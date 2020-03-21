 Для боротьби з коронавірусом ми плануємо залучати студентів медінституту та інтернів, - Ляшко

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".



"Зараз відпрацьовується можливість залучення додатково, щоб посилити медиків, студентів 5-6 курсів, а також інтернів, які зараз перебувають на карантині, і ми будемо вживати заходів для того, щоб залучити їх на допомогу лікарям", - сказав він.



Ляшко запевнив, що превентивні заходи "дозволять забезпечити можливість надання допомоги тим групам, які найбільше її потребуватимуть".



"За статистикою, яка є сьогодні в Італії та Іспанії, приблизно 5-7% з тих людей, які захворіли коронавірусною хворобою, будуть потрапляти в реанімаційні відділення, відділення інтенсивної терапії, де їм потрібно надавати висококваліфіковану професійну медичну допомогу", - додав він.

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