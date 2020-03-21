 В Івано-Франківській області другий випадок COVID-2019 виявлено у прибулої з Франції жінки: її стан задовільний, - ОДА

Про це повідомляє пресслужба обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
"На Прикарпатті підтверджено новий випадок захворювання на коронавірус – у жительки області, яка до цього перебувала у Франції.
Пацієнтка звернулася до сімейного лікаря зі скаргою на дещо підвищену температуру тіла. Після опитування пацієнтку було ізольовано в лікарні.
Наразі жінка почувається задовільно, сухого кашлю та інших ознак коронавірусної інфекції немає.
Її батько та двоє дітей хворої, які проживають разом, перебувають на самоізоляції.
Слід також відзначити, що результати інших трьох тестів на коронавірус, які сьогодні надійшли з Києва до області, були негативними", - зазначили в ОДА.
Як повідомлялося, в Україні станом на 21 березня зафіксували 41 випадок інфікування коронавірусом Covid 19 в Києві і 9 областях, а саме: Чернівецька - 25 (1 летальний, 1 видужав), м. Київ - 3, Київська - 3, Дніпропетровська - 2 , Житомирська - 2 (1 летальний), Донецька - 1, Львівська - 1, Тернопільська - 1, Харківська - 1 та Івано-Франківська - 2 (1 летальний).
А как состояние тех нескольких сотен человек, которых она заразила?
Он распространяет заразу через Запад.
а это поход в магазин (не все закажут домой), в аптеку, в банк, просто по улице среди людей - а это контакты.. а семья ? (не все живут отдельно), соседи, прохожие... а это цепная реакция...
Говоря о чуме в европейской истории, мы прежде всего имеем в виду так называемую «черную смерть», которая прокатилась по континенту в 1346-1353 годах и выкосила - по разным оценкам - от 30 % до 50 % населения (15-30 млн человек).
Новый облик Европы
Переоценить значение произошедшего для Европы невозможно. Трудно даже перечислить все изменения, прямо или косвенно связанные с черной смертью. Как ни странно, некоторые из этих глубочайших шрамов стали настоящим украшением портрета эпохи: страшное бедствие имело ряд положительных последствий.Бум городов и женская эмансипация
Резко возросла ценность труда, особенно более-менее квалифицированного. Многим цехам (ремесленным или торговым сообществам), которые ранее были относительно закрытыми организациями, теперь пришлось активно принимать всех желающих в свои ряды.Конечно, после этого огромное количество людей захотело переселиться в города из деревень, тем более что первые от чумы пострадали сильнее. К примеру, около трети имущества в Лондоне осталось бесхозным.
Доходы умелых людей резко возросли - настолько, что во многих странах, городах и владениях это быстро встретило противодействие властей, пытавшихся заново снизить зарплаты. Англичане в 1349 и 1351 годах приняли специальные законы, ограничивающие рост доходов рабочих (во втором случае прямо запрещалось платить им больше, чем в 1346 году).
Однако эти постановления совершенно не работали. Во-первых, простые люди почувствовали собственную силу: все-таки властям без них не обойтись - трудиться, так или иначе, кто-то должен. Во-вторых, подобное распоряжение очевидно противоречило базовым законам рынка: если предложение резко сократилось (трудоспособных просто-напросто стало меньше), то цены не могут не подниматься.Дошло даже до того, что всех, кто пытался сменить место работы или переехать, закон требовал сажать в тюрьму, - но такие крутые меры были совсем уж невыполнимы.
Более адекватной реакцией властей на пугающие их перемены стали некоторые сумптуарные постановления. Обычно этим термином называют «налоги на роскошь», но в данном случае речь идет об ограничении потребления для низших и средних слоев общества. Предполагалось, что если людям не на что потратить больше денег, то они не захотят и зарабатывать их. Но остановить начавшиеся изменения, несмотря на радикальные законодательные инициативы, правительствам всё равно не удавалось.Выжившие после эпидемии чумы горожане из низов заметно улучшили свое благосостояние.
Сказалась нехватка рук и на положении женщин - в такой ситуации уже не до сексизма. Девичьи или смешанные цеха существовали в Европе еще до черной смерти, но теперь у женщин появилась реальная возможность, так сказать, продвижения по карьерной лестнице. В меньшей степени это коснулось жительниц деревень, но в сельском укладе и без того изменилось очень многое…Освобождение крестьянства
Пожалуй, крестьяне выиграли от чумы, если так можно выразиться, больше всех. Крепостное право в Западной Европе и до эпидемии постепенно уступало место новой системе классовых отношений, а резкое сокращение населения усилило эту тенденцию: феодалам пришлось идти на диалог с людьми, работающими на земле.
В результате почти во всей Западной Европе вскоре расширились права крестьян, а разного рода поборы уменьшились. Разумеется, многие феодалы пытались этому противодействовать, так что вскоре у деревенских жителей снова появились поводы для восстаний. Впрочем, и подавлять их выступления ослабевшим государствам также стало намного труднее.Чума, несомненно, сыграла заметную роль в процессе освобождения крестьян. Образовалось немало свободной земли - оставшейся от тех, кто просто не пережил черную смерть. Свято место пусто не бывает, а плодородное - тем более: эти поля и, что особенно важно, пастбища позволили улучшить ситуацию с продуктами в Европе.