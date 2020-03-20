 Надзвичайний стан не зупинить коронавірус, але остаточно покладе економіку, - Порошенко

Про це у своєму відеозверненні заявив п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко зазначив, що у президента Зеленського більш ніж достатньо повноважень, аби управляти державою в умовах кризи.

"Надзвичайний стан – це комендантська година, цензура, продовольчі картки – навряд чи вже зупинить вірус. А от економіку – покладе остаточно, доведе до стану клінічної смерті. І у нас врешті-решт забракне ресурсів на боротьбу з корона- та іншими вірусами, на зарплати, пенсії тощо.

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"А влади у цього президента і так вдосталь – набагато більше, ніж у будь-кого з попередників", – нагадав Порошенко.

Він наголосив, що партія "Європейська Солідарність" виступає за мораторій на внутрішньополітичну боротьбу. Однак і влада має відмовитись від планів під прикриттям коронавірусу протягнути сумнівні і небезпечні для національних інтересів України рішення.

"Зустрічна вимога до влади – утримуватися від ухвалення сумнівних рішень, які викликають поляризацію та напругу у суспільстві, розколюють його. На кшталт ідеї підживити дніпровською водою російські військові бази в Криму. Або протоколу про легітимізацію російської окупаційної влади на Донбасі, остаточне підписання якого намічене на 25 березня", – застеріг Порошенко.

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