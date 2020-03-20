 РНБО надала сучасний програмний комплекс для управління статистикою щодо кожної лікарні і поліклініки, - Шмигаль

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".

"Ми працюємо з Радою національної безпеки та оборони, яка надала сучасний програмний комплекс, щоб ми буквально за найближчу добу звели і змогли керувати цілою статистикою по всій Україні, по кожній лікарні, поліклініці", - сказав він.

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