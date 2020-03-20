 Мертвим гроші не потрібні, - Антон Геращенко не виключив запровадження надзвичайного стану в країні. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".

Він зазначив, що в низці областей діє надзвичайна ситуація.

"І якщо ми побачимо за динамікою, що нам такими обмежувальними карантинними заходами не вдається зупинити розвиток вірусу (на той момент було підтверджено 28 випадків) тоді президент і РНБО можуть ухвалити рішення про введення надзвичайного стану", - підкреслив Геращенко.

За його словами такий режим діє в Італії, Іспанії, Франції та Австрії і при цьому режимі обмежується вихід громадян на вулицю крім як за продуктами чи ліками. Вільно переміщаються тільки співробітники критичної інфраструктури. Це заходи надзвичайні.

Геращенко зазначив, що світ стоїть на порозі глобальної пандемії, яку можна порівняти з епідемією іспанського грипу в 1918 - 1919 роках.

"Якщо у світі захворіє мільярд осіб, може загинути 50-60 мільйонів. Якщо в Україні захворіє 10 мільйонів людей - можуть загинути 500-600 тисяч осіб", - попередив Геращенко.

Він продовжив: Все це дуже серйозно. І якщо ви підприємець, який не закриває магазин, не пов'язаний із критичною інфраструктурою, пам'ятайте, що в магазин може зайти особа, заражена коронавірусом, заразити вашого продавця, ваш продавець заразить вас, а у вас є вдома мама чи тато, яким 80 років, вони можуть заразитися і померти. І подумайте в цей момент чи варта ця упущена вигода можливості жити і радіти разом зі своїми рідними".

"Будьте свідомі! Подивіться, що зараз відбувається в Італії, яка пропустила момент початку епідемії або в Іспанії... Ми маємо використати той момент, що ми раніше за інших схаменулися і почали вводити жорсткі карантинні заходи. Так, страждає економіка. Але мертвим гроші не потрібні", - резюмував Геращенко.





