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 Події, Фоторепортаж
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 Через ситуацію з коронавірусом у Південній Америці команда 25-ї Української антарктичної експедиції змушена була повернутися до Києва, - Міносвіти. ФОТО

Через пандемію COVID-19 команда 25-ї Української антарктичної експедиції, яка кілька днів тому вирушила на станцію "Академік Вернадський", не змогла дістатися Антарктиди і змушена була повернутися до Києва 20 березня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Через ситуацію з коронавірусом у Південній Америці команда 25-ї Української антарктичної експедиції змушена була повернутися до Києва, - Міносвіти 01

16 березня команда 25-ї УАЕ оперативно вирушила в Антарктиду, намагаючись подолати довгий шлях раніше, ніж карантинні обмеження зробили би це неможливим. Однак карантин у Чилі та майже всіх країнах Південної Америки змусив зкоригувати плани. Три дні експедиція перебувала в Стамбулі й була змушена повернутися до Києва вчора пізно ввечері", – розповів очільник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

Під час поїздки команда була максимально захищена від коронавірусу – всіх забезпечили респіраторами, окулярами, антисептиками тощо. Всі пройшли навчання за рекомендаціями ВООЗ щодо профілактики коронавірусної інфекції.

Зараз учасники експедиції почуваються добре, після приземлення літака вони пройшли температурний скрінінг. Попри це, весь склад експедиції добровільно поїхав на тимчасову обсервацію, а наступного тижня всім буде зроблено лабораторний тест на наявність коронавірусу.

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Тим часом МОН та Національний антарктичний науковий центр у тісній співпраці з МЗС України та постійним представництвом України у Республіці Чилі шукають шляхи, щоб доправити експедицію на станцію "Академік Вернадський". Там 25-та УАЕ має змінити на станції своїх колег, які працюють на "Вернадському" вже близько року.

"Ми й надалі інформуватимемо про розвиток подій. А нашим мужнім полярникам і полярницям бажаємо міцного здоров’я та успішного продовження розпочатої подорожі", – наголосив Євген Дикий.

Нагадуємо, що до складу річної 25-ї експедиції входить 12 учасників – 10 чоловіків і 2 жінки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183214
 
 
 Топ коментарі
 
не успели,а могли бы выжить
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все наши маски разъехались по другим странам
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" 10 мужчин и 2 женщины."
Кожній по 5 мужиків. Лафа.
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Сдрыснуть хотели хитроопые!
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У всех маски ... А нам не полагается , да ? Из-за ситуации с коронавирусом в Южной Америке команда 25-й Украинской антарктической экспедиции вынуждена была вернуться в Киев, - Минобразования - Цензор.НЕТ 7852
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Та нам, як нам вже, а от лікарям вони вкрай необхідні....
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Ето те алкаши на которых выделено было из бюджета кучу бабла? И чем же им на Антарктиде плохо жилось? Как туда мог вирус добраться?
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Понятно не доехали, если они в Турции тусили хрен знает сколько.
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Чем больше зебилов передохне тем меньше надо будэ закопувать их по посадкам!
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Не повезло им. Не успели добраться до антарктической станции, до разрастания пандемии короновируса.
А ведь в Антарктике, на станции уж точно не было бы у них короновируса... Там в округе на сотни км нет ни души.
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так же они могут его с собой притарабанить.
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Значит, повезло другим, которые останутся на второй год зимовать. Надеюсь, они затарились пингвинятиной.
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Ответ очевиден: деньги на программу закончились.
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рисковано их туда отправлять. они могут уже бьіть носителями. приедут и там все заболеют и может помрут.
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" 10 мужчин и 2 женщины."
Кожній по 5 мужиків. Лафа.
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Из-за пандемии COVID-19 команда 25-й Украинской антарктической экспедиции, которая несколько дней назад отправилась на станцию ​​"Академик Вернадский", не смогла добраться Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев 20 марта. Источник: https://censor.net.ua/n3183214

От клята холєра, полярників на полюс не пустила )
Їм би на місяць раніше видвінутись було треба.

Нажаль так, бо полярники це показник іміджу України.
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Имидж это экономика и армия, а не шобло на кокой то станции!
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перестаньте! И то и другое и третье - имидж. И они круты! Не успели - жаль.
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Одному мне кажется что коментят одни дебилы?
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Ну почему же, мне вот не кажеться что ты дебил!
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пусть едят пингвинов и размножаются. они могут остаться последними на планете.
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Пингвины это не все. А топливо, а туалетная бумага?
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Нафиг они там вообще нужны?! В стране война, но мы деньги на исследование Антарктики тратим... маразм! Из-за ситуации с коронавирусом в Южной Америке команда 25-й Украинской антарктической экспедиции вынуждена была вернуться в Киев, - Минобразования - Цензор.НЕТ 1835
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ну зачем они возвращаются? Я смотрю там есть женщины..Они могли бы стать страховкой, что человечество не вымрет от вируса...на время, пока то да се. Там ведь вроде нормальные люди.
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количество каких-то пре-человеческих постов зашкаливает. сексизм цветет. Противно!
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Сидели бы себе в Антарктиде! Зачем прятаться в эпицентре.
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Читайте внимательно они туда ехали, и не доехали поэтому возвращаются, возможно уже потенциальные носители вируса, туда через пол мира и назад.
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