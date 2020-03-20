EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, Здоров'я
  938  21
Матеріали за темою:
Все про:карантин (577) РНБО (707) статистика (238) Денис Шмигаль (126) COVID-19 (1485) коронавірус (105)

 РНБО надала сучасний програмний комплекс для управління статистикою щодо кожної лікарні і поліклініки, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Рада національної безпеки та оборони надала уряду сучасний програмний комплекс для управління статистикою по всій Україні в нинішній ситуації, пов'язаній з поширенням коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".

"Ми працюємо з Радою національної безпеки та оборони, яка надала сучасний програмний комплекс, щоб ми буквально за найближчу добу звели і змогли керувати цілою статистикою по всій Україні, по кожній лікарні, поліклініці", - сказав він.

Читайте також: РНБО просить обладміністрації селити лікарів у готелях і хостелах і забезпечити їхнє транспортування на роботу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183205
 
 
 Топ коментарі
 
Іспанія, 19.03.2020 "Тут можна прібарахлітся, внукам хватіт"СНБО предоставил современный программный комплекс для управления статистикой по каждой больнице и поликлинике, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 514
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А що з даними по епідемії туберкульозу, грипу, ротавірусної інфекції, гепатіту та інших смертельних хвороб. Коли РНБОУ буде відслідковувати і ці хвороби, від яких гине в рази більше людей щодня. Тільки від туберкульозу кожне день гине 11 людей!
 показати весь коментар
 
Не ліпи тут дурника. У грипа відсоток летальності на пару порядків меньший, туберкульоз та гепатит мають вірулентність на декілька порядків меньше. А ця ******* за 12 днів в Італії вбила понад 4000 людей. У першу чергу - за рахунок того, що коли це все у них починалось - на півночі Італії було забагато таких розумників як ти.
 показати весь коментар
 
Чого вартує цей комплекс, якщо в лікарнях нема централізованого програмного продукту, який би дозволяв не виписувати папірці з направленням (наприклад, на аналізи, і ін. обстеження чи процедури), а формувати їх електронно.
 показати весь коментар
 
Іспанія, 19.03.2020 "Тут можна прібарахлітся, внукам хватіт"СНБО предоставил современный программный комплекс для управления статистикой по каждой больнице и поликлинике, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 514
 показати весь коментар
 
 
"неучтенка", прокол комплекса..... СНБО предоставил современный программный комплекс для управления статистикой по каждой больнице и поликлинике, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4353

кстати, это не маски, а респираторы класса FFP 3
 показати весь коментар
 
 
И смех и грех...
В Северной Каролине (США) преступник угнал фургон с грузом туалетной бумаги. Об этом сообщает Fox News.
Полицейские обратили внимание на грузовик, нарушивший правила дорожного движения на одной из магистралей штата. Проследовав за ним до конца маршрута, они выяснили, что машина находится в угоне. «Уловом» преступника стали более восьми тонн туалетной бумаги и бумажных полотенец.
В полиции заявили, что не станут раскрывать имя водителя, потому что «тема туалетной бумаги сейчас довольно чувствительна».
США, как и многие другие страны, столкнулись с ажиотажным спросом на туалетную бумагу на фоне пандемии коронавируса. Покупатели сметают внезапно ставший дефицитным товар с полок магазинов. Сообщалось, что многие американцы из-за недостатка бумаги перешли на биде, спрос на которые значительно вырос в последние дни.
 показати весь коментар
 
 
В нас без комплексу трупи непорахують СНБО предоставил современный программный комплекс для управления статистикой по каждой больнице и поликлинике, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6346
 показати весь коментар
 
 
Спасибо. Это чудо-программа называется Microsoft Office 365.
Есть бесплатный аналог - Open Office.
 показати весь коментар
 
 
Мастер уходить от вопросов этот Шмыгаль. Хитрожопый но не опытный.
 показати весь коментар
 
 
статистика знает всё, но ей управляющие, ещё больше )
 показати весь коментар
 
Китайские власти заявили о том, что препарат, используемый в Японии для лечения новых штаммов гриппа, оказался эффективным у пациентов с коронавирусом.
Фавипиравир (favipiravir), также известный как "Авиган" (Avigan).
https://zn. ua/WORLD/yaponskoe-lekarstvo-ot-grippa-effektivno-v-lechenii-koronavirusa-guardian-348404_.html (пробел убрать)
В 2016 году правительство Японии предоставило фавипиравир в качестве экстренной помощи для борьбы со вспышкой вируса Эбола в Гвинее.
"Он обладает высокой степенью безопасности и явно эффективен в лечении", - сказал спикер китайского министерства науки и технологий Чжан Синьминь журналистам 17.03.2020.
NHK пишет, что пациенты, которым давали лекарство в Шэньчжэне, вылечились от коронавируса в течение четырех дней после того, как их тесты дали положительный результат. Для сравнения, больные COVID-19 излечивались за 11 дней, если не принимали этот препарат.
Кроме того, рентген подтвердил улучшение состояния легких примерно у 91% пациентов, принимавших фавипиравир, по сравнению с 62%, которых лечили другими препаратами.
Отмечается, что врачи в Японии используют один и тот же препарат в клинических исследованиях на пациентах с коронавирусом с легкими или умеренными симптомами, надеясь, что это предотвратит размножение вируса у пациентов.
Однако, препарат не так эффективен у людей с более тяжелыми симптомами (он не работает так хорошо, когда вирус уже размножился).
Этот препарат не доступен к заказу непосредственно пациентами, его продают только для государственных учреждений.
--!!
Я вижу определенное противоречие в тактике лечения коронавируса нашим МОЗ с тем, что озвучили китайские власти.
Больным с клинически подтвержденным положительным анализом на коронавирус - надо сразу же давать фавипиравир, а нашим больным МОЗ предлагает самоизолироваться дома (и ждать, когда вирус размножится до тяжелой пневмонии, когда уже ничто (пока не создано новых специфических лекарств) не поможет).
В надежде только на собственный организм пациента.
Надо использовать имеющийся китайский опыт.

Мне кажется, надо срочно по линии МОЗ закупать в Японии этот фавипиравир и лечить им сразу же после подтверждения диагноза.

Не ждать сотен смертей в надежде на чудо.
 показати весь коментар
 
 
нужно районы разделить периметрами и установить пункты пропуска с замерами температуры по всюду - лазерными и инфракрасными термометрами и так же замерять температуры на каждой остановке любого транспорта, на каждом входе в магазин, возле каждого дома должны стоять замеряльщики температуры. нужно выявлять больных и проверять их и изолировать в случае коронавируса. И нужно всем главное дома сидеть - это остановит вирус, чтобы он не распространялся и если вылечатся те, кто заболел, то вирус удастся побороть! Еще можно штрафы ввести за выход из дома без причины!
 показати весь коментар
 
за выход из дома арест и суды тройки и срочно принять законы о земле и дамбасе...
 показати весь коментар
 
Санитарный врач Ляшко уже рассказал как вы управляете статистикой."Наличие тестов увеличит число зараженных"...
 показати весь коментар
 
програмний комплекс для обрахування статистики (швидкість 1 операція в секунду!)
РНБО надала сучасний програмний комплекс для управління статистикою щодо кожної лікарні і поліклініки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 487 на більше грошей уже нема.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору