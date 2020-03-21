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 Події, Здоров'я
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 У Львові госпіталізували 7 пасажирів, які прибули спецпотягом із ЄС, - ОДА

Сімох пасажирів п'яти спецпоїздів, якими громадяни України вчора поверталися з країн ЄС, госпіталізували у Львівську обласну інфекційну лікарню.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив на брифінгу в.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Андрій Васько.

"Вчора в Україну прибули 5 поїздів з Перемишля до Києва. У кожному з поїздів було від 500 до 800 сіб. У Львові вийшли близько 660 пасажирів. Все пасажирам вимірювали температуру на кордоні, і у Львові і в результаті цих дій 7 осіб доставили в інфекційну лікарню для проведення діагностики", - сказав Васько.

За його словами, решта пасажирів підписали інформовану згоду про те, що їм відомо про норми законів України, зокрема, про карантин для прибулих із-за кордону.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183217
 
 
 Топ коментарі
 
Доставка коронавірусу з Польщі. Безкоштовна, без карантину й заходів безпеки.
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Тобто ті хто їхали з ними, потенційні хворі(рознощики)
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А что отсутствие температуры говорит о том что человек не заражен? Что за бред!? Почему им всем не сделали экспресс тесты? Это звиздец господа!
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Не знаю чем ЭТО все закончится, но за такие действия всех нынешних керманычей зеленых надо будет обязательно судить!
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