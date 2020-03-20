 Ввели комендантську годину, роботи немає, грошей немає, - понад 200 українців не можуть повернутися на батьківщину з Індії

Про це написала в Фейсбуці українка Вероніка Цукерман, яка перебуває в Індії, інформує Цензор.НЕТ. У неї був квиток на батьківщину, але кордони закрили за 3 дні до вильоту.
Вероніка написала, що звернулася до консула і зареєструвалася в системі "ДРУГ". Їй сказали, що 20 березня може бути літак, але жодного літака немає, а українців закликають "чекати інструкцій".
"Мені і таким, як я, українцям доведеться сидіти в країні, де ввели комендантську годину, де немає роботи, грошей. У чаті українці просять один в одного допомоги та підселити до себе інших тому, що багато хто просто залишився на вулиці", - написала вона.
Жінка привела цитату з розмови з гарячою лінією посольства: "На жаль, незважаючи на всі наші зусилля і вимоги прислати з України літаки для евакуації наших громадян залишаються без результатів. Зараз ми навіть не маємо підтвердження, що такі спецрейси будуть. У нас є тільки відповідь позавчора від Державіаслужби України, що вивчається можливість евакуації, повідомте кількість і надайте списки тих, хто претендує на евакуацію. Ось ми і готуємо ці списки, і посилаємо їх з оновленнями в Україну щовечора", - процитувала розмову жінка.
Брат Вероніки, Станіслав Корнієнко, написав, що в загальному телеграм-чаті, в якому об'єдналися українці, які застрягли в Індії, понад 200 осіб, а охочих полетіти на батьківщину - ще більше.
Но ситуация как я понял другая. Украина не пускает. Ну так через РФ, Беларусь, Молдова, Словакия,Польша. Если есть карта привата или другого, то попробуй взять кредит или друзья пусть скинут бабла.
И внутри тоже - всегда рассчитывать только на себя а не на страну...
Похоже они просят или требуют вернуть прямой рейс? Деньги то у них должны быть на дорогу? Нет денег? Почему эвакуировать нужно - им угрожает отдых и бесплатный перелёт? При чём тут Зеленский? Я в шоке
В Італії наших 240+ тисяч - чим будемо вивозити? А серед них є вже дві жертви коронавіруса.
В Китаї вже другий день не можуть виявити вітчизняно коронавіруса - все тільки імпорт.
І число тих випадків зростає... Всіх, хто прибуває з-за кордону, китайці "бєз базара" відправляють у двотижневий карантин. Літаками розвозять по всьому світу мільйони захисних масок та тестів на коронавірус. Хтось чув, як вони вивозять додому із уражених епідемією країн своїх загулявших вуханів? Скільки вже вивезли?
Тогда песец жителям планеты Земля-это не Китай, там порядок не смогут навести.
Чуток под расслабились,ребята...
Украинка Виктория Цукерман. Что тут украинского? Ее паспорт, наверное.