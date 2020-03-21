 СOVID-19: у світі інфіковано 276,4 тис. осіб, померло - 11 417, одужало - 91,9 тис.

Побороли хворобу понад 91,954 тис.пацієнтів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Найбільше інфікованих все ще спостерігають на території материкового Китаю, особливо в епіцентрі спалаху інфекції провінції Хубей. Там захворювання підтвердили у 81 тисячі людей. Також в країні зафіксували 3 255 летальних випадків. Втім, в останні кілька тижнів, інфекція в КНР все ж пішла на спад. Втретє в країні не підтвердили жодного випадку локального зараження коронавірусною інфекцією.

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Найгірша у світі ситуація за межами материкового Китаю зараз в Італії, де не вперше зафіксували рекордну смертність. Там від коронавірусу загинули вже 4 032 людини, а загалом інфекцію підхопили 47 тисяч осіб.

Другою країною після Італії за кількістю хворих є Іспанія: понад 21,5 тисяч інфікованих та 1 093 загиблих.

Також значний показник захворювання фіксують в Німеччині (19,8 тисяч інфікованих та 68 загиблих) та США (19,6 тисяч інфікованих та 264 загиблих).

Нагадаємо, що у п'ятницю Нью-Йорк назвали новим епіцентром коронавірусної інфекції у Сполучених Штатах.

В Ірані за останню добу кількість хворих підскочила до 19,6 тисяч. У країні померли 1 433 пацієнти.

У Франції, де раніше зафіксували різкий стрибок летальних випадків, зараз нараховують 12,6 тисяч хворих та 450 загиблих.

Наступною за кількістю випадків Covid-19 є Південна Корея, де інфекцію підхопили 8,9 тисяч людей, 102 з яких загинули.

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