 Надзвичайний стан не зупинить коронавірус, але остаточно покладе економіку, - Порошенко

Про це у своєму відеозверненні заявив п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Порошенко зазначив, що у президента Зеленського більш ніж достатньо повноважень, аби управляти державою в умовах кризи.
"Надзвичайний стан – це комендантська година, цензура, продовольчі картки – навряд чи вже зупинить вірус. А от економіку – покладе остаточно, доведе до стану клінічної смерті. І у нас врешті-решт забракне ресурсів на боротьбу з корона- та іншими вірусами, на зарплати, пенсії тощо.
"А влади у цього президента і так вдосталь – набагато більше, ніж у будь-кого з попередників", – нагадав Порошенко.
Він наголосив, що партія "Європейська Солідарність" виступає за мораторій на внутрішньополітичну боротьбу. Однак і влада має відмовитись від планів під прикриттям коронавірусу протягнути сумнівні і небезпечні для національних інтересів України рішення.
"Зустрічна вимога до влади – утримуватися від ухвалення сумнівних рішень, які викликають поляризацію та напругу у суспільстві, розколюють його. На кшталт ідеї підживити дніпровською водою російські військові бази в Криму. Або протоколу про легітимізацію російської окупаційної влади на Донбасі, остаточне підписання якого намічене на 25 березня", – застеріг Порошенко.
это так, между прочим....
Сколько денег дал на коронавирус Зеленский ???
Там нечего рушить
Все на подсосе из европейских денег
Всех готовы урыть, чтобы уничтолжить патриотов и Украину, дряни.Все он говорит правильно, а ты, падаль, не кизди из италии, жри вирус и лижи *****, кретин.
"Emergenza" - чрезвычайное положение по COVID19 введено во всех европейских странах.
У вас поведение типичного кацапа - профана в международной политике, вульгарного , малограмотного и кипящего от злости.
Воин ниибаста?
Был бы воин- был бы президентом.
А так....глазурь на торте.
Угроза существования Украины как государства.
Или Панаму это не затронет?
Як там епоха бідності і олігархату вже закінчилась?
Порошок- не Дудаев. Помнишь эту фамилию?
Плрошок- это прослойка в торте рошен.
Ваше унылое божесто.
Против могут быть только жалкое меньшинство ботов!
"Я голосовал за Зеленского !"
Или там будут исключительно злобные дякулы?