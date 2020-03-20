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 Політика України
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Все про:Кернес (360) Харківщина (884) Ярославський (50) Кучер Олексій (13)

 "Ярославський вирішив дати заробити братові на продажу медичного обладнання", - глава Харківської ОДА Кучер

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер прокоментував свій конфлікт із бізнесменом Олександром Ярославським і мером Харкова Геннадієм Кернесом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Кучера у Фейсбуці.

"Коментуючи написане мером Харкова, я б сказав, що Кернес і Ярославський - це танк, який скоріше схожий на трактор виробництва ХТЗ, випуск яких Ярославський так і не налагодив, хоча багато про це говорив.

Тепер він вирішив дати заробити компанії свого брата з поставок медобладнання. Це їхнє право, але я в цьому брати участі не буду. Напередодні у мене з Ярославським відбулася розмова, де він мені прямо радив, як мені витрачати бюджетні гроші. Я не погодився. Тому посипалися образи на мою адресу", - написав Кучер.

Читайте також: Ярославський очолив антикризовий штаб у Харкові

Глава Харківської ОДА підкреслив, що багато бізнесменів допомагають Харкову та області боротися з поширенням коронавірусу.

"Я щиро радий, що вони щось там закуповують для міста. Є ще маса бізнесменів які роблять це для обласних медичних установ, а також допомагають своїм транспортом забирати харків'ян із території інших держав. Я вдячний усім, хто допомагає місту та області. Неважливо, якими способами вони це роблять", - додав чиновник.

Нагадуємо, раніше на засіданні Антикризового штабу Харківщини бізнесмен Олександр Ярославський виступив із критикою на адресу глави харківської ОДА Олексія Кучера.

Ярославський вирішив дати заробити братові на продажу медичного обладнання, - глава Харківської ОДА Кучер 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183206
 
 
 Топ коментарі
 
кто бы сомневался в порядочности олигархов
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Почему забирают украинцев из стран с эпидемией и не садят их на карантин?
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кто бы сомневался в порядочности олигархов
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"мимо носа носят чачу, мимо рота алычу.."(с) - а кучеру не дали заработать на вирусе, злодеи.
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Тю , так все делают в Украине . Разве нет "Ярославский решил дать заработать брату на продаже медицинского оборудования", - глава Харьковской ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 2456
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Почему забирают украинцев из стран с эпидемией и не садят их на карантин?
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да им похер, попиарились в санжарах, сделали селфи и все.....
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Потому что НЕКУДА из селить на карантин + потому что народ начнет сопротивляться и их придется полиции силой тащить за шкирку и силой запихивать в камеры/комнаты + приставлять охрану к каждой комнате (и ставить решетки на окна чтобы не сбежали).
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+ судебная система - это просто верх цинизма и деградации.. хотя казалось бы в Украине самые лучшие юридические вузы.... или нет? или там учились долбни - багатенькие буратины чтоб защищать папкин бизнес?
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Харьковскую Юридическую Академию 99% заканчивают за взятки, пусть даже не по всем предметам, а потом выходят и начинают "правосудить", отбивать потраченное и заработывать, ну это если повезет, вот такие "самые лучшие юридические вузы"
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А как поляки справляются?
Они вначале перекрыли дороги, а потом об этом объявили.
Потому что поняли, что в Германии - уже ...опа и через неделю у них будет тоже самое.
1. Перекрыли дороги.
2. Объявили об этом.
3. Впускают только поляков и граждан с ПМЖ.
4. Заставляют подписать документы о 14-дневной самоизоляции.
5. Заробитчан, которые в общагах/хостелах живут, отправили в пансионаты на 14 дней.
6. Транзитные автобусы держали на границах, а потом с мигалками без остановок сопровождали до выезда.
Вывод: никакой эпидемии у них не будет. Сейчас - аврал. А потом справятся в нормальном режиме.
Вчера был репортаж, гражданка Британии имела вылет из Польши, и рейсы ещё были - не впустили. Сказали, вы можете въехать, но в аэропорт вы не поедете. Поедете на карантин 14 дней.
Что Украине мешало - я не знаю. Она, вообще, не обремена никаким европейским законодательством. Никто бы (кроме России, естественно) не обвинял бы, если бы людей хотя бы обязали под страхом суда, чтобы высидели дома 14 дней.
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вопрос старый...уже 29 -й год:
что Украине мешало?
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Никто не будет дома на карантине сидеть даже если сто документов подпишет. Что ты с ними сделаешь? Всех посадишь к тюрягу?
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А как в Санжарах 100 человек держали?
Пока там 100 держали, надо было в каждой области по организовать. Пансионатов, домов отдыха - сотни по стране.
Уже бы первые понаехавшие выходили бы - новых бы запускали.
Но это всё легче и правильнее, чем метро перекрывать и экономику тотальным карантином валить.
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невозможно такую ораву посадить на карантин. полстраны на выезде
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И поляков - полстраны. Уже неделю очереди на границах стоят. Германия ногой топает - движение в приграничных областях парализовано.
Пофиг. С каждым разбираются и по одному запускают.
У них эпидемии не будет.
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Кучер - Слуга народа
Ярославский - мародер

