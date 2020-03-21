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 Для боротьби з коронавірусом ми плануємо залучати студентів медінституту та інтернів, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я планує залучати студентів старших курсів медичних університетів та інтернів для допомоги лікарям у боротьбі з коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Зараз відпрацьовується можливість залучення додатково, щоб посилити медиків, студентів 5-6 курсів, а також інтернів, які зараз перебувають на карантині, і ми будемо вживати заходів для того, щоб залучити їх на допомогу лікарям", - сказав він.

Ляшко запевнив, що превентивні заходи "дозволять забезпечити можливість надання допомоги тим групам, які найбільше її потребуватимуть".

"За статистикою, яка є сьогодні в Італії та Іспанії, приблизно 5-7% з тих людей, які захворіли коронавірусною хворобою, будуть потрапляти в реанімаційні відділення, відділення інтенсивної терапії, де їм потрібно надавати висококваліфіковану професійну медичну допомогу", - додав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183213
 
 
 Топ коментарі
 
Год назад на Пороха лился феноменальный поток помоев.
Скажем без приукрашивания, такого бешенного потока черной пропаганды не испытывал на себе ни один руководитель страны, не только Украины, а вообще. Причем, 99% претензий были безосновательными или просто придуманными.

Большая часть людей, испытав такое, навсегда вычеркнула бы обидчиков из своей жизни. Ведь на самом деле, Порох сделал чудо и вытащил страну же не с края пропасти, а летящую в нее. Такое мало кто мог бы сделать даже если бы очень того хотел. Он - сделал. Сколько и чего ему это стоило - вряд ли кто-то узнает полностью. Но за это чудо его облили помоями и дегтем, а потом- долго и нудно вытирали о него ноги.

Только вот вот сейчас - стало страшно, как шесть лет назад. Страшно от беды, которую невозможно отвратить, и непонятно, как она отразится на каждом из нас. Ведь вирус подхватывают и президенты, и депутаты, их семьи. А судя по тому, что пережил Китай и переживает Италия, нам может помочь только чудо, поскольку нет никого, кто бы мог сделать что-то вменяемое.

И вот те, кто вчера громко кричал «Барыга!» И «Только не Порошенко!», таки потянулись к нему за помощью. Заметим, не к бородатой бабушке, которая как упырь сосет на этой ситуации так, что аж очки потеют, ни к зятю Кучмы, не к гудку, а к Пороху. А почему так - другой вопрос.

И вот «барыга действует»:

«Дружина п'ятого Президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Марина передала Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги перші два апарати штучної вентиляції легень, які вже працюють у відділенні інтенсивної терапії»

Так действует настоящий барыга, не так ли? Вот что сказала пани Марина:

«Зважаючи на ту ситуацію, яка виникла в Україні і по всьому світу із поширенням коронавірусу, до нас звернувся головний лікар Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги з проханням відновити ті апарати штучної вентиляції легень, які в них були, але вони не працювали. Розуміючи ситуацію, ми не могли відмовити, і Фонд Порошенка оплатив відновлення десятьох апаратів штучної вентиляції легень. Сьогодні два апарати вже відновлені, ми їх бачили у відділені інтенсивної терапії».

В общем, в БСП было 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, но они не работали в виду поломки, и фонд Пороха профинансировал их ремонт.

Два готовых уже запустили в работу, 8 других получат на днях. Марина пояснила, что Порох попытался закупить новые аппараты, но в Украине их нет, а зарубежные поставщики могут поставить их не менее чем через 2 месяца, а они нужны уже сейчас. Поэтому был оплачен ремонт.

Янелох же рассказывает, что Китай обещал прислать то, что ему не нужно из гуманитарки, которую туда вез весь мир. Вот так. Один делает, другой - обещает. Один тратит свое, другой обещает взять у кого-то.

Думаю, что пора учреждать народную награду «Почетный барыга Украины», поскольку барыги, они именно такие.

