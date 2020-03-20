 Мер Чернівців переконаний, що в області потрібно ввести надзвичайний стан

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні прийняв для себе непросте рішення - звернувся до президента України, повідомив прем'єр-міністра і главу РНБО про це звернення - про необхідність введення надзвичайного стану на території Чернівецької області", - сказав Каспрук.

За його словами, в регіоні найбільше хворих на коронавірус в Україні, у багатьох людей є підозра на зараження.

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"Кілька невеликих населених пунктів, сіл вже переведені рішенням обласної комісії з питань надзвичайних ситуацій у режим обмеженого в'їзду-виїзду. Також є великі проблеми з постачанням засобів захисту і обладнання. Ми готові закривати потужності легкої промисловості і шити маски, але в українських постачальників на сьогодні немає запасів матеріалів", - розповів Каспрук.

У цьому контексті він висловив переконання, що саме держава має контролювати ситуацію, що склалася.

"Основні стратегічні запаси матеріалів - медичного обладнання, масок, біокостюмів, лікарських засобів - розподіляти в жорсткому режимі між тими регіонами, де це найбільш необхідно. Необхідно залучати додаткові сили і засоби для контролю громадського порядку", - підкреслив мер Чернівців.

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