власти!
реформиобкрадання харчування
Попри попередні заяви, що начебто всі бойові частини ЗСУ перейшли на нову систему харчування, сьогодні
Міноборони офіційно повідомило, що насправді неспроможно годувати військових по новому, воруем у них деньги для себе.
2. суд встал на сторону новой системы питания
3. И тогда МО заявило, что оно... не может и возвращается к старым схемам.
А при Порошенко ВСЕ ПОЛУЧАЛОСЬ
Радуцкий Разумкову: вывезли все маски.
Больше нет.
Разумков Радуцкому: принято. объявляем запрет на вывоз
В ЗМІ з'явилося повідомлення про те, як в Іспанії розвантажують респіратори з України. Експорт цих масок відбувся ще 2-го та 6-го березня і є легальною поставкою товару. Постанова Уряду, яка забороняє експорт масок була прийнята 11 березня.