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"предоставлять высококвалифицированную профессиональную медицинскую помощь" а студенты смогут это сделать? оно адекватное?Источник: https://censor.net.ua/n3183213
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Нормально. "Интерны" и "Квартал 95" справятся.
Для борьбы с коронавирусом мы планируем привлекать студентов мединститутов и интернов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4491
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ага. Т.е. они поняли, что медиков тупо не хватает. В условиях, когда нет защитных костюмов, масок ffp3 и всего такого медики в лучшем случае выпадут на 2 нед., а в худшем случае умрут, а вся депутатская и министерская шелупень может тупо остаться без врачей... Т.е. есть вариант привлечь неопытную зелень вместо медсестер и санитарок. Бинго!
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В Украине 130 тыс. врачей, из них 30% не заменимых и дуже опытных, т.е. пенсионеры.
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Апять добровольцы? Где эти сидевшие на зарплате, по туалетам разбежались?
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Один. *****ж.. Сейчас все должно работать на опережение.. А мы, сейчас, в ближ дни, будем только смотреть на експонентный рост кривой заболеваемости
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якщо я правильно зрозумів з того, що він сказав будуть формувати загони з хворих інтернів.
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на карантині знаходяться вузи. а не інтерни.
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Ну это решит проблему людей. А когда мест в больницах не будет хватать тогда что?
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Забудь, олень, забудь! Для того чтобы привлекать студентов которые были бы верны своему делу нужно было их учить правильно, а не взятки вытряхивать, за всзятки поступать, за взятки обещать работу и т.д.!
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Проблему медики решили уже давно у нас очень низкая продолжительность жизни в стране поэтому нам вирус не почем. А вот где заботились о населении сейчас на передовой пандемии
Для борьбы с коронавирусом мы планируем привлекать студентов мединститутов и интернов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 500
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Ну там медицина на уровне а тебе бесплатно только клизму поставят и то не факт!
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ЗЕбилы мест на кладбище хватит усем! Для борьбы с коронавирусом мы планируем привлекать студентов мединститутов и интернов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3631 Зато посмеем ся запеваем "Грилы легени палали горилы легени палали в палати зебилка плакала!
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Нахрен вы надо интернам, ради чего? Никогда не было уважения к медицине и к медикам, теперь жрите
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Во во. Тем более что у нас студенты и интерны процентов 90 за бабло учиться. Родители отмажут!
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у меня жена на интернатуре сейчас. И да и нет. Деньги трусили, но там есть кроки (екзамены) если ты по факту не шаришь - не пройдешь. Не у всех есть деньги на все кроки. Но, нахрен оно надо учится столько лет, почти 10 лет и получать херню и работать в таких условиях? Вспомнили млять про медиков... загорелась жопа
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Судя по статистике первое место по количеству претендентов на одно место идут медицинские вузы. Так что не рассказывай что туда идут альтруисты Для борьбы с коронавирусом мы планируем привлекать студентов мединститутов и интернов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1460
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Год назад на Пороха лился феноменальный поток помоев.
Скажем без приукрашивания, такого бешенного потока черной пропаганды не испытывал на себе ни один руководитель страны, не только Украины, а вообще. Причем, 99% претензий были безосновательными или просто придуманными.

Большая часть людей, испытав такое, навсегда вычеркнула бы обидчиков из своей жизни. Ведь на самом деле, Порох сделал чудо и вытащил страну же не с края пропасти, а летящую в нее. Такое мало кто мог бы сделать даже если бы очень того хотел. Он - сделал. Сколько и чего ему это стоило - вряд ли кто-то узнает полностью. Но за это чудо его облили помоями и дегтем, а потом- долго и нудно вытирали о него ноги.

Только вот вот сейчас - стало страшно, как шесть лет назад. Страшно от беды, которую невозможно отвратить, и непонятно, как она отразится на каждом из нас. Ведь вирус подхватывают и президенты, и депутаты, их семьи. А судя по тому, что пережил Китай и переживает Италия, нам может помочь только чудо, поскольку нет никого, кто бы мог сделать что-то вменяемое.

И вот те, кто вчера громко кричал «Барыга!» И «Только не Порошенко!», таки потянулись к нему за помощью. Заметим, не к бородатой бабушке, которая как упырь сосет на этой ситуации так, что аж очки потеют, ни к зятю Кучмы, не к гудку, а к Пороху. А почему так - другой вопрос.