Вот так дилемма за кого душа болит ? "Ярославский решил дать заработать брату на продаже медицинского оборудования", - глава Харьковской ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 6030

Да пусть они поубивают друг друга !
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Чувствую что нас ждет восстание областных баронов и мэров против Киева.
Харьков начал первым, за ним пойдет Львов и Одесса...
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Вот так дилемма за кого душа болит ? "Ярославский решил дать заработать брату на продаже медицинского оборудования", - глава Харьковской ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 4705

Да пусть они поубивают друг друга ! "Ярославский решил дать заработать брату на продаже медицинского оборудования", - глава Харьковской ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 5999
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Вірю я Кернесу? Ні! Вірю словам Кучера? Також ні. Ось так і живемо...
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Ну вот и полезли уши длинные. Хватать успевай.. С этим вирусом много вылезет. Чуть для сравнения. Неделю назад исполком города выделил 20 миллионов гр на закупку всего что для начала надо. Как выяснилось прибор вентиляции в среднем стоит 46 тыс баксов. Легко угадать сколько штук. Но вот крепче. За 19г в общем выделено было с бюджета города на зоопарк 2 миллиарда гр, и вишенка на тортик за 70 мил гр за месяц летом фонтан с обезьянами грохнули в центре сада Шевченко! Но пока местные упоротые так и не догадались кому это памятник? Как говорили раньше в червоной армии:*Не доходит через голову---дойдёт через ноги*. В смысле протянуть---а оно и пришло от чего ноги протянуть!
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от Ярославского ничего другого и не стоило ожидать.
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Чому СН не подобається лайно, яке вони обрали?
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Очень жаль, что сняли Светличную, хотя она сейчас уже нардеп. Кучер - просто феерический дятел. В такое сложное время - как раз сегодня в Харьковской области у первого больного обнаружили коронавирус - устраивает разборки с Ярославским и Кернесом и пытается доказать, что он круче всех.
Ярославский сегодня 2 млн долларов Харькову на борьбу с коронавирусом перечислил, а мог бы просто подарить брату. Не хочет Кучер закупать медоборудование у брата Ярославского - пусть найдет другого поставщика, в чем проблема? Сейчас весь мир полыхает пандемией, и медоборудование, и маски, и санитайзеры очень сложно найти - их моментально раскупают по втрое завышенной цене.
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Ну-ну цікаво куди буде тікати ярославський в пік епідемії а кордони то закриті,тупі олігархи не розуміють,що гроші їх не спасуть якщо вірус вчіпеться,вони вже не молоді всім вже за 50-60 але далі старається одне з другим нажитись на біді
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