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 Політика України
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Все про:карантин (577) надзвичайний стан (67) Денис Шмигаль (131) COVID-19 (1485) коронавірус (105)

 Режим надзвичайної ситуації вже введено у 6 регіонах України і доведеться вводити в інших, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що режим надзвичайної ситуації потрібно буде оголошувати в інших регіонах, крім тих, де він вже введений.

"Ми сьогодні ухвалили рішення про введення режиму надзвичайної ситуації ще в трьох регіонах України. Загалом, у 6 вже запроваджено.

Очевидно, завтра прийдеться запровадити ще. Тому що сьогодні і Львів, і Харків долучились, на жаль, до сумної статистики", - заявив Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

20 березня уряд запровадив режим надзвичайної ситуації у Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

До цього він був оголошений у трьох областях: у Київській, Чернівецькій та Житомирській.

Також 20 березня у Львові та Харкові підтвердили перший випадок захворювання COVID-19. Станом на вечір 20 березня в Україні зареєстровано 41 випадок захворювання Covid-19, три з них - летальні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: у світі інфіковано 276,4 тис. осіб, померло - 11 417, одужало - 91,9 тис.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183230
 
 
 Топ коментарі
 
Педя скорее порохоботам продаст по десятикратно завышенной цене
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Ну да Зебобик как твой бубочка масками барыжит а его кореш из СБУ Бакланов (фамилия в тему прости господи) решил парк легковых автомобилей обновить! Режим чрезвычайной ситуации уже введен в 6 регионах Украины и придется вводить в других, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1274
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Да понятно, мои маленькие зелёненькие пупсики, что диктатура - это ваша цель! Режим чрезвычайной ситуации уже введен в 6 регионах Украины и придется вводить в других, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7716
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є інші пропозиції як уповільнити масове зараження..?
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Педя скорее порохоботам продаст по десятикратно завышенной цене
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Ну да Зебобик как твой бубочка масками барыжит а его кореш из СБУ Бакланов (фамилия в тему прости господи) решил парк легковых автомобилей обновить! Режим чрезвычайной ситуации уже введен в 6 регионах Украины и придется вводить в других, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1274
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Зе с Нефедовым вывезли маски в Испанию
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Та ні. То Радуцкій купує тести в Китаї по 14 гривень, а продає по 1600.
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Зебобіки оговтались, ферми запустили по новій.
Згинь, гнида!
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Режим Надзвичайної ситуації та карантин це нікчемні режими з правової точки зору, вони навіть не є форс-мажором для підприємств і тому зобов'язання по контрактам не відміняються, навіть попри те що введений карантин! Владі потрібно перестати плодити якусь куйню і зайнятись реальним наведенням порядку! Потрібен Воєнний стан!
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таке в методичках не пишуть )
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Ни откуда не следует, что обязательно надо замедлять. Нидерланды не стали этого делать. Это для начала.
Предположим, что решили всё-таки замедлять. Тоже не вижу необходимости диктатуры. Нужно не загонять всех "железной рукой в рай", а дать возможность интенсивно спасаться тем, кто этого очень хочет. А начать нужно с законов. Но начальнички такого не любЮт....
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мова не про диктатуру, а про режимні заходи..Нідерланди та Швеція обрали інший шлях..час покаже чи були вони праві..
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мова не про диктатуру, а про режимні заходи
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"не вмер Гаврило так галушкой вдавило". один хрен как это называется. речь идёт об полутюремном режиме для всего населения. должны ясно прозвучать ответы на некоторые вопросы. Что получим? Что потеряем? Докеле это паскудство (концлагерь для всех) буде продолжаться? .... Где ответы? Нет их! Одно зелёное слабоумие!
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не вижу я там ничего интересного. скопировать не можешь? руки трясутся? так прогуляйся по воздуху пока горячо любимые тобою ХХХХ тебе этого не запретили.
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таким тоном з тещею будеш розмовляти.. Режим надзвичайної ситуації вже введено у 6 регіонах України і доведеться вводити в інших, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6339
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Деточка, мы говорили по делу. Потом тебе было лень скопировать пару строчек и ты послал меня хрен знает куда. Я тебе тААк мЯААгенько высказал своё фе. Дальше у тебе пошла истерика, аника-воин ты наш... Пошёл перекидываться говном, под конец скатился до "аргумента" "сам дурак". Типично женское поведение.
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яка істерика..? перезбудився від передозу чоколаду..?
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пришёл свою жЁпу предложить? Режим надзвичайної ситуації вже введено у 6 регіонах України і доведеться вводити в інших, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8094 спасибо не надо. предложи Фобосу Режим надзвичайної ситуації вже введено у 6 регіонах України і доведеться вводити в інших, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8094
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хватить, пороть чушь ,как ты всегда делаешь - везде, где люди, не ходят на работу им компенсируют больший процент заработной платы - ГОСУДАРСТВО - на эти деньги они и сидят дома
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для цього потрібно не бути найбіднішою країною Європи..
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я плачу, шо тут ,шо там, одинаковый процент - в соц страх - где мои деньги - МОИ уплаченные деньги - правда просто
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все остальное демагогия и не желание правительства принимать ответственные решения для людей - а не для определённого числа промышленно торговых групп в стране - факт
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прошлая власть ,по факту, была в этом плане намного честней - ответственно пишу
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Підфартило упирям з короною...Тепер будуть з шкури лізти.
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вопрос простой: а экономикой сейчас вообще кто-то занимается? или они думают что это компьютерная игра - закончится карантин и все резко разсосется?
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давай шмуль, не останавливайся. быстрее тебя народ на гилляку потащит.
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Курва до всiх українських бід ще і цей пердолений вірус..
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«С 1 апреля мы выдадим единовременное пособие - 1 тыс. гривен. По решению правительства, пенсионеры, имеющие пенсию менее 5 тыс. грн, получат одноразовую доплату - 1 тыс. грн. Такую доплату также получат дети с инвалидностью, социальные пенсионеры, инвалиды детства», - сказала она.

