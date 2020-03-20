 Тестування людей на коронавірус без ознак хвороби не має сенсу, - "слуга народу" Радуцький

Про це заявив глава парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На сьогодні тестування людей без ознак хвороби не має сенсу, тому що тести не покажуть хворобу, якщо немає ознак. І на сьогодні тести теж є. Так, вони є в незначній кількості, але вони є і тестування проводяться. Буде більше тестів - це не означає, що всім тим, у кого немає ознак, треба проходити тестування. По-перше, нічого не покаже, по-друге краще ці тести використовувати для хворих людей", - пояснив Радуцький в ефірі одного з телеканалів.
Радуцький підкреслив, що в Україні діє розпорядження робити тести людям з такими ознаками захворювання, як температура тіла вище 38.5 градусів і сухий кашель.
"Я не знаю жодної країни у світі, навіть заможної країни, де б тестування робили просто для всього населення", - зазначив нардеп.
Население страны составляет 50 миллионов человек, и если 29 февраля там зарегистрировали 909 новых случаев заражения, то 17 марта - всего 74, указывается в статье.
Причиной подобного снижения издание считает тот факт, что корейские власти создали самую масштабную и организованную программу тестирования. Благодаря этому удалось взять анализы свыше 270 тысяч человек. Это более 5200 тестов на один миллион жителей - второй результат в мире после Бахрейна, население которого составляет около полутора миллионов человек. Для сравнения издание приводит аналогичный показатель в США: 74 теста на миллион жителей.
У нас будет миллион тестов - оттестируйте всех, в первую очередь кто вернулся из за границы, контактных, работников магазинов, медработников. Изолируйте положительных
В первую очередь проверяют "контактных". Лабораторно.
Остальных только по медпоказаниям!
Данило Яковлев
@ua_danylo
Зарплати військового 10-15 тис. грн!
Медика 5-10 тис. грн!
У Сергія Лещенка понад 300 тис. грн!
Які зарплати такі і перемоги
Дебіл блд!
Користуючись цим принципом влада зелених недоумків інфікувала українців запустивши в Україну десятки тисяч людей (потенційних носіїв інфекції) з-за кордону без належної перевірки.
Ххххххххххххххххххх
Радуцкий, не имеет смьісла твое нахождение в ВР
А тестирование людей на коронавирус с признаками болезни тем более уже не имеет смысла.
P.S.Температура,яка має насторожити -це 37,5.А при 38,5 -людину вже треба інтубувати,не витрачаючи часу на тест.Так тут говорять по новинах.