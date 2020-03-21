 Міноборони не може організувати харчування військових по-новому, - Ukrainian Military Pages

Про це йдеться в матеріалі Ukrainian Military Pages, інформує Цензор.НЕТ.
"Керівництвом Міністерства оборони і командуванням ЗС України було прийнято рішення щодо переведення на систему харчування за Каталогом певної кількості військових частин. Всі інші харчуються з використанням аутсорсингу. Це система, яка передбачає повний цикл дій суб'єкта господарювання від закупівлі продуктів до подачі готової їжі на стіл", - повідомила прессекретарка міністра оборони Світлана Павловська.
Проблемою, яка несподівано з'явилася після попередніх доповідей про успіхи, виявилася нездатність армії утримувати штатних кухарів у частинах. Замість цього Міноборони вирішило й надалі платити гроші за приготування їжі та зберігання продуктів комерційним фірмам, які фактично неможливо контролювати, що і стало причиною ініціювання реформи в 2015 році.
"Суб'єкт господарювання лише закуповує продукти харчування і доставляє їх на місце. Решта заходів, зокрема зі зберігання, приготування та подачі на стіл забезпечуються особовим складом відповідної служби військових частин. Цей штат становить кілька тисяч осіб у військах і на даний момент, в умовах збройного протистояння, відсутня можливість виділяти таку кількість штатних посад для сфери обслуговування", - заявили в Міноборони.
Нагадаємо, що після першої заяви про зрив реформи харчування, яку подали під соусом проблем через епідемію коронавірусної інфекції, волонтер та керівник проектного офісу реформ МОУ Діана Петреня, що керувала цією реформою на її початку, виступила з досить різкою заявою на адресу вищого військового керівництва, яке повертає старі схеми.
До цього, реформу з липня 2019 року через суд намагалася загальмувати приватна підприємниця (неодноразова учасниця продовольчих тендерів МОУ), проте 12 березня 2020 суд визнав правомірність застосування нової системи харчування в ЗС України. Однак після перемоги в суді Міноборони тепер саме зупиняє реформу.
Тролики, ви хоч дочитати новину спромоглися? Про "зрозуміти" я вже не питаю, побачив.
Злізьте всією шоблою з гілки, дайте військовим слово вставити про "харчування за каталогом" під час війни.
"С начала марта текущего года все боевые части Вооруженных Сил Украины перешли на новую систему питания по каталогу продуктов.
В обновленном меню теперь более 400 наименований продуктов, из которых можно составить ежедневный рацион военных. Главное условие - не выйти по сумме за пределы стоимости суточного комплекта, который во время аукционов определен в пределах от 67 до 74 грн за один суточный комплект, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Сейчас у военнослужащих появилась возможность выбрать себе обеды, завтраки и ужины на свой вкус и по сезону. Открывая каталог продуктов питания, предоставленный снабженческими компаниями-победителями процедуры публичных закупок, командир воинской части может выбирать продукты как в виртуальном супермаркете", - объяснили в ведомстве.Источник: https://censor.net.ua/n3178845
"ua Nykola Stohyn
Це х-нєйша х-ня і показуха. В Армії має бути порядок і дисципліна, жорсткі стандарти, автономне незалежне ні від чого і ні від кого функціонування бойових частин, системи бойового і тилового забезпечення.. Армійське життя (у т.ч. і харчування) не повинно залежати від "віртуальних супермаркетів", "тендерних закупок", їди "на свій смак і по сезону".
Як мете годувати військо в умовах бойових дій? Теж у віртуальних супермаркетах і теж кожному окреме блюдо ("кокоси-банани"), з офіціантом?
ПРОТИПОВІТРЯНОЇ І ПРОТИРАКЕТНОЇ ОБОРОНИ НЕМА, ПОВІТРЯНИХ СИЛ НЕМА, БОЙОВОГО ФЛОТУ НЕМА - ось непочатий край роботи для "підняття обороноздатності України". Продажні бездарі від Мін Оборони, і тут вирішили "нагріти руки" на відкатах від тендерних закупок.
Бідна Україна..."
03.03.2020 07:31
"ua Олександр Рем
Ты опять ничего не понял. Разговор не о том, что бы экономить, разговор о том, что бы разумно расходовать средства. Реформа питания ВСУ, запущенная еще при Порохе, показала свои положительные результаты. Питание стало не просто лучше, а как раз на уровне армий НАТО. На этом, пока, можно остановится, и не делать масло масляным. Все "вытрыбенькы" типа постного меню, и прочего, можно оставит до лучших времен. Армия, все же, не санаторий.
06.03.2020 21:47"
офіцерська - ЛПС ВПС, ВКР СБУ..... і в 2014, 2015 теж без діла не просиджував дупу.
Так от шановний, я дуже бадьоро як військовий контррозвідни володію інформацієюяким чином хєрілась по повній обороноздатність України ( в тому числі завдяки "Укрспецекспорт", "Укроборонресурс", міністрам оборони та командуванням ПівдОК, ПівнОК, ВПС та ВМСУ). До чого прийшли у 2014 році теж відомо.
Як раз ППО об"єктове в нас є, на багатьох напрямках існує як система. ВПС потроху відновлюється ресурс (планер, СД), здійснюється модернізація. Зростає наліт ЛПС.
Прийнята Порохом система доказала свою дієвість та необхідність.
А оці зелені непорозуміння нічого не знають про логістичне (тилове) забезпечення БД у процентному відношенні до бойових підрозділів. Хай трохи почитають книжки, а то таке враження, що окрім "Колобка" у дитинстві нічого не змогли здолати.
А тепер спробуйте зупинити порохоботів, і роз'яснити їм суть новини, бо засеруть усе, як став голубів
Читаю i не вiрю своiм очам .I це в той час коли iде вiйна ! .Вони довбойопи ?? У будь-якій комерційній фірмі можна під час готування підсипати якусь холеру в їжу і вивести з ладу цілий підрозділ !!!)
так что ВСЕ абсолютно логично... 73 подленьких дурачка хотят в рашу
и кстати нет слова "выростит"
или "вырастет" или "вырастит".. ты попробуй определиться.)))
хотя тебе зеленкина росссса мешает....низкопробный down оно и есть down
это зрадофилы, ныне зебилы, которым пох на Украину, им бы пожрать и посрать - а не будет пожрать, они знают кто в этом виноват!
нет, нет, не они, а порохоботы!...))
Поганий був ?
То тримайте зрадників та казнокрадів.
ПРОСРАЛИ КРАЇНУ.
Ще і вірус вас поб'є...
Прямо кара небесна українцям за зраду тих, хто за неї загинув.
Будете прокляты!
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR3vB8iKhXKzbRdyggd7i3lfkVj6OG4YjYzR4rWqqUqIOtz9ZkREXhrpf58
А після того як він написав що в 1919 українці теж раділи що скинули
баригбуржуїв, а вже в 1933 був Голодомор- його ще й деактивували.