 Третя українка померла від коронавірусу в Італії, - МЗС

Про це речниця Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко повідомила в коментарі hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

"На превеликий жаль, сьогодні (20 березня - ред.) ми отримали офіційне підтвердження про третю смерть в Італії. Громадянка України 1960 року", - сказала вона.

Зеленко уточнила, що цей випадок, як і другий, стався у провінції Бергамо.

Нагадаємо, перша громадянка України померла в Італії від коронавірусу 13 березня. 19 березня в провінції Бергамо померла друга українка.

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