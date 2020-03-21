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 В Івано-Франківській області другий випадок COVID-2019 виявлено у прибулої з Франції жінки: її стан задовільний, - ОДА

В Івано-Франківській області другий випадок інфікування коронавірусом нового типу COVID-2019 виявлено у прибулої з Франції жінки, зараз її стан задовільний.

Про це повідомляє пресслужба обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"На Прикарпатті підтверджено новий випадок захворювання на коронавірус – у жительки області, яка до цього перебувала у Франції.
Пацієнтка звернулася до сімейного лікаря зі скаргою на дещо підвищену температуру тіла. Після опитування пацієнтку було ізольовано в лікарні.
Наразі жінка почувається задовільно, сухого кашлю та інших ознак коронавірусної інфекції немає.
Її батько та двоє дітей хворої, які проживають разом, перебувають на самоізоляції.
Слід також відзначити, що результати інших трьох тестів на коронавірус, які сьогодні надійшли з Києва до області, були негативними", - зазначили в ОДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу в Італії та США зафіксовано по 5,5 тис. нових випадків коронавірусу. ІНФОГРАФІКА

Як повідомлялося, в Україні станом на 21 березня зафіксували 41 випадок інфікування коронавірусом Covid 19 в Києві і 9 областях, а саме: Чернівецька - 25 (1 летальний, 1 видужав), м. Київ - 3, Київська - 3, Дніпропетровська - 2 , Житомирська - 2 (1 летальний), Донецька - 1, Львівська - 1, Тернопільська - 1, Харківська - 1 та Івано-Франківська - 2 (1 летальний).

В Івано-Франківській області другий випадок COVID-2019 виявлено у прибулої з Франції жінки: її стан задовільний, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183242
 
 
 Топ коментарі
 
Так а чего вы хотели? Возвращают массу людей из за границы, меряют им температуру а на обсервацию в какие то Санжары на две недели ни кого не отправляют. Вчера в Киеве 10 бортов туристов принял Борисполь. Померяли лобешники и кто куда по Киеву и всей Украине. Из Польши 3 поезда - та же картина и т.д. Толи ещё будет, с такой дебильной властью. ЗеДятлы, вы это сделали вместе.
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ее состояние удовлетворительное..

А как состояние тех нескольких сотен человек, которых она заразила?
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а скільки скритого впустили , десь через 3 неділі відгукнеться
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Не знаю сколько впустили, но знаю, что по другим городам в больницах лежат куча людей с пневмонией, которым тупо не делаю тест на короновирус
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раніше - прояв наступає десь через тиждень...
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то прибувші заробітчани ше тиждень тертись між нами будуть В Івано-Франківській області другий випадок COVID-2019 виявлено у прибулої з Франції жінки: її стан задовільний, - ОДА - Цензор.НЕТ 7103 . а тоді НЕВТІШНА СТАТИСТИКА бо більш нічого зробити не можна
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ее состояние удовлетворительное..

А как состояние тех нескольких сотен человек, которых она заразила?
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Село Колінківці, Чернівецька область, одна с...а заразила 20 людей.
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Та ні, просто дура, село 5500 жителів, родичі, куми, сусіди і ми в лідерах, його зараз заблокували але вже певне піздно. Село вирощує яблука, сливки для всієї України.
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Можно давать селу второе название. Diamond Princess
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Восток - дело тонкое.
Он распространяет заразу через Запад.
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Так а чего вы хотели? Возвращают массу людей из за границы, меряют им температуру а на обсервацию в какие то Санжары на две недели ни кого не отправляют. Вчера в Киеве 10 бортов туристов принял Борисполь. Померяли лобешники и кто куда по Киеву и всей Украине. Из Польши 3 поезда - та же картина и т.д. Толи ещё будет, с такой дебильной властью. ЗеДятлы, вы это сделали вместе.
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Невозможно поставить на карантин 50 тысяч людей. Невозможно и их также бросить заграницей. Мы все делаем так же как и другие страны. Мы используем их опыт. Кроме самоизоляции ничего сделать нельзя.
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Почему же нельзя? Можно запустить цеха, которые будут в три смены штамповать аппараты ИВЛ. Можно переоборудовать помещения под больницы. Можно в конце концов наладить не дебильную пропаганду методов индивидуальной защиты. Но для этого в черепной коробке должны быть мозги, а не зелёная плесень.
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Я согласна с вами во многом. Но вопрос с масками и ивл уже решается. В переоборудовании помещений пока нет необходимости.
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Всі інші країни розпродали засоби захисту? І продовжують це робити. Це плісняві їх досвід використали? Метро в усіх країнах закрили? Транспортний коолапс запровадили в усіх країнах?
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"Невозможно их бросить за границей"-как только в Китае началось,я много раз писала-не нужно вывозить"своих",свои не хуже чужих разносят заразу.Лучше бы власти каждой страны обеспечили "своих"там средствами на жилье,питание,лечение,но оставили их там на месте,втридорога им заплатили бы за вынужденный карантин-это в сотни раз дешевле было бы,чем полыхает теперь вся Европа.Удар по экономике,остановлены предприятия,бизнес,сотни тысяч лечат,десятки тысяч хоронят.А нужно было всего-не забирать никого из очага ,не пускать ни своих,ни чужих.
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тем более, забирая из очага не принимали ни каких (ваще!!!! никаких) мер (кроме первых в Санжарах, несколько десятков)... а потом сотнями и тысячами...бесконтрольно и чудовищно безответственно и цинично - они дали расписку о самоизоляции ! ха-ха-ха! (это не смех, это припадок!!!) ибо приехавший как-то должен добраться домой и купить себе что-то поесь, в смысле продуктов (навряд ли дома были какие-то запасы, особенно если уезжали надолго)
а это поход в магазин (не все закажут домой), в аптеку, в банк, просто по улице среди людей - а это контакты.. а семья ? (не все живут отдельно), соседи, прохожие... а это цепная реакция...
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Ще й лелеки прилетіли, десь під 1 млн, як їм пояснити про карантин?
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Турбота по- зеленські. Шоу !!! "Наших людей потрібно повернути додому." Все. Турбота закінчилась. А жителі України це наші люди? Чи на них шоу не зробиш? Чи вони своє зробили, владу дали, а тепер заважають капітулювати? Земля, без них, швидше продасться? Без перевірок і карантину для прибулих, це свідоме вбивство нації. Зеленський- злочинець
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цинично - да - но по чему в Европе так отморожено реагируют - факт -
Говоря о чуме в европейской истории, мы прежде всего имеем в виду так называемую «черную смерть», которая прокатилась по континенту в 1346-1353 годах и выкосила - по разным оценкам - от 30 % до 50 % населения (15-30 млн человек).

