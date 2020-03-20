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Все про:Індія (53) карантин (577) українці (1801) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 Ввели комендантську годину, роботи немає, грошей немає, - понад 200 українців не можуть повернутися на батьківщину з Індії

Індія з 22 березня скасовує всі регулярні міжнародні авіарейси. Посольство України в Індії поки не може з упевненістю сказати, чи евакуюватимуть українців із цієї країни.

Про це написала в Фейсбуці українка Вероніка Цукерман, яка перебуває в Індії, інформує Цензор.НЕТ. У неї був квиток на батьківщину, але кордони закрили за 3 дні до вильоту.

Вероніка написала, що звернулася до консула і зареєструвалася в системі "ДРУГ". Їй сказали, що 20 березня може бути літак, але жодного літака немає, а українців закликають "чекати інструкцій".

"Мені і таким, як я, українцям доведеться сидіти в країні, де ввели комендантську годину, де немає роботи, грошей. У чаті українці просять один в одного допомоги та підселити до себе інших тому, що багато хто просто залишився на вулиці", - написала вона.

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Жінка привела цитату з розмови з гарячою лінією посольства: "На жаль, незважаючи на всі наші зусилля і вимоги прислати з України літаки для евакуації наших громадян залишаються без результатів. Зараз ми навіть не маємо підтвердження, що такі спецрейси будуть. У нас є тільки відповідь позавчора від Державіаслужби України, що вивчається можливість евакуації, повідомте кількість і надайте списки тих, хто претендує на евакуацію. Ось ми і готуємо ці списки, і посилаємо їх з оновленнями в Україну щовечора", - процитувала розмову жінка.

Брат Вероніки, Станіслав Корнієнко, написав, що в загальному телеграм-чаті, в якому об'єдналися українці, які застрягли в Індії, понад 200 осіб, а охочих полетіти на батьківщину - ще більше.

Ввели комендантську годину, роботи немає, грошей немає, - понад 200 українців не можуть повернутися на батьківщину з Індії 01
Ввели комендантську годину, роботи немає, грошей немає, - понад 200 українців не можуть повернутися на батьківщину з Індії 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183196
 
 
 Топ коментарі
 
Пожалейте Украину оставайтесь там
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Насмотрелись орла и решки и со 100$ поперлись в Индию? Аххххххх вышлем самолёт, готовьтесь, 20млн грн заправка самолёта и всё будет гуд. Рядом Китай, уже отпускает рейсы, дуйте туда.
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Та шо вы гоните? На ГОА дешёвые еда, жильё, канабис. Живите пока карантин не кончится, перед начальством есть отмазка. Хотя... через пару недель сезон заканчивается... и люди не хотят сидеть под дождём за свой счёт((
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Україна також різна, повертаються в глухі села, де дідько на добраніч каже. І там починається справжній ад.
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Та й себе б пожаліли - там більше шансів вижити.
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Они просто маладцы, знают что транспорт хоть как ходит, кто-то пытается до работы доползти! У нас все так уверены в себе, что они бессмертны.
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Клоун должен добить страну, отправит личный самолет. Хотя и так уже сделал по максимуму.
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на верблюдах пусть возвращаются и карантин пройдут по пути
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Які верблюди? З Індією відкрите тільки слоняче сполучення!
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Та шо вы гоните? На ГОА дешёвые еда, жильё, канабис. Живите пока карантин не кончится, перед начальством есть отмазка. Хотя... через пару недель сезон заканчивается... и люди не хотят сидеть под дождём за свой счёт((
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100%) башкой думали когда сдавали тут квартиры и на полгода уезжали от зимы?... накурились, надышались... добро пожаловать в реальность...без вас тошно.
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денег нет!!!! нУ ДУРАКА ВКЛЮЧАЮТ. А какого вы туда ехали??? Что Путин на выселение отправил??? Капусты нарубили Ба теперь на халяву -ЗАБЕРИТЕ НАС.
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Насмотрелись орла и решки и со 100$ поперлись в Индию? Аххххххх вышлем самолёт, готовьтесь, 20млн грн заправка самолёта и всё будет гуд. Рядом Китай, уже отпускает рейсы, дуйте туда.
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Про 100$ я не шутил.
Но ситуация как я понял другая. Украина не пускает. Ну так через РФ, Беларусь, Молдова, Словакия,Польша. Если есть карта привата или другого, то попробуй взять кредит или друзья пусть скинут бабла.
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Українки-сироти на прізвище Цукерман можуть звернутися по допомогу в посольство Ізраїля.
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Так у нас ще гірше хочуть зробити.Так що вони ще можуть пожалкувати.
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Надо было думать прежде чем валить так далеко и всегда рассчитывать только на себя а не на страну...
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Так країна давал 4 дні, щоб зібрати манатки і вилетіти додому. Але ж ні, хтось має йти пішком 10 км на роботу, хтось стояти в кілометровій черзі, чекаючи на автобус, а за кимось треба окремий літак відправляти нахаляву!
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Надо было думать прежде чем валить так далеко и всегда рассчитывать только на себя а не на страну...
И внутри тоже - всегда рассчитывать только на себя а не на страну...
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Негайно спец борт направити в Індію!!! Більше хайпу, більше піару! Сфоткались і розбіжались по Україні нести світло COVID-19 в самі віддалені куточки нашої батьківщини.
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денег нет ? а на кой куй вы туда без денег ехали ?
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сидите там -у нас сейчас всё тоже очень дорого..., а у вас денег нету
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Німці ондо за останній тиждень евакуювали своїх громадян - 96 тисяч - з усього світу, а тут з Індії не можуть ***** забрати 200 людей (
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Если за месяц не заболеют - ждите рейс!
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кого забирать , тех кто сдаёт свои квартиры в Киеве, Харькове , Одессе по штуке -две бакинских и яйца-жопы греют на Гоа...не бедные люди там сидят ...
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Ввели комендантську годину, роботи немає, грошей немає, - понад 200 українців не можуть повернутися на батьківщину з Індії - Цензор.НЕТ 9839
Похоже они просят или требуют вернуть прямой рейс? Деньги то у них должны быть на дорогу? Нет денег? Почему эвакуировать нужно - им угрожает отдых и бесплатный перелёт? При чём тут Зеленский? Я в шоке
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це громадяни Німеччини, і крапка! Вони попросили - їх евакуювали. І ніхто не питав їх на яких препаратах сидите? За скільки свої квартири здаєте в Берліні бідним людям, та іншу хрень. Ось це рельной варіант коли дійсно Своїх не бросают
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..а ти яким хером до України відношення маєш , "Сваих не брасаем" ??
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Хером? ніяким, а відношення маю саме пряме - Україна моя батьківщина. ПиСи. Чогой то ти на українську раптом перейшов?Не менжуйся я кацапський изик панимаю )
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Німці ще пожалкують, а всіх петріотів закордоння у Санжари звезти неможливо. Он наші трударі із Шарм-еш-Шейха також ніяк вибратися не можуть...
В Італії наших 240+ тисяч - чим будемо вивозити? А серед них є вже дві жертви коронавіруса.

