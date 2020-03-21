 СOVID-19: у світі інфіковано 276,4 тис. осіб, померло - 11 417, одужало - 91,9 тис.

Побороли хворобу понад 91,954 тис.пацієнтів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Найбільше інфікованих все ще спостерігають на території материкового Китаю, особливо в епіцентрі спалаху інфекції провінції Хубей. Там захворювання підтвердили у 81 тисячі людей. Також в країні зафіксували 3 255 летальних випадків. Втім, в останні кілька тижнів, інфекція в КНР все ж пішла на спад. Втретє в країні не підтвердили жодного випадку локального зараження коронавірусною інфекцією.
Найгірша у світі ситуація за межами материкового Китаю зараз в Італії, де не вперше зафіксували рекордну смертність. Там від коронавірусу загинули вже 4 032 людини, а загалом інфекцію підхопили 47 тисяч осіб.
Другою країною після Італії за кількістю хворих є Іспанія: понад 21,5 тисяч інфікованих та 1 093 загиблих.
Також значний показник захворювання фіксують в Німеччині (19,8 тисяч інфікованих та 68 загиблих) та США (19,6 тисяч інфікованих та 264 загиблих).
Нагадаємо, що у п'ятницю Нью-Йорк назвали новим епіцентром коронавірусної інфекції у Сполучених Штатах.
В Ірані за останню добу кількість хворих підскочила до 19,6 тисяч. У країні померли 1 433 пацієнти.
У Франції, де раніше зафіксували різкий стрибок летальних випадків, зараз нараховують 12,6 тисяч хворих та 450 загиблих.
Наступною за кількістю випадків Covid-19 є Південна Корея, де інфекцію підхопили 8,9 тисяч людей, 102 з яких загинули.
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Другое дело, что наша тупорылая зеленая срань все делает через жопу.
Тысячи приехавших из-за границы распустили по всей стране без карантина заражать остальных, за это просто расстреливать нужно.
він хоч і ватяний в тебе, але щось метикував...
зараз же, бачу, тебе потрібно списати з тролів, бо ти взагалі отупєл..
---------------------------------------------------В ДНР раскрыли страшную правду о том, кто и для чего создал коронавирусДенис Казанский Вы еще верите в то, что люди случайно подцепили коронавирус от животных, которых покупали на китайском рынке и употребляли в пищу? Наивные! Любой нормальный конспиролог в два счета объяснит вам, что такого быть не могло, и вирус был специально выведен в секретных лабораториях!Я смеялся над конспирологами и не верил, пока не почитал телеграмм-канал сотрудницы «министерства информации ДНР» Майи Пироговой, который называется «МАЙ ДНР». В нем Майя открыла миру страшную правду.
Оказалось, что коронавирус придумали американцы, чтобы сорвать празднование 75-летнего юбилея Великой Победы и шествия бессмертного полка!«Отчего это мне кажется, что всю аферу с короновирусом Штаты запустили зимой для полноценной общемировой истерики аккурат к 9 Мая? Передельщики Истории и прочие глобалисты, финансисты, либералы уж очень не хотят приезда в Москву мировых лидеров и их представителей, а тут оба-на, и тебе такая отмазка» - пишет Майя Пирогова.
Вот только поглядите, как точно Майя раскрыла планы мировой либерально-фашистской закулисы:«Эти ублюдки, запустившие коронавирус, теперь скажут, что:
- нельзя детей и ветеранов выводить на мероприятия 9 Мая,
Нельзя миллионам по всему миру выходить на Бессмертный Полк,
- нельзя устраивать военный парад во избежание заражения военнослужащих (ха-ха),
- нельзя класть у памятников погибшим Героям цветы,
- нельзя надевать Герогиевскую ленточку и медали - они могу быть переносчиками вируса…
Нельзя вообще даже вспоминать о Победе, нужно бояться вируса, санжарить окружающих и не разрушать либерально-фашистские мифы…»
http://deniskazansky.com.ua/v_dnr_vyjasnili_kto_sozdal_koronavirus/
В Китае инфекция есть, и никто не заражается, слабо верится
Не пустил больше 10 человек: в Николаеве пассажиры избили водителя трамвая ,в АП сказали что можно уже по 20 пассажиров перевозить и разрешили перевозить ручную кладь до 139 кг.
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/03/18/news/coronavirus-l-istituto-superiore-di-sanita-solo-12-le-persone-decedute-senza-patologie-pregresse-1.38605276.
Средний возраст умерших - 80 лет; количество умерших без других болезней (кроме коронавируса) - 12 (двенадцать!) из всех 3400 жертв; среднее количество патологий (кроме коронавируса) на одного умершего - 2,7.
То есть в среднем каждый умерший страдал двумя или больше проблемами из списка: гипертония, диабет, ожирение, онкология, почечная недостаточность и др., большинство из них и без вируса были в очень плохом состоянии здоровья и могли с таким же успехом умереть от простой простуды.
Кроме того важно, что из всех заразившихся 80% переносят (и, конечно, разносят) вирус на ногах, 15% как простуду/грипп/ОРВИ, в зоне риска 4-6%инфицированных, это как раз те, по которым примерная статистика выше (с патологиями и очень плохим состоянием здоровья).
То есть из 150-200 тыс. человек, которые умирают в мире каждый день (в том числе и из-за других по количеству смертей более опасных болезней), до 1000 умирает от короны (и это на пике эпидемии, на самом деле смертей меньше), из которых большая часть условно была "при смерти" и без вируса. Так это даже не дотягивает до показателя в 650 тыс. смертей от сезонного гриппа, которую ВОЗ регулярно публикует и считает "почти нормой".
ВЫВОД - смертоносность и опасность вируса крайне преувеличена. В теле любого человека есть до 2,5 кг разной микрофлоры, в основном в желудке: стафило-, стрепто- и много других, возможно там всегда присутствовал коронавирус(ы). В обычных условиях эти все микроорганизмы прекрасно уживаются. Если даже вирус очень быстро распространяется (хотя, возможно, какие-то из ОРВИ или штаммов гриппа, например, испанка из 1919го распространяется даже быстрее), то (см. выше) из всех заразившихся 80% переносят вирус на ногах, 15% как простуду/грипп/ОРВИ!
Не будем разбирать, кому это может быть выгодно и для чего. Руки мыли мы и раньше. Очень правильно, что введен карантин ради тех, кто в зоне риска, и для недопущения большого наплыва больных в короткий период времени. Но крайности здесь излишни. Паника (искусственно нагнетаемая в том числе министром здравоохранения Емцем) приносит намного больше вреда, чем сам вирус, так как стресс от постоянного страха, в котором находится большинство населения (в том числе из-за непонимания реальных масштабов проблемы), очень сильно ослабляет иммунитет, люди по Украине находятся в состоянии нервного истощения!
Паника убивает больше украинцев, чем сам вирус, являющийся самым обычным сезонным ОРВИ. Это явление надо срочно прекратить путем подробного освещения проблемы, а не нагнетания ситуации риторикой "это только начало" и "самое худшее впереди".