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 Політика України, Економіка
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 Українська економіка досить міцна для проходження кризи, - Нацбанк

Українська економіка перебуває в кращому стані в порівнянні з періодом, коли вона входила в попередні кризи, і володіє достатнім запасом міцності, вважає заступник глави НБУ Дмитро Сологуб.

"З одного боку, ми бачимо, що вплив на економіку буде, але з іншого боку - у нас є великий запас міцності, щоб пройти цю кризу", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як підкреслив Сологуб, світ вперше зіштовхнувся з кризою, яка викликана епідеміологічною ситуацією.

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"Поки що ситуація змінюється щодня і рано робити висновки. Але що ми зараз бачимо. Українці добре пам'ятають кризи 1998-го, 2008-го і 2014 років і будують свої припущення, виходячи з цього досвіду... Ми вважаємо, що ситуація в Україні інша", - додав він.

За словами Сологуба, на відміну від попередніх криз Україна накопичила достатню кількість валютних резервів, щоб згладжувати коливання в нестабільні часи. Банківська система країни збалансована. При цьому падіння цін на енергоносії дозволить заощадити $5-6 млрд. Серед негативних факторів впливу кризи - зниження рівня туризму, а також експорту.

"Зараз спостерігаємо деяке зниження світових цін на такі товари як пшениця або кукурудза. Але воно становить 10%, тоді як падіння цін на нафту - 50-60%. Це велика різниця", - прокоментував Сологуб.

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"Попит на продукцію нашого експорту збережеться, а якщо знизиться, то незначно", - додав він.

НБУ також прогнозує тимчасове зменшення закордонних переказів громадян в Україні, і воно не буде кардинальним.

"Найімовірніше, цей вплив буде тимчасовим. Разом з відновленням економіки в Польщі, Чехії, Італії призведе і до відновлення переказів", - зазначив заступник голови НБУ.

Водночас ситуація із платіжним балансом залишається контрольованою, додав Сологуб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183231
 
 
 Топ коментарі
 
Нацбанк обязан такое заявлять по своему статусу...
Гончарук тоже до последнего дня своей работы заявлял, что у нас все зашибись - даже когда статистика кричала об обратном...
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Нацбанк обязан такое заявлять по своему статусу...
Гончарук тоже до последнего дня своей работы заявлял, что у нас все зашибись - даже когда статистика кричала об обратном...
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Респиратори в Іспанію могли прийти від перекупщиків з іншої країни ЄС. Перетнути митний кордон України респиратори могли контрабандою, або до введення обмежень на експорт, які і сьогодні є незаконними бо немає Воєнного стану і ніхто не має право забороняти зовнішньоекономічну діяльність українським виробникам!
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я уже писал об этом но зрадомётам всё равно. Все эти маски должны были выкупить наши аптекари, коих развелось больше чем в Европе, но те же аптекари такой же муйнёй и занимались. А вот почему государство не выкупило , это вопрос уже к нему . Это больше моральный поступок чем юридический.
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Так це навіть і не маски а респиратори і чому вони мають потрапляти під заборону на експорт? Експорт це валюта і потрібно на експорті заробляти! В Україні поки що немає вірусу, є тільки поодинокі випадки, тому введення масочного режиму в транспорті це звичайна істерія.
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не аптекари, те кто должен был их и выкупили, но
для личных целей
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если ты сос и ёш , то не проецируй это на других , рахуйлович заднеприводный .
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ваша жалка попытка отстирать штанишки фигляра от ЗЕлёного дерьма, которое он сам себе в них и навалил, вызывает только смех. И не более. Да, к слову, вы там присмотритесь и принюхайтесь, на зуб попробуйте. Если дерьмо отдалёно вам напомнит шоколад, то это Петя ЗЕ в штаниики наклал. Пока писюанист отвлекался на самолюбование и разговор с мамой Риммой.
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Мені нецікаві Ваші розмови про порошенків та Зеленських, тут стаття про Нацбанк, коменуйте по темі, якщо маєте що сказати! Ситуація на міжбанківському ринку стабілізувалась завдяки тому що заробітчан масово понесли евро та долари в обмінники, не давши спекулянтам накрутити курс валюти! Нацбанк продав 1 млрд. доларів, по-ідіотські, не чекаючи поки населення витягне з кишень валюту і не погасить спекулятивний курс, тобто керівника Нацбанку потрібно міняти! Потрібно призначити Олександра Савченко керівником НБУ!
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Да? А каким тогда боком проданные ЗЕлёной властью респираторы, о которых вы тут распинаетесь, к НацБанку?
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Теж не по темі, люди пишуть всяку куйню у всіх темах.
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ВАША КУЙНЯ?
Українська економіка досить міцна для проходження кризи, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 7488 Igor L

