 41 випадок COVID-19 підтверджено в Україні о 23:00 20 березня, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Перший випадок інфікування коронавірусом підтверджено в Тернопільській області.
Випадки інфікування коронавірусом зафіксовано в Чернівецькій області - 25, Київській - 3, м. Київ - 3, Житомирській - 2, Дніпропетровській - 2, Івано-Франківській - 2, Донецькій - 1, Харківській - 1, Львівській - 1, Тернопільській - 1.
Для чего, что бы подготовить людей к введению чрезвычайного положения по всей стране.
Что бы ограничить права граждан и в итоге безпрепятственно принять закон о продаже земли?
Симптомы коронавируса по дням (от инфекционистов из китайского города Гуанчжоу) :
День 1−4. В первые дни основным симптомом является повышенная температура. У некоторых она может проявиться болью в мышцах, и сухой кашель, тошнота, диарея.
Начало болезни также может протекать в мягкой форме из-за чего человек может решить, что это что-то несерьезное, простая простуда или даже недомогание...
День 5−6. У человека затрудняется дыхание. Особенно это касается пожилых людей, у которых есть проблемы со здоровьем и людей с диабетом, аллергией или астмой.
День 7. Существенное усиление проблем с дыханием. Исследование показывает, что у многих зараженных в этот период некоторые симптомы ослабевают, но задышка усиливается.
День 10−11. Пациенты, которые тяжело переносят инфекцию, поступают в реанимацию. Плюс к остальным симптомам добавляется боль в животе, кашель и полная потеря аппетита.
День 8−9. У пациентов, которые тяжело переносят инфекцию (около 15% от числа всех заболевших), развиваются признаки острого респираторного дистресс-синдрома: легкие уже не могут должным образом обеспечивать кислородом жизненно важные органы (срочное подключение к ИВЛ)
День 11. Резкое ухудшение до критических температур и кризис...
День 12. Если организм справился - пациенты идут на поправку и температура снижается.
День 15-17. Выздоравливающих выписывают (после повторного теста)
Недаремно від грипу лише тестами відрізняють!
Я дома матери задолбался объяснять, чтобы на улицу не выходила. До ругани до скандала. Вроде дошло, сегодня пришел с работы, сам сходил в магазин и купил ей продукты.
Чи не можна було як в Ізраїлі посадити на карантин приїзжих
Так от в Ізраїлі на виклик приїзжає бригада, практично через дверну щілину беруть мазок і рекомендують сидіти дома. Якщо підтвердиться - категорично рекомендують сидіти вдома і постійно бути на зв'язку! Тільки в крайньому випадку приїзжає бригада "космонавтів" і везуть в спец відділення. Це тому що лікарів бережуть!
https://censor.net.ua/ua/news/3182926/*****************************************************************************************************
IrisFlo@KonkordiyaGrey
ВООЗ не довіряє статистичним даним, яке подає Україна щодо інфікованих .#COVID19
Наверняка многие уже переболели не зная об этом.(и в мире и у нас)
(кто без симптомов, кто легкая простуда, кто грипп).
Так що вчи кацапську. З хазяїном розмовляти.
Проживаючий в Лондоні син Петра Порошенка Михайло - той самий, який засвітився у футболці Russia, та зізнався, що не розмовляє українською - знову потрапив у скандал. Віра, Мова, Армія? https://www.youtube.com/watch?v=erOdz_2OVmc Ти, кацапо-хахоле, гадаєш, що втікло, піджавши хвоста і побігло жалітися адміну ? Тебе адмін не врятує, забанивши мене. Я тебе, задрочу до хвороби Боткіна, до діабету, до гикавки. Ти ставиш мені у провину що я лікував тата. Це говорить про те, що ти б свого не лікував, якби він в тебе, бастарда, був.
ненавижу зеленского за тупость и умственно отсталые решения конченного идиота. И за вывезенные средства защиты. Надеюсь, карма его найдет.
А избиратели должны осознать, что голосовать по приколу это абсолютная дурь. Надо думать за кого голосовать. Не способен подумать лучше вообще не голосуй. Голосование это не только право, но и ответственность
Я не говорю о втором туре, где избиратели голосовали против Пороха. Я говорю о первом туре, где были кандидаты получше этих обоих.
Ссылки по Беларуси и Украине здесь
https://www.rbc.ua/rus/styler/koronavirus-belarusi-skolko-bolnyh-lukashenko-1584722663.html
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kakie-bolnicy-uzhe-objavili-tendery-na-zakupki-e-366226/
Кстати, В Молдове коронавирусом заболели четыре человека после поездки в Украину, где они были в Почаевской лавре.
Отсутствие тестовых систем приводит к тому, что больные гуляют среди здоровых заражая их. Кроме того больные не получают своевременную медицинскую помощь, что увеличивает количество смертности. Кроме того многих умерших от коронавируса, но не протестированных считают что умерли от других болезней..