В Китаї вже другий день не можуть виявити вітчизняно коронавіруса - все тільки імпорт.
І число тих випадків зростає... Всіх, хто прибуває з-за кордону, китайці "бєз базара" відправляють у двотижневий карантин. Літаками розвозять по всьому світу мільйони захисних масок та тестів на коронавірус. Хтось чув, як вони вивозять додому із уражених епідемією країн своїх загулявших вуханів? Скільки вже вивезли?

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давай купи торчкам билеты за свой счет...
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я тут яким боком ? У вас немає свого уряду ?
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Что в Индии тоже эпидемия?
Тогда песец жителям планеты Земля-это не Китай, там порядок не смогут навести.
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Индусов эпидемии не возьмут В результате эволюции те кто мог бы умереть от заразы в том бардаке вымерли уже давно.
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"нас здеся кинули.." - да, пля, привезли, забрали деньги и оставили....
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Ну что за люди, у них было 2 месяца чтоб вернутся домой, а как вылеты отменили они поднимают вот что мол их спасти надо.
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За квиток не хотіли платити, а так нахаляву привезуть, ще й в своїх влогах та інстаграмах хайпануть нормально - як долетіли, що їли, чим какали.
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Индия это та страна как раз что в которую я бы если и решился ехать то осознавал бы что могу сдохнуть и так а не конкретно от корона вирусов.
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Смысл их всех собирать и везти обратно? Пусть там сидят.
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прежде чем переться в страны 3 го мира,посмотрите фильм Иностранец.(Броснан Пирс и Джеки Чан).А уже тогда решайте..
Чуток под расслабились,ребята...
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Знали ситуацию. КАКОГО БАРСИКА РЫПАТЬСЯ
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пускай валит во Владимир или Нижний Новгород посмотрите ее страницу в фейсбуке и фото я так понимаю ее вторая половинка из Мордора пускай роисся ее и спасаетВвели комендантську годину, роботи немає, грошей немає, - понад 200 українців не можуть повернутися на батьківщину з Індії - Цензор.НЕТ 3611
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Там еще Питер и Ярославль мелькают (фотки, кстати, за 2015 год). Вот нехер больше Украине делать, чем всяких сепаров вытаскивать из Индии. Нашла бабки, чтобы туда свалить - найдет бабло, чтобы вернуться. Кстати, оно само, по-моему, из Дзержинска...
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Это какой-то оксюморон!
Украинка Виктория Цукерман. Что тут украинского? Ее паспорт, наверное.
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И это при том, что у ее брата фамилия Корниенко. Может замуж за сахагнага чигавека вышла?
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Згадала , Україну... , а писати на рідній мові не навчилася , курво Ввели комендантську годину, роботи немає, грошей немає, - понад 200 українців не можуть повернутися на батьківщину з Індії - Цензор.НЕТ 3054
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