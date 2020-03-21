 Українська економіка досить міцна для проходження кризи, - Нацбанк

"З одного боку, ми бачимо, що вплив на економіку буде, але з іншого боку - у нас є великий запас міцності, щоб пройти цю кризу", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як підкреслив Сологуб, світ вперше зіштовхнувся з кризою, яка викликана епідеміологічною ситуацією.
"Поки що ситуація змінюється щодня і рано робити висновки. Але що ми зараз бачимо. Українці добре пам'ятають кризи 1998-го, 2008-го і 2014 років і будують свої припущення, виходячи з цього досвіду... Ми вважаємо, що ситуація в Україні інша", - додав він.
За словами Сологуба, на відміну від попередніх криз Україна накопичила достатню кількість валютних резервів, щоб згладжувати коливання в нестабільні часи. Банківська система країни збалансована. При цьому падіння цін на енергоносії дозволить заощадити $5-6 млрд. Серед негативних факторів впливу кризи - зниження рівня туризму, а також експорту.
"Зараз спостерігаємо деяке зниження світових цін на такі товари як пшениця або кукурудза. Але воно становить 10%, тоді як падіння цін на нафту - 50-60%. Це велика різниця", - прокоментував Сологуб.
"Попит на продукцію нашого експорту збережеться, а якщо знизиться, то незначно", - додав він.
НБУ також прогнозує тимчасове зменшення закордонних переказів громадян в Україні, і воно не буде кардинальним.
"Найімовірніше, цей вплив буде тимчасовим. Разом з відновленням економіки в Польщі, Чехії, Італії призведе і до відновлення переказів", - зазначив заступник голови НБУ.
Водночас ситуація із платіжним балансом залишається контрольованою, додав Сологуб.
Гончарук тоже до последнего дня своей работы заявлял, что у нас все зашибись - даже когда статистика кричала об обратном...
для личных целей
Igor L
Респиратори в Іспанію могли прийти від перекупщиків з іншої країни ЄС. Перетнути митний кордон України респиратори могли контрабандою, або до введення обмежень на експорт, які і сьогодні є незаконними бо немає Воєнного стану і ніхто не має право забороняти зовнішньоекономічну діяльність українським виробникам!
І Сологубу, і Рожковой...
Коли це я її розпинав?
А соєва вона чи ні, це вже інше питання...
но для самокатоподобных исключено..)))
более того - им есть куда драпать и за что там жить не голодать...
мы должны продержаться...прожить до победного салюта (х.ло не вечен!)
а уж как.. прожить-продержаться - то второй вопрос ))))
Идиоты благодаря своему идиотизму как раз и спасут!
А вот патологические политические воры - никогда!!!
Перевод с чиновничьего на человеческий - Спасайся кто как может!
будет просто чудо, если Украина выберется из этого дерьма с минимальными потерями.
Господи, спаси Украину от тупого зеленого говна.
Вместе с восстановлением экономики в Польше, Чехии, Италии приведет и к возобновлению переводов",
Але, вони за ідіотськи правила нацбанку не можуть, наприклад, покласти іншим фрілансерам гроші з карти на карту віртуально, щоб не виходити з дому.
Ці ідіотськи совкові обмеження призводять до того ще від частини роботи вони змушені відмовитись тому що зараз в карантині бігати в чергах на вулиці по 2 години в банках не хочуть. Тому ці гроші підуть н в Україну, а десь в іншу країну, де у всіх громадян є однакові права і немає таких дискримінаційних обмежень. А це - сотні мільйонів долларів на рік чи більше.
Це, не дивлячись на те що вони громядане Україні. Мої зараз вже починають думати що пора робити громадянссьтво країни де в них посвідка на проживання, та їхати назавжди. А це грамотні люди з профессіями.Ідіотськи правила, розроблені ідіотами - не буде грошей в скрутний час. І люди будть і далі покидати Україну. Тому що не можно відноситись до громадян як до скота.
При тому, що їх всяки фірмочки при будь який владі роблять все що захочуть через свої контаки і виводять за кордон иільярди. А такі люди яки вводять грощі в Україну - нафіг нікому не потрібні.
Це правила нацбанку.
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії