EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  40802  0
Все про:смерть (3951) Бекешкіна (44)

 Пішла з життя Ірина Бекешкіна

Передчасно пішла з життя Ірина Бекешкіна – відома українська соціологиня, директорка Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України, одна із найавторитетніших науковців, людина, яка щиро любила свій народ та Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Фонду.

"Велике горе спіткало наш Фонд, наше громадянське суспільство, нашу країну.

Ірина Бекешкіна була символом об’єктивної української соціології, зробила вагомий внесок у розбудову демократії та громадянського суспільства, до останнього дня була з нами і проводила опитування, заходи, була переповнена новими ідеями та планами.

Для нас це дуже велика втрата, яку важко прийняти й усвідомити.

Висловлюємо щирі співчуття її близьким та рідними".

Редакція Цензор.НЕТ також висловлює щирі співчуття рідним і близьким Ірини Ериківни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бекешкіна розкритикувала електронний перепис від Дубілета

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183244
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору