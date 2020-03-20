 "Ярославський вирішив дати заробити братові на продажу медичного обладнання", - глава Харківської ОДА Кучер

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Кучера у Фейсбуці.

"Коментуючи написане мером Харкова, я б сказав, що Кернес і Ярославський - це танк, який скоріше схожий на трактор виробництва ХТЗ, випуск яких Ярославський так і не налагодив, хоча багато про це говорив.

Тепер він вирішив дати заробити компанії свого брата з поставок медобладнання. Це їхнє право, але я в цьому брати участі не буду. Напередодні у мене з Ярославським відбулася розмова, де він мені прямо радив, як мені витрачати бюджетні гроші. Я не погодився. Тому посипалися образи на мою адресу", - написав Кучер.

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Глава Харківської ОДА підкреслив, що багато бізнесменів допомагають Харкову та області боротися з поширенням коронавірусу.

"Я щиро радий, що вони щось там закуповують для міста. Є ще маса бізнесменів які роблять це для обласних медичних установ, а також допомагають своїм транспортом забирати харків'ян із території інших держав. Я вдячний усім, хто допомагає місту та області. Неважливо, якими способами вони це роблять", - додав чиновник.

Нагадуємо, раніше на засіданні Антикризового штабу Харківщини бізнесмен Олександр Ярославський виступив із критикою на адресу глави харківської ОДА Олексія Кучера.