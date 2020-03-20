EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, Здоров'я
  12710  68
Матеріали за темою:
Все про:Буковина (293) карантин (577) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 10 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Чернівецькій області, - МОЗ (оновлено)

Станом на 22:00 20 березня в Україні підтверджено 10 нових випадків COVID-19, їх зафіксовано в Чернівецькій області, всього в Україні - 39 випадків інфікування коронавірусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Пацієнт, у якого першого було зафіксовано COVID-19 вже видужав.

Читайте також: На Харківщині коронавірусу немає, його діагностували у харків'янки, яка перебуває в Київській області, - Кучер. ВIДЕО

За даними ЦГЗ, ще 1 випадок COVID-19 підтверджено в Київській області.

Таким чином, загалом в Україні - 40 випадків інфікування коронавірусом. В т.ч. Чернівецька область - 25, Київська - 3, Київ - 3, Житомирська - 2, Дніпропетровська - 2, Івано-Франківська - 2, Донецька - 1, Харківська - 1, Львівська - 1.

10 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Чернівецькій області, - МОЗ 01

10 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Чернівецькій області, - МОЗ 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У чотирьох молдаван, які нещодавно відвідували Почаївську лавру, виявили коронавірус, - Додон

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183201
 
 
 Топ коментарі
 
Вот она, политика всех вернуть и любой ценой. А карантин до задницы, когда от расчитан на самосознание людей. А мозг включить и всех кто за рубежом оставить на карантине в стране пребывания не додумался. Зато всех завозят десятками тысяч, а из них половина безсимптомных носителей.
 показати весь коментар
 
Еще неделька и счет пойдет на сотни.. Спасибо клоуну, он сделал все что возможно для максимального распространения заразы... Завезти десятки тысяч носителей и распустить их по стране - это гениальный ход..
 показати весь коментар
 
А точніше ЗЄлєбобізм головного мозку то ваше всьо.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А точніше ЗЄлєбобізм головного мозку то ваше всьо.
 показати весь коментар
 
 
ну сукин сын проздравил так проздравил сегодня с улыбкой на глазах и гы гы ура у нас первый выздоровший ага а небесная канцелярия имеет свои иные мнения..на сей счет.... 10 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9294
 показати весь коментар
 
 
В Чернівецькій області потрібно перекривати дороги і блокувати обласний центр!
 показати весь коментар
 
Ти дурбецел, хоча кому я це кажу, виборцю зеленського......
 показати весь коментар
 
 
Жду с нетерпением известий о COVID-19 с Банковой. Очень жду!
 показати весь коментар
 
 
Ну фсе, СЛИВАЙТЕ ВОДУ, ТУШИТЕ СВЕЧИ
Мы все умрем! Ааааааааааааааааа Апокалипсис опять!!!!!
 показати весь коментар
 
 
просто шикарно отпраздновали приезд и 8 марта...
 показати весь коментар
 
Вот она, политика всех вернуть и любой ценой. А карантин до задницы, когда от расчитан на самосознание людей. А мозг включить и всех кто за рубежом оставить на карантине в стране пребывания не додумался. Зато всех завозят десятками тысяч, а из них половина безсимптомных носителей.
 показати весь коментар
 
 
Яка країна залишила своїх громадян на примусовий карантин в країні перебування?
 показати весь коментар
 
 
Та нічого б він не залишив. Всі порохоботи, як і їх "гетьман" розумні заднім числом.
Зараз вони "знають" що треба було діяти тоді (хоча тоді вони мовчали), але не знають що треба робити далі. І так буде продовжуватись в залежності від розвитку епідемії.
 показати весь коментар
 
 
Вы знаете господа из Германии,что ваша страна на почётном 4-м месте по заболеваниям коронавирусом. Всё бы ничего и сочувствие хочется высказать.Но вспомнишь беспринципность и озабоченность Меркель,так мысли про бумеранг приходят.Не стоит вам дискутировать.Лучше просто читайте другие комментарии.
 показати весь коментар
 
Перемога - коронавірус привезли з-за бугра.
 показати весь коментар
 
 
О эпичном карантине в Новых Санжарах будут слагать легенды...
 показати весь коментар
 
 
Ели бы 10 заразились по правде ,то все депутаты с кабинетом министров сбежали бы на Московию 10 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7611
 показати весь коментар
 
39 случаев инфицирования коронавирусомИсточник: https://censor.net.ua/n3183201

Города изолированы, метро закрыто, все в масках...
ЭТО ПЕСТЕЦ !!!!
 показати весь коментар
 
і шо? вільні ринки. хто платить той купує. + з італією ми не воюємо. от в росіі українські маски - то був би злочин.
 показати весь коментар
 
 
В Милане оштрафовали 53-летнюю гражданку Украины, которая незаконно продавала медицинские маски на улице несмотря на правительственный указ оставаться дома в связи со вспышкой коронавируса.

