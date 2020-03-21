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 СOVID-19: у світі інфіковано 276,4 тис. осіб, померло - 11 417, одужало - 91,9 тис.

Від початку спалаху коронавірусної інфекції в світі на Covid-19 захворіли понад 276, 468 тисяч осіб. Хвороба забрала 11 417 життів.

Побороли хворобу понад 91,954 тис.пацієнтів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Найбільше інфікованих все ще спостерігають на території материкового Китаю, особливо в епіцентрі спалаху інфекції провінції Хубей. Там захворювання підтвердили у 81 тисячі людей. Також в країні зафіксували 3 255 летальних випадків. Втім, в останні кілька тижнів, інфекція в КНР все ж пішла на спад. Втретє в країні не підтвердили жодного випадку локального зараження коронавірусною інфекцією.

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Найгірша у світі ситуація за межами материкового Китаю зараз в Італії, де не вперше зафіксували рекордну смертність. Там від коронавірусу загинули вже 4 032 людини, а загалом інфекцію підхопили 47 тисяч осіб.

Другою країною після Італії за кількістю хворих є Іспанія: понад 21,5 тисяч інфікованих та 1 093 загиблих.

Також значний показник захворювання фіксують в Німеччині (19,8 тисяч інфікованих та 68 загиблих) та США (19,6 тисяч інфікованих та 264 загиблих).

Нагадаємо, що у п'ятницю Нью-Йорк назвали новим епіцентром коронавірусної інфекції у Сполучених Штатах.

В Ірані за останню добу кількість хворих підскочила до 19,6 тисяч. У країні померли 1 433 пацієнти.

У Франції, де раніше зафіксували різкий стрибок летальних випадків, зараз нараховують 12,6 тисяч хворих та 450 загиблих.

Наступною за кількістю випадків Covid-19 є Південна Корея, де інфекцію підхопили 8,9 тисяч людей, 102 з яких загинули. 

