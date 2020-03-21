 "Ситуація у країні з продовольчим забезпеченням стабільна", - гендиректор АТБ Марков

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".
Марков зазначив: "Всі наші працюють у звичному графіку. Понад 900 магазинів працюють в цілодобовому графіку і ми, на відміну від інших операторів, не плануємо змінювати графік роботи доти, поки не буде розпорядження влади".
За його словами це дає можливість всім покупцям (це понад 4 млн покупців на добу) здійснювати покупки в звичній для них формі і дає можливість людям, які хвилюються за своє здоров'я, прийти в магазин, коли там мінімальна концентрація покупців, а саме вночі".
За його словами, після "ажіотажного сплеску попиту" на початку тижня магазини АТБ відновили на складах всі свої товарні запаси на складах, збільшили їх практично вдвічі, а "сумарний запас нашого логістичного ланцюжка становить практично 18 днів, а це склади плюс магазини", - підкреслив Марков.
Також він сказав про те, що компанія шукає додаткові склади для створення додаткового запасу соціальних товарів.
Він підкреслив: "З точки зору витратних матеріалопв і з точки зору необхідного обладнання ми приготувалися до тримісячної роботи в автономному режимі незалежно від того, як будуть розгортатися обставини".
"Тобто в цілому я можу запевнити всіх, що ситуація в країні з продовольчим забезпеченням стабільна з тенденцією до заповнення тих порожніх полиць, які сформувалися за кілька днів підвищеного попиту", - підсумував Марков.
А, зелибоба??
Цены со времен парашенко не изменилисьи даже выше стали, уроды, все вы одним миром мазаны, продукты давно уже дороже на порядок чем в рашке и польше
Только сплошная зрада - это да! Стабилизец полный!!!
Последнее, что я слышала, это когда разумков врал про 47 %
А что за опрос был? Когда?
Это было в блоге https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
"Не продуманная, истеричная реакция на ситуацию у Зеленского возможно связана с получением данных закрытого социологического исследования от социологических центров "Социс" и "Фонд Разумкова" по которым "поддерживают, или в основном поддерживают деятельность президента Украины Владимира Зеленского" 16,8 (Социс) и 19,1 (Разумков) % респондентов соответственно. Опрос проводился по заказу ОПУ в период с 9 по 16 марта 2020 года."
(от 18.03.2020 г. сообщение, выделено жирным шрифтом мной))
У меня закладочка стоит на этот блог, там бывает интересное, чего в других местах не бывает.
Хорошая новость, правда?
А ведь и года не "царствует" с булавой.
БояЦЦА даже открытое исследование проводить.
Это им за Антоненко, гадинам.
К слову, очень беспокоюсь за Антоненко и Кузьменко.
Как начался весь этот идиотизм с "пандемией" коронавируса, о них больше нет сведений.
Могли и убить по-тихому, эти все могут.
Ничего, они еще за все ответят.
Читай уважно!
Масло в пачці було 37, а зараз стало 50?
Чи було і по 37, і по 50, і по 64?
https://rozetka.com.ua/ua/viski/c4649130/