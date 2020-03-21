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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:обстріл (6098) Донбас (15593) найманці РФ (1036) операція Об'єднаних сил (2191)

 Четверо українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - пресцентр ОС

20 березня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 07:00 21 березня 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 4 обстріли, а саме:
неподалік Широкиного – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
поблизу Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поруч з Новотроїцьким – з мінометів калібру 82 мм – 20 мін, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета", - йдеться в звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трьох українських воїнів поранено від початку доби 20 березня, ворог порушив перемир'я 8 разів, - штаб ООС

"П’ять обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
поблизу Кримського – з мінометів калібру 120 мм – 20 мін;
неподалік Луганського – з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;
в районі населеного пункту Хутір Вільний – зі стрілецької зброї;
поблизу Новгородського – з ручного протитанкового гранатомета;
поруч із Новотошківським – з 82-мм мінометів – 10 мін", - додали в штабі ОС..

Вчора, 20 березня, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій чотири військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень.

"Від початку цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли наші позиції. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано обстріл поблизу населеного пункту Красногорівка – зі станкового протитанкового гранатомета.
Один обстріл був здійснений у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" – неподалік Новгородського – з мінометів калібру 120 мм – 15 мін. За поточну добу втрат немає", - розповіли в штабі ОС.

Четверо українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - пресцентр ОС 01
Четверо українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - пресцентр ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183222
 
 
 Топ коментарі
 
Через коронавірус вже і забули, що війна на дамбасі.
Армію розвалюють, реформи згортають..
Одужання пораненим українцям.
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а про те, як зелені отщєпєнці здають під шумок країну хутіну- всі мовчать.
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вы заметили как пристреляны наши позиции??? 9 выстрелов - 4 раненных (и мы не знаем степень тяжести этих ранений)...
вы заметили, что не было ни дня тишины в этом долбаном "перемирии... надо просто перестать стрелять" ???
вы заметили какой-то прогресс толк пользу от отвода наших войск ???
что, кроме раненных и..(не только раненых) принесла эта утопическая "все устали и хотят мира"??? "в моей голове войны уже нет".???..(а она там была?...а она.. там... была????)
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Через коронавірус вже і забули, що війна на дамбасі.
Армію розвалюють, реформи згортають..
Одужання пораненим українцям.
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З кожної праски тільки і чути про вірус.
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а про те, як зелені отщєпєнці здають під шумок країну хутіну- всі мовчать.
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Татьяна Лайф
В чем эта сдача состоит? Зеленский ничего не сдал и не продал. Вы талдычите свои мантры и распространяете ложную информацию. Власть пытается спасти Украину от страшной пандемии. Делается все то же самое, что и в других странах, но с учетом наших возможностей.
21.03.2020 06:46
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якщо ще не здав, то не завдячуючи їй.
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Татьяна прикольна. П'ять років співала про тотальне зубожіння, після чого призналася що регулярно літає найдорожчими курортами світу.
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Скажу як є- на Сумщині за Зеленського голосували в основному ті що мріють про приєднання до РФ, точніше- про повернення в СССР. В їхніх головах совок лишився саме там, звідки Україна вирвалася ледь не 30 років тому. І поки що Зеленський їх нічим не розчарував.
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наш друх з Дніпра анулював свій акаунт
певно соромно за свої вчинки.
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О як. Ну, я думаю що він пише під іншим ніком.
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та щось не помітно. думаю, на УП пішов.
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Сумна реальність на яку свідомо розраховували піарщики клоуна.
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Де там Сивуха з його платформою примирення?
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дожирает последние припасы из закромов Родины... где-то в бункере...пряча тело жирное ... ... и чтобы никакой шахов не пробежал мимо...
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сИвоха - просто громоотвод. Главная сволочь - зельц и его тупые избиратели.
То, что зеля не просто идиот, а еще и враг Украины лично я понял еще тогда, когда старый уголовник кучма снова был назначен переговорщиком от имени Украины.
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Сивохо - это полбеды. Посмотрите, кого он собрал в свою команду «по поручению Зеленского»
Общество 21-мар, 00:399 3 683 0
Сивохо - это полбеды. Посмотрите, кого он собрал в свою команду «по поручению Зеленского»

Пока все обсуждали самого советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, критиковали его выступление и неготовность дать ответы на, казалось бы, понятные вопросы, лишь единицы обратили внимание на то, кто же оказался в команде одиозного «примирителя».

Об этом в своем блоге пишет телеведущая и блогер Ольга Лень.

Она отмечает, на презентации «платформы примирения» Сергей Сивохо следующее слово после себя дал такой себе Марине Хацаюк. Отметил, что в его команде именно она «отвечает за коммуникативные технологии».

И уже эта Марина дальше понесла бред, что все войны от плохой коммуникации. Девушка предложила рецепт для остановки войны - восстановление доверия и уменьшение страха между украинцами и украинцами. Что там где-то еще есть русская армия Маринка не заметила.

По словам телеведущей, не заметила Марина Хацаюк армию не случайно. Дело в том, что до того, как начала помогать Сивохо с коммуникациями, как сам он выразился, «по поручению Владимира Зеленского», Марина Хацаюк вместе с мужем «отвечала за коммуникационные технологии» в некой мутной секте АллатРа. Секта «АллатРа» была основана в 2014 году на базе некой ОО «Лагода», действующем с 2011 года. Начало российской агрессии совпало с активизацией.

И известна, в частности, тем, что одной из центральных фигур в мифологии секты является некий персонаж «Номо», который должен спасти всех славян, и в образе которого бросается в глаза идентичность с действующим президентом РФ.