тобиш не все инвалиды получат 1000 зелену тысячу ..я так и знал что это под....бка ..но ничего если дадут то будет мое личное опровержение
Источник: Новости Ю
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Вранье,люди с ограниченными возможностями(инвалиды)тоже получат
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Инвалидам с руцко- украинской войны ОНИ ПРИНЦИПИАЛЬНО не хотят давать эту 1000?
С таким офисом презедента ( Сивохой, который просится домой в Донецк к маме и Ермаком) инвалидам- добровольцам ничего не светит. Они ещё Венедиктову на всех напустят , вместо того чтобы она разбиралась КТО ПРОДАЛ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЗАПАС МАСОК
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Уже конечно надо!
Но не с такими коллаборантами и недоумками как ваша зебильная банда!
Только и думаете, как расчистить себе дорогу перед 25 марта.
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Жёсткие меры это единственно что можно сделать так как медицина в развале. Иначе будет хуже чем в Италии. На сегодня это пока так.
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жёсткие меры - это идиотизм. но народу ИДЕЯ нравится. угадай, почему? Режим надзвичайної ситуації вже введено у 6 регіонах України і доведеться вводити в інших, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8795
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3енелейсские БАРЫЖАТЬ ужэ не только на крови , но и на Эпидемии - - - - -

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https://www.youtube.com/watch?v=xJd3o_QBBkc

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И в сгочном порядке, товагищи, отдать землю олигархам кгестьянам!
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А при черезвычайной ситуации псин выгуливать на улице запрещается - только на балконе можно - там же и пусть обсирают балкон ваш вместо тротуаров.
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Во всех странах выводить собак в туалет можно - так шо не порите чушь
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Уверен? Видео видел, где одного такого как ты, который МУСОР вышел выкинуть всего лишь в 3-х метрах от дома - в кутузняк заграбастали менты оперативно за нарушения карантина. Ты думаешь, что твоя псина чем-то от пакета с мусором отличается??
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Кстати тут новая шуточка уже у 95 квартала появилась
Боліли легені палали
в лікарнях зебіли ридали!

