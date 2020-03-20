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 Політика України
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Все про:карантин (577) Чернівці (171) надзвичайний стан (60) COVID-19 (1343) Каспрук Олексій (3) коронавірус (105)

 Мер Чернівців переконаний, що в області потрібно ввести надзвичайний стан

У Чернівецькій області необхідно ввести надзвичайний стан, щоб на державному рівні контролювати ситуацію щодо недопущення поширення коронавірусу в регіоні, переконаний мер Чернівців Олексій Каспрук.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні прийняв для себе непросте рішення - звернувся до президента України, повідомив прем'єр-міністра і главу РНБО про це звернення - про необхідність введення надзвичайного стану на території Чернівецької області", - сказав Каспрук.

За його словами, в регіоні найбільше хворих на коронавірус в Україні, у багатьох людей є підозра на зараження.

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"Кілька невеликих населених пунктів, сіл вже переведені рішенням обласної комісії з питань надзвичайних ситуацій у режим обмеженого в'їзду-виїзду. Також є великі проблеми з постачанням засобів захисту і обладнання. Ми готові закривати потужності легкої промисловості і шити маски, але в українських постачальників на сьогодні немає запасів матеріалів", - розповів Каспрук.

У цьому контексті він висловив переконання, що саме держава має контролювати ситуацію, що склалася.

"Основні стратегічні запаси матеріалів - медичного обладнання, масок, біокостюмів, лікарських засобів - розподіляти в жорсткому режимі між тими регіонами, де це найбільш необхідно. Необхідно залучати додаткові сили і засоби для контролю громадського порядку", - підкреслив мер Чернівців.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183202
 
   
 Топ коментарі
 
В Италии несмотря на строжайший карантин тысячи новых зараженных и 630 погибших за последние сутки, нужно идти на любые меры чтоб такого не было у нас.
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все правильно говорит...
преЗЕдент... хватит скрипеть с экрана... им уже нужна реальная помощь, а не пиар и самолюбование
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Неее это только реппетиция...только вот думаю... как долго мы будем лабораторными мышами и крысками.. у этой обкуренной дебильной пугливой трусливой продажной власти...
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У мера Чернівців напрочуд розумне й адекватне бачення ситуації! Я навіть здивований що мер настільки правильно оцінює ситуацію! Потрібно перекривати дороги на виїзді з Чернівців і випускати з Чернівців тільки по спецперепусткам після перевірки швидкими тестами на коронавірус, але зі здаванням ПЦР тестів і фіксації телефонів і координат тих хто виїздить з міста!
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Неее это только реппетиция...только вот думаю... как долго мы будем лабораторными мышами и крысками.. у этой обкуренной дебильной пугливой трусливой продажной власти...
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молодец люди дороже чистого золота
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Мабуть треба заїзжим не температуру міряти, а розміщати на карантин десь в Карпатах десь на місяць. Як то зробили японці з пароходом.
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У вас есть пароход в Карпатах? Или быстренько обнести участок в Карпатах колючкой и всех в конц лагерь?
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О, начинается. У перезидента есть дачи, санатории пустуют - масса.
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Треба було при перетині кордону, влаштувати їм побиття камнями,і кричати щоб подохли їхні діти, так як робили в Санжарах, но санжарівці взяли приклад з західнян, вони боялися приїзджих з Китаю, но за те, теперь отримали своїх кормільцев з Італії.
Тепер жріть що посіяли, не обляпайтесь
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ти про що, тебе побили ногами чи потребуєш захисту?
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та там у них сёлами заразу завезли...
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в мире больше 200000 тысяч больных,и если отследить то 100000 было за 3 месяца последующие 100000 были за 10 дней! То есть теоретически 1 инфицированый человек не отслеженный медиками может заразить до 100 человек.
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Это из-за быстрой миграции. Испанку тоже карантинами побеждали.
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все правильно говорит...
преЗЕдент... хватит скрипеть с экрана... им уже нужна реальная помощь, а не пиар и самолюбование
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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио ввел чрезвычайное положение в городе еще 5 дней назад...
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В Италии несмотря на строжайший карантин тысячи новых зараженных и 630 погибших за последние сутки, нужно идти на любые меры чтоб такого не было у нас.
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Тут на Цензоре , местные Пете_расты на какашки исходят что метро закрыли и транспорт ограничили (правда перед этим так же исходили - почему не закрывают метро, но это для них типично). Так что на боле строгие меры идти нельзя, у них точно инфаркты пойдут ...
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Не порть статистику шуту !дай всех прокаженных завести в страну
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Ну и вирус как испугается ЧП как убежит
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все что заработали в польше и чехии - все умножили на ноль.
предателей не любит никто. и судьба тоже
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Так да. У них же флаг Власова - официальный флал Расиси.
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Десять дней и в Украине будут показатели испании еще через десять догоним италию
Все это благодаря завозу десятков тысяч инфецированных за последние дни
Готовтесь будет ад
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Уверен что это деверсия против Украины осуществляемая предателем скоморохом
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Чернівці це український Ухань, треба закривати їх наглухо з суворою забороною виходити на вулиці без нагальної потреби. Це буде боляче і жорстко, але допоможе вповільнити поширення епідемії.
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Вторым украинским Узнаем станет Киев. Если в Черновцы вернулись в основном заробитчаны, то в Киев любители шопинга в Милане, лыж в Куршавеле , круасанов в Париже и пива в Германии.
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Не факт, у таких людей вузьке коло спілкування і достатньо коштів щоб звернутись до найдорожчої лікарні в будь-який час.
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Как раз с кругом общения у них все ок, салоны красоты, рестораны, клубы, шоппинг, спортклубы.
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Гарант сказал что вернет всех,я верю Зеле...
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Мер Чернівців переконаний, що в області потрібно ввести надзвичайний стан - Цензор.НЕТ 8802 Павел Довженко
В Италии несмотря на строжайший карантин тысячи новых зараженных и 630 погибших__________________
Татышо.... А сколько на фронте погибло? Забыли? Война закончена? Или тут - АЛАРМА !!!!!!, а там - так че, привыкли ж уже?
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