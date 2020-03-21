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Все про:Італія (436) карантин (577) США (6364) COVID-19 (1485) коронавірус (216)

 За минулу добу в Італії та США зафіксовано по 5,5 тис. нових випадків коронавірусу. ІНФОГРАФІКА

За останню добу Іспанія, Німеччина і США обігнали Іран за кількістю інфікованих коронавірусом.

Про це свідчать дані worldometers.info, передає Цензор.НЕТ.

У США за минулу добу кількість хворих коронавірусом збільшилася на 5 594 людини. Там також зареєстрували 49 смертей.

В Італії за цей же період нарахували 5986 підтверджених випадків зараження. Жертвами вірусу стали 627 осіб.

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У Німеччині кількість хворих зросла на 4 528 осіб. Померли 24. Зараз країна наближається до позначки в 20 тисяч за кількістю зареєстрованих випадків зараження.

За останню добу Іспанія, Німеччина і США обігнали Іран за кількістю хворих. В Ірані, зокрема, на коронавірус заразилися 19 644 осіб, у тому числі 1 433 загинули (149 за минулу добу) і 6 745 одужали.

За минулу добу в Італії та США зафіксовано по 5,5 тис. нових випадків коронавірусу 01
За минулу добу в Італії та США зафіксовано по 5,5 тис. нових випадків коронавірусу 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183241
 
 
 Топ коментарі
 
Новая шутка 95 квартала
боліли легені палали
в лікарнях Зебіли ридали
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Вообще то русня опоздала - сами все сожрем...)))
За минувшие сутки в Италии и США зафиксированы по 5,5 тыс. новых случаев коронавируса - Цензор.НЕТ 2488
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Как и следовало ожидать, все эти методы имени бенито муссолини до фени гудок! Отак, мої маленькі прихильники гулагу! За минувшие сутки в Италии и США зафиксированы по 5,5 тыс. новых случаев коронавируса - Цензор.НЕТ 2461
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Від раку в 2018 році померло 9,6 млн людей, це по 26 тис померлих за добу, тому коронавірус ще навіть близько не підібрався до смертності від раку!
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За документований період життя людства померло ~100 мільярдів людей. 9,6 мільйонів людей померлих від раку щє навіть близько не підібрався до смертності від смертності.
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А от чиха соседа в лифте или метро можно заразится раком ?? От рака умирают за несколько дней или неделю ???
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Проблема цих методів у тому, що їх ввели занадто пізно. До того часу італійці міркували так як ти - "а навіщо мені в чомусь обмежуватись, вірус обійде мене стороною"
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Насколько я помню, обосновывать что-либо ты либо не хочешь либо не можешь. Впрочем, можешь попробовать ещё раз. Что обосновать хочешь?
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у немцем отличная статистика по 200м - молодцы
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ну а я жил в Okres Olomouc - Чехия отличная страна - шоб встретить старость))))))
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А еще лучше здесь прожить молодость и зрелость!
...в Olomouc - осенью ездил на авиашоу, в дни НАТО...
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Вообще то русня опоздала - сами все сожрем...)))
За минувшие сутки в Италии и США зафиксированы по 5,5 тыс. новых случаев коронавируса - Цензор.НЕТ 2488
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Экспортеры и кормильцы хреновы.А два дня назад 70 тонн огурцов под бульдозер в Татарстане пустили.А вот ещё прилетел подарок недавно ватаголовым ...Мелочь,а радует
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Серьёзный пожар на заводе в Подмосковье: горит 60 тыс. кв. м

В ГУ МЧС по Московской области уточнили, что площадь пожара составляет 60 тыс. кв. м, в горящем здании произошло обрушение кровли.
К тушению пожара привлечены 113 человек и 35 единиц техники, ожидается прибытие авиации МЧС и пожарного поезда.
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Це "многоходовочка" щоб знизити запас провіанту в інших країнах.
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В Україні є таке прислів"я гарне: "Пізно всралась ваша хата...". В зв"язку з епідемією, в цьому році буде спад виробництва сільськогосподарської продукції, бо буде важче її вирощувать, збирать та перероблять. Тому ЄС, думаю, почне вводить обмеження на її експорт. Білорусь теж "замориться" годувать "бохатую Россию"... Сумніваюсь, що це буде робить Україна - при всій приязні "зеленого шобла" до кацапів, китайці і ЄС заплатять за сільгосппродукти дорожче.
Висновок ?...
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не удивительно если Украина будет всю жратву лаптеногим отправлять в ущерб своему голодному населению, примеры 33г не забыты
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"Продрозверстки" проводить - "кишка тонка" у "блазенят"... (Хто їх проводить буде? ВСУ? НГ? Сумніваюсь...). А виробники будуть продавать тому,хто більше заплатить... У Росії більше грошей, ніж у Китаю і ЄС? Сумніваюсь...
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каганат все скупить тут за грошІ і переправить братам за поребрик
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"Каганат", в першу чергу, вміє гроші рахувать... Тому не буде продавать тому, хто запропонує нижчу ціну, ніж Китай і ЕС... Вигода є вигода... А якщо Росія "натужиться і заплатить більше, то теж вигідно Україні - і прибуток буде, і у кацапів буде менше грошей на зброю...
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Новая шутка 95 квартала
боліли легені палали
в лікарнях Зебіли ридали
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А як тобі такий "жарт" від сміттєзвалища під назвою 5 канал Порошенка?