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183226
 
 
 Топ коментарі
 
Вітаю, вас вже двоє. А два дебіла це страшна сила!
---------------------------------------------------В ДНР раскрыли страшную правду о том, кто и для чего создал коронавирусДенис Казанский Вы еще верите в то, что люди случайно подцепили коронавирус от животных, которых покупали на китайском рынке и употребляли в пищу? Наивные! Любой нормальный конспиролог в два счета объяснит вам, что такого быть не могло, и вирус был специально выведен в секретных лабораториях!Я смеялся над конспирологами и не верил, пока не почитал телеграмм-канал сотрудницы «министерства информации ДНР» Майи Пироговой, который называется «МАЙ ДНР». В нем Майя открыла миру страшную правду.
Оказалось, что коронавирус придумали американцы, чтобы сорвать празднование 75-летнего юбилея Великой Победы и шествия бессмертного полка!«Отчего это мне кажется, что всю аферу с короновирусом Штаты запустили зимой для полноценной общемировой истерики аккурат к 9 Мая? Передельщики Истории и прочие глобалисты, финансисты, либералы уж очень не хотят приезда в Москву мировых лидеров и их представителей, а тут оба-на, и тебе такая отмазка» - пишет Майя Пирогова.
Вот только поглядите, как точно Майя раскрыла планы мировой либерально-фашистской закулисы:«Эти ублюдки, запустившие коронавирус, теперь скажут, что:
- нельзя детей и ветеранов выводить на мероприятия 9 Мая,
Нельзя миллионам по всему миру выходить на Бессмертный Полк,
- нельзя устраивать военный парад во избежание заражения военнослужащих (ха-ха),
- нельзя класть у памятников погибшим Героям цветы,
- нельзя надевать Герогиевскую ленточку и медали - они могу быть переносчиками вируса…
Нельзя вообще даже вспоминать о Победе, нужно бояться вируса, санжарить окружающих и не разрушать либерально-фашистские мифы…»
http://deniskazansky.com.ua/v_dnr_vyjasnili_kto_sozdal_koronavirus/
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андрюша, ти при своїму розумі ?
він хоч і ватяний в тебе, але щось метикував...
зараз же, бачу, тебе потрібно списати з тролів, бо ти взагалі отупєл.. СOVID-19: в мире инфицированы 276,4 тыс. человек, умерли - 11 417, вылечились - 81,9 тыс. - Цензор.НЕТ 2114
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Кацапы пиндосами американцев называют и это по-ходу всем известно,или ты провокатор?
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Нагнітання істерії у світі продовжується! Померло всього лише 11 тис. людей а паніка на весь світ! Заспокойтесь в Україні тільки від туберкульозу щодня помирає 11 людей!
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То,что в Италии уже не знают куда девать трупы, тоже истерия?
Другое дело, что наша тупорылая зеленая срань все делает через жопу.
Тысячи приехавших из-за границы распустили по всей стране без карантина заражать остальных, за это просто расстреливать нужно.
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А чому не знають куди дівати? В Італії щодня помирає більше 4000 людей, і можна легко назбирати кілька десятків гробів і влаштувати показові покатушки по місту, щоб подіяти на нерви керівництву ЄС. Не справляються крематорії - додайте газу в топках, закопуйте померлих без кремації, це ж не є проблемою! кілька сотень померлих це не мільйони! Від іспанки, грипу H1N1 померло 50 млн. людей. Зараз навіть близько немає епідемії. Те що помирають навіть сотні людей це прикро але в масштабах планети 7,4 млрд населення про це смішно навіть говорити! Від інших хвороб вмирають десятки мільйонів людей щороку, наприклад від раку в 2018 році померло більше 9,6 млн людей!
СOVID-19: у світі інфіковано 276,4 тис. осіб, померло - 11 417, одужало - 91,9 тис. - Цензор.НЕТ 1007
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Тут ещё нет данных об алкоголе, табаке, наркоте, дтп. и т.д.
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І скільки триватиме цей дурдом? Явно діти в цьому навчальному році в школу не підуть.
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андрюша, ти при своїму розумі ?
він хоч і ватяний в тебе, але щось метикував...
зараз же, бачу, тебе потрібно списати з тролів, бо ти взагалі отупєл.. СOVID-19: в мире инфицированы 276,4 тыс. человек, умерли - 11 417, вылечились - 81,9 тыс. - Цензор.НЕТ 2114
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Вітаю, вас вже двоє. А два дебіла це страшна сила!
---------------------------------------------------В ДНР раскрыли страшную правду о том, кто и для чего создал коронавирусДенис Казанский Вы еще верите в то, что люди случайно подцепили коронавирус от животных, которых покупали на китайском рынке и употребляли в пищу? Наивные! Любой нормальный конспиролог в два счета объяснит вам, что такого быть не могло, и вирус был специально выведен в секретных лабораториях!Я смеялся над конспирологами и не верил, пока не почитал телеграмм-канал сотрудницы «министерства информации ДНР» Майи Пироговой, который называется «МАЙ ДНР». В нем Майя открыла миру страшную правду.
