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 "Ситуація у країні з продовольчим забезпеченням стабільна", - гендиректор АТБ Марков

Борис Марков, Голова ради директорів, генеральний директор корпорації "АТБ" заявив про те, що понад тисячу магазинів мережі готові до роботи в умовах карантину, пов'язаного з коронавірусною інфекцією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Марков зазначив: "Всі наші працюють у звичному графіку. Понад 900 магазинів працюють в цілодобовому графіку і ми, на відміну від інших операторів, не плануємо змінювати графік роботи доти, поки не буде розпорядження влади".

За його словами це дає можливість всім покупцям (це понад 4 млн покупців на добу) здійснювати покупки в звичній для них формі і дає можливість людям, які хвилюються за своє здоров'я, прийти в магазин, коли там мінімальна концентрація покупців, а саме вночі".

За його словами, після "ажіотажного сплеску попиту" на початку тижня магазини АТБ відновили на складах всі свої товарні запаси на складах, збільшили їх практично вдвічі, а "сумарний запас нашого логістичного ланцюжка становить практично 18 днів, а це склади плюс магазини", - підкреслив Марков.

Також він сказав про те, що компанія шукає додаткові склади для створення додаткового запасу соціальних товарів.

Він підкреслив: "З точки зору витратних матеріалопв і з точки зору необхідного обладнання ми приготувалися до тримісячної роботи в автономному режимі незалежно від того, як будуть розгортатися обставини".

"Тобто в цілому я можу запевнити всіх, що ситуація в країні з продовольчим забезпеченням стабільна з тенденцією до заповнення тих порожніх полиць, які сформувалися за кілька днів підвищеного попиту", - підсумував Марков.

Також читайте: Імпорт продовольства в Україну виріс, не треба панічно скуповувати продукти, - глава митної служби. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183218
 
   
 Топ коментарі
 
...так не плати тогда за интернет, вася, и губа целая будет, и форумчанам не придется нюхать твою вонь... "Ситуация в стране с продовольственным обеспечением стабильна", - гендиректор АТБ Марков - Цензор.НЕТ 7735
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...лучше сразу ползи на кладбище, зелепузый "Ситуация в стране с продовольственным обеспечением стабильна", - гендиректор АТБ Марков - Цензор.НЕТ 2437
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А ти крупу вариш чи сиру дзьобаєш?
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Кажуть , шо АТБ цены накрутил . Брешут чи не ? Я завтра смогу у себя проверить .
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Я завтра за крупой поползу , зайду проверю и в АТБ и в Маркетопт , они рядом , метров 120 ...
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...лучше сразу ползи на кладбище, зелепузый "Ситуация в стране с продовольственным обеспечением стабильна", - гендиректор АТБ Марков - Цензор.НЕТ 2437
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Сначала дождусь пока лолиботам начнут бошки отрывать с конфискацией "Ситуация в стране с продовольственным обеспечением стабильна", - гендиректор АТБ Марков - Цензор.НЕТ 7271
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...только сначала пуговицу себе на лоб пришей, будешь губу пристегивать "Ситуация в стране с продовольственным обеспечением стабильна", - гендиректор АТБ Марков - Цензор.НЕТ 3556
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А у меня грошей нема на нитки и голку . Порошенко все отжал на тарифах.
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...так не плати тогда за интернет, вася, и губа целая будет, и форумчанам не придется нюхать твою вонь... "Ситуация в стране с продовольственным обеспечением стабильна", - гендиректор АТБ Марков - Цензор.НЕТ 7735
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А може нехай порошенко вернет то , шо украл на тарифах с Насраликом ? Шо , не "Ситуация в стране с продовольственным обеспечением стабильна", - гендиректор АТБ Марков - Цензор.НЕТ 429
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А кто сейчас ворует на тарифах, которые при намного более теплой зиме, выше прошлогодних?
А, зелибоба?? "Ситуация в стране с продовольственным обеспечением стабильна", - гендиректор АТБ Марков - Цензор.НЕТ 9058
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Дочекаєшся, що вам скоро болти в лоб будуть вкручувать - замість гудзиків... І не "лоліботи", а ті, кому ви рік тому "мізки засрали" брехнями про "баригу", "Мальдіви" і "оффшори", і вони проголосували "за кого завгодно, тільки не за Пороха!...".
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Прошлой весной уже всех посадили и всё конфисковали. Или Нелох и с этим обманул? Вот же какой нехороший пацан.
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"Куряча срака", приказку знаєш: "Ждав, ждав, та й жданки поїв..."? Ви, "зебілята", вже рік ждете, коли "начнут бошки отрывать с конфискацией", а тим часом волосся собі на голові і яйцях рвете, бо з кожним днем "ЗеленБОГ" ваш все більше обсирається, а вам соромно навіть це визнать, бо "лоліботи" ще більше засміють...
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АТБ (как и другие сети) не производит товары, а только продает с фиксированной наценкой от цен поставщиков. А поставщики видят курс на табло и понимают что продавать сейчас товары по курсу 24.5 это работать в минус.
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Угу а цены?
Цены со времен парашенко не изменилисьи даже выше стали, уроды, все вы одним миром мазаны, продукты давно уже дороже на порядок чем в рашке и польше
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А курс? Причем торговые сети к курсу валют который прямо влияет на цену?
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Что может быть стабильно под руководством клоуна???
Только сплошная зрада - это да! Стабилизец полный!!!
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Просто удивительно, что еще имеются олигофрены (16% населения, согласно последнему опросу), которой этой власти в чем-то верят.
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О! Я пропустила эту прекрасную новость.
Последнее, что я слышала, это когда разумков врал про 47 %
А что за опрос был? Когда?
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Простите, занялась другим, не сразу ответила, исправляюсь.

