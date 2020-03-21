 Режим надзвичайної ситуації вже введено у 6 регіонах України і доведеться вводити в інших, - Шмигаль

"Ми сьогодні ухвалили рішення про введення режиму надзвичайної ситуації ще в трьох регіонах України. Загалом, у 6 вже запроваджено.
Очевидно, завтра прийдеться запровадити ще. Тому що сьогодні і Львів, і Харків долучились, на жаль, до сумної статистики", - заявив Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
20 березня уряд запровадив режим надзвичайної ситуації у Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.
До цього він був оголошений у трьох областях: у Київській, Чернівецькій та Житомирській.
Також 20 березня у Львові та Харкові підтвердили перший випадок захворювання COVID-19. Станом на вечір 20 березня в Україні зареєстровано 41 випадок захворювання Covid-19, три з них - летальні.
Згинь, гнида!
Предположим, что решили всё-таки замедлять. Тоже не вижу необходимости диктатуры. Нужно не загонять всех "железной рукой в рай", а дать возможность интенсивно спасаться тем, кто этого очень хочет. А начать нужно с законов. Но начальнички такого не любЮт....
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"не вмер Гаврило так галушкой вдавило". один хрен как это называется. речь идёт об полутюремном режиме для всего населения. должны ясно прозвучать ответы на некоторые вопросы. Что получим? Что потеряем? Докеле это паскудство (концлагерь для всех) буде продолжаться? .... Где ответы? Нет их! Одно зелёное слабоумие!
тобиш не все инвалиды получат 1000 зелену тысячу ..я так и знал что это под....бка ..но ничего если дадут то будет мое личное опровержение
Источник: Новости Ю
С таким офисом презедента ( Сивохой, который просится домой в Донецк к маме и Ермаком) инвалидам- добровольцам ничего не светит. Они ещё Венедиктову на всех напустят , вместо того чтобы она разбиралась КТО ПРОДАЛ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЗАПАС МАСОК
Но не с такими коллаборантами и недоумками как ваша зебильная банда!
Только и думаете, как расчистить себе дорогу перед 25 марта.
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https://www.youtube.com/watch?v=xJd3o_QBBkc
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олигархамкгестьянам!
Группа учёных РАН определила причины, и предложила гарантированный способ остановить эмидемию.
https://www.facebook.com/ibigdan/videos/3526684050680288/
Боліли легені палали
в лікарнях зебіли ридали!
Нельзя отдавать власть в руки недоучкам и непрофессионалам
И вообще в Украине власть народа - это парламент , и узурпировать ее не стоит , бо выйдет боком
Интересно - а что там с посевной?
ПОЗОРИШЕ, на такой земле богатой покупать у других стран
В НОВУСЕ по 14 вроде ,
А у бабушек по 16-20 уже с начала года
И ГДЕ ЛИТР СПИРТА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ В ОДНИ РУКИ или цистерны уже продали вслед за масками ?
А налоги платят , чтобы и олигархи могли выжить на своих яхтах 😁😁😁
Куда смотрель Баклановым и Сабаков?
Хотя Сабаков ждёт ЧП
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https://www.lastampa.it/cronaca/2020/03/18/news/coronavirus-l-istituto-superiore-di-sanita-solo-12-le-persone-decedute-senza-patologie-pregresse-1.38605276.
Средний возраст умерших - 80 лет; количество умерших без других болезней (кроме коронавируса) - 12 (двенадцать!) из всех 3400 жертв; среднее количество патологий (кроме коронавируса) на одного умершего - 2,7.
То есть в среднем каждый умерший страдал двумя или больше проблемами из списка: гипертония, диабет, ожирение, онкология, почечная недостаточность и др., большинство из них и без вируса были в очень плохом состоянии здоровья и могли с таким же успехом умереть от простой простуды.
Кроме того важно, что из всех заразившихся 80% переносят (и, конечно, разносят) вирус на ногах, 15% как простуду/грипп/ОРВИ, в зоне риска 4-6%инфицированных, это как раз те, по которым примерная статистика выше (с патологиями и очень плохим состоянием здоровья).
То есть из 150-200 тыс. человек, которые умирают в мире каждый день (в том числе и из-за других по количеству смертей более опасных болезней), до 1000 умирает от короны (и это на пике эпидемии, на самом деле смертей меньше), из которых большая часть условно была "при смерти" и без вируса. Так это даже не дотягивает до показателя в 650 тыс. смертей от сезонного гриппа, которую ВОЗ регулярно публикует и считает "почти нормой".
ВЫВОД - смертоносность и опасность вируса крайне преувеличена. В теле любого человека есть до 2,5 кг разной микрофлоры, в основном в желудке: стафило-, стрепто- и много других, возможно там всегда присутствовал коронавирус(ы). В обычных условиях эти все микроорганизмы прекрасно уживаются. Если даже вирус очень быстро распространяется (хотя, возможно, какие-то из ОРВИ или штаммов гриппа, например, испанка из 1919го распространяется даже быстрее), то (см. выше) из всех заразившихся 80% переносят вирус на ногах, 15% как простуду/грипп/ОРВИ!
Не будем разбирать, кому это может быть выгодно и для чего. Руки мыли мы и раньше. Очень правильно, что введен карантин ради тех, кто в зоне риска, и для недопущения большого наплыва больных в короткий период времени. Но крайности здесь излишни. Паника (искусственно нагнетаемая в том числе министром здравоохранения Емцем) приносит намного больше вреда, чем сам вирус, так как стресс от постоянного страха, в котором находится большинство населения (в том числе из-за непонимания реальных масштабов проблемы), очень сильно ослабляет иммунитет, люди по Украине находятся в состоянии нервного истощения!
Паника убивает больше украинцев, чем сам вирус, являющийся самым обычным сезонным ОРВИ. Это явление надо срочно прекратить путем подробного освещения проблемы, а не нагнетания ситуации риторикой "это только начало" и "самое худшее впереди".
Как создаётся стратегический запас продуктов на осень - весну 20-21 ?
А украинцам - дуля.
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