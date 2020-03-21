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 Політика України
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 Ситуація неважка, динаміка позитивна, - мерія Маріуполя про стан інфікованого коронавірусом

У жителя Маріуполя, зараженого коронавірусом, спостерігається позитивна динаміка лікування.

Про це заявила заступник міського голови Маріуполя Ксенія Сухова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"У Маріуполі, як і був, один випадок підтверджений, пацієнт з коронавірусом. Він перебуває на лікуванні у госпітальній базі Лікарні швидкої медичної допомоги та отримує все необхідне лікування. На сьогодні динаміка позитивна цього лікування, і ситуація неважка", - розповіла вона.

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За словами заступника мера, інфікований відразу самоізолювався і звернувся в лікарню після того, як зауважив відповідні симптоми. Саме це і дозволило надати йому своєчасну допомогу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183229
 
 
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Як вони радують !!! Не трать куме сили,спускайся на дно
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Интересно, какая это помощь, если говорят, что ничего не помогает?
Разве что вентиляция.
Но это же не на ранней стадии?
Или я что-то не понимаю?
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Після епідемії планується скорочення 70% медиків. Тобто, працюйте, а хто виживе- потім скоротять.
І головне- ніхто не волає про злочин чи Зраду.
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