Новый облик Европы
Переоценить значение произошедшего для Европы невозможно. Трудно даже перечислить все изменения, прямо или косвенно связанные с черной смертью. Как ни странно, некоторые из этих глубочайших шрамов стали настоящим украшением портрета эпохи: страшное бедствие имело ряд положительных последствий.Бум городов и женская эмансипация
Резко возросла ценность труда, особенно более-менее квалифицированного. Многим цехам (ремесленным или торговым сообществам), которые ранее были относительно закрытыми организациями, теперь пришлось активно принимать всех желающих в свои ряды.Конечно, после этого огромное количество людей захотело переселиться в города из деревень, тем более что первые от чумы пострадали сильнее. К примеру, около трети имущества в Лондоне осталось бесхозным.
Доходы умелых людей резко возросли - настолько, что во многих странах, городах и владениях это быстро встретило противодействие властей, пытавшихся заново снизить зарплаты. Англичане в 1349 и 1351 годах приняли специальные законы, ограничивающие рост доходов рабочих (во втором случае прямо запрещалось платить им больше, чем в 1346 году).
Однако эти постановления совершенно не работали. Во-первых, простые люди почувствовали собственную силу: все-таки властям без них не обойтись - трудиться, так или иначе, кто-то должен. Во-вторых, подобное распоряжение очевидно противоречило базовым законам рынка: если предложение резко сократилось (трудоспособных просто-напросто стало меньше), то цены не могут не подниматься.Дошло даже до того, что всех, кто пытался сменить место работы или переехать, закон требовал сажать в тюрьму, - но такие крутые меры были совсем уж невыполнимы.
Более адекватной реакцией властей на пугающие их перемены стали некоторые сумптуарные постановления. Обычно этим термином называют «налоги на роскошь», но в данном случае речь идет об ограничении потребления для низших и средних слоев общества. Предполагалось, что если людям не на что потратить больше денег, то они не захотят и зарабатывать их. Но остановить начавшиеся изменения, несмотря на радикальные законодательные инициативы, правительствам всё равно не удавалось.Выжившие после эпидемии чумы горожане из низов заметно улучшили свое благосостояние.
Сказалась нехватка рук и на положении женщин - в такой ситуации уже не до сексизма. Девичьи или смешанные цеха существовали в Европе еще до черной смерти, но теперь у женщин появилась реальная возможность, так сказать, продвижения по карьерной лестнице. В меньшей степени это коснулось жительниц деревень, но в сельском укладе и без того изменилось очень многое…Освобождение крестьянства
Пожалуй, крестьяне выиграли от чумы, если так можно выразиться, больше всех. Крепостное право в Западной Европе и до эпидемии постепенно уступало место новой системе классовых отношений, а резкое сокращение населения усилило эту тенденцию: феодалам пришлось идти на диалог с людьми, работающими на земле.
В результате почти во всей Западной Европе вскоре расширились права крестьян, а разного рода поборы уменьшились. Разумеется, многие феодалы пытались этому противодействовать, так что вскоре у деревенских жителей снова появились поводы для восстаний. Впрочем, и подавлять их выступления ослабевшим государствам также стало намного труднее.Чума, несомненно, сыграла заметную роль в процессе освобождения крестьян. Образовалось немало свободной земли - оставшейся от тех, кто просто не пережил черную смерть. Свято место пусто не бывает, а плодородное - тем более: эти поля и, что особенно важно, пастбища позволили улучшить ситуацию с продуктами в Европе.
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Як вам торгівля на крові масками? Де блін ці пропагандони з г+г?
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Жарти про корона вірус закінчаться після того як він прийде у вашу сім'ю НЕ ДАЙ Бог звісно ! Здоров'я всім !
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Кто приехал из-за границы ставить штамп несмываемой краской на лоб всем подряд, чтобы люди от них шарахались.
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Когда-то уже были желтые звезды, ты ничего нового не придумал, 'умник'
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Вірусу в Україні не було. Його завезли ззовні! За все відповідальний зелений українофоб, за наказом якого в Україну впустили сотні тисяч потенційних носіїв інфекції без належної перевірки адже тест систем не було, міряли лише температуру.
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Українські маски по всьому світу. Лиш в Україні немає. Як це назвати?В Івано-Франківській області другий випадок COVID-2019 виявлено у прибулої з Франції жінки: її стан задовільний, - ОДА - Цензор.НЕТ 1846
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