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То виходить, що жарти над згорівшим без жертв будинком чиновниці, що переховується від слідчих дій - це неподобство
А жарти над вірусом, що вже лише офіційно забрав життя 11.5 тисяч людей, зокрема 3 в Україні - це "тролінг бубачкі"? Ви вже зовсім там подуріли разом із своїм Порошенком?
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Ти зробив висновки які влаштовують тільки тебе.
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Эх терпила русская- тихая лошара
Морда перекошена - в голове туман
Жизнь твоя убогая с примесью кошмара
Шестери под Путиным - блеющий Иван

Пусть тебе насыпят сена да соломы
Обстригут до лысины и набьют карман
У ***** великого -яхты да хоромы
Пейте тормозуху - патриот Иван

Ну а лучше в Сирию иль к нам- на Украину
На хера те мучатся - лучше пуля в лоб!
Ведь тебя Ванюша держат за скотину
Верное решение...Ты же Ваня- жлоб...

Ты же раб в генетике- в черепушке вата-
Импотент по жизни - бабу прёт чучмек-
Родина Ванюша - требует солдата!!!
А ведь был ты Ваня- тоже человек..)))))
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Так карму никто не отменял, посмотрим в оконцовке, кому смешно будет. Планета сейчас очищается от всех педросов и их друзей
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Лахто, не коси під зебіла. ПереграЄш. Реальні зебіли вже зрозуміли КУДИ вони стрибнули.
Рік тому я наводив на Цензорі сухі цифри від тверезого економіста зі Спілки підприємців України. Конкретно - скільки зебілів вилетять за прохідні підприємств малого та середнього бізнесу. І НІКОЛИ не знайдуть собі роботи.
Безвідносно причин, зебіли вже сидять без роботи. Прогноз виправдався. А ми жуємо попкорн і думаємо - скільки зебілів вилетіли за прохідні на момент прийому чергового зернятка попкорну.
Сподіваюся у тебе вистачить мізків не гавкати у відповідь.
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Думаю, скоро итальянские изобретатели ещё чё-нить запретят. Часто дышать, например.... За минувшие сутки в Италии и США зафиксированы по 5,5 тыс. новых случаев коронавируса - Цензор.НЕТ 5153
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У нас ситуация несравнима с ними, но все бьются в истерике, а блогеры устраивают провокации. Но самое удивительное было то, что в этот же день Бенины плюсы с Наталкой Мосейчук работали по этой теме, что называется с места в карьер, и «простой пассажир» из самолета уже разгонял страшилки не у Бени в самолете, а на его канале. Зачем Бене нужен был весь этот цирк?
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пока не будет с народом шокаладный зая
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Испания, Германия и США обогнали Иран ..

Да погодите недельку и Украина вам всем покажет, что такое настоящая эпидемия.
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У крупнейшего оператора сотовой связи Китая China Mobile Limited за январь-февраль 2020 уменьшилось количество пользователей на 8 000 000. Куда они делись?
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У них 900 миллион абонентов. Так что это легкие месячные колебания.
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Везде, где выражали сильную обеспокоенность, я тоже ее выражаю сейчас
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Рецепт для Италии: срочно Маркива верните домой, иначе ещё хуже будет
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Просто у багатьох інфікованих ще до жорстких заходів карантину минув інкубаційний період, і вірус перейшов у активну стадію. Скоріш за все, зараз там пік захворюваності, а через 3-5 днів може з'явитись позитивна динаміка.
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у них і так позитивна:
раніше було 200-300 померлих за добу
наразі - 600+
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Скоро:
"Єслі би еті люді нє умєрлі от коронавіруса ані бі умєрлі от старасті в странє НАТО"
/Адін очень ізвесний палітік/
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