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Чрезвычайное положение - это не значит вся власть Зе и Ермаку . Надеюсь пан ШМЫГАЛЬ это понимает
Нельзя отдавать власть в руки недоучкам и непрофессионалам
И вообще в Украине власть народа - это парламент , и узурпировать ее не стоит , бо выйдет боком
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а парламент это Кива, без табу, настОПЗЖенные и многие, многие достойные кандидаты...
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ему пора начать думать ,где брать деньги на выплаты тем кто на карантине - у нас по закону предприятия не обязаны не чего платить - а если это затеняться,на шо будут жить, те кто сидит дома ?
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если карантин затянеться на 2 или больше месяца - будут просто капец - голодные люди могут много чего натворить - до них шо не доходить? в Израиле ввели ЧП и народ дома сидит - но получает 75% своей заработной платы - как у нас зеленые это решать ? вот в чем вопрос?
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пустой холодильник отрезвляет лучше, чем 1000 постов и убеждений - у большинства есть дачи, погреба, запасы.. Кто поумнее - конечно выживет - на это и надеюсь - а то 73 % дибилов - это страшно!
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Откуда у Зебобиков запасы? Они все время перед теликом сидят , вместо того чтобы в огороде возиться
Интересно - а что там с посевной?
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забили.... картоху с египта и беларуси покупаем, чеснок с китая, яблоки с польши...
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ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ
ПОЗОРИШЕ, на такой земле богатой покупать у других стран
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Угу умные ещё в январе-феврале затарились и сейчас могут безболезнено сидеть дома!
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я в январе -феврале максимально затянул реммень и снизил расходы - чтоб саккумулировать хоть какие-то средства для выживания семьи, посалил уже лучек - зеленеет, проверил погребок с консервацией - томатный сок банок 15 трехлитровых, огурчики, помидорчики есть... картохи да- запасов нету - неурожай... который год подряд... но морковка, бурячек, лучек есть
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Так затарился бы картофаном он пару недель назад по 5-6 грн был. Вобще заниматься личный подсобным участком это перевод времени. Лучше устроиться на вторую работу если остаются время и силы!
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Где это по 5-6 гр?
В НОВУСЕ по 14 вроде ,
А у бабушек по 16-20 уже с начала года
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Так єпоха бидности закончилась год назад что думаешь зебилі не насобирали?
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через 2 месяца взойдет первая зелень, редиска пойдет, салатики там....картофан тот же накуплен на целую зиму, гречку раскупили, макароны... ой... чи ни проблема. Деньги это не все ценности в этом мире!
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"сегодня и Львов, и Харьков присоединились, к сожалению, к печальной статистики "а что там в Харькое? я что-то пропустил? Вчера вроде как в 20 00 была зараженная, но как бы харьковчанка в Киеве... или переполненные трамваи старушками-камикадзе без масок, забитые маршрутки и повсеместные вулики-наливайки с толпами обнимающихся трутней-аватаров поспособствовали?
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Пан ШМЫГАЛЬ, запустили спиртзааоды в работу несколько дней назад
И ГДЕ ЛИТР СПИРТА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ В ОДНИ РУКИ или цистерны уже продали вслед за масками ?
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Короче 70 градусный самогон - верное средство выживания украинцев
А налоги платят , чтобы и олигархи могли выжить на своих яхтах 😁😁😁
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Алкоголь вобще-то благо для ыирусов так они ещё быстрей заразять организм! А что забить бубочку на работу это стоящая идея!
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С увеличением количества тестов в Украине, количество заражённых короновирусом растёт. Паралич власти всё заметнее. Пойти по рузьге пути,типа у нас ничего нет,не получилось. Враги типа Кличко и Порошенко завезли тесты.
Куда смотрель Баклановым и Сабаков?
Хотя Сабаков ждёт ЧП
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Всё для людей стараются , трудятся аки пчела Режим надзвичайної ситуації вже введено у 6 регіонах України і доведеться вводити в інших, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1511 ..! Пусть лучше Шмыгаль объяснит , как 50 копеечная ( до вируса ) маска , теперь стала стоить в аптеках - 40грн ..? Режим надзвичайної ситуації вже введено у 6 регіонах України і доведеться вводити в інших, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6852 .