И вот «барыга действует»:

«Дружина п'ятого Президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Марина передала Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги перші два апарати штучної вентиляції легень, які вже працюють у відділенні інтенсивної терапії»

Так действует настоящий барыга, не так ли? Вот что сказала пани Марина:

«Зважаючи на ту ситуацію, яка виникла в Україні і по всьому світу із поширенням коронавірусу, до нас звернувся головний лікар Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги з проханням відновити ті апарати штучної вентиляції легень, які в них були, але вони не працювали. Розуміючи ситуацію, ми не могли відмовити, і Фонд Порошенка оплатив відновлення десятьох апаратів штучної вентиляції легень. Сьогодні два апарати вже відновлені, ми їх бачили у відділені інтенсивної терапії».

В общем, в БСП было 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, но они не работали в виду поломки, и фонд Пороха профинансировал их ремонт.

Два готовых уже запустили в работу, 8 других получат на днях. Марина пояснила, что Порох попытался закупить новые аппараты, но в Украине их нет, а зарубежные поставщики могут поставить их не менее чем через 2 месяца, а они нужны уже сейчас. Поэтому был оплачен ремонт.

Янелох же рассказывает, что Китай обещал прислать то, что ему не нужно из гуманитарки, которую туда вез весь мир. Вот так. Один делает, другой - обещает. Один тратит свое, другой обещает взять у кого-то.

Думаю, что пора учреждать народную награду «Почетный барыга Украины», поскольку барыги, они именно такие.

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Ахметов зробив навіть більше, так що, ботофермі варто переорієнтуватися?
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И что же сделал ахметов? Минимальную ЗП как в Укртелекоме? Благодетель хренов.
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"Фонд Ріната Ахметова
Передав МОЗ України дві партії висококласних апаратів штучної вентиляції легень шведського виробництва, а також кисневі концентратори для них. Один з них вже встановлено у Рівненській центральній міській лікарні. Також закуплено ізолювальний мобільний бокс, захисний біологічний та протихімічний костюми, 400 захисних одноразових комбінезонів, 10 тисяч захисних масок, безконтактні термометри.
Окрім того, Фонд закуповує 20 тис. експрес-тестів для виявлення коронавірусу і передає їх Міністерству охорони здоров'я.
Також у четвер Фонд Ахметова повідомив, що виділить на боротьбу з вірусом ще 300 мільйонів гривень. Фонд закупить ще 300 тисяч експрес-тестів на коронавірус. Крім того, додатково будуть придбані щонайменше 200 апаратів ШВЛ, необхідних для порятунку життя людей, та інше обладнання." Источник: https://censor.net.ua/r3183145
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Скільки апаратів штучної вентиляції можливо закупити за одну віллу на півдні Франції, що недавно купила ця руда даунецька сволота?

Воно вкраде на мільярд, а зробить показово благодійництво на мільйон максимум, тобто верне одну тисячну. Воно на тарифах грабіжницьких скільки зробило за останні роки, зробило за рахунок знедолених українців?

До речі, в масквабаді, наприклад, в медичних установах 5000 апаратів штучної вентиляції легенів...