Респиратори в Іспанію могли прийти від перекупщиків з іншої країни ЄС. Перетнути митний кордон України респиратори могли контрабандою, або до введення обмежень на експорт, які і сьогодні є незаконними бо немає Воєнного стану і ніхто не має право забороняти зовнішньоекономічну діяльність українським виробникам!
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Ну, признание уже говорит о том, что вы не конченный для общества человек.
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Igor L Не пишіть цієї дурні. Нацбанк сам заробляє на спекуляції і ті люди, які за ним стоять.
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О як! З якого це переляку? Рожкова- соєва. Ви ж її розпинали за співпрацю з Готаревою. За те, що позбавили беню можливості красти, а Україну - дефолту. Нагадую. "23 сентября Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Нацбанка и отменил определение портновско- коломойского Барышевского районного суда Киевской области от 11 июня."
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Це ж треба? Соєва Рожкова вас влаштовує? Як так? Українська економіка досить міцна для проходження кризи, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 4647
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Поки що так...
А соєва вона чи ні, це вже інше питання...
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В цьому дописі вся ваша суть ... І вона огидна
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экономики вообще нет, есть беня, есть ахметка и еще пару олигархов с бизнесом, КОТОРЫЕ ОГРАБИЛИ В 90 ВСЮ СТРАНУ ВОТ И ВСЯ ЭКОНОМИКА
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Чим більше в нацбанку дубів, тим міцніша економіка!
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для кризиса - возможно,
но для самокатоподобных исключено..)))
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Я теж так думаю. Коронавірус пережити легше, ніж зелену владу.
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Если бы не потерпевший с камарильей ,то и волноваться нечего .
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Одно радует,что границы закрыты и ***** не куда бежать.
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боюсь...что эти суки... тараканами в любую щель пролезут если прищимит...
более того - им есть куда драпать и за что там жить не голодать...
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та тьху на вас!
мы должны продержаться...прожить до победного салюта (х.ло не вечен!)
а уж как.. прожить-продержаться - то второй вопрос ))))
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Кремлевские Короновирусы круче китайского говна Украинская экономика достаточно прочная для прохождения кризиса, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 6665
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За Боинг вас рюсских Мудаков посадят навечно в ПОГРЕБ... шакалы Шариковские...
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Щось не дуже вiриться...навiть сказав би - дуже не вiриться !
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Конечно ситуация другая...сейчас зеленые идиоты у власти....ранее такого никогда не было...
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Так в этом и дело!
Идиоты благодаря своему идиотизму как раз и спасут!
А вот патологические политические воры - никогда!!!
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Какой ты молодец...так точно дал характеристику этому тупому зеленому стаду...патологические политические воры...в яблочко...
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Тому,що знищено Кризис нестрашний Украинская экономика достаточно прочная для прохождения кризиса, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 9131 Де,ті шакали бачили Економіку Украинская экономика достаточно прочная для прохождения кризиса, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 6794
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Ахаа. Кризис только начался, а у них бюджет выполнен даже не на 70% Юмаристы. Ребят, тут либо гривна по 50, либо всем урезать выплаты в 2 раза нужно будет через полгода Украинская экономика достаточно прочная для прохождения кризиса, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 64
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Прочная экономика проверяется делом - где услуги государство в карантин оплачивает, там и экономика прочная. У нас оплачивает? Вот вам и ответ.
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Если человек не может понять разницу между Шариковым и Преображенским,то как можно решать задачу Пифагора о штанах и Баранах??? Украинская экономика достаточно прочная для прохождения кризиса, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 5642привет ЗелеБыдлу...
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Спустили мільярд баксів й кризис нестрашний ...! дупоголові,чи дупомозкі Украинская экономика достаточно прочная для прохождения кризиса, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 6647
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Что бы обрушить экономику ее вначале надо создать.
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На торгах по долару пропозиція в останні 30 хвилин перевищує попит і з урахуванням необхідності сьогодні сплати податків у більшості клієнтів (для чого їм потрібна гривня) - продавці валюти все більш поступливі за курсом. Йдуть операції по лотах до 300 тисяч доларів. НБУ скористався ситуацією і навіть вийшов з викупом долара по 27,35. Украинская экономика достаточно прочная для прохождения кризиса, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 713 Йому продають лише невеликі обсяги, але і знижувати котирування у продавців вже резону немає.Міжбанк: курс долара на міжбанку України онлайн
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Гончарука згадав з його постійним ростом економіки. Блазні рулять!!!
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Юзик с зеленским заходт в Мавзолей,а там труп чЛенина воняет,Зеля каже давай помянем Мудака всех народов?Юзик каже..не Ваван,не влезет мне в ПУЗО Москальское гоффно..давай завтра ****** за нас шутов православных..
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Украинская экономика достаточно прочная для прохождения кризиса, - Нацбанк
Перевод с чиновничьего на человеческий - Спасайся кто как может!
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поживем - увидим! что это было - наигранный оптимизм или таки клинический долбо***зм
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Это еще раз доказывает ,что "ЗЕ",это уже диагноз.ЗЕшизофреники живут на своей ЗЕпланете дятлы.
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Зеля и Галустян едут вдоль кремлевской Стены,а там одни трупы...Галустян каже..Зеля,тута валялась урна маршала Баграмяна....исчезла..вот Пиндосы даж армянов крадуть у советского дерьма...
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Когда слышишь такого рода сообщения "все нормально" - нужно готовится к противоположному! Мы и видим как "сильна" экономика Украины по взлетевшему курсу))))
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хреново когда в стране на руководящих постах редкостные долбоебы))))
будет просто чудо, если Украина выберется из этого дерьма с минимальными потерями.
Господи, спаси Украину от тупого зеленого говна.
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не выберемся, это точно, в таких вопросах к сожалению чудес не бывает
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НБУ виєнае - що без грошей - ВАЛЮТИ !!! заробітчан, Української економіки не існуе...

