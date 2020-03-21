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Все про:армія (2705) Міноборони (3226) їжа (114) Петреня Діана (1)

 Міноборони не може організувати харчування військових по-новому, - Ukrainian Military Pages

Незважаючи на заяви про перехід усіх бойових частин ЗСУ на нову систему харчування, сьогодні Міністерство оборони офіційно повідомило, що не може організувати харчування військових по-новому.

Про це йдеться в матеріалі Ukrainian Military Pages, інформує Цензор.НЕТ.

"Керівництвом Міністерства оборони і командуванням ЗС України було прийнято рішення щодо переведення на систему харчування за Каталогом певної кількості військових частин. Всі інші харчуються з використанням аутсорсингу. Це система, яка передбачає повний цикл дій суб'єкта господарювання від закупівлі продуктів до подачі готової їжі на стіл", - повідомила прессекретарка міністра оборони Світлана Павловська.

Проблемою, яка несподівано з'явилася після попередніх доповідей про успіхи, виявилася нездатність армії утримувати штатних кухарів у частинах. Замість цього Міноборони вирішило й надалі платити гроші за приготування їжі та зберігання продуктів комерційним фірмам, які фактично неможливо контролювати, що і стало причиною ініціювання реформи в 2015 році.

Читайте також: Усі бойові частини ЗСУ перейшли на нову систему харчування з 1 березня, - Міноборони

"Суб'єкт господарювання лише закуповує продукти харчування і доставляє їх на місце. Решта заходів, зокрема зі зберігання, приготування та подачі на стіл забезпечуються особовим складом відповідної служби військових частин. Цей штат становить кілька тисяч осіб у військах і на даний момент, в умовах збройного протистояння, відсутня можливість виділяти таку кількість штатних посад для сфери обслуговування", - заявили в Міноборони.

Нагадаємо, що після першої заяви про зрив реформи харчування, яку подали під соусом проблем через епідемію коронавірусної інфекції, волонтер та керівник проектного офісу реформ МОУ Діана Петреня, що керувала цією реформою на її початку, виступила з досить різкою заявою на адресу вищого військового керівництва, яке повертає старі схеми.

До цього, реформу з липня 2019 року через суд намагалася загальмувати приватна підприємниця (неодноразова учасниця продовольчих тендерів МОУ), проте 12 березня 2020 суд визнав правомірність застосування нової системи харчування в ЗС України. Однак після перемоги в суді Міноборони тепер саме зупиняє реформу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183212
 
 
 Топ коментарі
 
А у барыги деньги на это были. Как то интересно получается. У барыги деньги были, а у честных почему то нет.
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Гниды. Все, к чему зеленые прикасаются, превращается в дерьмо.
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Після зустрічі " гаранта " в Омані , у Єрмака з " таварищем Козаком " , розв"язані руки. Сценарій ,написаниій в кремлі , виконують в " турборежимі ", з маніакальною наполегливістю. Тут і вода в Крим , платформа Сивохо , спільне патрулювання , відвід наших військ , вибори в ОРДЛО , визнання террористів стороною переговорів , а фашистсько- путінський режим - спостерігачами , миротворцями . Слідуючий важливий етап - розвал ЗСУ , що ми і бачимо. . І вони не зупиняться , доки не отримають по морді.
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Тю-ууу! А шо таке? Потужні рехворми від ЗЕ набирають оберти?
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Щось мені підсказує, що зеленоокі таксі шмарклі вже догралися. Вони перейшли межу щепри підпису створення консультаційної групи з недореспубліками та бензоколонкою.
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P.S.А деньги то на новый режим питания то уже выделены и исщезли.
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Дякуючи даунам сєпари-3******** при владі...СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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Порошенко, ЩО ТИ НАРОБИВ? Де ти набрав стільки йолопів в порохоботи?
Тролики, ви хоч дочитати новину спромоглися? Про "зрозуміти" я вже не питаю, побачив.
Злізьте всією шоблою з гілки, дайте військовим слово вставити про "харчування за каталогом" під час війни.
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Хоча б прочитали про ЩО "новина" і що саме "відмінили"...Спеціально для хворих порохоботів:
"С начала марта текущего года все боевые части Вооруженных Сил Украины перешли на новую систему питания по каталогу продуктов.
В обновленном меню теперь более 400 наименований продуктов, из которых можно составить ежедневный рацион военных. Главное условие - не выйти по сумме за пределы стоимости суточного комплекта, который во время аукционов определен в пределах от 67 до 74 грн за один суточный комплект, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Сейчас у военнослужащих появилась возможность выбрать себе обеды, завтраки и ужины на свой вкус и по сезону. Открывая каталог продуктов питания, предоставленный снабженческими компаниями-победителями процедуры публичных закупок, командир воинской части может выбирать продукты как в виртуальном супермаркете", - объяснили в ведомстве.Источник: https://censor.net.ua/n3178845
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І наведу декілька коментів з обговорення такого "досягнення":