Режим надзвичайної ситуації вже введено у 6 регіонах України і доведеться вводити в інших, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2010 .
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Вот ещё один "праведник" ( Пальчевский ( клиника Евролаб )) решившийся поживиться на людском горе . 5 долларовые тесты на коронавирус , решил толкнуть по полторы тыс грн .. Торгивля на крови , говорите ,, ну ну . !! Режим надзвичайної ситуації вже введено у 6 регіонах України і доведеться вводити в інших, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4411 .
Режим надзвичайної ситуації вже введено у 6 регіонах України і доведеться вводити в інших, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 132 .
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Исторический опыт учит, что мобилизация ресурсов для успешного преодоления критических ситуаций, чаще всего происходит в результате нескольких показательных расстрелов особо упоротых паникеров.
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нет чтоб показательно расстрелять олигархов, которые до такого состояния довели, котоые вывезли средства защиты в Китай а потом опять же в том Китае эти средства и закупить....
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Итальянские врачи озвучили важную статистику:
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/03/18/news/coronavirus-l-istituto-superiore-di-sanita-solo-12-le-persone-decedute-senza-patologie-pregresse-1.38605276.
Средний возраст умерших - 80 лет; количество умерших без других болезней (кроме коронавируса) - 12 (двенадцать!) из всех 3400 жертв; среднее количество патологий (кроме коронавируса) на одного умершего - 2,7.
То есть в среднем каждый умерший страдал двумя или больше проблемами из списка: гипертония, диабет, ожирение, онкология, почечная недостаточность и др., большинство из них и без вируса были в очень плохом состоянии здоровья и могли с таким же успехом умереть от простой простуды.
Кроме того важно, что из всех заразившихся 80% переносят (и, конечно, разносят) вирус на ногах, 15% как простуду/грипп/ОРВИ, в зоне риска 4-6%инфицированных, это как раз те, по которым примерная статистика выше (с патологиями и очень плохим состоянием здоровья).
То есть из 150-200 тыс. человек, которые умирают в мире каждый день (в том числе и из-за других по количеству смертей более опасных болезней), до 1000 умирает от короны (и это на пике эпидемии, на самом деле смертей меньше), из которых большая часть условно была "при смерти" и без вируса. Так это даже не дотягивает до показателя в 650 тыс. смертей от сезонного гриппа, которую ВОЗ регулярно публикует и считает "почти нормой".
ВЫВОД - смертоносность и опасность вируса крайне преувеличена. В теле любого человека есть до 2,5 кг разной микрофлоры, в основном в желудке: стафило-, стрепто- и много других, возможно там всегда присутствовал коронавирус(ы). В обычных условиях эти все микроорганизмы прекрасно уживаются. Если даже вирус очень быстро распространяется (хотя, возможно, какие-то из ОРВИ или штаммов гриппа, например, испанка из 1919го распространяется даже быстрее), то (см. выше) из всех заразившихся 80% переносят вирус на ногах, 15% как простуду/грипп/ОРВИ!
Не будем разбирать, кому это может быть выгодно и для чего. Руки мыли мы и раньше. Очень правильно, что введен карантин ради тех, кто в зоне риска, и для недопущения большого наплыва больных в короткий период времени. Но крайности здесь излишни. Паника (искусственно нагнетаемая в том числе министром здравоохранения Емцем) приносит намного больше вреда, чем сам вирус, так как стресс от постоянного страха, в котором находится большинство населения (в том числе из-за непонимания реальных масштабов проблемы), очень сильно ослабляет иммунитет, люди по Украине находятся в состоянии нервного истощения!
Паника убивает больше украинцев, чем сам вирус, являющийся самым обычным сезонным ОРВИ. Это явление надо срочно прекратить путем подробного освещения проблемы, а не нагнетания ситуации риторикой "это только начало" и "самое худшее впереди".
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спасибо, капитан очевидность а теперь с короной на красную площадь шагом марш. На акцию поддержки пожизненного правления *****.... который готовиться сменить в мавзолее триперного ленина....
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Пан ШМЫГАЛЬ, а что делается на полях Украины? Кто сеет и что сеет?
Как создаётся стратегический запас продуктов на осень - весну 20-21 ?
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А то МАСОЧНЫЕ БАРЫГИ все подсолнечником засеют и продадут ОЛИЮ арабам
А украинцам - дуля.
ДУМАТЬ НАДО УЖЕ СЕЙЧАС
Проверить контракты в ТПП
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