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Все про:армія (2705) Міноборони (3226) їжа (113) Петреня Діана (1)

 Міноборони відмовилося від реформи системи харчування у ЗСУ

Незважаючи на заяви про перехід усіх бойових частин ЗСУ на нову систему харчування, сьогодні Міністерство оборони офіційно повідомило, що не може організувати харчування військових по-новому.

Про це йдеться в матеріалі Ukrainian Military Pages, інформує Цензор.НЕТ.

"Керівництвом Міністерства оборони і командуванням ЗС України було прийнято рішення щодо переведення на систему харчування за Каталогом певної кількості військових частин. Всі інші харчуються з використанням аутсорсингу. Це система, яка передбачає повний цикл дій суб'єкта господарювання від закупівлі продуктів до подачі готової їжі на стіл", - повідомила прессекретарка міністра оборони Світлана Павловська.

Проблемою, яка несподівано з'явилася після попередніх доповідей про успіхи, виявилася нездатність армії утримувати штатних кухарів у частинах. Замість цього Міноборони вирішило й надалі платити гроші за приготування їжі та зберігання продуктів комерційним фірмам, які фактично неможливо контролювати, що і стало причиною ініціювання реформи в 2015 році.

Читайте також: Усі бойові частини ЗСУ перейшли на нову систему харчування з 1 березня, - Міноборони

"Суб'єкт господарювання лише закуповує продукти харчування і доставляє їх на місце. Решта заходів, зокрема зі зберігання, приготування та подачі на стіл забезпечуються особовим складом відповідної служби військових частин. Цей штат становить кілька тисяч осіб у військах і на даний момент, в умовах збройного протистояння, відсутня можливість виділяти таку кількість штатних посад для сфери обслуговування", - заявили в Міноборони.

Нагадаємо, що після першої заяви про зрив реформи харчування, яку подали під соусом проблем через епідемію коронавірусної інфекції, волонтер та керівник проектного офісу реформ МОУ Діана Петреня, що керувала цією реформою на її початку, виступила з досить різкою заявою на адресу вищого військового керівництва, яке повертає старі схеми.

До цього, реформу з липня 2019 року через суд намагалася загальмувати приватна підприємниця (неодноразова учасниця продовольчих тендерів МОУ), проте 12 березня 2020 суд визнав правомірність застосування нової системи харчування в ЗС України. Однак після перемоги в суді Міноборони тепер саме зупиняє реформу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183212
 
 
 Топ коментарі
 
А у барыги деньги на это были. Как то интересно получается. У барыги деньги были, а у честных почему то нет.
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Ошизеть........ и как только мародеры и барыги справлялись Минобороны отказалось от реформы системы питания в ВСУ - Цензор.НЕТ 470
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да... зеленка рулит... как умеет... а уметь, она ничего не умеет...
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Ти ж драв сраку за цю владу, а тепер волаєш про корупцію.
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Ото як ЗСУ проголосували, 21.04.2019, то так тепер і будуть кушать.
50%.
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Поможуть тільки телеграфні стовпи Минобороны отказалось от реформы системы питания в ВСУ - Цензор.НЕТ 2080
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Ну осталось устав службы ссср вернуть ...
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А у барыги деньги на это были. Как то интересно получается. У барыги деньги были, а у честных почему то нет.
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С учетом того, что должно было оставаться после того как барыги воровать перестали, ВСУ можно было кормить из мишленовских ресторанов Европы. Минобороны отказалось от реформы системы питания в ВСУ - Цензор.НЕТ 2532
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Ну реально...... это смех сквозь слезы.
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Ошизеть........ и как только мародеры и барыги справлялись
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Гниды. Все, к чему зеленые прикасаются, превращается в дерьмо.
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може їх короновірусом припечатати? Минобороны отказалось от реформы системы питания в ВСУ - Цензор.НЕТ 4488
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Нажаль..все до чого торкається зе бидло..Без нього зелене лайно ніщо..
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По этой логике мародёров - солдатам нефиг достойно питаться... а рабочим нефиг ездить на работу... а пенсионерам вообще нужно умереть (как сказал министр здравоохранения)... итд.

С одной стороны цирк а с другой печально всё это, что у власти откровенные дауны и клоуны.
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Извините, у нас почти год как мародеры вымерли как класс. К власти пришел кристальный Голобородько. Хотя....... при мародере и барыге этот вопрос почему-то не возникал Питание только улучшалось в ВСУ.
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Эхххх........ даже возразить нечего. 5 лет назад мы смеялись, что запоребриком живут телепузики, год назад пришлось признать, что у нас большинство такое же.
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Та и пох Минобороны отказалось от реформы системы питания в ВСУ - Цензор.НЕТ 9179. Хоть поржёмТМ. Хоть ПОПРИКАЛЫВАЕМСЯ(С). Минобороны отказалось от реформы системы питания в ВСУ - Цензор.НЕТ 5448
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Кто бы сомневался! Апаршину с Гриценком нужно шото кушать.
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а какая была славная должность при совке - Хлеборез!
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качественная пища только для генералов. та и воровать гораздо удобнее...
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Не знаю,как откомментировать...((((((((((((((
Может так? - повбивавав би!!!
Зелюшки, коменты плиз
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Порошенко #пятьлетназад мог перевести ВСУ на новую систему питания. Долой Порошенко ((c) зрада)
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и не будет, на армии зарабатывают миллионы фирмы, которых поставили смотрящие от поросенко..
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оно им не надо )) смачного служивые, хуже не будет))
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Солдат должен уметь и из топора кашу сварить.
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Какие стандарты НАТО? Сейчас опять армию переведут на хлеб с маслом и резиновую кашу.
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У предыдущей злочинной влады все получалось, а у новой народной , яка не краде, не получается... Чудеса.
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Дай дураку стеклянный ...й, он и ...й разобьёт и руки порежет...
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Будь ласка, поширюйте і підписуйте! І не відкладайте до останнього!
За 88 днів ми вже можемо втратити Україну!!!

