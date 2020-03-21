 У Львівській області 52 підозри на коронавірус, - ОДА

Про це повідомляє пресслужба обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
За оперативною інформацією, з 21:00 години 20 березня до 09:00 години 21 березня, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію з'явилось ще дев’ять пацієнтів. До інфекційної лікарні госпіталізували 8 осіб з міст: Львів, Дрогобич, Кам’янка - Бузького району, Тернопільської області, Жовківського району, Сокальського району.
Ще один пацієнт - громадянин Великої Британії, який уже 6 років проживає у місті Львові.
Здійснюється обстеження пацієнтів, аналізи на COVID-19 будуть відібрані, після чого їх відправлять в Київ. Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 42 особи. На самоізоляції - 9 осіб. За увесь час виписано - 11 пацієнтів. У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції. Стан усіх хворих - стабільний.
Реанімаційні палати готові до госпіталізації пацієнтів. Інфекційна лікарня працює в посиленому режимі. Загалом на Львівщині із підозрою COVID- 19 звернулося 62 особи.
Як повідомлялось раніше, за результатами тестів у 6 осіб - грип, ГРВІ. Ще 4 результати тестів - негативні. За увесь час в сумі у 10 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус. Станом на зараз на Львівщині з підозрою на коронавірус є 52 особи.
Як повідомлялося, раніше стало відомо, що у Львові зафіксовано перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19. Чоловік-лікар повернувся з Німеччини 13 березня.
Это ежели власть тупая до безобразия и не способна организовать ни полевых госпиталей да просто ни чего не в состоянии организовать кроме тупого шоу для умственно отсталых слоёв населения.
Или, как у вакарчука?
ПРИМЕР
Вернулось 100 000 заробитчан.
1000 инфицированных.У каждного семья из 4-х человек. Плюс общение по дороге домой в маршрутках, такси и т.д. 10 соседей по дороге. Члены семьи пообщаются с 5 людьми каждый. Просчитайте через 2 недели.
1. Халатно, з ознаками посадового злочини віднеслись до організації поротидій епідемії
2.три місяці ПІАРИЛИСЬ і нічого не робили для захисту від епідемії тільки розпродавали захисні засоби (злочин)
3.Не організували дієвий карантин для приїжджих з закордону чим сприяли розповсюдженню зарази в геометричній прогресії (медицинський геноцид проти народу України)
4.злочино халатно відносяться до забезпечення лікарів, лікарень необхідними засобами захисту, тестами виявлення інфікованих і пристроями.
5. Не забезпечено засобами захисту, тестами ЗСУ. ЧИМ ПІДІРВАЛИ ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ ДЕРЖАВИ.А ЦЕ ВЖЕ ЗРАДА!!!
6. Відверта брехня наробу, підтримка п'ятої колони і здача України АГРЕСОРУ (ЦЕ ЗРАДА ДЕРЖАВИ З ТЯЖКИМИ НАСЛІДКАМИ, ДОВІЧНЕ А МОЖНА І РОЗСТРІЛЯТИ.
7. ...МОЖНА ПРОДОВЖИТИ ЗЛОЧИНИ ЗЕБІЛІВ