Украинку уличили в воскресенье 15 марта после того, как полиция получила телефонный звонок от местного жителя. Тот заметил женщину, которая уже не первый день продавала маски у местного супермаркета.
Полицейские добрались до этого места и сразу же заметили 53-летнюю женщину, которая пыталась убежать, спрятав товар под курткой.
После прибытия полиции украинка призналась, что пыталась продать маски.
Ее оштрафовали за отсутствие разрешения на торговлю в общественных местах и ​​невыполнение указа правительства оставаться дома, чтобы сдержать распространение коронавируса. Сумма штрафа в сообщении издания не указана.
 показати весь коментар
 
Украина спасет мир... (сарказм, если что...)
 показати весь коментар
 
 
Еще неделька и счет пойдет на сотни.. Спасибо клоуну, он сделал все что возможно для максимального распространения заразы... Завезти десятки тысяч носителей и распустить их по стране - это гениальный ход..
 показати весь коментар
 
 
а надо было их сжечь живьем, как в Новых Санжарах ?
 показати весь коментар
 
 
сначала кто то добивался отмены виз для десятков тысяч носителей и выпускал милионы носителей на заработки
 показати весь коментар
 
 
зАРАЗА ПРЕТ ОТОВСЮДУ. с сРАШКОЙ СКОРО ТОЖЕ КОРДОН ПЕРЕРОЮТ ТАМ - ЖОПА
 показати весь коментар
 
 
Александр Лукашенко проговорился, что в России "пожар" с коронавирусом

https://www.youtube.com/watch?v=Ne0j56fOv2o
 показати весь коментар
 
Верю карте ВОЗ.
И красноречивой карте распространения по Украине, где пылает не Харьков, а Черновцы.
И истории заразившихся - все из ЕС
 показати весь коментар
 
карта ВОЗ говоришь? а данные для ВОЗ от куда поступают? писец, ну ты даешь угля..
 показати весь коментар
 
неужели ты не понимаешь, что в Украине просто нет тестов, что бы выдать реальную ситуацию, а на расее тупо врут, там скоро выборы..
 показати весь коментар
 
що за нісенітниці ти верзеш? До чого тут безвіз? Наче до безвізу заробітчани не їздили в ЄС на роботу. Я пам'ятаю 2012, 13 роки, коли по робочу візу стояли величезні черги людей у візових центрах, і це не в західних областях, а в мене в Дніпрі. Приплітаєш хєрню різну. Господи, який же ж в нас народ тупуватий та неосвічений (((.. Від цього стає моторошно.
 показати весь коментар
 
 
чи ти не наш, га, свіжоспечений боте?
 показати весь коментар
 
да все прекрасно понимают, что это не новые случаи появились... это просто начали доходить тесты на короновирус до больниц в Украине...
Если большинство граждан проверить на тесты по короновирусы, то зараженных будут в сотни раз больше...
Просто многие даже не подозревают, что они заражены, болеют и являются разнозчиками короновируса. Ибо у них болезнь протекает безсимптомно.
 показати весь коментар
 
 
Черновцы скоро можно будет считать очагом вируса.
 показати весь коментар
 
 
свиным гриппом 225 случаев было в Украине и умерло 17.
и все обошлось без закрытия метро и т.д...
 показати весь коментар
 
 
Короновирус это не грипп, это разные вирусы. Симптоматика просто похожая. Свиной грипп эта та же испанка 100 лет назад которой переболело ~ 30% населения планеты, и умерло 50-100 млн. К свиному гриппу у людей есть уже иммунитет, а это новый вирус для людей.
 показати весь коментар
 
