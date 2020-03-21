 Коронавірус на Тернопільщині діагностували у священника. Вирішено ввести в області надзвичайну ситуацію, - ОДА

Про це повідомили у Тернопільській ОДА, передає Цензор.НЕТ.
57-річний житель Заліщиків в ізоляції, лікарі оцінюють його стан як середньої важкості. Чоловіку надається симптоматичне лікування. Встановлюються контактні особи. Їм буде рекомендовано самоізоляцію.
Попередньо відомо, що чоловік священнослужитель. І в нього велика сім’я.
Сьогодні члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації", – повідомили в ОДА.
Станом на 23:00 20 березня в Україні зафіксовано 41 випадок зараження COVID-19. Режим надзвичайної ситуації уведений в місті Києві та Київській, Чернівецькій, Житомирській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.
Хоча я не підтримую тезу що треба було не пускати заробітчан - це незаконно.
А из ********** вообще не впускать тварей горбатящихся на врагов Родины даже за деньги!
P.S. У нас немає подвійного оподаткування зарплати, а заробітчани платять податки в ЄС!
Но ведь уже можно, политическая ситуация поменялась, да дебилы?
Илья Кива
14 год
Как нам сегодня не хватает такой личности, чтоб навести порядок в нашей стране!
Любитель спостерігати?
Печалька какая для ************ и им сочувствующих.
Совсем не спалились)))
В Молдове заразились COVID-19 четыре человека после поездки в Украину. Об этом сообщает издание Deschide.
Министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну сообщила, что в течении 20 марта в лаборатории обработали 90 тестов на коронавирус, из которых 17 оказались положительными.
"Из них 12 случаев локального заражения: восемь случаев в Кишиневе, один - в Хынчештах, два - в Сынжерей и один - в Штефан-Водэ. Кроме этого, в пяти случаях вирус обнаружили у граждан, которые недавно вернулись из Украины и России", - сказала Думбрэвяну, передает NewsMaker.
Сообщается, что у четырех пациентов диагностировали коронавирусную болезнь после посещения Почаевской лавры в Тернопольской области.
"В Украине они отправились на экскурсию в Почаев. Экскурсии - это хорошо, но помните, что как результат у нас четыре случая, завезенные из Украины", - заявил президент Молдовы Игорь Додон.
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..ю.
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ЕСТЬ ВОПРОССЫ ??
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