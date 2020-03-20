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 41 випадок COVID-19 підтверджено в Україні о 23:00 20 березня, - МОЗ

Станом на 23:00 20 березня в Україні підтверджено 41 випадок COVID-19 в 9 областях і Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перший випадок інфікування коронавірусом підтверджено в Тернопільській області.

Випадки інфікування коронавірусом зафіксовано в Чернівецькій області - 25, Київській - 3, м. Київ - 3, Житомирській - 2, Дніпропетровській - 2, Івано-Франківській - 2, Донецькій - 1, Харківській - 1, Львівській - 1, Тернопільській - 1.

41 випадок COVID-19 підтверджено в Україні о 23:00 20 березня, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183209
 
 
 Топ коментарі
 
у Чернівці завезли тести
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понедельник 160-200 и к бабке не ходи 41 случай COVID-19 подтвержден в Украине на 23:00 20 марта, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7961
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Лише зараз. Сьогодні вже яке число ? А в зелених було 3 місяці, але вони щодня розповідали нам про кількість жертв у Китаї
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Результат нищівної рехворми санепідслужби гідності....
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это если будут тестировать усиленно. Значит что?! Правильно! Надо просто перестать тестировать!
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ну что-ж ... понеслось! официально эпидемию можно считать открытой 20.03.20 .. блин и цифры как на подбор!
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Это каждый час будут сообщать о новых зараженных?
Для чего, что бы подготовить людей к введению чрезвычайного положения по всей стране.
Что бы ограничить права граждан и в итоге безпрепятственно принять закон о продаже земли?
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просто время вызрвания тестов подошло. как в собранных материалх, так и в приехавших

Симптомы коронавируса по дням (от инфекционистов из китайского города Гуанчжоу) :
День 1−4. В первые дни основным симптомом является повышенная температура. У некоторых она может проявиться болью в мышцах, и сухой кашель, тошнота, диарея.
Начало болезни также может протекать в мягкой форме из-за чего человек может решить, что это что-то несерьезное, простая простуда или даже недомогание...
День 5−6. У человека затрудняется дыхание. Особенно это касается пожилых людей, у которых есть проблемы со здоровьем и людей с диабетом, аллергией или астмой.
День 7. Существенное усиление проблем с дыханием. Исследование показывает, что у многих зараженных в этот период некоторые симптомы ослабевают, но задышка усиливается.
День 10−11. Пациенты, которые тяжело переносят инфекцию, поступают в реанимацию. Плюс к остальным симптомам добавляется боль в животе, кашель и полная потеря аппетита.
День 8−9. У пациентов, которые тяжело переносят инфекцию (около 15% от числа всех заболевших), развиваются признаки острого респираторного дистресс-синдрома: легкие уже не могут должным образом обеспечивать кислородом жизненно важные органы (срочное подключение к ИВЛ)
День 11. Резкое ухудшение до критических температур и кризис...
День 12. Если организм справился - пациенты идут на поправку и температура снижается.
День 15-17. Выздоравливающих выписывают (после повторного теста)
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Хвать херню розпостранять! Симптоми такі ж як і у грипу! І у всіх можуть бути трохи різні!
Недаремно від грипу лише тестами відрізняють!
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Хотя бы того, что надо соблюдать карантин!
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Чтобы соблюдали карантинные мероприятия. Вчера по ящику показывали как пенсионеры по общественному транспорту шляются. У дедка спрашивают куда вы едете - тот за смачним хлібом.

Я дома матери задолбался объяснять, чтобы на улицу не выходила. До ругани до скандала. Вроде дошло, сегодня пришел с работы, сам сходил в магазин и купил ей продукты.
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И это еще тестов нет. А как подвезут, то зараженных будет 146%. Дальше что? Путин ввиди, памаги? Хватит кормить всех своими байками. Эта пандемия повод для слуге ***** разобрать Украину на части. Смертность от коронавируса 3%, а не 90%. Задолбали уже пугать.
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А, ну да. Италия - единственная страна, где смертность 100%.
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я боюсь, Украина вас удивит уровнем смертности...
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Не удивит. Учитывая уровень "медицины" и тупую власть, которая собрала всех людей из метро и пересадила в маршрутки, продала и продолжает продавать респираторы за границу и т.п. то смертность будет больше, чем в Италии. Сюда еще добавим "православие головного мозга", которое превратиться в инквизицию, то украинцы итальянцев легко переплюнут.
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Бердянске священники на грузовике окропили город святой водой

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Сейчас и не такое будет. Если истерия продолжится и дальше, то жди инквизицию и костры на площадях, где "ведьмы" горят.
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Ой п#здець.. Це ще чез пару днів виявлять у тих хто приїхав з закордону і їх родичів..
Чи не можна було як в Ізраїлі посадити на карантин приїзжих
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В Ізраїлі, з підозрою в лікарню не волочуть! маски не допомагають, це фейк що захист (і про це писали британські, американські і австралійські вірусологи).
Так от в Ізраїлі на виклик приїзжає бригада, практично через дверну щілину беруть мазок і рекомендують сидіти дома. Якщо підтвердиться - категорично рекомендують сидіти вдома і постійно бути на зв'язку! Тільки в крайньому випадку приїзжає бригада "космонавтів" і везуть в спец відділення. Це тому що лікарів бережуть!
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20.03.20 Чому не введено карантин для тих, хто повертається з "заражених" країн? 100% інфікованих - це приїхали з-за кордону, - Ігор Луценко
https://censor.net.ua/ua/news/3182926/*****************************************************************************************************
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Скорость быстрее чем в италии а черновцы претендуют занять место бергамо
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В Румынии подтвержден вирус у четырех паломниц вернувшихся из Почаевской Лавры...
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IrisFlo@KonkordiyaGrey