 
Чтобы противостоять эпидемии коронавируса, нужно отказаться от алкоголя и курения и заниматься спортом. К примеру, сигареты только увеличат риск развития тяжёлой формы заболевания. -Ешьте здоровую и полезную пищу, которая помогает нормально функционировать вашей иммунной системе, ограничьте употребление алкоголя и избегайте сахаросодержащих напитков, не курите.
 показати весь коментар
 
Надо проветривать помещения, стараться не находиться в маленьких помещениях, где есть определённая скученность людей, в нашем обиходе это лифты. Протирать гаджеты, дверные ручки, кнопки лифтов, перила и так далее, карточки, которыми мы тоже расплачиваемся.
 показати весь коментар
 
 
ну от і відрахуйте 14 днів назад - ото вірус і заїхав. далі буде веселіше і як по мслу.
 показати весь коментар
 
 
Говорят от коронавируса помогает смотреть Комаровского по ютубу не менее 8 часов в день.
 показати весь коментар
 
а еще говорят, что если скотов смотреть, то наступает звиздец экономике.
 показати весь коментар
 
Теперь умножаем эту цифру на 3,5 (именно сколько людей мог заразить каждый) получится 35, и ещё раз умножаем на 3,5 получается 122. Вот сколько будет заболевших в ближайшие дни. Ну и дальше в такой же прогрессии вирус будет распространяться. Если не начнут тестировать всех кто контактировал с заболевшими и не будут сажать на строгий карантин то этот рост не остановить пока большинство людей не переболеет.
 показати весь коментар
 
кто бы сомневался что жопомоям начхать на всё и на всех
 показати весь коментар
 
мрази зеленые, это все на вашей совести.
 показати весь коментар
 
 
є припущення, що коронавірус влітку зійде нанівець, але чомусь є сумніви. В Італії вже майже літо, температура повітря вже давно десь 17 - 20 градусів, але що там коїться, це важко пояснити.
 показати весь коментар
 
Хоть +30 будет на улице не куда он не денится, он же в организьме живет, а там ему 36 и выше устраивает
 показати весь коментар
 
ну всі інші вірусні грипи ж кудись діваються. Свинячий, інші пташині також. Ці заяви лунали від лікарів. Напевно вони трохи в курсі про умови існування та виживання вірусів.
 показати весь коментар
 
Да кто его знает, Южная Африка - 202 заболевших
 показати весь коментар
 
Это зависит от того, когда народ начинает открывать окна. Итальянцы мерзляки в отличие от китайцев, поэтому в китае уже эпидемия остановилась.
 показати весь коментар
 
Молодец Зелень гулять так гулять...Дебилы...
 показати весь коментар
 
 


Better call Orko

@emrgnc_doc


Чувіха, яку ми завозили в неділю вночі в інфекційну з підозрою на короночку, дала інтерв'ю, де висказала свій хейт умовам в лікарні (та, то та сама, по дорозі до якої ми знімали відос-атвєтку полякам і яка просила не везти її в Санжари)).
Інфекційну вона-то обісрала, але, як то кажуть, диявол ховається в деталях. Вона чітко каже, шо повернулась з Єгипту і ще в п'ятницю викликала "швидку", бо було зле. Тоді бригада приїхала без захисту (бо вона походу не сказала за епіданамнез).

І о, яка іронія долі, її поклали в бокс з женщіною, яка так само хй клала казати, шо вернулась з-за кордону і тому на її температурку послали звичайну перемишлянську бригаду (їх посадили на карантин до результатів тестів тої пацієнтки).

От до чого я веду - завжди, просто блть завжди говоріть лікарям правду про все, бо замовчування - це блдська гра з вашими (а у випадку з короною - і чужими) здоров'ям і життям.

Бо от того вечора був ще один унікал, який вирішив нам не палитись, шо захавав трохи класних таблєток під водку з дружбаном і чуть не зробив нам головняк. Добре шо я згадав старі-добрі локальні київські протоколи і ввів антидот, на якому тіпа відпустило повністю.

Тому так, ми повинні знати взагалі все-все-все, бо в таких випадках правда - часто ціна вашого життя.

