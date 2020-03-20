 Ми зняли обмеження, і зараз товари медичного призначення можна буде розмитнити за один день, - Шмигаль

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".
Шмигаль зазначив, що сьогодні на засіданні Кабінету міністрів було прийнято рішення про те, що був полегшений режим розмитнення і знято режим оподаткування для товарів медичного характеру, що ввозяться в Україну.
За його словами тепер "розмитнити такий товар можна за один день".
Шмигаль наголосив, що завтра очікується приліт літака з Китаю, з медичним обладнанням, яке буде розмитнено за новими правилами.
Прем'єр заявив про те, що зараз загострилася конкуренція і за медичне обладнання, і за засоби індивідуального захисту і навіть за лікарів, яким розвинені країни пропонують кращі умови роботи.
"Навколо ситуація однакова - не вистачає медичного обладнання, масок у всьому світі", - резюмував Шмигаль.
Где, ****, маски
и почему Баканов тебя, ч'рта, не ищет ?
А українські маски роздаються безкоштовно у Іспанії
🤔
Почему?
Потому что я их продал))))😃
Крадуцкий
В реальности им всем насрать на простых людей.
Купить где-то, ещё и откатив на этом нехило - ума не надо. Вы же, пенёк, государство. У вас ресурсы практически неограничены. Просто мозгов нет и патриотов нет - все либо воры либо отобранные по конкурсу удурки-какократы.
Ясно, хто мародери на крові, і хто винен у смертях?
А "сноситєлі барих" будуть дивитись 95 квартал..і сватофф..Бо заслужили..
Поздно пить боржоми...