Это было в блоге https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

"Не продуманная, истеричная реакция на ситуацию у Зеленского возможно связана с получением данных закрытого социологического исследования от социологических центров "Социс" и "Фонд Разумкова" по которым "поддерживают, или в основном поддерживают деятельность президента Украины Владимира Зеленского" 16,8 (Социс) и 19,1 (Разумков) % респондентов соответственно. Опрос проводился по заказу ОПУ в период с 9 по 16 марта 2020 года."

(от 18.03.2020 г. сообщение, выделено жирным шрифтом мной))

У меня закладочка стоит на этот блог, там бывает интересное, чего в других местах не бывает.
Хорошая новость, правда? "Ситуация в стране с продовольственным обеспечением стабильна", - гендиректор АТБ Марков - Цензор.НЕТ 6881

А ведь и года не "царствует" с булавой.

БояЦЦА даже открытое исследование проводить.
Это им за Антоненко, гадинам.
К слову, очень беспокоюсь за Антоненко и Кузьменко.
Как начался весь этот идиотизм с "пандемией" коронавируса, о них больше нет сведений.
Могли и убить по-тихому, эти все могут.
Ничего, они еще за все ответят.
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Их хозяин- проживающий в Монако известный сподвижник ялынковича рыгоанал буткевич
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Ціни в АТБ на ковбаси, сосиски, масло... вдвічі більше, ніж можна купити в інших місцях. Хліб в АТБ низької якості.
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Ціна на варену ковбасу 220 грн кг, масло пачка від 37 до 50 грн ,200 гр. , сир 250 грн кг... Тобто йди в дупу, брехун.
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и где это ты видел в два раза ниже, трепло?!
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Калбаса майже 2-20. Там забули поставити крапку.
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Ще раз!
Читай уважно!
Масло в пачці було 37, а зараз стало 50?
Чи було і по 37, і по 50, і по 64?
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по 37 масла не буває.. тільки буквами написано, шо то масло
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При чем здесь АТБ, едрить налево?! Где госрезерв?! Тоже поросёнка из под носа у зэбила-недомерка все по ночам вывез?!
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Все продано , а нових надходжень не було . Саме жахливіше це пацюки при владі яким Україна і її народ "побарабану" . Бо в пацюків є свій народ .
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Подтверждаю! Проблем нет! Сегодня купил в местном АБС(маленький такой цілодобовий магазинчик ) 10 пачек гречки,5 риса ит.д. Правда,с туалетной бумагой вышел пшик.. И что мне теперь делать со всем этим добром? Раньше,хоть газету "Правда" выпускали(совки,типа меня помнят,куда ее применяли..) Хоть иди и сдавай товар обратно.
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Будеш розводити моль. Теж живність як не як. "Ситуация в стране с продовольственным обеспечением стабильна", - гендиректор АТБ Марков - Цензор.НЕТ 5565
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А тобі що, мало реклами у поштовий ящик пхають? На ній теж економить стали, і почали більше друкувать на газетному папері - коли задницю витирать випадає, то не ковзає по сраці...
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Надо было ещё пачек 10 соли прикупить. А то Артемсоль на трехдневке.
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Огород сажайте 73 %,вырастет даже Путлер с Ведмедчуком
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Бірітє лапаті, ідітє капаті.(Незабвенний Кіля Бімбовіч)
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у нас в атб только одни продавцы в продаже .. выгребли всё .. ну водка правда ещё осталась ..
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та это они сами по убирали с полок . тоже атб полупустое и цены уже другие .а в сельпо всего полно и цены не задраны .
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Ну чтож просил ЗЕ украинцев вернуться в Украину и народ возвращается тысячами.Но вот что но будетделать с этими людьми это вопрос.Страны ЕС еще не скоро будуть пускать чужестранцев в свои страны в этом году вряд-ли и что ЗЕ будет делать с ними ведь им нужна работа,обеспечение а при и так скудной экономике да еще при этом вирусе она вообще рухнет ведь от и стем немог справится что имел.
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А це для нього не має значення. Брехло оманське пропіарилось. Мета досягнута.
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А на Розетке офигенные скидки на алкоголь. На некоторые сорта виски до 40%.

https://rozetka.com.ua/ua/viski/c4649130/
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Про цены забыл сказать картошка по 17 лук по 18 гречка 32, кому вирус, а ктото наживается на горе
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Ты в обменник давно заглядывал? Или думаешь когда там на табло евро=31 кто-то будет продолжать поставлять товары в сети по курсу 26.7 как месяц назад?
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Базари позакривали, в інших конкурентів мережі не такі розгалуджені, так що АТБ рубає зараз бабло як ніколи.
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