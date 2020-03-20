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 Іспанський телеканал показав розвантаження респіраторів з України. ФОТО

Телеканал RTVE проілюстрував сюжет про нестачу захисних матеріалів кадрами розвантаження в Іспанії респіраторів українського виробництва.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт каналу.

На опублікованих кадрах видно, як розвантажують коробки з логотипом української компанії "BUK" і її слоганом "Чисте повітря в будь-яких умовах".

При цьому не було вказано, яку кількість таких респіраторів закупила Іспанія і коли це було зроблено.

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"БУК" - фірма з Харкова, виготовляє респіратори і фільтри до них.

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Колишній генпрокурор Юрій Луценко ще 11 березня публікував список підприємств, які продавали маски і респіратори впродовж останніх трьох місяців. ТОВ "БУК.ЮА" - 24-й і 37-й пункт у цьому списку.

Іспанський телеканал показав розвантаження респіраторів з України 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183210
 
 
 Топ коментарі
 
Це вже торгівля на крові? Чи ще ні?
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зебили в распиратори неверят зачем они им
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ай ай ай...как же так...это ведь бизнес на крови...такого не может быть при новых зеленых лицах
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Ничего личного, только бизнес...на крови
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Почему не сделать бесплатную раздачу масок ? В Европе маски есть везде! Але, зелень, что ты творишь??
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Ну як не згадати (при певній екстраполіції) Т.Шевченка Країна наче погоріла, і влада наче подуріла. Далі (с) "...
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
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Старая история " Кому война, кому мать родная" Или как там в "Крестном отце" - ничего личного просто бизнес. Но с этим все понятно. А вот где "государство", кому мы блин налоги платим и зачем. Врага остановили добровольцы, помощь оказывают волонтеры, борьба с вирусом "спасение утопающих, дело самих утопающих". А "государство" растащили по обшорам, виллам на Лазурном берегу, недвижимости в Лондоне, уютным домикам в Тоскане, счетами на Каймановых островах, регистрацией фирм на Кипре. И оказалось что оно, государство вообще не к чему не готово, от слова "вообще".
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До влади кого привів останній Майдан?
Тих хто зробили реформи і вивели державу із корупції?
Чи мародерів які просто чекали своєї миті щоб грабувати Україну!
І навіть не дивилися на те що війна - а просто крали все!
Навіть у солдат із передової крали!
Тому соєвий мародер разом із всією бандою має сидіти пожиттєво і з конфіскацією!
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