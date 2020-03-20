 Іспанський телеканал показав розвантаження респіраторів з України. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт каналу.
На опублікованих кадрах видно, як розвантажують коробки з логотипом української компанії "BUK" і її слоганом "Чисте повітря в будь-яких умовах".
При цьому не було вказано, яку кількість таких респіраторів закупила Іспанія і коли це було зроблено.
"БУК" - фірма з Харкова, виготовляє респіратори і фільтри до них.
Колишній генпрокурор Юрій Луценко ще 11 березня публікував список підприємств, які продавали маски і респіратори впродовж останніх трьох місяців. ТОВ "БУК.ЮА" - 24-й і 37-й пункт у цьому списку.
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
Тих хто зробили реформи і вивели державу із корупції?
Чи мародерів які просто чекали своєї миті щоб грабувати Україну!
І навіть не дивилися на те що війна - а просто крали все!
Навіть у солдат із передової крали!
Тому соєвий мародер разом із всією бандою має сидіти пожиттєво і з конфіскацією!