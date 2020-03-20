 "Хтось, можливо, помре. Список зрушиться, хтось прийде новий", - "слуга народу" Потураєв про загрозу інфікування нардепів коронавірусом

Про це Потураєв заявив в інтерв'ю 24 каналу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну перехворіємо. Що там хворіти, Господи? Повернемося до праці. Ну, хтось, можливо, помре. У всіх партіях списки є. Список зрушиться, хтось прийде новий", - сказав депутат.

Потураєв повідомив, що всі депутати, які бачилися із зараженим коронавірусом нардепом Сергієм Шаховим, зробили експрес-тести і результат виявився негативним.

При цьому "слуга народу" впевнений, що якщо в Раді розпочнеться реалізація так званих ланцюгів зараження, то весь парламент буде заражений, і коронавірусом перехворіють усі депутати.

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