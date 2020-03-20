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 Політика України
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Все про:карантин (577) Порошенко (11609) надзвичайний стан (60) Європейська Солідарність (300) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 Надзвичайний стан не зупинить коронавірус, але остаточно покладе економіку, - Порошенко

Запровадження надзвичайного стану, та ще й у неконституційний спосіб навряд чи зможе зупинити поширення коронавірусу. При цьому режим надзвичайного стану завдасть нищівного удару по економіці країни, яка й так вже перебуває у глибокій кризі.

Про це у своєму відеозверненні заявив п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко зазначив, що у президента Зеленського більш ніж достатньо повноважень, аби управляти державою в умовах кризи.

"Надзвичайний стан – це комендантська година, цензура, продовольчі картки – навряд чи вже зупинить вірус. А от економіку – покладе остаточно, доведе до стану клінічної смерті. І у нас врешті-решт забракне ресурсів на боротьбу з корона- та іншими вірусами, на зарплати, пенсії тощо.

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"А влади у цього президента і так вдосталь – набагато більше, ніж у будь-кого з попередників", – нагадав Порошенко.

Він наголосив, що партія "Європейська Солідарність" виступає за мораторій на внутрішньополітичну боротьбу. Однак і влада має відмовитись від планів під прикриттям коронавірусу протягнути сумнівні і небезпечні для національних інтересів України рішення.

"Зустрічна вимога до влади – утримуватися від ухвалення сумнівних рішень, які викликають поляризацію та напругу у суспільстві, розколюють його. На кшталт ідеї підживити дніпровською водою російські військові бази в Криму. Або протоколу про легітимізацію російської окупаційної влади на Донбасі, остаточне підписання якого намічене на 25 березня", – застеріг Порошенко.

Читайте також: Ситуація в країні вимагає мобілізації всіх ресурсів, щоб виправити помилки влади і захистити життя і здоров'я людей, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183195
 
   
 Топ коментарі
 
Украине нужен порох!!!
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73 % дятлов головного мозга,это уже не ДИАГНОЗ,это приговор быдлу...своими руками.. Надзвичайний стан не зупинить коронавірус, але остаточно покладе економіку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8565 Надзвичайний стан не зупинить коронавірус, але остаточно покладе економіку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8565
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Скалецкая сказала все контролируем норм только ее микро биологи заставили носить костюм а так она все дни провела в телефоне.
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А ты, соевая свынота, готов ездить в тех маршрутках и возить в них свой выводок? Или в Козине, во дворце, думаешь отсидеться?
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Берлускони отдал 10 млн. на больницы в Милане. А барыга???
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барыга какой барыга а есть у нас один мизхо слулугуни полный импотент но громкий как его зёмы и труслывый в отличии от нормальных грузин не натого поставил батно Каха ой не на того
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Я вашего зэковского сленга не понимаю.
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непонял так барыга это не сленг да зебуин Надзвичайний стан не зупинить коронавірус, але остаточно покладе економіку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2761 жто ведь прокукарекеал с крыши самый летючий грузин Михо лузер
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Порох отправил своих работников старше 55 лет в оплачиваемый отпуск и уже оплатил ремонт 10 аппаратов искусственного дыхания в скорой Киева


это так, между прочим....

