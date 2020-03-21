 Нацбанк за тиждень продав понад $1 млрд для підтримки курсу гривні

Згідно з даними на сайті НБУ, $557,5 млн було продано з вибором кращої ціни купівлі-продажу, $130,5 млн - на валютних аукціонах, а в рамках інтервенцій за єдиним курсом регулятор продав $400 млн і купив $ 50 млн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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