Скільки їх у Києві та по всій Україні?
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где же оно стока бабла взяло ?
наверное много работали ?
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Ух ты пухты. Как ты "задвинул" красиво. Говоришь безосновательно?
1. Во время войны дополнительный налог на армию И тут же свиноматка свинарчук с кражами на армию. Было такое? (это про то как свыночолый армию спас)
2. 2 апарата ИВЛ. Тупо дешевый пиар.
3. Вера. Томос И тут же сатанинские кубла "игральных залов". Накрыло шквалом ВСЮ Украину. Было это?
4. А еще была торговля с ********* и прочее, прочее
5. А про рефинансы чего не расскажешь? Как беня вывел миллиарды, как фирташ и прочие банки пустышки работавшие по принципу. Кредит в ЭС в баксах под 7-10%-омбен в грн-кредит украинцам под 60%-конвертация в баксы-возврат в ЭС кредита. А тут бац бакс и эвро в 3 раза. Платить НЕЧЕМ стало.
Ты напиши что конкретно свыночолый за 5 лет сделал?
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"По статистике, которая есть сегодня в Италии и Испании, примерно 5-7% из тех людей, которые заболели коронавирусной болезнью, будут попадать в реанимационные отделения, отделения интенсивной терапии, где им нужно предоставлять высококвалифицированную профессиональную медицинскую помощь", - пиз..н *** й
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А может давайте "привлекать" тех, кто вовремя не закрыл границы и вывез/позволил вывезти из Украины все маски Для борьбы с коронавирусом мы планируем привлекать студентов мединститутов и интернов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 529
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детей на амбразуру.. нашли бесплатное пушечное мясо?
лучше пусть волонтерами стану депутаны, все равно от них нет толка, и пусть жертвуют наворованные деньги Украине))
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вот пусть господин Ляшко и направит своих деток, племянников на борьбу с эпидемией.
И личным примером покажет, как Скалецкая, встречай всех прилетающих жопомоев с хлебом и солью.
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У Молдові виявили Covid-19 у чотирьох осіб, які повернулися з Почаївської лаври
https://glavcom.ua/
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кондитер зараз нам би більше згодився.
так що йдітє на *** зі своїм кловуном, зрадники.
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Кто-нибудь знает, зачем привлекать студентов-медиков и интернов? Процент тяжелых больных попадет в реанимационные отделения, инфекционные больницы или другие отделения, перепрофилированные под прием больных с COVID-19 с уже имеющимся штатом медперсонала. Новых больниц, как в Китае, у нас не строят и которые бы нуждались в персонале. Легкие случаи болезни, не требующие госпитализации, в лечении не нуждаются, самоизоляция, постельный режим, обильное питье и т.д., как при обычном ОРВИ. Если бы была создана вакцина и нужно было бы в короткие сроки массово привить большое количество населения, тогда бы нужно было бы привлечь студентов, интернов. А пока зачем? Имитация бурной деятельности?
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ІБД. саме вона.

А це недолуге Ляшко повинно займатися тим, щоб забезпечити, щоб роздавали маски на зупинках всім, хто сідає у транспорт, щоб були сантізайтери, щоб дезінфекція була транспорту, щоб ніхто не їздив, не заходив у транспорт без масок.
Дезінфекція у магазинах, аптеках.

Метро закривати не потрібно було, достатньо було роздавати на вході, хто буде без масок, ці самі маски, заміряти температуру, ізьолювати з підвищеною, регулювати вхід в вагони. Ось чим могли допомагати інтерни.

І Ляшко придурок, що даремно сидить на посаді, точить ляси та отримує непогану зарплату невідомо за що. І зебіл, що закрив метро, зупинив повністю потяги, придурок особливо.
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І саме тому мене вчора знову попередили про скорочення і попросили написати за свій рахунок?
Більше- у нас бухгалтерія за свій рахунок пішла. Такого ще ніколи не було.
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спасибо Вам за ваш труд, но лучше бы вам как то отдельно от
государства работать, иначе оно Вас ухайдохает
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видайте кожному мухобойку, нехай борються з вірусом.
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подонки решили использовать рабский бесплатный труд ,
хороши клованы, ничего не скажешь,
зеленский с охметовым по двести лямов зелени
маетки скупает,
а дети должны говно за ними убирать,
Зеленского и его камарилью в отставку !
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правильно. тем более, молодежь почти не болеет.
пусть трудятся на благо общества.
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Что за косноязычее!
Количество проведенных тестов не увеличивает количество инфецированных, а предоставляет более верную статистику)
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зЄбіли - чому не відкликаете МЕДПРАЦІВНИКІВ, які нещодавно вийшли на ПЕНСІЮ....- таких десятки тисяч...., навіщо МОЛОДЬ- їм ще народжувати, відновлювати, та лікувати Україну...зЄбіли - ви крім того що непугані ідіоти, ви ще і злочинці...готовтесь- кримінальні провадження по вас ще попереду - за ВСЕ !!!!
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