 Тестування людей на коронавірус без ознак хвороби не має сенсу, - "слуга народу" Радуцький

Про це заявив глава парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні тестування людей без ознак хвороби не має сенсу, тому що тести не покажуть хворобу, якщо немає ознак. І на сьогодні тести теж є. Так, вони є в незначній кількості, але вони є і тестування проводяться. Буде більше тестів - це не означає, що всім тим, у кого немає ознак, треба проходити тестування. По-перше, нічого не покаже, по-друге краще ці тести використовувати для хворих людей", - пояснив Радуцький в ефірі одного з телеканалів.

Радуцький підкреслив, що в Україні діє розпорядження робити тести людям з такими ознаками захворювання, як температура тіла вище 38.5 градусів і сухий кашель.

"Я не знаю жодної країни у світі, навіть заможної країни, де б тестування робили просто для всього населення", - зазначив нардеп.

Читайте також: МОЗ подав до Кабміну проєкти постанов, які спрощують реєстрацію дезінфекційних засобів, - Ємець