 Порошенко закликав підтримати українських лікарів: Вони сьогодні такі ж наші захисники, як і армія

Як передає Цензор.НЕТ, про це в своєму зверненні сказав п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Він повідомив, що партійні структури в регіонах вже почали волонтерську діяльність – доставку продуктів та ліків літнім людям, яким особливо небезпечно виходити з дому. "Мій благодійний фонд змінив пріоритети і закуповує медичне обладнання та медикаменти, засоби захисту. Прошу усіх дуже відповідально ставитися до свого здоров’я і до здоров’я рідних і близьких, батьків чи дітей", – закликав Порошенко.

"Я не медик. Тим паче не знахар. У мене нема чудодійних рецептів. Тож не збираюся підміняти собою головного санітарного лікаря. Тим паче, що він, по правді кажучи, один із небагатьох у цій владі, кого можна назвати професійним. Лікарі сьогодні – такі ж наші захисники, як і армія. І ми в них так само віримо, як в солдат", – наголосив Порошенко.

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