Оказалось, что коронавирус придумали американцы, чтобы сорвать празднование 75-летнего юбилея Великой Победы и шествия бессмертного полка!«Отчего это мне кажется, что всю аферу с короновирусом Штаты запустили зимой для полноценной общемировой истерики аккурат к 9 Мая? Передельщики Истории и прочие глобалисты, финансисты, либералы уж очень не хотят приезда в Москву мировых лидеров и их представителей, а тут оба-на, и тебе такая отмазка» - пишет Майя Пирогова.
Вот только поглядите, как точно Майя раскрыла планы мировой либерально-фашистской закулисы:«Эти ублюдки, запустившие коронавирус, теперь скажут, что:
- нельзя детей и ветеранов выводить на мероприятия 9 Мая,
Нельзя миллионам по всему миру выходить на Бессмертный Полк,
- нельзя устраивать военный парад во избежание заражения военнослужащих (ха-ха),
- нельзя класть у памятников погибшим Героям цветы,
- нельзя надевать Герогиевскую ленточку и медали - они могу быть переносчиками вируса…
Нельзя вообще даже вспоминать о Победе, нужно бояться вируса, санжарить окружающих и не разрушать либерально-фашистские мифы…»
http://deniskazansky.com.ua/v_dnr_vyjasnili_kto_sozdal_koronavirus/
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Пока заболело 278 тыс., но в мировом масштабе это капля в море. Только Китай и Индия 3 млрд. народу. А вот дела в Италии напрягают
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Есть мнение, что короновирус активно поражает тех, кто жрет макароны. Поэтому сметайте гречку, а лапшу (особенно итальянскую) не трогайте!
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А есть иное вменяемое объяснение, почему именно в Италии от вируса мрут как мухи? В Японии тоже много зараженных, а стариков в разы поболе, чем в Италии. И косоглазые не дохнут потому что любят суши. А от суши кроме поноса ничего тебе не будет. Вот почему в Японии туалетную бумагу скупают больше, чем гречку.
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В Италии был карнавал недавно - и половина туристов там были с Китая!!, + в Италии очень много пенсионеров с Европа и мира живут - я думаю - из-за этот. Про суши, понос и Японию - это с вашей стороны неуместный троллинг, как по мне.
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Это почему про суши и понос троллинг?? Все кого я видел, кто жрал суши - все успешно всерались почти сразу. То же и дальневосточной струганины касается. Но это если эти блюда настоящие, а не суррогат или полуфабрикат с консервантами. От настоящих суши все всераются.
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На севере Италии макароны не так популярны как на юге.
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Україна хворіє вже майже рік якщо хто не помітив
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Есть мнение британских ученых, что короновирус активно поражает тех, кто жрет макароны. Поэтому сметайте гречку, а лапшу (особенно итальянскую) не трогайте!
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Интересно, какая зависимость, по-вашему, между коронавирусом и туалетной бумагой? СOVID-19: в мире инфицированы 276,4 тыс. человек, умерли - 11 417, вылечились - 81,9 тыс. - Цензор.НЕТ 7147
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Это да. Неделю назад ходил по магазинам в перчатках в обычных тканевых - и то постоянно спрашивали "А что с тобой случилось??". И я такому тупому скоту всегда ответствовал - а у меня подозрение на короновирус и моментально прямо на глазах у всех прояснение скукоженного мозжечка наблюдалось в виде реакции смыться, роняя жидкий кал. СOVID-19: у світі інфіковано 276,4 тис. осіб, померло - 11 417, одужало - 91,9 тис. - Цензор.НЕТ 3106
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Любители туалетной бумаги пока не дохнут. А вот любители макарон, как оказалось, дохнут весьма активно.
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Ужас,выдайте всем желающим озк и привяжите их дома,пусть хоть они виживут.
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Не поможет, но ОЗК сейчас тоже днем с огнем...
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Если сделать прививку от кори,накормить луком с чесноком, забетонировать вход в метро,лишить пенсионеров бесплатного проезда, обнести стеной границу,посжигать все самолёты,корабли,поезда,позакрывать все предприятия и обязательно ввести обыски и комендатский сам-то есть шанс!
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Греки молчат. Италия захотела денег с ЕС .