А, ну і, власне, сама стаття, якшо цікаво (добре шо в неї таки грип і ще одна бригада обійдеться без карантину) http://tvoemisto.tv/exclusive/slava_bogu_shcho_ya_ne_zarazylasya__patsiientka_yaku_vypysaly_z_lvivskoi_infektsiynoi_likarni_107532.html
 показати весь коментар
 
 
Нужно установить замеры температуру по всюду лазерными и инфракрасными термометрами - на каждой остановке любого транспорта, на каждом входе в магазин, возле каждого дома должны стоять замеряльщики температуры. Нужно разбить районы на зоны за которые нельзя выходить и или установить там пропускные пункты с замерами температуры или тестами для выявления больных! Можно также ввести штрафы для людей, которые выходят на улицу без причины и создают угрозу для всего общества подвергая себя потенциально заражению и в последствии распространению вируса и на окружающих и в первую очередь подвергнет опасности своих родных, а если есть старики в семье, то он их может убить этим выходом на улицу! Лучшее, что люди могут сделать - это сидеть дома! Потому что вирус будет останавливаться и не распространяться и тогда те, кто заболели смогут вылечиться не передав дальше вирус и только таким способом можно будет победить в этой борьбе с вирусом! Люди сидите дома и не доводите до того, что в Китае и Италии! А тем более у нас страна нахрен нищая и это мы не остановим, если у нас начнется полный П с этим вирусом! у нас нет не денег на оборудование и тесты и т.д. А еще выходя из дома, вы разрушаете нашу экономику страны и это все будет еще дольше затягиваться и ситуация будет ухудшаться еще больше и с вирусом и с экономикой! Люди, будьте ответственными и порядочными людьми!!!
 показати весь коментар
 
сравниваю инфу. в январе от пневмонии и гриппа умерли 600+ человек, по 20 в день сейчас зговорят что за все время от этого вируса у нас умерли 3 чел. за все время!!!!!!!!!!!! Вам всем не кажется что все эти данные просто набор цифр, чтоб показать работу? а если не врут, то с чем бороться, с пневмонией или вирусом
 показати весь коментар
 
Китайские власти заявили о том, что препарат, используемый в Японии для лечения новых штаммов гриппа, оказался эффективным у пациентов с коронавирусом.
Фавипиравир (favipiravir), также известный как "Авиган" (Avigan).
https://zn. ua/WORLD/yaponskoe-lekarstvo-ot-grippa-effektivno-v-lechenii-koronavirusa-guardian-348404_.html (пробел убрать)
В 2016 году правительство Японии предоставило фавипиравир в качестве экстренной помощи для борьбы со вспышкой вируса Эбола в Гвинее.
"Он обладает высокой степенью безопасности и явно эффективен в лечении", - сказал спикер китайского министерства науки и технологий Чжан Синьминь журналистам 17.03.2020.
NHK пишет, что пациенты, которым давали лекарство в Шэньчжэне, вылечились от коронавируса в течение четырех дней после того, как их тесты дали положительный результат. Для сравнения, больные COVID-19 излечивались за 11 дней, если не принимали этот препарат.
Кроме того, рентген подтвердил улучшение состояния легких примерно у 91% пациентов, принимавших фавипиравир, по сравнению с 62%, которых лечили другими препаратами.
Отмечается, что врачи в Японии используют один и тот же препарат в клинических исследованиях на пациентах с коронавирусом с легкими или умеренными симптомами, надеясь, что это предотвратит размножение вируса у пациентов.
Однако, препарат не так эффективен у людей с более тяжелыми симптомами (он не работает так хорошо, когда вирус уже размножился).
Этот препарат не доступен к заказу непосредственно пациентами, его продают только для государственных учреждений.
--!
Я вижу определенное противоречие в тактике лечения коронавируса нашим МОЗ с тем, что озвучили китайские власти.
Больным с клинически подтвержденным положительным анализом на коронавирус - надо сразу же давать фавипиравир, а нашим больным МОЗ предлагает самоизолироваться дома (и ждать, когда вирус размножится до тяжелой пневмонии, когда уже ничто (пока не создано новых специфических лекарств) не поможет).
В надежде только на собственный организм пациента.
Надо использовать имеющийся китайский опыт.

Мне кажется, надо срочно по линии МОЗ закупать в Японии этот фавипиравир и лечить им сразу же после подтверждения диагноза.

Не ждать сотен смертей в надежде на чудо.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору