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 Політика України
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 Порошенко закликав підтримати українських лікарів: Вони сьогодні такі ж наші захисники, як і армія

На тлі нових викликів українці мають об'єднатися і підтримати один одного. Особливої підтримки потребують працівники медичних установ, які фактично перебувають на передовій боротьби з коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в своєму зверненні сказав п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Він повідомив, що партійні структури в регіонах вже почали волонтерську діяльність – доставку продуктів та ліків літнім людям, яким особливо небезпечно виходити з дому. "Мій благодійний фонд змінив пріоритети і закуповує медичне обладнання та медикаменти, засоби захисту. Прошу усіх дуже відповідально ставитися до свого здоров’я і до здоров’я рідних і близьких, батьків чи дітей", – закликав Порошенко.

"Я не медик. Тим паче не знахар. У мене нема чудодійних рецептів. Тож не збираюся підміняти собою головного санітарного лікаря. Тим паче, що він, по правді кажучи, один із небагатьох у цій владі, кого можна назвати професійним. Лікарі сьогодні – такі ж наші захисники, як і армія. І ми в них так само віримо, як в солдат", – наголосив Порошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183246
 
   
 Топ коментарі
 
Назви особистий вклад зеленського по боротьбі з вірусом? А за вклад Порошенка вже знаєш надіюсь.
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Малороссов трусит от Пороха больше чем от коронавируса.
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так там полностью выплачены налоги Порошенко закликав підтримати українських лікарів: Вони сьогодні такі ж наші захисники, як і армія - Цензор.НЕТ 1680 в отличии от шоумена вавы и его шифировской банды Порошенко закликав підтримати українських лікарів: Вони сьогодні такі ж наші захисники, як і армія - Цензор.НЕТ 4172
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пиар на смертях. Как это свойственно пороху.
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Малоросс, пиар именно на одностороннем разведении войск, и не только их, и укрывательстве смерти на передовой...
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На парАше хла так от Порошенко только одно слово их корежить
аж сюда брехать лезут..свиносабаки
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О, Данбасс обізвався. В Крим і цього літа поїдеш?
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Повторю твой пост, чтобы было видно - как можно "цитировать", чтобы любой мог сравнить с оригиналом.

Игорь Хирскл
11:07"Выступления парашенко без рвотного рефлекса смотреть нельзя. "Зеленая и порошковая власть "должна уйти", - Ярош
21.03.2020 12:29 Ответить Мне нравится 1

Очевидно именно из-за тебя лет пять назад я начал проверять "цитаты" зрады, когда они дописывали в текст "цитаты" свои "открытия" зрады.

Что Порошенко делает не так с закупкой оборудования?
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Поліцейські попередили продаж несертифікованих в Україні тестів для визначення короновірусу
Фігурант за допомогою месенджеру здійснював продаж тестів, які не отримали декларацію про відповідність в Україні.
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Тим часом зелена влада планує скорочення 70% медиків.
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за все Україні життєво важливо негайно відновити співпрацю з МВФ.

"Відновлення співпраці з МВФ відкриє шлях до отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, кредиту від Світового банку - ключового нашого партнера. За попередньою інформацією, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, інші міжнародні фінансові інституції готові до виділення додаткових коштів для України. Та й програму з МВФ можна збільшити ще на 1,5-2 мільярди доларів, які як повітря потрібні Україні", - додав Порошенко.

Окрім того, переконаний Порошенко, для підтримки фінансової стабільності важливо зберегти незалежність Нацбанку. Курсова політика має бути прогнозованою та збалансованою.

"Уряд має стимулювати експорт і робочі місця на підприємствах, які його виробляють. Але ще до коронавірусу і вперше з 2015 року, на жаль, відновилися затримки із відшкодуванням підприємствам ПДВ. Вони вимивають оборотні кошти підприємств, що лише поглиблює падіння економіки. Цю практику слід придушити в зародку", - переконаний Порошенко.

Він також вважає, що для стимулювання внутрішнього виробництва і збереження робочих місць треба зберегти інфраструктурні проекти, такі як дорожнє будівництво чи оновлення рухомого складу вітчизняними вагонами.

Порошенко також закликав захистити бізнес від згубних податкових новацій, таких, які були ухвалені монобільшістю минулого року. "Натомість пропонуємо повернутися до ідеї податку на виведений капітал, який має стати потужним стимулом для інвестицій у виробництво та створення нових робочих місць", - нагадав Порошенко.

Також Порошенко застеріг Володимира Зеленського від запровадження в Україні надзвичайного стану, який навряд чи зупинить поширення коронавірусу, але остаточно знищить економіку та бізнес.