https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
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Втратыть???
Тоже не плохой вариант! Лучше потерять большую часть зебилоидов и жить в маленькой но адекватной Украине, чем с этими зебильными ублюдками и даунбаснёй!!!
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One Reader Хоча би інформаційна атака.Нова влада моніторить думки в мережах.Якщо вона побачить,що є хоча би мільйони не згідних,вона не зробить розвалу України.
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Я устал перемоги зебилов считать. На вторую сотню перешли? И это еще бюджет не секвестировали Минобороны отказалось от реформы системы питания в ВСУ - Цензор.НЕТ 8042
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Там, где зе-власть - там нет реформ. В принципе.
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и доказано сегодняшним увольнением Лероса...умные уходят...идиоты типа Сивохо-остаются...
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Зебулоидная Ослина-ишшо и повар.Жрите,а с меня-хватит!
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и ВСУ пусть тоже жрут, жрут как раньше гнилую капусту с опарышами!!!
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причина - неспособность содержать поваров.. что за бред?
что за фирмы сейчас организовывают питание бойцов, и сколько откатов получают хенералы?
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ГДЕ Лещенки, Найемы, Шабунины? Стесняюсь спросить, что у вас во рту?
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Парочку поваров они не могут содержать.
Заврались и засрались по полной.
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На парочке поваров большое бабло не поднимешь.
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Немає такої справи де б зелень не обісралась.
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Цитата от Зеленского...
ми потужна краiна и кредити МВФ для нас зайвi
Вяликий ыканамист однака Міноборони відмовилося від реформи системи харчування у ЗСУ - Цензор.НЕТ 8269
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он наверное уже спит и видит нас в- "саставе рассеи"...
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Коли державний апарат не просто не справляється зі своїми функціональними обов'язками щодо захисту держави від зовнішнього ворога та боротьби з внутрішніми посіпаками цього ворога, а ще і вчинює дії щодо послаблення обороноздатності держави, то народ такої держави має право на фізичне знесення такої влади, ст. 39 КК України "Крайня необхідність", нам у поміч.
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Проклятый Порох наживался на крови и армию так ее объедал, что пришлось вводить новую систему питания.

А честный ЗЕлупатор вернул, все как было (комбижиры, "шрапнель" и гнилая картошка) потому, что ничегошеньки ему от армии не надо.
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Прямой удар по армии,по простому говоря....Путлер знает куда бить...
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Нужно просто перестать быть президентом України...
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73% армия не нужна, значит им не нужна и Украина... так что чем больше здохнет от вируса тем лучше!
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73% это и есть % заражения мозгов короновирусом... многие уже выздоравливают...
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секрет Полишенеля.. это Апаршин из ОП и его бригада комерсов, перенаправляют финансовые потоки МинОбороны в сторону пАлковника Гриценко и себя лично..
броники, БТР, питание ВСУ, боеприпасы, БПЛА, электроприборы(спец).. это то, что решили использовать в 2020 году.. а КБ Луч поставили на конвеер у банкротству, лишив его живых денег, и дав ему "банковские гарантии", в следующих периодах.. Просто, КБ Луч готовят к банкротству..
Скоты!!!!!!!!!!! Ненавижу вас и Зеленского!!!
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а вот это "бальшоййй" вопрос-не смогли или не захотели...?! Міноборони відмовилося від реформи системи харчування у ЗСУ - Цензор.НЕТ 6020
не удивлюсь если скоро в МО заявят что в "связи с экономическим кризисом не на что закупать боеприпасы и оружие"..."миратворцы" ,мля...
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бред выделять, как в совке, солдат поварами, если правильно выписать договор то без проблем можно контролировать оутсорсников, ведь не в первом ни во втором случае процесс закупки где и крадутся деньги все равно отдано частникам, и когда оутсорсники не готовят им еще наруку т.к. можно привести замороженную рыбу 5 кг из которой вода 2кг, но парится готовить из 3 кг рыбы будут солдаты, это сейчас как раз происходит в садиках,когда привозят г@вно но районное руководство заставляет (т.к. откат давно получен и съеден) его принять, и потом повар садика пытаются с этой гнилью приготовить что-то для детей.
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Після 25 березня 2020 р. можна буде і від армії відмовлятись, ОРДЛО - наш оплот, Донецьк - столиця України. Більше немає слів, одна руськая речь...
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С какими ощущениями после этого говнокомандующий будет вручать награждения воинам - защитникам Родины, которых даже кормить по человечески не желают.
Слов нет, одни трехэтажные маты.
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Как это не могут содержать повара??? А если завтра война? Если завтра в поход?
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Верните "барыгу" не издевайтесь над державой и ее народом!!!!!!!
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Якась фігня. Олігархам просто організувати відкати й знижки, а столовку складно так, що аж неможливо. Так ви не те, що жопоруки - ви ще й розумово відсталі.
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Единственное с чем на отлично справилась зеленая команда, это всего за полгода просрала 130 млрд казны, оставленной урядом Гроси.
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Что то подсказывает что от путена вреда меньше чем от Зекоманды.
Долго же после них выгребать придётся.
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Молодці..нам ті соєфі подачки на.. не нада..Хай армія жре шо в 2013..Форму з касками і броніками "ат вальцмана лаліти" ще треба забрати..А то разбаливал бариха..
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