"ua Nykola Stohyn
Це х-нєйша х-ня і показуха. В Армії має бути порядок і дисципліна, жорсткі стандарти, автономне незалежне ні від чого і ні від кого функціонування бойових частин, системи бойового і тилового забезпечення.. Армійське життя (у т.ч. і харчування) не повинно залежати від "віртуальних супермаркетів", "тендерних закупок", їди "на свій смак і по сезону".
Як мете годувати військо в умовах бойових дій? Теж у віртуальних супермаркетах і теж кожному окреме блюдо ("кокоси-банани"), з офіціантом?
ПРОТИПОВІТРЯНОЇ І ПРОТИРАКЕТНОЇ ОБОРОНИ НЕМА, ПОВІТРЯНИХ СИЛ НЕМА, БОЙОВОГО ФЛОТУ НЕМА - ось непочатий край роботи для "підняття обороноздатності України". Продажні бездарі від Мін Оборони, і тут вирішили "нагріти руки" на відкатах від тендерних закупок.
Бідна Україна..."
03.03.2020 07:31

"ua Олександр Рем
Ты опять ничего не понял. Разговор не о том, что бы экономить, разговор о том, что бы разумно расходовать средства. Реформа питания ВСУ, запущенная еще при Порохе, показала свои положительные результаты. Питание стало не просто лучше, а как раз на уровне армий НАТО. На этом, пока, можно остановится, и не делать масло масляным. Все "вытрыбенькы" типа постного меню, и прочего, можно оставит до лучших времен. Армия, все же, не санаторий.
06.03.2020 21:47"
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А ну порадуй те мене пан Олександр Клименко, в які роки, у якому роду військ і де ви проходили службу. А я вам дещо відпишу......
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Інженерні війска, за розвалу совка. І яка гидота може бути замість раціону - знаю безпосередньо. Позначте і Ви про свою службу.
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Строкова -В МВД СРСР (КСАВО)
офіцерська - ЛПС ВПС, ВКР СБУ..... і в 2014, 2015 теж без діла не просиджував дупу.
Так от шановний, я дуже бадьоро як військовий контррозвідни володію інформацієюяким чином хєрілась по повній обороноздатність України ( в тому числі завдяки "Укрспецекспорт", "Укроборонресурс", міністрам оборони та командуванням ПівдОК, ПівнОК, ВПС та ВМСУ). До чого прийшли у 2014 році теж відомо.
Як раз ППО об"єктове в нас є, на багатьох напрямках існує як система. ВПС потроху відновлюється ресурс (планер, СД), здійснюється модернізація. Зростає наліт ЛПС.
Прийнята Порохом система доказала свою дієвість та необхідність.
А оці зелені непорозуміння нічого не знають про логістичне (тилове) забезпечення БД у процентному відношенні до бойових підрозділів. Хай трохи почитають книжки, а то таке враження, що окрім "Колобка" у дитинстві нічого не змогли здолати.
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Саме смішне, що в цьому я з Вами згодний. Тільки до твердження "Прийнята Порохом система доказала свою дієвість та необхідність" ще додав би "завдяки впливу і тиску небайдужих волонтерів і воєнспеців та ситуативних обставин". Порох був не військова людина, а бізнесмен. Давайте без ідолоуклінства.
А тепер спробуйте зупинити порохоботів, і роз'яснити їм суть новини, бо засеруть усе, як став голубів
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Тут дело не в " народе,не желающем кормить свою армию", а в Зе-бильном ГОСУДАРСТВЕ,не УМЕЮЩЕМ это делать.Вспомни 2014 год.
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***Замість цього Міноборони вирішило й надалі платити гроші за приготування їжі та зберігання продуктів комерційним фірмам, які фактично неможливо контролювати ***

