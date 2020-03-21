 Міноборони не може організувати харчування військових по-новому, - Ukrainian Military Pages

Про це йдеться в матеріалі Ukrainian Military Pages, інформує Цензор.НЕТ.

"Керівництвом Міністерства оборони і командуванням ЗС України було прийнято рішення щодо переведення на систему харчування за Каталогом певної кількості військових частин. Всі інші харчуються з використанням аутсорсингу. Це система, яка передбачає повний цикл дій суб'єкта господарювання від закупівлі продуктів до подачі готової їжі на стіл", - повідомила прессекретарка міністра оборони Світлана Павловська.

Проблемою, яка несподівано з'явилася після попередніх доповідей про успіхи, виявилася нездатність армії утримувати штатних кухарів у частинах. Замість цього Міноборони вирішило й надалі платити гроші за приготування їжі та зберігання продуктів комерційним фірмам, які фактично неможливо контролювати, що і стало причиною ініціювання реформи в 2015 році.

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"Суб'єкт господарювання лише закуповує продукти харчування і доставляє їх на місце. Решта заходів, зокрема зі зберігання, приготування та подачі на стіл забезпечуються особовим складом відповідної служби військових частин. Цей штат становить кілька тисяч осіб у військах і на даний момент, в умовах збройного протистояння, відсутня можливість виділяти таку кількість штатних посад для сфери обслуговування", - заявили в Міноборони.

Нагадаємо, що після першої заяви про зрив реформи харчування, яку подали під соусом проблем через епідемію коронавірусної інфекції, волонтер та керівник проектного офісу реформ МОУ Діана Петреня, що керувала цією реформою на її початку, виступила з досить різкою заявою на адресу вищого військового керівництва, яке повертає старі схеми.

До цього, реформу з липня 2019 року через суд намагалася загальмувати приватна підприємниця (неодноразова учасниця продовольчих тендерів МОУ), проте 12 березня 2020 суд визнав правомірність застосування нової системи харчування в ЗС України. Однак після перемоги в суді Міноборони тепер саме зупиняє реформу.