 За минулу добу в Італії та США зафіксовано по 5,5 тис. нових випадків коронавірусу. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані worldometers.info, передає Цензор.НЕТ.
У США за минулу добу кількість хворих коронавірусом збільшилася на 5 594 людини. Там також зареєстрували 49 смертей.
В Італії за цей же період нарахували 5986 підтверджених випадків зараження. Жертвами вірусу стали 627 осіб.
У Німеччині кількість хворих зросла на 4 528 осіб. Померли 24. Зараз країна наближається до позначки в 20 тисяч за кількістю зареєстрованих випадків зараження.
За останню добу Іспанія, Німеччина і США обігнали Іран за кількістю хворих. В Ірані, зокрема, на коронавірус заразилися 19 644 осіб, у тому числі 1 433 загинули (149 за минулу добу) і 6 745 одужали.
...в Olomouc - осенью ездил на авиашоу, в дни НАТО...
=================
Серьёзный пожар на заводе в Подмосковье: горит 60 тыс. кв. м
В ГУ МЧС по Московской области уточнили, что площадь пожара составляет 60 тыс. кв. м, в горящем здании произошло обрушение кровли.
К тушению пожара привлечены 113 человек и 35 единиц техники, ожидается прибытие авиации МЧС и пожарного поезда.
Висновок ?...
боліли легені палали
в лікарнях Зебіли ридали
А жарти над вірусом, що вже лише офіційно забрав життя 11.5 тисяч людей, зокрема 3 в Україні - це "тролінг бубачкі"? Ви вже зовсім там подуріли разом із своїм Порошенком?
Морда перекошена - в голове туман
Жизнь твоя убогая с примесью кошмара
Шестери под Путиным - блеющий Иван
Пусть тебе насыпят сена да соломы
Обстригут до лысины и набьют карман
У ***** великого -яхты да хоромы
Пейте тормозуху - патриот Иван
Ну а лучше в Сирию иль к нам- на Украину
На хера те мучатся - лучше пуля в лоб!
Ведь тебя Ванюша держат за скотину
Верное решение...Ты же Ваня- жлоб...
Ты же раб в генетике- в черепушке вата-
Импотент по жизни - бабу прёт чучмек-
Родина Ванюша - требует солдата!!!
А ведь был ты Ваня- тоже человек..)))))
https://www.youtube.com/watch?v=Plaghgr7rLQ
Рік тому я наводив на Цензорі сухі цифри від тверезого економіста зі Спілки підприємців України. Конкретно - скільки зебілів вилетять за прохідні підприємств малого та середнього бізнесу. І НІКОЛИ не знайдуть собі роботи.
Безвідносно причин, зебіли вже сидять без роботи. Прогноз виправдався. А ми жуємо попкорн і думаємо - скільки зебілів вилетіли за прохідні на момент прийому чергового зернятка попкорну.
Сподіваюся у тебе вистачить мізків не гавкати у відповідь.
итальянцы во время карантина..
Да погодите недельку и Украина вам всем покажет, что такое настоящая эпидемия.
раніше було 200-300 померлих за добу
наразі - 600+
Всё о жизни в Пекине сейчас!
"Єслі би еті люді нє умєрлі от коронавіруса ані бі умєрлі от старасті в странє НАТО"
/Адін очень ізвесний палітік/