Вместе с восстановлением экономики в Польше, Чехии, Италии приведет и к возобновлению переводов",
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да это не только у нас в стране такое - очень много стран переводу считают в плюс к ВВП страны ,по тому шо, суммы валютных поступлений - значительны
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В Україні є чимало людей з пмж за кордоном, але яки працюють на фрилансі і переводять гроші в Україну. В мене є такі фрілансери для моєї роботи я їх інколи наймаю.

Але, вони за ідіотськи правила нацбанку не можуть, наприклад, покласти іншим фрілансерам гроші з карти на карту віртуально, щоб не виходити з дому.

Ці ідіотськи совкові обмеження призводять до того ще від частини роботи вони змушені відмовитись тому що зараз в карантині бігати в чергах на вулиці по 2 години в банках не хочуть. Тому ці гроші підуть н в Україну, а десь в іншу країну, де у всіх громадян є однакові права і немає таких дискримінаційних обмежень. А це - сотні мільйонів долларів на рік чи більше.

Це, не дивлячись на те що вони громядане Україні. Мої зараз вже починають думати що пора робити громадянссьтво країни де в них посвідка на проживання, та їхати назавжди. А це грамотні люди з профессіями.Ідіотськи правила, розроблені ідіотами - не буде грошей в скрутний час. І люди будть і далі покидати Україну. Тому що не можно відноситись до громадян як до скота.
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До речі, робив для мене роботу фрілансер - громадянин Белорусі, посвідка на проживання в Україні. Так в нього, у негромадянина україни, таких обмежень в фінансах не було, як у фрілансера мого, який громадянин україни але з пмж за кордоном. Це ж відтверте жлобсьтво і скотсьтво.

При тому, що їх всяки фірмочки при будь який владі роблять все що захочуть через свої контаки і виводять за кордон иільярди. А такі люди яки вводять грощі в Україну - нафіг нікому не потрібні.

Це правила нацбанку.
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потому то нас и рахують країною 3-го "світу"...(((((
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ответственно заявляю - порты закрыты на карантин - ну по крайней мере ,те о которых я пишу - так шо сейчас все на паузе - форс мажор по контрактам ,уже оплаченным - доставить пока не возможно - это по аграрному бизнесу - а металлургия вообще все не просто сложно ,а очень сложно - как то так
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Не, я понимаю - с утра коксу влупил и тебя штырит не по-детски, но как можно на это смотреть остальным, у кого кокса нет?
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В Великобританаї уряд на 80% компенсує заробітну плату людям хто втратив роботу із за карантинних засобів. в Україні закриваючи бізнеси уряд розказує казки про сильну економіку ніяк не компенсуючи втрати людей перекладаючи весь тягар боротьби з вірусом на активних громадян. запитання навіщо платити податки якщо ти з цього нічого не маєш?
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така робота НБУ,- не накручувати паніку,- а яка економика ми бачимо самі з її "РОСТУ" остані півроку, так це ще не було вірусу
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Прочная для прохождения трехнедельного карантина. Возможно да.. А на три месяца хватит.. ну с трудом. А на пол года маловероятно, а на 1,5 -2 года. Вот в чем вопрос. В сроках пандемии и экономического кризиса.
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Квартал жжот. Было бы смешно, если бы не было так печально.
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Поширюйте і підписуйте! І не відкладайте до останнього аби не втратити Україну!!!

https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
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нужна петиция Зеленского и Авакова в отставку
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Был бы Зеля в квартале, он бы с этой фразой столько бы смешных сценок придумал бы.
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Экономика прочная-дак какого хера люди до сих пор получают зарплату по 4000 гр в месяц???
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О да! Самое интересное, что об этом говорит Нацбанк. Не президент, не премьер, которые наверное вовсе не так уверены в такой заяве.
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