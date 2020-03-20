 "У нас забрали мільярди на користь великого бізнесу, потім зібрали олігархів і просять купити нам апарат ШВЛ", - Філатов

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".
Філатов підкреслив, що рішення про тимчасове скасування податку на нерухомість і податку на землю призвело до того, що виконання місцевих бюджетів зірвано.
За словами Філатова, тільки в Кривому Розі податки за землю місцевого ГЗК становлять 80% місцевого бюджету. У місті Лозова єдиним джерелом місцевого бюджету була залізниця.
"У нас забрали мільярди на користь великого бізнесу, потім зібрали олігархів і просять купити нам апарат штучної вентиляції легенів", - обурився Філатов.
Мери великих міст погодилися зі словами Філатова.
Мер Кличко заявив, що він як Глава асоціації мерів міст спілкується з мерами різних міст. Він підкреслив: "У Києві багато джерел наповнення бюджету. Але до мене звертаються мери дрібних міст, у яких податок на землю і податок на нерухомість - головне джерело місцевого бюджету. Вони запитують "Як нам жити!?".
Мер Одеси Труханов заявив, що Філатов має рацію і мери міст "працюють на знос" і не озираються ні на кого.
За словами мера Львова Андрія Садового цей закон "вимагає доопрацювання".
Интересно, может и кофе, который он пьёт с Коломойским тоже из Омана бесплатно присылают?...
С одной стороны Филатов прав - свою математику он предоставил.
С другой стороны, есть постановление не выгонять людей с работы и выплатить им зарплату.
Середину тут не найти.
https://www.youtube.com/watch?v=4L-c1MtzwrQ
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