Эта организация имеет десятки сайтов, ютьюб-каналов, несколько издательств, газет и целую сеть телестудий. Есть даже представительства по всему миру.

«Мы вне политики и вне религии», - пишут на сайте секты.

Это же надо! И эти «вне политики». Какое совпадение! И вот этих сектантов собрал вокруг себя Сергей Сивохо, чтобы они рассказывали о «взаимопонимании и примирении».

«Может Сивохо собрал их, чтобы рассказывали о мессии-Номо-Путина? Может и сам Сивохо член секты АллатРа? И, если Сивохо все это делает по «поручению Зеленского», то может сектант Аллатры сам Владимир Зеленский?», - задается вопросом телеведущая.
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Прояв слабкості (у даному разі невідповідь на обстріли) є злочином, бо провокує агресора на подальшу агресію.
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вы заметили как пристреляны наши позиции??? 9 выстрелов - 4 раненных (и мы не знаем степень тяжести этих ранений)...
вы заметили, что не было ни дня тишины в этом долбаном "перемирии... надо просто перестать стрелять" ???
вы заметили какой-то прогресс толк пользу от отвода наших войск ???
что, кроме раненных и..(не только раненых) принесла эта утопическая "все устали и хотят мира"??? "в моей голове войны уже нет".???..(а она там была?...а она.. там... была????)
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В этом и цель. Отойти с хороших позиций в чистое поле, чтобы русским было легче обескровливать нашу армию.
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Вот интересно, кому Вы это сейчас написали... Людям было с самого начала ясно, что как-то так оно и будет... Надеетесь пробить "мозги" зебилов? Четверо украинских воинов ранены на Донбассе. За сутки - 9 вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 365
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нет...уже не надеюсь...а написал для тех, кому это тоже болит...
(а что нельзя уже писать то, что думаешь? )
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а что нельзя уже писать то, что думаешь?
--
пока можно. а через 2 недели не знаю... вангую: зелёные обосрутся и начнут закручивать гайки
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ну две недели в условиях неконтролируемой пандемии - большой срок
поживем - увидим !!!! (кто знает : где найдет, что потеряет!)
***
доброго здоров"я усім добрим людям, доброго гумору і доброго настрою...
і все буде добре, у кожного з нас!!!!
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Головне, що мама Бубочки вдома сидить.
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Имярек Нам так было важно об этом услышать.Слабо оказалось главнокомандующему обратиться к мамам раненых и поддержать их. Ведь им сейчас труднее всех...
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Когда враг во главе государства,а чего вы ожидали!
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Сивуха своїми рученятами вже й ширінку не розстебне. Його б в окопи -- копати.
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Какие окопы? Он тяжелее ложки и своего хрена в жизни ничего не поднимал. Он даже для стрельбы лежа под свои обосцаные телеса дня два копать будет.
А вот на разминирование - это ИДЕЯ!!!!
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Что creen blyady постреливают мать вашу тудой-сюдой? Уроды шмарклявые.
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Только не дайте зеленому карлику убежать как шапкокраду
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№22/089002-епВідкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR3vB8iKhXKzbRdyggd7i3lfkVj6OG4YjYzR4rWqqUqIOtz9ZkREXhrpf58
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Якщо зебіли ще сплять, то пора прокидатися 25-ти процентам, бо проспите Україну.
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як ми колись писали: спасіба житєлям Даунбаса...за президента пі..раса!
а зараз впевнено можна писати: дякуємо, ВАМ, 73% лохторату...ви зробили це РАЗОМ...

кремлівським злодіям навіть нічого не треба було нового видумувати: все як і на раSSії на виборах: путін до натовпу: "ми сделалі ета вместе...." а натовп до путінів: "Даааа!"
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

И не забываем благодарить за смерти и ранения наших воинов вот эту жидовскую мразь, помолимся что бы оно и его семья сдохли как можно скорее мучительной смертью.
Четверо українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4166
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Шутник "Тёркин" Четверо українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4906 Берег ЛЕВЫЙ ,берег Правый,а посредине Днепр
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В "Слузі народу" назвали ідею вступити в перемовини з бойовиками спробою вийти з глухого кута ... а наступать(освобождать от оккупантов) или отгородиться забором не пробовали? С московской Ордой только трусы и предатели могут договариваться,просто Московии нужна вся Украина,без Украины московиия просто Орда....Исторически Орда завоёвывает и продвигается дальше пока всё заболотит
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"потепление" продолжается! Гореть в Аду ***** и местным **************.
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Интервью Шефира .Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что она (война) затихнет". https://www.liga.net/
Тепер на війні вирішило заробити ЗЕкодло з 95 кварталу на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах.
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Симетричко? І де там про нашу відповідь 120 мм. Де там, взагалі, про відсіч
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Ну, и накуя Бубочка приказал войска отводить со стратегически выгодных, подготовленных и оборудованных позиций?
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а вислюк кожного дня якусь куйню по ящики зебилам впарює
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Капітулянт втілює мрію про мір, фуйла, сепарні та зелохтората. Наших воїнів позбавляють забезпечення необхідним. Їжею, ************. Їх розстрілюют. Вінйна закінчиться. Бо захищати буде нікому. І сепарський мір прийде до вас. Одужання нашим героям
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Несмотря на заявления, о переходе всех боевых частей ВСУ на новую систему питания, сегодня Министерство обороны официально сообщило, что не может организовать питание военных по-новому.
Об этом говорится в материале Ukrainian Military Pages, информирует Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3183212
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всё как всегда без изменений. уже несколько лет.
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