ВООЗ не довіряє статистичним даним, яке подає Україна щодо інфікованих .#COVID19

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А, ще мікром'які якусь карту зваяли по короні
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Через 48 год завезуть 1 млн масок і 10 млн тестів на коронавірус із Китаю, от тоді і дізнаємось реальні цифри,а не це лайно яким нас зараз годують щоб заспокоїти. З понеділка почнеться треш, а ви тримайтесь там.
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Зараз треба завезти пенсіонерам корвалол, валер'яну та інші заспокіливі і сердечні ! Інакше смерті від напруги у них будуть діагностувати як корону!
41 випадок COVID-19 підтверджено в Україні о 23:00 20 березня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7728
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ох ты ж! Как же ошибались! Надо было сразу - на кол требовать
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Сейчас началось активное тестирование, Думаю реально (с симптомами) у нас 2-3 тыс. на сегодня есть.

Наверняка многие уже переболели не зная об этом.(и в мире и у нас)
(кто без симптомов, кто легкая простуда, кто грипп).
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Вірусу в Україні не було. Його завезли ззовні з дозволу зеленого виродка. За 2-3 тижні нас чекає пекло.
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израильська преса написала: порохоботы сойдут с ума раньше, чем закончится карантин 41 випадок COVID-19 підтверджено в Україні о 23:00 20 березня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5005
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Не нервуйся. Головне- ти скинув Порошенка.
Так що вчи кацапську. З хазяїном розмовляти.
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Петя сам себе скинув своїм "життям по-новому". Лакузо, твій хазяїн і так москалячою розмовляє! "Гражданских отсечь. К нам подтянуть особовый склад. Ідуть - я всередині особового складу", - говорит Порошенко на видео. Источник: https://censor.net.ua/v3109394
Проживаючий в Лондоні син Петра Порошенка Михайло - той самий, який засвітився у футболці Russia, та зізнався, що не розмовляє українською - знову потрапив у скандал. Віра, Мова, Армія? https://www.youtube.com/watch?v=erOdz_2OVmc Ти, кацапо-хахоле, гадаєш, що втікло, піджавши хвоста і побігло жалітися адміну ? Тебе адмін не врятує, забанивши мене. Я тебе, задрочу до хвороби Боткіна, до діабету, до гикавки. Ти ставиш мені у провину що я лікував тата. Це говорить про те, що ти б свого не лікував, якби він в тебе, бастарда, був.
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если врачам не дадут нормальную защиту, они заразятся сами и заразят дома своих . Дальше - взрывной рост. Если врачи выпадут из процесса оказания помощи, то мы удивим весь мир уровнем смертности.
ненавижу зеленского за тупость и умственно отсталые решения конченного идиота. И за вывезенные средства защиты. Надеюсь, карма его найдет.
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Через тиждень стане відомо , чи були хворі в переповнених маршрутках . Можливо , це трохи отрезвить людей .
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Клоуна це не отрезвить. Може це він для цього метро й зупинив, щоб якщо не в переповнених маршрутках, то на переповнених зупинках чекаючи по 1-2 години люди заражали один одного.
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Руководить государством это не прыгать по сцене Квартала 95 с истерическими криками, что в СССР секса не было.
А избиратели должны осознать, что голосовать по приколу это абсолютная дурь. Надо думать за кого голосовать. Не способен подумать лучше вообще не голосуй. Голосование это не только право, но и ответственность
Я не говорю о втором туре, где избиратели голосовали против Пороха. Я говорю о первом туре, где были кандидаты получше этих обоих.
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В Украине по данным 2 дня назад проведено 156 тестов. В Беларуси, где в 4 раза меньше населения, и где президент называет отношение к коронавирусу "не иначе как психозом" сделано 19 тыс тестов. Кстати, то что он называет это психозом, я называю это своеобразной риторикой, которая нельзя сказать что мне нравится, но ПО СУТИ в Беларуси делается более менее все нормально.

Ссылки по Беларуси и Украине здесь
https://www.rbc.ua/rus/styler/koronavirus-belarusi-skolko-bolnyh-lukashenko-1584722663.html
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kakie-bolnicy-uzhe-objavili-tendery-na-zakupki-e-366226/

Кстати, В Молдове коронавирусом заболели четыре человека после поездки в Украину, где они были в Почаевской лавре.
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Украина среди стран Европы наверняка наименее обеспеченная тестовыми системами, притом с большим отрывом. Поэтому и данные по зараженности у нас самые благополучные от наших соседей.
Отсутствие тестовых систем приводит к тому, что больные гуляют среди здоровых заражая их. Кроме того больные не получают своевременную медицинскую помощь, что увеличивает количество смертности. Кроме того многих умерших от коронавируса, но не протестированных считают что умерли от других болезней..
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