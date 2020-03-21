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 У Львівській області 52 підозри на коронавірус, - ОДА

У Львівській області з підозрою на коронавірус госпіталізовані 42 людини, ще 9 людей перебувають у самоізоляції, у одного пацієнта раніше був виявлений позитивний результат на COVID- 19.

Про це повідомляє пресслужба обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

За оперативною інформацією, з 21:00 години 20 березня до 09:00 години 21 березня, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію з'явилось ще дев’ять пацієнтів. До інфекційної лікарні госпіталізували 8 осіб з міст: Львів, Дрогобич, Кам’янка - Бузького району, Тернопільської області, Жовківського району, Сокальського району.

Ще один пацієнт - громадянин Великої Британії, який уже 6 років проживає у місті Львові.

Здійснюється обстеження пацієнтів, аналізи на COVID-19 будуть відібрані, після чого їх відправлять в Київ. Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 42 особи. На самоізоляції - 9 осіб. За увесь час виписано - 11 пацієнтів. У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції. Стан усіх хворих - стабільний.

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Реанімаційні палати готові до госпіталізації пацієнтів. Інфекційна лікарня працює в посиленому режимі. Загалом на Львівщині із підозрою COVID- 19 звернулося 62 особи.

Як повідомлялось раніше, за результатами тестів у 6 осіб - грип, ГРВІ. Ще 4 результати тестів - негативні. За увесь час в сумі у 10 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус. Станом на зараз на Львівщині з підозрою на коронавірус є 52 особи.

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Як повідомлялося, раніше стало відомо, що у Львові зафіксовано перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19. Чоловік-лікар повернувся з Німеччини 13 березня.

У Львівській області 52 підозри на коронавірус, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183245
 
 
 Топ коментарі
 
А сколько там поездов прибыло во Львов из Польши? №. И всех распустили по домам. Никакой обсервации. А сколько поездов ещё ждут? 10! И всем непременно померяют температуру и по домам. Гуляй короновирус Украиной!
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А по месту заробитчанства.
Это ежели власть тупая до безобразия и не способна организовать ни полевых госпиталей да просто ни чего не в состоянии организовать кроме тупого шоу для умственно отсталых слоёв населения.
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Взагалі то треба зробити тест для визначення тих хто вже перехворів, може в нас вже 40-50 відсотків перехворіло.
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А сколько там поездов прибыло во Львов из Польши? №. И всех распустили по домам. Никакой обсервации. А сколько поездов ещё ждут? 10! И всем непременно померяют температуру и по домам. Гуляй короновирус Украиной!
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І де знайти місце для обсервації для мільйонів заробітчан?
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А по месту заробитчанства.
Это ежели власть тупая до безобразия и не способна организовать ни полевых госпиталей да просто ни чего не в состоянии организовать кроме тупого шоу для умственно отсталых слоёв населения.
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У них же все, как положено - страховки, официальное трудоустройство, уплата налогов...
Или, как у вакарчука?
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А кто им доктор ежели нет страховки, официального трудоустройства и они не платят налогов ни там ни тут?
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Тайфун,цунамі, 9 вал? Одна надія, в середині травня настане літня жара, і дай бог попустить.
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Вы знаете, что такое "геометрическая прогрессия"?
ПРИМЕР
Вернулось 100 000 заробитчан.
1000 инфицированных.У каждного семья из 4-х человек. Плюс общение по дороге домой в маршрутках, такси и т.д. 10 соседей по дороге. Члены семьи пообщаются с 5 людьми каждый. Просчитайте через 2 недели.
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То тобі заробітчани виноваті все, а якщо б епідемія почалася в Україні, то б тебе спалити треба було б щоб заразу не рознрсив!?
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Взагалі то треба зробити тест для визначення тих хто вже перехворів, може в нас вже 40-50 відсотків перехворіло.
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А тепер вірус галопом побіг по Україні, хіба можна під час епідемії так звозити людей, які можуть бути переносчиками і тупо відпускати по домам, помірявши тільки температуру, яку можна збити запросто.
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Зебіли винні в наслідках від епідемії
1. Халатно, з ознаками посадового злочини віднеслись до організації поротидій епідемії
2.три місяці ПІАРИЛИСЬ і нічого не робили для захисту від епідемії тільки розпродавали захисні засоби (злочин)
3.Не організували дієвий карантин для приїжджих з закордону чим сприяли розповсюдженню зарази в геометричній прогресії (медицинський геноцид проти народу України)
4.злочино халатно відносяться до забезпечення лікарів, лікарень необхідними засобами захисту, тестами виявлення інфікованих і пристроями.
5. Не забезпечено засобами захисту, тестами ЗСУ. ЧИМ ПІДІРВАЛИ ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ ДЕРЖАВИ.А ЦЕ ВЖЕ ЗРАДА!!!
6. Відверта брехня наробу, підтримка п'ятої колони і здача України АГРЕСОРУ (ЦЕ ЗРАДА ДЕРЖАВИ З ТЯЖКИМИ НАСЛІДКАМИ, ДОВІЧНЕ А МОЖНА І РОЗСТРІЛЯТИ.
7. ...МОЖНА ПРОДОВЖИТИ ЗЛОЧИНИ ЗЕБІЛІВ
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