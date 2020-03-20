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 Тестування людей на коронавірус без ознак хвороби не має сенсу, - "слуга народу" Радуцький

Навіть коли в Україні стане більше тестів на визначення інфікування коронавірусом, їх немає сенсу робити всім.

Про це заявив глава парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні тестування людей без ознак хвороби не має сенсу, тому що тести не покажуть хворобу, якщо немає ознак. І на сьогодні тести теж є. Так, вони є в незначній кількості, але вони є і тестування проводяться. Буде більше тестів - це не означає, що всім тим, у кого немає ознак, треба проходити тестування. По-перше, нічого не покаже, по-друге краще ці тести використовувати для хворих людей", - пояснив Радуцький в ефірі одного з телеканалів.

Радуцький підкреслив, що в Україні діє розпорядження робити тести людям з такими ознаками захворювання, як температура тіла вище 38.5 градусів і сухий кашель.

"Я не знаю жодної країни у світі, навіть заможної країни, де б тестування робили просто для всього населення", - зазначив нардеп.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183194
 
 
 Топ коментарі
 
Радуцкого ещё не повесили? И даже не арестовали? Украина тяжело больна...
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Властям Южной Кореи удалось резко замедлить темпы распространения коронавируса благодаря исключительной программе тестирования, считает американский журнал Science.
Население страны составляет 50 миллионов человек, и если 29 февраля там зарегистрировали 909 новых случаев заражения, то 17 марта - всего 74, указывается в статье.
Причиной подобного снижения издание считает тот факт, что корейские власти создали самую масштабную и организованную программу тестирования. Благодаря этому удалось взять анализы свыше 270 тысяч человек. Это более 5200 тестов на один миллион жителей - второй результат в мире после Бахрейна, население которого составляет около полутора миллионов человек. Для сравнения издание приводит аналогичный показатель в США: 74 теста на миллион жителей.
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Интересный случай произошел на Ставрополье.Главный эпидемолог Края была в Испании.Заразилась короной и проводила лекции с 300 студентами,потом дала пресс-конференции .В итоге угодила в реанимацию.Главную эпидембольницу Ставрополья закрыли на карантин.
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«Йух тебе в жопу», зэ -барыга мародёр кРадуцкий
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для іпохондриків настали важкі часи (хоч вони для них завжди важкі)
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Глупые иностранцы, они и не догадываются, что имеет смысл свободно гулять носителям и заражать окружающих до появления симптомов и только потом проверять.
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Однако есть бессимптомное носительство. Кстати в каком документе сказано про маски в транспорте? Президент опять говорит про 10 человек в маршрутках и 20 в остальном транспорте, а пропускают по 10. Посмотрела постанову Кабмина и таки не больше 10 в любой наземный транспорт.
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Шмигаль ганяє великі тролейбуси з 10 - ю пасажирами, за наші гроші, засуньте цю нечисть в тролейбус і в Ростов.
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Сказал бы честно, что денег на тесты нет, просрали за полгода 130 млрд, что Грося оставил в казне.
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Когда нос отвалился, тест на реакцию Вассермана проводить уже не надо Тестування людей на коронавірус без ознак хвороби не має сенсу, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 3398
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Железная логика у Радуцкого! Когда уже есть болезнь -тестировать никого не нужно и так понятно! Весь смысл в раннем выявлении и изоляции бессимптомных. Как это сделала Южная Корея! У меня такое впечатление, что он и на тесты нацелился.
У нас будет миллион тестов - оттестируйте всех, в первую очередь кто вернулся из за границы, контактных, работников магазинов, медработников. Изолируйте положительных
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А если есть смысл тестировать людей с признаками(пневмония, температура и т.п.) , то почему их не тестируют? Ась? Райбольницы завалены такими больными. Или этих того, нет смысла?
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Путлер считает Медведчука президентом Украины...,два кума, два струна,а балалайка одна...,считает Роман Цымбалюк.
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Он абсолютно прав! Именно так поступают умные евреи в Израэле.
В первую очередь проверяют "контактных". Лабораторно.
Остальных только по медпоказаниям!
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Ну вот и пусть едут работать в Израиле.
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Партия брехунов вонючих. Да скажите уже что у вас просто нет возможности. Каждый раз какая-то ложь, каждый раз людей пытаются выставить дураками. Сейчас не 1960 год и в нашем селе нет радио, мы видим как во всем мире!!! Зелная чума хватит врать!!!
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все правильно ГОЯМ не паложено ибо не избранний народ а вот избранному народу распродали все запаси масок и тести делають а ГОЯМ не паложено ибо кто уважает людей избравших телевизир в президенти
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Данило Яковлев

@ua_danylo


Зарплати військового 10-15 тис. грн!
Медика 5-10 тис. грн!
У Сергія Лещенка понад 300 тис. грн!
Які зарплати такі і перемоги
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Це так само як і немає сенсу перевірятися на ВІЛ, коли ще намає проявів СНІДу.
Дебіл блд!
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Тестирование людей на коронавирус без признаков болезни не имеет смысла, - "слуга народа" Радуцкий
Користуючись цим принципом влада зелених недоумків інфікувала українців запустивши в Україну десятки тисяч людей (потенційних носіїв інфекції) з-за кордону без належної перевірки.
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Ледь не сотню тисяч,що розповзлася повсіх теренах.Італійська статистика помножена на 10 й 20 ,- це,наступний тиждень
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Не можу лайкнути таке, друже. Навіть страшно собі уявити, що буде в Україні через 2-3 тижні
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Я,не за для лайків,це,пишу...Сам,неможу уявити,те,що бачу й що Зроблено...Але,в цей час вибухає закладка....Дай,тобі Всевишній,хоч,щоськогось)уберегти й уберегтися...Лайки,то лишень - термометр ...,для мене
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Мені просто не вкладається в голові, як зелені дегенерати насмілилися скоїти цей злочин. Це ж якими конченими тварюками тре бути
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судити буде нікому й нікого...То,щось маніакально -дебільне.
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Тестирование людей на коронавирус без признаков болезни не имеет смысла
Ххххххххххххххххххх

Радуцкий, не имеет смьісла твое нахождение в ВР
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Надо проветривать помещения, стараться не находиться в маленьких помещениях, где есть определённая скученность людей, в нашем обиходе это лифты. Протирать гаджеты, дверные ручки, кнопки лифтов, перила и так далее, карточки, которыми мы тоже расплачиваемся.
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Тестирование людей на коронавирус без признаков болезни не имеет смысла

А тестирование людей на коронавирус с признаками болезни тем более уже не имеет смысла.
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Радуцький-бреше,що в безсиптомних тест не виявить «корону».Сьогодні виписали мужчину в Чернівцях.Йому зробили два тести,перед тим як сказати,що він вилікувався.Радуцький,як ви там оприділили,що мужик не має «корони»?Чи ви його виписували з температурою 38,5 і сухим кашлем?
P.S.Температура,яка має насторожити -це 37,5.А при 38,5 -людину вже треба інтубувати,не витрачаючи часу на тест.Так тут говорять по новинах.
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Вот глупые китаецы всех тестировали, Радуцкого просто у них нет
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ДУРЕНЬ, людина може бути носієм, а зовнішніх ознак і температури не мати. В Китаї всі ходили в масках і тестували всіх охочих, блін кого ми українці у владі тримаємо?
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А тестувати потрібно щоб такий носій у масці обовязково ходив, триндєць спеціаліст довбаний(
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