Читаю i не вiрю своiм очам .I це в той час коли iде вiйна ! .Вони довбойопи ?? У будь-якій комерційній фірмі можна під час готування підсипати якусь холеру в їжу і вивести з ладу цілий підрозділ !!!)
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зеленка вовсе не дураки, онЕ марионетки, а за ниточки держится кремль...
так что ВСЕ абсолютно логично... 73 подленьких дурачка хотят в рашу
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Послушай а ты правда думаешь Украина станет когда членом ЕС? Украина может стать членом ЕС тогда когда выростит молодое поколение и при этом если сам Евросоюз не распадется
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клоун, ты о чем?
и кстати нет слова "выростит"
или "вырастет" или "вырастит".. ты попробуй определиться.)))
хотя тебе зеленкина росссса мешает....низкопробный down оно и есть down
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так они же постоянно визжали и за безвиз и за томос - нипалучица, никамувынинужныи....
это зрадофилы, ныне зебилы, которым пох на Украину, им бы пожрать и посрать - а не будет пожрать, они знают кто в этом виноват!
нет, нет, не они, а порохоботы!...))
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Українці впевнені що стануть , а ти дятел будеш в Сибіру гнити.
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Остільки Міністра оборони призначав кремль , як і саламатіна та лєбєдєва то він так і діє . Лишилося закрити ракетну програму , а шлях до НАТО вже не лежить . Тепер ідемо до ОДКБ та ТС . І все завдяки 73% ідіотів в Україні .
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я абсолютно не здивований цією новиною. Хотілося шоб зебіли ще посьорбали життя по новому, але ж тоді Україна буде остаточно знищена, тому треба НЕГАЙНО повертати Пороха!
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Ой, а це не та Діана, яка тут паштерила Петю ?
Поганий був ?
То тримайте зрадників та казнокрадів.
ПРОСРАЛИ КРАЇНУ.
Ще і вірус вас поб'є...
Прямо кара небесна українцям за зраду тих, хто за неї загинув.
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Ні, не та Діана. То Макарова була така язиката. Зараз сидить мовчки.
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Кацапське керівництво знищує армію й військових усіма шляхами
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Где зебобики уже несколько дней верещащие "фыфсёврётиииии" - радуйтесь твари!
Будете прокляты!
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Ви хлєбала Юзика, Богдана, Сивохи, Єрмака, Стефанчука - "голодних детей Поволжья", бачили? Ще є запитання щодо провалу реформи харчування в армії?
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Зенелох не буде годувати українську армію, він буде в бомжатнику в Ростові.
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№22/089002-епВідкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR3vB8iKhXKzbRdyggd7i3lfkVj6OG4YjYzR4rWqqUqIOtz9ZkREXhrpf58
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Перед другим туром один дописувач тут написав: ;Проголосувати за Зеленського- те ж саме що плюнути на могилу українського Воїна;. Його забанили.
А після того як він написав що в 1919 українці теж раділи що скинули бариг буржуїв, а вже в 1933 був Голодомор- його ще й деактивували.
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