В Китае инфекция есть, и никто не заражается, слабо верится
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СOVID-19: в мире инфицированы 276,4 тыс. человек, умерли - 11 417, вылечились - 81,9 тыс. - Цензор.НЕТ 1617
Не пустил больше 10 человек: в Николаеве пассажиры избили водителя трамвая ,в АП сказали что можно уже по 20 пассажиров перевозить и разрешили перевозить ручную кладь до 139 кг.
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На усмотрение водителя ,уму нужно тоже заработать с кондуктором за перевозку опасного вируса СOVID-19: у світі інфіковано 276,4 тис. осіб, померло - 11 417, одужало - 91,9 тис. - Цензор.НЕТ 9434
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Тобто можна в торбі проїхатись, як ручна кладь.
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Можно и так ,он же(кладь) изолированный.
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Лікарні для здорових!!!Звісно бабла неміряно.Перетворимо усіх здорових на хворих.Забезпечимо койко-місцями на цвинтарі
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В Италии уже собираются вводить армию в населённые пункты.
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Если жрать такую гадость , как жрут китайцы , то - что появился такой вирус , вовсе и не удивительно . Неизвестно , какой ещё заразы они подхватят а потом распространят на весь мир , поедая крыс , кажанов , змей и другую гадость , да ещё и в такой ужасающей антисанитарии , как на видео . СOVID-19: у світі інфіковано 276,4 тис. осіб, померло - 11 417, одужало - 91,9 тис. - Цензор.НЕТ 2343 . СOVID-19: у світі інфіковано 276,4 тис. осіб, померло - 11 417, одужало - 91,9 тис. - Цензор.НЕТ 6265 . Слабонервным не смотреть . https://www.facebook.com/watchparty/1004010363328536/?entry_source=FEED
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Итальянские врачи озвучили важную статистику:
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/03/18/news/coronavirus-l-istituto-superiore-di-sanita-solo-12-le-persone-decedute-senza-patologie-pregresse-1.38605276.
Средний возраст умерших - 80 лет; количество умерших без других болезней (кроме коронавируса) - 12 (двенадцать!) из всех 3400 жертв; среднее количество патологий (кроме коронавируса) на одного умершего - 2,7.
То есть в среднем каждый умерший страдал двумя или больше проблемами из списка: гипертония, диабет, ожирение, онкология, почечная недостаточность и др., большинство из них и без вируса были в очень плохом состоянии здоровья и могли с таким же успехом умереть от простой простуды.
Кроме того важно, что из всех заразившихся 80% переносят (и, конечно, разносят) вирус на ногах, 15% как простуду/грипп/ОРВИ, в зоне риска 4-6%инфицированных, это как раз те, по которым примерная статистика выше (с патологиями и очень плохим состоянием здоровья).
То есть из 150-200 тыс. человек, которые умирают в мире каждый день (в том числе и из-за других по количеству смертей более опасных болезней), до 1000 умирает от короны (и это на пике эпидемии, на самом деле смертей меньше), из которых большая часть условно была "при смерти" и без вируса. Так это даже не дотягивает до показателя в 650 тыс. смертей от сезонного гриппа, которую ВОЗ регулярно публикует и считает "почти нормой".
ВЫВОД - смертоносность и опасность вируса крайне преувеличена. В теле любого человека есть до 2,5 кг разной микрофлоры, в основном в желудке: стафило-, стрепто- и много других, возможно там всегда присутствовал коронавирус(ы). В обычных условиях эти все микроорганизмы прекрасно уживаются. Если даже вирус очень быстро распространяется (хотя, возможно, какие-то из ОРВИ или штаммов гриппа, например, испанка из 1919го распространяется даже быстрее), то (см. выше) из всех заразившихся 80% переносят вирус на ногах, 15% как простуду/грипп/ОРВИ!
Не будем разбирать, кому это может быть выгодно и для чего. Руки мыли мы и раньше. Очень правильно, что введен карантин ради тех, кто в зоне риска, и для недопущения большого наплыва больных в короткий период времени. Но крайности здесь излишни. Паника (искусственно нагнетаемая в том числе министром здравоохранения Емцем) приносит намного больше вреда, чем сам вирус, так как стресс от постоянного страха, в котором находится большинство населения (в том числе из-за непонимания реальных масштабов проблемы), очень сильно ослабляет иммунитет, люди по Украине находятся в состоянии нервного истощения!
Паника убивает больше украинцев, чем сам вирус, являющийся самым обычным сезонным ОРВИ. Это явление надо срочно прекратить путем подробного освещения проблемы, а не нагнетания ситуации риторикой "это только начало" и "самое худшее впереди".
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