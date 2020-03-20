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 Політика України
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 "Хтось, можливо, помре. Список зрушиться, хтось прийде новий", - "слуга народу" Потураєв про загрозу інфікування нардепів коронавірусом

Нардеп із фракції "Слуга народу" Микита Потураєв вважає, що робота Верховної Ради через коронаврус не зупиниться. У разі смерті окремих нардепів від коронавірусу, їх замінять наступні у виборчому списку.

Про це Потураєв заявив в інтерв'ю 24 каналу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну перехворіємо. Що там хворіти, Господи? Повернемося до праці. Ну, хтось, можливо, помре. У всіх партіях списки є. Список зрушиться, хтось прийде новий", - сказав депутат.

Потураєв повідомив, що всі депутати, які бачилися із зараженим коронавірусом нардепом Сергієм Шаховим, зробили експрес-тести і результат виявився негативним.

При цьому "слуга народу" впевнений, що якщо в Раді розпочнеться реалізація так званих ланцюгів зараження, то весь парламент буде заражений, і коронавірусом перехворіють усі депутати.

Читайте також: Дружина нардепа Шахова також заразилася коронавірусом. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183197
 
   
 Топ коментарі
 
О, Ермак оказывается вчера заявил об эвакуации заболевших на Covid19 из ОРДЛО
Ну, у нас два вопроса, как всегда:
- куда эвакуировпть будем?
к Авакову на дачу или в пустующиеквартиры Зеленского?
- чем лечить?
клизмой и парацетомолом, которую будет ставить «принцесса оманская» Ленка?
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В болоте всегда дафнии умирают, лягушки рождаются
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По логике, если списки партий закончатся, то их тогда заменит другая партия? "Хтось, можливо, помре. Список зрушиться, хтось прийде новий", - "слуга народу" Потураєв про загрозу інфікування нардепів коронавірусом - Цензор.НЕТ 9911
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