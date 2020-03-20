 "Ярославський вирішив дати заробити братові на продажу медичного обладнання", - глава Харківської ОДА Кучер

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Кучера у Фейсбуці.
"Коментуючи написане мером Харкова, я б сказав, що Кернес і Ярославський - це танк, який скоріше схожий на трактор виробництва ХТЗ, випуск яких Ярославський так і не налагодив, хоча багато про це говорив.
Тепер він вирішив дати заробити компанії свого брата з поставок медобладнання. Це їхнє право, але я в цьому брати участі не буду. Напередодні у мене з Ярославським відбулася розмова, де він мені прямо радив, як мені витрачати бюджетні гроші. Я не погодився. Тому посипалися образи на мою адресу", - написав Кучер.
Глава Харківської ОДА підкреслив, що багато бізнесменів допомагають Харкову та області боротися з поширенням коронавірусу.
"Я щиро радий, що вони щось там закуповують для міста. Є ще маса бізнесменів які роблять це для обласних медичних установ, а також допомагають своїм транспортом забирати харків'ян із території інших держав. Я вдячний усім, хто допомагає місту та області. Неважливо, якими способами вони це роблять", - додав чиновник.
Нагадуємо, раніше на засіданні Антикризового штабу Харківщини бізнесмен Олександр Ярославський виступив із критикою на адресу глави харківської ОДА Олексія Кучера.
и первые и второй !
Они вначале перекрыли дороги, а потом об этом объявили.
Потому что поняли, что в Германии - уже ...опа и через неделю у них будет тоже самое.
1. Перекрыли дороги.
2. Объявили об этом.
3. Впускают только поляков и граждан с ПМЖ.
4. Заставляют подписать документы о 14-дневной самоизоляции.
5. Заробитчан, которые в общагах/хостелах живут, отправили в пансионаты на 14 дней.
6. Транзитные автобусы держали на границах, а потом с мигалками без остановок сопровождали до выезда.
Вывод: никакой эпидемии у них не будет. Сейчас - аврал. А потом справятся в нормальном режиме.
Вчера был репортаж, гражданка Британии имела вылет из Польши, и рейсы ещё были - не впустили. Сказали, вы можете въехать, но в аэропорт вы не поедете. Поедете на карантин 14 дней.
Что Украине мешало - я не знаю. Она, вообще, не обремена никаким европейским законодательством. Никто бы (кроме России, естественно) не обвинял бы, если бы людей хотя бы обязали под страхом суда, чтобы высидели дома 14 дней.
что Украине мешало?
Пока там 100 держали, надо было в каждой области по организовать. Пансионатов, домов отдыха - сотни по стране.
Уже бы первые понаехавшие выходили бы - новых бы запускали.
Но это всё легче и правильнее, чем метро перекрывать и экономику тотальным карантином валить.
Пофиг. С каждым разбираются и по одному запускают.
У них эпидемии не будет.
Ярославский - мародер
Вот так дилемма за кого душа болит ?
Да пусть они поубивают друг друга !
Харьков начал первым, за ним пойдет Львов и Одесса...
Да пусть они поубивают друг друга !
Ярославский сегодня 2 млн долларов Харькову на борьбу с коронавирусом перечислил, а мог бы просто подарить брату. Не хочет Кучер закупать медоборудование у брата Ярославского - пусть найдет другого поставщика, в чем проблема? Сейчас весь мир полыхает пандемией, и медоборудование, и маски, и санитайзеры очень сложно найти - их моментально раскупают по втрое завышенной цене.