Сколько денег дал на коронавирус Зеленский ???
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Ты что в Испании делал, свинтус Порохлячий?
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Хочу чтобы Зеленский правил Украиной лет 50,и побил рекорд Фиделя Кастро Надзвичайний стан не зупинить коронавірус, але остаточно покладе економіку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 654 Надзвичайний стан не зупинить коронавірус, але остаточно покладе економіку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 654 Надзвичайний стан не зупинить коронавірус, але остаточно покладе економіку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 654
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Обрушит экономику))
Там нечего рушить
Все на подсосе из европейских денег
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барыга вумний такий! Во всей Европе чрезвычайное положение и падение экономики, а он туфту тут гонит. Поехааалллл сафсем.
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Просто у Свинопитека теперь такая повестка политическая на многие годы. Если завтра нынешние власти скажут, что какать нужно сидя, то эта туша мерзотная начнет утверждать, что надо стоя или вверх ногами...
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,,, Надзвичайний стан не зупинить коронавірус, але остаточно покладе економіку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6163 Оно и видно - поведение укаканого.
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Эьто ть урод кремлевский поехали не совсем и полностью.Карантин везде, ЧП нет везде в Европе. Как же вас у тварей подгорает от Порошенко.
Всех готовы урыть, чтобы уничтолжить патриотов и Украину, дряни.Все он говорит правильно, а ты, падаль, не кизди из италии, жри вирус и лижи *****, кретин.
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https://www.interno.gov.it/it/notizie/emergenza-covid19-consentito-andare-prendere-chi-rientra-italia
"Emergenza" - чрезвычайное положение по COVID19 введено во всех европейских странах.
У вас поведение типичного кацапа - профана в международной политике, вульгарного , малограмотного и кипящего от злости.
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Порох спецом назначил команду 95 квартала для борьбы с короновирусом и дешевой нефтью. Надзвичайний стан не зупинить коронавірус, але остаточно покладе економіку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3155Чуваки справятся с этим дерьмом...
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Не порох, а порошок. С какого порох?.
Воин ниибаста?
Был бы воин- был бы президентом.
А так....глазурь на торте.
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покажи мне воина вот возьмём ваву- новое лисо но зашкваренное вылезло как снотлинг у грибницы и такой же трусливый не разу не лох а просто Лоханг с лохом 95 квартаплцев Надзвичайний стан не зупинить коронавірус, але остаточно покладе економіку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3757
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Петр Алексеевичь, почему не блокируем трибуну не собираем Майдан по этому поводу?
Угроза существования Украины как государства.
Или Панаму это не затронет?
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Україні потрібен ПОРОХ!!! - ЗА ГРАТАМИ!!!
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бомбит у зелёных их велкий вава оказался просто лузером не смогшим в алгоритм обычной стратегии Надзвичайний стан не зупинить коронавірус, але остаточно покладе економіку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4384
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Все, Петро, суши ласты! Самолеты не летают и не ездят поезда! А путать военное положение и чрезвычайную ситуацию - может только последний порохоботский лузер! Надзвичайний стан не зупинить коронавірус, але остаточно покладе економіку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4550
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😂😂😂 Лузер Зе і його виборці.
Як там епоха бідності і олігархату вже закінчилась?
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Пока порохоботы визжат и тыкают палки в колеса - эта эпоха будет вечно!
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пока мы постреливаем с 2014 когда зелёные косплеят сивуху в 2010 м Надзвичайний стан не зупинить коронавірус, але остаточно покладе економіку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9287
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Лахта - низачот! Говном от тебя путенскимъ несёт
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Попробуй поменять трусы! Надзвичайний стан не зупинить коронавірус, але остаточно покладе економіку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1298
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Чтобы противостоять эпидемии коронавируса, нужно отказаться от алкоголя и курения и заниматься спортом. К примеру, сигареты только увеличат риск развития тяжёлой формы заболевания. Ешьте здоровую и полезную пищу, которая помогает нормально функционировать вашей иммунной системе, ограничьте употребление алкоголя и избегайте сахаросодержащих напитков, не курите.
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Это не для зебилов Им нищебродам лишь бы обдолбатся
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Від алкоголя? А ви в курсі, що 90% складу всіх антисептиків - спирт? А вірус куди попадає? на слизову, а ви його горілкою і вірусу капець)
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Срочно подключили ботов Зеленского, но это уже не поможет.
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Ой дурень.....какие боты? Вы оккупанты цензора, шваль прошлого.
Порошок- не Дудаев. Помнишь эту фамилию?
Плрошок- это прослойка в торте рошен.
Ваше унылое божесто.
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Максимум на что годен Порошок , так это чистить сапоги Джохара Дудаева .
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Того самого , который твоих братишек на ремни резал? )))
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Мне кацапы не братишки ! Мои друзья там в то время помогали на ремни резать оккупанта , друзья украинцы .
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Менs пох. на Пороха, я бачу що Зеленський валить країну.
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валить безперечно , але це нам виклик .1 чи пройдемо його . чи н1 ... а як пройдемо то станемо м1цн1шими .
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Как можешь писать такое! Давно известно, что украинцы соскучились за Порохосранью и по меньшей мере 95% уже за него.
Против могут быть только жалкое меньшинство ботов!
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Обычные - лахтинские. твоими немытыми лаптями за 1000 вёрст несёт, рашковатник... к членину давно прикладывался? Поторопись- очередь пропустишь !
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Ті хто вважає, що Зеленський не розуміє, що завдає шкоди Україні його недооцінюють. Зеленський маленькими кроками в умовах інформаційного хаосу, підступно, прикриваючись миром та гуманітарним підтекстом заяв, свідомо здає Україну.
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Походу стадо зебуинов сокращается и что их косит непонятно
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косит разочарование и отсутствие креатива все мантры уже лет 5 плюс минус 2 года нового нечего Надзвичайний стан не зупинить коронавірус, але остаточно покладе економіку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1787
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О....еще один верноподанный. Кароч- аллилуя Святому Петру.
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Таки да- а ты что правосливный московского прихода кои ключи Петра не чтят а уд кирюхин лижут для защиты от вирусов Надзвичайний стан не зупинить коронавірус, але остаточно покладе економіку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8408
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Так вони спеціально так роблять щоб потім звалити розвал економіки на коронавірус.
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кто крикнет сейчас на автобусной остановке в Киеве:

"Я голосовал за Зеленского !" Надзвичайний стан не зупинить коронавірус, але остаточно покладе економіку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5762
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да. при пирожнике вирус бы не возник.
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И что будет? Его изобьют те, кто тоже голосовал за Зеленского?
Или там будут исключительно злобные дякулы?
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Ботов Шария стазу видно, они сразу дерьмом бросаются.
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Зомбиботы пороха вообще тут на Цензоре никогда Зеленского грязью необливают. Надзвичайний стан не зупинить коронавірус, але остаточно покладе економіку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8606
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Не знаю, кто бросается, а Регора под конвоем доставили для ознакомления с обвинительным актом...статьи 296 и 171 статьи УК Украины.
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Походу клоун роет братскую могилу для зебилов
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Сдается мне Мародеру выгодно чтобы заразилось как можно больше людей.
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ти,дід,правильно назвав себе Мародером
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Як ти вже заїбав мародер ти мальдівський, мовчи вже падло, ти тільки зло для країни.
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Мило дивитися як нулівок орків аж плющить від згадки в новині про Порошенко. Надзвичайний стан не зупинить коронавірус, але остаточно покладе економіку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4983
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О сектанты снова оживились .Про чоколядного боха вспомнили опять.Он по популярности тут на втором месте .После , цуко, короновируса
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Та ну нахрен, в Китаї зупинив а в нас ні? Да барижний бізнес стане от лайно собаче.
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