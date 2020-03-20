 Третя українка померла від коронавірусу в Італії, - МЗС

Про це речниця Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко повідомила в коментарі hromadske, інформує Цензор.НЕТ.
"На превеликий жаль, сьогодні (20 березня - ред.) ми отримали офіційне підтвердження про третю смерть в Італії. Громадянка України 1960 року", - сказала вона.
Зеленко уточнила, що цей випадок, як і другий, стався у провінції Бергамо.
Нагадаємо, перша громадянка України померла в Італії від коронавірусу 13 березня. 19 березня в провінції Бергамо померла друга українка.
На армию стали подзабивать. А что это значит? - Это значит, что нас готовят к "воссоединению".
Від "свинячого грипу (h1n1)" з грудня 2019 десь 50 чоловік, є і діти!
Самый опасный штам это иранский (итальянский)... у которого очень большая смертность.
А есть штам короновируса более щадящий, как в Германии, Британии и Кореи... При нём смертность на порядок меньше чем при иранском, итальянском штаме короновируса.
В понедельник в италии будет 80000 тысяч а умирать будет 1000 в день
https://nv.ua/ukraine/events/v-ukraine-zaregistrirovali-eshche-10-sluchaev-koronavirusa-50077003.html
Ну и на европейские подачки.
Ты тоже , в том числе.
И эти люди , работающие тяжело и много, заслуживают самого большого уважения
Го.но вреде тебя- нет.
Гнида ты.
И кстати, тыкай своей козе.
Up her ass
Кстати, тебе, как моей козе, чето не понравилось? Извини, я сегодня не в маске
Три вещи: не паниковать, следовать официальным медицинским инструкциям и беречь наших пожилых.
А Ваш?