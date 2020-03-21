 "Ситуація у країні з продовольчим забезпеченням стабільна", - гендиректор АТБ Марков

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Марков зазначив: "Всі наші працюють у звичному графіку. Понад 900 магазинів працюють в цілодобовому графіку і ми, на відміну від інших операторів, не плануємо змінювати графік роботи доти, поки не буде розпорядження влади".

За його словами це дає можливість всім покупцям (це понад 4 млн покупців на добу) здійснювати покупки в звичній для них формі і дає можливість людям, які хвилюються за своє здоров'я, прийти в магазин, коли там мінімальна концентрація покупців, а саме вночі".

За його словами, після "ажіотажного сплеску попиту" на початку тижня магазини АТБ відновили на складах всі свої товарні запаси на складах, збільшили їх практично вдвічі, а "сумарний запас нашого логістичного ланцюжка становить практично 18 днів, а це склади плюс магазини", - підкреслив Марков.

Також він сказав про те, що компанія шукає додаткові склади для створення додаткового запасу соціальних товарів.

Він підкреслив: "З точки зору витратних матеріалопв і з точки зору необхідного обладнання ми приготувалися до тримісячної роботи в автономному режимі незалежно від того, як будуть розгортатися обставини".

"Тобто в цілому я можу запевнити всіх, що ситуація в країні з продовольчим забезпеченням стабільна з тенденцією до заповнення тих порожніх полиць, які сформувалися за кілька днів підвищеного попиту", - підсумував Марков.

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