 10 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Чернівецькій області, - МОЗ (оновлено)

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Пацієнт, у якого першого було зафіксовано COVID-19 вже видужав.
За даними ЦГЗ, ще 1 випадок COVID-19 підтверджено в Київській області.
Таким чином, загалом в Україні - 40 випадків інфікування коронавірусом. В т.ч. Чернівецька область - 25, Київська - 3, Київ - 3, Житомирська - 2, Дніпропетровська - 2, Івано-Франківська - 2, Донецька - 1, Харківська - 1, Львівська - 1.
Мы все умрем! Ааааааааааааааааа Апокалипсис опять!!!!!
Зараз вони "знають" що треба було діяти тоді (хоча тоді вони мовчали), але не знають що треба робити далі. І так буде продовжуватись в залежності від розвитку епідемії.
Города изолированы, метро закрыто, все в масках...
ЭТО ПЕСТЕЦ !!!!
Украинку уличили в воскресенье 15 марта после того, как полиция получила телефонный звонок от местного жителя. Тот заметил женщину, которая уже не первый день продавала маски у местного супермаркета.
Полицейские добрались до этого места и сразу же заметили 53-летнюю женщину, которая пыталась убежать, спрятав товар под курткой.
После прибытия полиции украинка призналась, что пыталась продать маски.
Ее оштрафовали за отсутствие разрешения на торговлю в общественных местах и невыполнение указа правительства оставаться дома, чтобы сдержать распространение коронавируса. Сумма штрафа в сообщении издания не указана.
https://www.youtube.com/watch?v=Ne0j56fOv2o
И красноречивой карте распространения по Украине, где пылает не Харьков, а Черновцы.
И истории заразившихся - все из ЕС
Если большинство граждан проверить на тесты по короновирусы, то зараженных будут в сотни раз больше...
Просто многие даже не подозревают, что они заражены, болеют и являются разнозчиками короновируса. Ибо у них болезнь протекает безсимптомно.
и все обошлось без закрытия метро и т.д...
Better call Orko
@emrgnc_doc
Чувіха, яку ми завозили в неділю вночі в інфекційну з підозрою на короночку, дала інтерв'ю, де висказала свій хейт умовам в лікарні (та, то та сама, по дорозі до якої ми знімали відос-атвєтку полякам і яка просила не везти її в Санжари)).
Інфекційну вона-то обісрала, але, як то кажуть, диявол ховається в деталях. Вона чітко каже, шо повернулась з Єгипту і ще в п'ятницю викликала "швидку", бо було зле. Тоді бригада приїхала без захисту (бо вона походу не сказала за епіданамнез).
І о, яка іронія долі, її поклали в бокс з женщіною, яка так само хй клала казати, шо вернулась з-за кордону і тому на її температурку послали звичайну перемишлянську бригаду (їх посадили на карантин до результатів тестів тої пацієнтки).
От до чого я веду - завжди, просто блть завжди говоріть лікарям правду про все, бо замовчування - це блдська гра з вашими (а у випадку з короною - і чужими) здоров'ям і життям.
Бо от того вечора був ще один унікал, який вирішив нам не палитись, шо захавав трохи класних таблєток під водку з дружбаном і чуть не зробив нам головняк. Добре шо я згадав старі-добрі локальні київські протоколи і ввів антидот, на якому тіпа відпустило повністю.
Тому так, ми повинні знати взагалі все-все-все, бо в таких випадках правда - часто ціна вашого життя.
А, ну і, власне, сама стаття, якшо цікаво (добре шо в неї таки грип і ще одна бригада обійдеться без карантину) http://tvoemisto.tv/exclusive/slava_bogu_shcho_ya_ne_zarazylasya__patsiientka_yaku_vypysaly_z_lvivskoi_infektsiynoi_likarni_107532.html
Фавипиравир (favipiravir), также известный как "Авиган" (Avigan).
https://zn. ua/WORLD/yaponskoe-lekarstvo-ot-grippa-effektivno-v-lechenii-koronavirusa-guardian-348404_.html (пробел убрать)
В 2016 году правительство Японии предоставило фавипиравир в качестве экстренной помощи для борьбы со вспышкой вируса Эбола в Гвинее.
"Он обладает высокой степенью безопасности и явно эффективен в лечении", - сказал спикер китайского министерства науки и технологий Чжан Синьминь журналистам 17.03.2020.
NHK пишет, что пациенты, которым давали лекарство в Шэньчжэне, вылечились от коронавируса в течение четырех дней после того, как их тесты дали положительный результат. Для сравнения, больные COVID-19 излечивались за 11 дней, если не принимали этот препарат.
Кроме того, рентген подтвердил улучшение состояния легких примерно у 91% пациентов, принимавших фавипиравир, по сравнению с 62%, которых лечили другими препаратами.
Отмечается, что врачи в Японии используют один и тот же препарат в клинических исследованиях на пациентах с коронавирусом с легкими или умеренными симптомами, надеясь, что это предотвратит размножение вируса у пациентов.
Однако, препарат не так эффективен у людей с более тяжелыми симптомами (он не работает так хорошо, когда вирус уже размножился).
Этот препарат не доступен к заказу непосредственно пациентами, его продают только для государственных учреждений.
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Я вижу определенное противоречие в тактике лечения коронавируса нашим МОЗ с тем, что озвучили китайские власти.
Больным с клинически подтвержденным положительным анализом на коронавирус - надо сразу же давать фавипиравир, а нашим больным МОЗ предлагает самоизолироваться дома (и ждать, когда вирус размножится до тяжелой пневмонии, когда уже ничто (пока не создано новых специфических лекарств) не поможет).
В надежде только на собственный организм пациента.
Надо использовать имеющийся китайский опыт.
Мне кажется, надо срочно по линии МОЗ закупать в Японии этот фавипиравир и лечить им сразу же после подтверждения диагноза.
Не ждать сотен смертей в надежде на чудо.