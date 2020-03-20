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 Суспільство, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:карантин (577) Кличко (983) місцеве самоврядування (64) мер (200) податки (890) Садовий (295) Труханов (199) Філатов (264) COVID-19 (1485) коронавірус (105)

 "У нас забрали мільярди на користь великого бізнесу, потім зібрали олігархів і просять купити нам апарат ШВЛ", - Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов жорстко розкритикував ухвалене Верховною Радою рішення про тимчасову відміну податку на землю та податку на нерухомість. Його підтримали мери великих міст Києва - Віталій Кличко, Одеси - Геннадій Труханов і Львова - Андрій Садовий.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі програми  "Свобода слова з Савіком Шустером".

Філатов підкреслив, що рішення про тимчасове скасування податку на нерухомість і податку на землю призвело до того, що виконання місцевих бюджетів зірвано.

За словами Філатова, тільки в Кривому Розі податки за землю місцевого ГЗК становлять 80% місцевого бюджету. У місті Лозова єдиним джерелом місцевого бюджету була залізниця.

"У нас забрали мільярди на користь великого бізнесу, потім зібрали олігархів і просять купити нам апарат штучної вентиляції легенів", - обурився Філатов.

Читайте також: "Економіку не можна врегулювати кримінальними справами і штрафами! Вони думають, що за замовчуванням все розсмокчеться. Не розсмокчеться", - Філатов про політику центральної влади під час карантину

Мери великих міст погодилися зі словами Філатова.

Мер Кличко заявив, що він як Глава асоціації мерів міст спілкується з мерами різних міст. Він підкреслив: "У Києві багато джерел наповнення бюджету. Але до мене звертаються мери дрібних міст, у яких податок на землю і податок на нерухомість - головне джерело місцевого бюджету. Вони запитують "Як нам жити!?".

Мер Одеси Труханов заявив, що Філатов має рацію і мери міст "працюють на знос" і не озираються ні на кого.

За словами мера Львова Андрія Садового цей закон "вимагає доопрацювання".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183204
 
   
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О !!!!!!!!!! тогда ты еще не нюхал ЗЕльоное дерьмо !!!!!
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Петя труїв маму Ріму канхветами, тому зюзя народився дебілом
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Яке відношення ВСІ лікарні мають до війни? Що, у вашому розумінні, все необхідне? Це яка кількість апаратів ШВЛ? Маски розпродані пліснявими входять в перелік необхідного? Це у вас покликання таку хрінь писати? Чи весняне загострення "порохозалежності"?
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Ну так зеленський же обіцявже лохам боротися з олігархами, а не проти них
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Так он Эрику убил безжалостно и что, ДБР даже дело не открыло. О какой справедливости вообще речь?
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Офіс президента повідомив НАЗК, що чартерний переліт Зеленського з відпустки оплатила держава Оман - «НВ»https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyy-oman-nazk/30499826.html?fbclid=IwAR2Wr4dlxD5EBVwx7iJoEGzqZOb_ZxueM242rr3DxYHVLJIpW5tcGFJfcCs
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Значит выгодный клиент или представитель выгодного офшорного клиента...
Интересно, может и кофе, который он пьёт с Коломойским тоже из Омана бесплатно присылают?...
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Боря, дякую, але всім вже і так ясно, що зюзя - відбите мудило
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Тут двоякая ситуация.
С одной стороны Филатов прав - свою математику он предоставил.
С другой стороны, есть постановление не выгонять людей с работы и выплатить им зарплату.
Середину тут не найти.
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Гепа строит сортиры стоимостью 20миллионов.А больницы всев говне.
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Здесь не столько Гепа виноват, сколько харьковчане, выбирающие его мэром десятилетиями. Кто им доктор?
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Это такая зе-борьба с олигархами...
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не з усіма олігархами)). Точніше, боротися буде з усіма іншими на користь бєнє каламойше.
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зеленый парадокс в том, что у местных бюджетов он забрал деньги, а у олигархов теперь клянчит. куда пошли налоги с предприятий? кто догадается, тому бесплатный билет на "вечерний квартал".
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Філатов висувається на високі політичні позиції!!!
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звісно. Кастрували децентралізацію, жирний каломойша не може змиритися з думкою, що мери у містах будуть витрачати гроші, які він може віджати за своїми рейдерськими звичками. І бубочка йому несамовито допомагає в цьому. Все що було зроблено в містах протягом останніх 5 років - було зроблено завдяки децентралізації. Тепер прощавайте ремонти доріг, лікарень, всіх соціальних об'єктів. Тепер жирний рейдер буде вирішувати кому дати гроші, а кому ні. І шось мені підказує, що Філатову жирний бєня грошей точно не дасть.. Тож, плакали дороги в моєму Дніпрі.
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Ті хто вважає, що Зеленський не розуміє, що завдає шкоди Україні його недооцінюють. Зеленський маленькими кроками в умовах інформаційного хаосу, підступно, прикриваючись миром та гуманітарним підтекстом заяв, свідомо здає Україну.
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Пользуясь случаем добьёт экономику Украины на радость питерского москаля. Поскольку на попередников тут не свалишь, коронавирус как раз вовремя подвернулся. На него ещё много чего списать можно будет - даже дебелизм команды. Мол болеют люди и вирус у них один.
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Вначале филя с корбаным за 3 копейки сдает паркоместа левой ООО рога и копыта, делает бесполезное метро, а за тем нету денег, как же так.
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