"Надзвичайний стан - це комендантська година, цензура, продовольчі картки - навряд чи вже зупинить вірус. А от економіку - покладе остаточно, доведе до стану клінічної смерті. І у нас врешті-решт забракне ресурсів на боротьбу з корона- та іншими вірусами, на зарплати, пенсії тощо. А влади у цього президента і так вдосталь - набагато більше, ніж у будь-кого з попередників", - резюмував Петро Порошенко.
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Думаю свинособаки с паРаши хла после этой фото сюда не полезут
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А после этой?
Порошенко закликав підтримати українських лікарів: Вони сьогодні такі ж наші захисники, як і армія - Цензор.НЕТ 3489
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Китайские врачи прибывают в Италию. Жизнь нужно прожить так, чтобы на пограничном контроле тебе отдавали честь.Порошенко закликав підтримати українських лікарів: Вони сьогодні такі ж наші захисники, як і армія - Цензор.НЕТ 3583
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Ну тебя то порохобот черти будут встречать потирая руки
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Зебилье таперь будет безстыдно прятаться за короновирусом и продолжать подтявкивать на Пороха из своих карантинных диванов.
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Літак Bombardier Global Express 6000 із бортовим номером 9H-VJN, який привіз Патрушева з Москви - переговоры - и ЗЕ в Київ , Оман не оплачував.
Офіціального візиту ЗЕ в Оман не було,про це заявляв Пристайко та прес служба ОПУ.
ЗЕ зрадник,брехун та колаборант.
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Первое враньё с доказательствами было сдача анализов в Евролабе, но зебы это проглотили и даже орали с восторгом - "Сделал Пороха!!! Ура-а-а-а !!!"...
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робітники супермаркетів, водії, медробітники, провізори, поліція, - всі вони в групі ризику. Багато кому треба допомагати з захистом зараз. Дякую Вам, пане Президент !
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Порохнявый свино-мародер сначала на своем вонючем к-анале шутит про коронавирус, а потом с серьезным лицом призывает спасать нацию.
Мразь, просто мразь свинорылая.
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Порошенко призвал поддержать украинских врачей (с) . А они куда-то падают? Не стоят на ногах?
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Когда вы, кацапы, выучите русский язык, как его знают признанные "носители"?

Поддержать
-ержу, -ержишь; -ержа-нный; сов. 1. кого-что. Придержав, не дать упасть. П. под руку. 2. кого (что). Оказать кому-н. помощь, содействие. П. в беде. П. дружеским советом. 3. кого-что. Выразив согласие, одобрив, выступить в защиту кого-чего-н. П. чьё-н. предложение. 4. что. Не дать прекратиться, нарушиться чему-н.П. огонь в печи. П. разговор. П. порядок. II несов. поддерживать, -аю, -аешь. II сущ. поддерживание, -я, ср. (к 1 и 4 знач.), поддержание, -я, ср. (к 4 знач.) и поддержка, -и, ж. (к 1, 2 и 3 знач.). Для поддержания порядка. Поддержка чъей-н. кандидатуры.

Толковый словарь Ожегова

Наверно, русский язык вы учили у Задорнова...
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спасіба, Нефьодов , що заспокоїв.
Зразу стало легше, що рідна влада про людей дбає.
Сказали, що мародери вивезли маски на пару днів раніше закону - все, спимо спокійно.
Ще нехай ********** по ТВ виступить і заявить, що крадуцький нєіуноват.
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Зеленскай
- Гета торговля не на крови!
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Завтра Київ повністю зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб, аптек і магазинів продуктів
Зупиниться рух всіх видів громадського транспорту и ЭКСКОРТУ ВИСЛЮКА ЗЕ.
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Социолог Бекешкина умерла. Остался только Дубилет. Других социологов у меня для вас нет
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Порошенко - справжній Президент України!!! а зеленський - некчемний акторишко!!!!
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О, сколько нам открытий чудных,
Готовит маска без лица,
Речей напыщенных, но скудных
И без начала и конца...
((c) март 2019 года)
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Петро Порошенко



Хотів би поговорити про економіку. Ще до коронавірусу її вразила бацила дилетантизму та некомпетентності. За неповний рік слуги розтринькали усе, що народ вистраждав і заробив за п'ять років, - потом і кров'ю долаючи економічні наслідки російської агресії.
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Нам портсигары очи слепят,
Моча от Зе летит в глаза,
Но лучше нет для нас на свете -
По цвету все они - рыжа...
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МОЗ не зафіксував нових випадків коронавіруса
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Аваков написав, що Київ зупиняє пасажирські перевезення зовсім з неділі 22 березня. До зустрічі ТКГ в Мінську 25 березня залишиться 3 дні.
Думаю, що навіть Харківські угоди Януковича не були такими цинічними, як те що зараз намагається зробити Зе, Єрмак і Сивохо з Аваковим


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Порохоботы могут легко работать плакальщиками на похоронах... Такие таланты не лечатся)
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юра звеняй ты с концерта кобзона сюда пишешь Порошенко закликав підтримати українських лікарів: Вони сьогодні такі ж наші захисники, як і армія - Цензор.НЕТ 683
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Близько семисот одеситів створили групу "Підвезу медика"
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Порошенко
- Зеленскай,ты обосрался!
Хватит сдаваться нищей Мацковии и сдавать Украину.
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СМИ внушают Украине,что в областях вводят Чрезвычайно положение, а не режим Чрезвычайной ситуации.
Разница огромна!
А все для того, чтобы потом, легче было ограничить права людей, когда все наконец поймут какое дерьмо пришло к власти!
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Клоуну некогда Он сейчас на масках барыжит а там и земелька на подходе
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Реформа по земле когда она процветает что бы больше богатства имела Украина, а когда нищета - то это сдача Украины врагу.
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Міноборони підтвердило відкат реформи обкрадання харчування
Попри попередні заяви, що начебто всі бойові частини ЗСУ перейшли на нову систему харчування, сьогодні
Міноборони офіційно повідомило, що насправді неспроможно годувати військових по новому, воруем у них деньги для себе.
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1. сначала схемщики все пытались заблокировать через многоразовые подачи в суд от непонятного ФОП.
2. суд встал на сторону новой системы питания
3. И тогда МО заявило, что оно... не может и возвращается к старым схемам.
А при Порошенко ВСЕ ПОЛУЧАЛОСЬ
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азбука морзе:
Радуцкий Разумкову: вывезли все маски.
Больше нет.
Разумков Радуцкому: принято. объявляем запрет на вывоз

В ЗМІ з'явилося повідомлення про те, як в Іспанії розвантажують респіратори з України. Експорт цих масок відбувся ще 2-го та 6-го березня і є легальною поставкою товару. Постанова Уряду, яка забороняє експорт масок була прийнята 11 березня.
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