 Ситуація неважка, динаміка позитивна, - мерія Маріуполя про стан інфікованого коронавірусом

Про це заявила заступник міського голови Маріуполя Ксенія Сухова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"У Маріуполі, як і був, один випадок підтверджений, пацієнт з коронавірусом. Він перебуває на лікуванні у госпітальній базі Лікарні швидкої медичної допомоги та отримує все необхідне лікування. На сьогодні динаміка позитивна цього лікування, і ситуація неважка", - розповіла вона.

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За словами заступника мера, інфікований відразу самоізолювався і звернувся в лікарню після того, як зауважив відповідні симптоми. Саме це і дозволило надати йому своєчасну допомогу.