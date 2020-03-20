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 Третя українка померла від коронавірусу в Італії, - МЗС

Міністерство закордонних справ підтвердило смерть від коронавірусу в Італії вже третьої громадянки України.

Про це речниця Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко повідомила в коментарі hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

"На превеликий жаль, сьогодні (20 березня - ред.) ми отримали офіційне підтвердження про третю смерть в Італії. Громадянка України 1960 року", - сказала вона.

Зеленко уточнила, що цей випадок, як і другий, стався у провінції Бергамо.

Нагадаємо, перша громадянка України померла в Італії від коронавірусу 13 березня. 19 березня в провінції Бергамо померла друга українка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За минулу добу в Італії від коронавірусу померло 627 осіб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183200
 
 
 Топ коментарі
 
На деньги, которые зарабатывают и посылают домой эти "дупамои" , живет вся украинская экономика.
Ну и на европейские подачки.
Ты тоже , в том числе.
И эти люди , работающие тяжело и много, заслуживают самого большого уважения
Го.но вреде тебя- нет.
Гнида ты.
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Да вчера только от снайперской пули кацапского пидараса погиб украинский воин... как-то потери фронтовые отошли на задний план...увы
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Скільки українців в Україні за ці дні,померло за різних причин?
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Freken Щоб казали за всіх.А не розводили паніку.Бо паніка призведе до краху України.Вже призводить.
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Винна буде тільки паніка? А недолуге керівництво - ні?
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Да вчера только от снайперской пули кацапского ******** погиб украинский воин... как-то потери фронтовые отошли на задний план...увы
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Всем похиба. Это ж Зели ставленник сказал, что это больше не война с сРашкой, а "внутриукраинский конфликт".
На армию стали подзабивать. А что это значит? - Это значит, что нас готовят к "воссоединению".
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XENOmorph X e9763c3a

Від "свинячого грипу (h1n1)" з грудня 2019 десь 50 чоловік, є і діти!
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Сегодня с удивлением узнал, что есть несколько штамов этого короновируса.
Самый опасный штам это иранский (итальянский)... у которого очень большая смертность.
А есть штам короновируса более щадящий, как в Германии, Британии и Кореи... При нём смертность на порядок меньше чем при иранском, итальянском штаме короновируса.
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Где то час назад, в студии прямого канала это озвучил политолог Раимов.
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Так именно итальянский нам и импортировали.
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1Коронавирус в Украине продолжил набирать обороты - заболели уже 29 человек в разных областях и 3 из них умерли. В мире самая тревожная ситуация в Италии - там заразились более 47 тысячи человек
В понедельник в италии будет 80000 тысяч а умирать будет 1000 в день
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Статистика растет ещё 10 новых случаев в Черновцах. Город закрывают.
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Интересно,а шо там з Новыми Санжарами,уже открыли?На Ц.Н. писали шо в Китае "Корону"уже победили.Может их назад вернуть.
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А почему ты только Италию берёшь... Почему не говоришь о Германии, где и в помине нет таких массовых смертей от короновируса?
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А ты что в равной по возможностям стране живешь?и каким образом германские показатели отменяют кромешный ад в италии?ты хочешь сказать что будет как у немцев?
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Уже 39.((( За последние часы подтвердили 10 новых случаев инфицирования в Черновицкой области.
https://nv.ua/ukraine/events/v-ukraine-zaregistrirovali-eshche-10-sluchaev-koronavirusa-50077003.html
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Про погибающих на Донбассе уже никто не вспоминает, все оплакивают итальянских дупамоев.
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На деньги, которые зарабатывают и посылают домой эти "дупамои" , живет вся украинская экономика.
Ну и на европейские подачки.
Ты тоже , в том числе.
И эти люди , работающие тяжело и много, заслуживают самого большого уважения
Го.но вреде тебя- нет.
Гнида ты.
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оу.. А ты, конечно же, бесплатный штатный поборник справедливости)
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Справедливость должна быть во всем и всегда.
И кстати, тыкай своей козе.
Up her ass
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Должна быть. Она и есть. Кто жопки моет, кто справедливость блюдит на Цензоре, кто в окопе сидит....
Кстати, тебе, как моей козе, чето не понравилось? Извини, я сегодня не в маске
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Ніхто про них не забув, в новинах так само говориться про загиблих воїнів як і завжди, то про тебе,дурака з немитою дупою,ніхто не згадає.
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Надо закрыть границу с русаками, сегодня прекрасная возможность.
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Надо проветривать помещения, стараться не находиться в маленьких помещениях, где есть определённая скученность людей, в нашем обиходе это лифты. Протирать гаджеты, дверные ручки, кнопки лифтов, перила и так далее, карточки, которыми мы тоже расплачиваемся.
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Мля... НУ и что? Люди умирают. Каждую минуту кто-то умирает. Пусть я "сухарь", но я не вижу причину для скорьби. Умрут ВСЕ
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Три простых совета о том, как себя вести в условиях пандемии коронавируса.
Три вещи: не паниковать, следовать официальным медицинским инструкциям и беречь наших пожилых.
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жевательная резинка защищает ваши зубы с утра до вечера,а ночью КАРИЕС!
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Як військовий - відповідально заявляю: ЖОДЕН коронавірус не зробить за нас гарно нашу роботу ! То ж мастіть зброю і стріляйте недобитків-москалів!
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Нет щоб троллей косить коронавирусу, а нормальных оставить в живых.
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